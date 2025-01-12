E-posta Takip Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Polonya

SparkPost

developers.sparkpost.com

SparkPost dünyanın 1 numaralı e-posta altyapı sağlayıcısı ve mevcut en performanslı e-posta dağıtım hizmetidir. Müşterilerimiz yılda 5 trilyonun üzerinde mesaj gönderiyor; bu da dünyadaki iş e-postalarının yüzde 37'sinden fazlasını oluşturuyor. En büyük sosyal ağlar da dahil olmak üzere birçok SparkPost müşterisi günde bir milyarın üzerinde e-posta gönderiyor ve bu da bizi piyasadaki en hızlı büyüyen e-posta dağıtım hizmeti sağlayıcısı yapıyor. On yıldan fazla bir süredir e-posta sektöründe lider teknolojiyi ve gerçek anlamda bulut için tasarlanmış ilk e-posta dağıtım hizmetini geliştirdik. İnce ayarlı Momentum MTA'dan günümüzün tamamen esnek bulut e-posta dağıtım hizmetine kadar, müşterilerimize kanıtlanmış en yüksek gelen kutusu teslimat oranları, kolay kurulum ve başlatma ile en kapsamlı analiz ve öngörüleri sunuyoruz. AWS platformunu temel alarak müşterilerimize talep ettikleri güvenilirliği, ölçeklenebilirliği ve daha fazlasını sunuyoruz. E-posta göndermenin daha iyi bir yolu olmamıştı. Teknolojimiz güçlüdür ancak SparkPost'un en değerli varlığı, sektördeki en yetenekli ve deneyimli e-posta uzmanları olan çalışanlarımızdır. Teslim edilebilirlik uzmanlarından geliştirici topluluğuna ve kurumsal müşterilere yönelik özel Teknik Hesap Yöneticilerine kadar ekibimiz, yolun her adımında yanınızdadır. İster bir uygulama oluşturmaya yeni başlıyor olun; büyük, karmaşık bir kuruluş; veya arada bir yerde, e-posta dağıtım ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir SparkPost hizmeti vardır.