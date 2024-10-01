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E-posta Takip Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Hindistan
E-posta izleme yazılımı, kullanıcılara e-postaları izleme ve e-posta açılma oranları, bağlantı tıklamaları ve e-posta eklerinin indirme sayısı dahil olmak üzere analizler toplama olanağı sağlar. Web işaretçileri veya okundu bilgileri gibi özellikleri kullanan e-posta izleme çözümleri, kullanıcıların e-postaların hedeflenen alıcılara teslimini izlemesine olanak tanır. Satış ve pazarlama departmanlarında yaygın olarak benimsenen kuruluşlar, en uygun etkileşim noktalarını belirlemek ve potansiyel müşterilerle iletişimi geliştirmek için e-posta izleme yazılımını kullanır. Bu araçlar, analizleriyle birlikte, potansiyel müşteri etkileşimi olasılığını optimize etmek için satış ve pazarlama mesajlarının değerlendirilmesinde ve iyileştirilmesinde önemli bir rol oynar. E-posta izleme yazılımı, e-posta platformlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşir ve genellikle CRM ve e-posta pazarlama yazılımı gibi diğer satış ve pazarlama araçlarını tamamlayacak bir uzantı olarak dahil edilerek kapsamlı bir satış gücü otomasyon sistemi oluşturulur.
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Zoho CRM
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
Bigin
bigin.com
Bigin, özellikle küçük işletmeler için oluşturulmuş hafif bir CRM'dir. İşlem hatlarını yönetmeyi, not eklemeyi, kayıtları güncellemeyi ve takipleri planlamayı kolaylaştıran kullanımı kolay bir arayüzle birlikte gelir ve en önemli şeye, yani daha fazla anlaşmaya odaklanmaya yardımcı olur.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS, B2B şirketleri için modern pazara açılma platformudur. Şirketler ve kişiler hakkında en büyük, en doğru ve en sık yenilenen içgörü, istihbarat ve satın alma niyeti veri tabanına sahibiz. Potansiyel müşteriler ve müşterilerinizle etkileşime geçmenize yardımcı olmak için bu zekanın ü...
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive, her büyüklükteki ekibin kullanmayı sevdiği, satış odaklı bir CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) aracıdır. 179 ülkeye yayılan 100.000'den fazla ödeme yapan müşteriyle satış ekipleri, CRM'mizin kullanılabilirliği ön planda tutan basit ama güçlü tasarımından etkileniyor. Pipedrive'ı kullanırk...
Freshsales
freshworks.com
Bağlam odaklı satışlarla gelirinizi hızlandırın Freshsales ile etkileşimi kişiselleştirin, satış döngünüzü kısaltın ve işinizi büyütün Her ölçekteki işletmeye yönelik özelliklerle dolu ürün paketi. Ekiplerinizin seveceği yenilenen bulut yazılımı. Destek | Satış | ITSM | Bulut PBX
DoubleTick
doubletick.io
Doubletick, gerçek zamanlı masaüstü bildirimleri ve gönderilen kutunuzdaki WhatsApp benzeri çift onay işaretleri (✓✓) ile Gmail ve Google Workspace (G Suite) için ücretsiz ve sınırsız e-posta takibidir. Tek bir mavi onay işareti ✓ bir e-postanın gönderildiğini ancak alıcı tarafından henüz açılmadığı...
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platform...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinizin tek bir arayüzde tek bir ekip halinde çalışmasını sağlayan birleşik bir CX platformudur.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM, satış takibi, iletişim yönetimi, pazarlama otomasyonu, web analitiği, 2 yönlü e-postalar, telefon, temiz ve modern bir arayüze sahip yardım masası içeren tam entegre bir CRM'dir. Agile CRM ile KOBİ'ler artık şunları yapabilir: * Basit ve güçlü sürükle-bırak düzenleyiciyle pazarlama, satış...
Outreach
outreach.io
Outreach, pazara bakan ekiplerin daha fazla satış hattını verimli bir şekilde oluşturmasına ve öngörülebilir şekilde kapatmasına yardımcı olan lider satış yürütme platformudur. Platformumuz, müşteri adaylarından anlaşma yönetimine ve tahminlere kadar, gelir liderlerinin gelir döngüsü boyunca tüm paz...
Mail Butler
mailbutler.io
Bu, gelen kutunuzu daha akıllı hale getiren e-posta eklentisi Mailbutler'dır. Mailbutler size doğrudan gelen kutunuzdan erişebileceğiniz çok sayıda kullanışlı, üretkenliği artırıcı özellik sunar. Akıllı işlevsellik sunarak Apple Mail, Gmail veya Outlook e-posta istemcinizin yerel özelliklerini geliş...
Outplay
outplayhq.com
Outplay, büyüyen her satış ekibinin ihtiyaç duyduğu tek satış etkileşim platformudur. Temsilcilerin, birden fazla araçla uğraşmaya ve birden fazla fatura ödemeye gerek kalmadan tek bir yerden araştırma yapmasına, etkileşime geçmesine, takip etmesine ve satış yapmasına yardımcı olur. Outplay, güçlü v...
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmek için tasarlanmış, hepsi bir arada bir CRM ve satış ve pazarlama otomasyon platformudur. Keap ile satışları ve geliri artırmak için tüm potansiyel müşterilerinizi kolayca yakalayacak, organize edecek, takip edecek ve besleyeceksiniz. Başarınızı garantilemek için Keap ayrıca uzm...
EngageBay
engagebay.com
EngageBay, dünya çapında 29.500'den fazla büyüyen şirketi destekleyen dünyanın 1 numaralı uygun fiyatlı hepsi bir arada pazarlama, satış ve destek CRM yazılımıdır. EngageBay, şirketlerin web ziyaretçilerini edinmelerine, onlarla etkileşime geçmelerine, onları beslemelerine ve onları mutlu müşteriler...
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM, satış ekibinizin gerçekten seveceği güçlü, kullanımı kolay bir satış platformuyla ekibinizin organize olmasına, günlük işlerde görünürlük kazanmasına ve daha fazlasını yapmasına yardımcı olan tam özellikli bir CRM'dir. Anında görünürlükle daha akıllı ve daha hızlı çalışın, satış ekipl...
SaneBox
sanebox.com
SaneBox, ortalama bir çalışanın haftada en az 2,5 saat tasarruf etmesine ve böylece gelen kutusu dışında daha fazla zaman geçirebilmesine yardımcı olan bir e-posta yönetim aracıdır. 2011 yılında kurulan SaneBox, hem bireylere hem de kurumsal müşterilere, gelen kutularının kontrolünü geri almaları iç...
Shape Software
setshape.com
Shape, herhangi bir işletme için yapılandırılabilen önceden oluşturulmuş özelliklerle birlikte gelen, amaca yönelik olarak oluşturulmuş bir satış ve pazarlama otomasyon yazılımıdır. Kullanımı kolay arayüz, ekiplerinize güç verir ve işletmenizin tüm yönlerini tek bir yapay zeka platformunda birleştir...
Groove
groove.co
Bir Clari şirketi olan Groove, satış liderlerinin stratejilerini akıllı ve uyarlanabilir bir şekilde yürütmelerine olanak tanıyan, pazar lideri bir satış etkileşim platformudur. Groove ile gelir liderleri otomasyonu kullanarak daha az kaynakla daha fazlasını yapabilir, böylece müşteri yaşam döngüsü ...
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
En İyi CRM, Satışa Dair Her Şey! Satış etkinleştirme aracı, basit ve kazanan bir formül. Geliri en üst düzeye çıkarmak için satış hattı yönetimine, satış sürecine ve analizlere odaklanın.
PhoneBurner
phoneburner.com
3000'den fazla müşteri için milyonlarca aylık görüşmeyi destekliyoruz. Kademe 1 taşıyıcıya sahip tek çeviriciyle çağrı yanıtlama oranlarını artırın ve canlı bağlantı kalitesini artırın. Satış ekiplerine 15 yıldır hizmet verdiğimiz için çağrıların geliri artırmadığının bilincindeyiz. Konuşmalar oluyo...
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft, B2B satıcılarının "evet" cevabına daha hızlı ulaşmalarına yardımcı olan 1 numaralı satış etkileşim platformudur. Günümüzün en iyi CRM'leriyle entegre olarak verilerinizi dolara dönüştürüyoruz.
Zendesk Sell
zendesk.com
Mükemmel bir müşteri deneyimi sunarken gelir hedefinize ulaşmak zordur. Zendesk Sell bunu kolaylaştırıyor. Zendesk Sell, kurulumu hızlı, sezgisel ve sevmesi kolay, gelirinizi artırmanıza yardımcı olacak modern bir satış CRM'sidir. Üretkenlik araçları, gelişmiş analizler ve satıştan hizmete kadar eks...
Nimble
nimble.com
Nimble, tüm ekibiniz için ilişki odaklı bir CRM'dir. Özelleştirilebilir iletişim kayıtları ve kullanımı kolay Kanban tarzı iş akışları ile müşteri bilgilerini yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Nimble, hem Microsoft 365 hem de Google Workspace ile zahmetsizce entegre olarak tüm platformlarınızda...
Reply.io
reply.io
Reply, çok kanallı erişimi otomatikleştirmenize ve ölçeklendirmenize yardımcı olan bir satış etkileşim platformudur; böylece daha fazla potansiyel müşteri elde edebilir, yeni müşteriler edinebilir ve gelirinizi daha hızlı artırabilirsiniz.
NetHunt
nethunt.com
NetHunt, kelimenin tam anlamıyla Gmail'inizin ve diğer Google Workspace uygulamalarınızın içinde yaşayan bir satış otomasyon aracıdır. Satış ekiplerinin potansiyel müşterileri yönetmesine, müşteri ilişkilerini geliştirmesine, satış ilerlemesini izlemesine ve daha fazla anlaşma yapmasına yardımcı olu...
SparkPost
developers.sparkpost.com
SparkPost dünyanın 1 numaralı e-posta altyapı sağlayıcısı ve mevcut en performanslı e-posta dağıtım hizmetidir. Müşterilerimiz yılda 5 trilyonun üzerinde mesaj gönderiyor; bu da dünyadaki iş e-postalarının yüzde 37'sinden fazlasını oluşturuyor. En büyük sosyal ağlar da dahil olmak üzere birçok Spark...
Sellizer
sellizer.io
Sellizer, bir müşteri teklifinizi açtığında sizi bilgilendiren ve daha önce erişemediğiniz önemli istatistikleri sağlayan kapsamlı bir satış destek aracıdır.
Opensense
opensense.com
Tüm cihazlarda e-posta imzalarını merkezi olarak yönetin. Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach ve daha fazlasıyla harika çalışır!
SocketLabs
socketlabs.com
E-posta bizim işimiz. Mesajlarınızın iletilmesini sağlamak bizim önceliğimizdir. Ve olağanüstü hizmet bizim sözümüzdür. E-postalarınızın kolay ve güvenilir şekilde teslim edilmesi sanatını ve bilimini mükemmelleştirmek için 15 yıldan fazla zaman harcadık. İşletmenizin boyutu veya karmaşıklığı ne olu...
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
Salesdash CRM yazılımı, lojistik şirketlerinin (navlun komisyoncuları, 3PL'ler) yeni nakliyeci ilişkileri geliştirmesine yardımcı olur. Salesdash, lojistikteki satış ekiplerinin satışları ve geliri artırmak için satış süreçlerini kolaylaştırmasına yardımcı olur. Eski bir nakliye komisyoncusu satış l...
FastReach
fastreach.io
Fastreach sizi zahmetsizce soğuk bir e-posta gönderme uzmanına dönüştürür. Dalış yapın ve müşteri tabanınızın büyümesini izleyin! deneyime gerek yok!
Polymail
polymail.io
Polymail, satış iletişimi için bir e-posta platformudur. E-posta izleme, Salesforce senkronizasyonu ve takvim planlamayı içeren platformumuz, yöneticilere satış faaliyetleri konusunda şeffaflık sağlarken, satış ekiplerine dönüşümü artırma ve satış döngülerini kısaltma olanağı sağlar. Y Combinator t...
Salesflare
salesflare.com
B2B satan küçük işletmeler için 1 numaralı basit CRM olan Salesflare'i deneyin. Google ve Outlook ile entegre edin. Tamamen hareketli olun. CRM'nizi mevcut verilerden otomatikleştirin.
Salesmate
salesmate.io
Çoğu CRM katıdır, esnek değildir ve kuruluşlara çok fazla paraya mal olur ve Salesmate tam da bu sıkıntılı noktaları çözer. Salesmate, kuruluşunuzdaki birden fazla ekip için esnek, özelleştirilebilir ve uygun maliyetli bir çözümdür. Platform, yerleşik araçlar sunarak, entegrasyon maliyetlerinden tas...
ReachInbox
reachinbox.ai
ReachInbox, işletmelerin e-posta kampanyalarını ölçeklendirmelerine, teslim edilebilirliği artırmalarına ve yapay zeka destekli kişiselleştirme ve akıllı otomasyon özellikleri aracılığıyla dönüşümleri artırmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış gelişmiş bir soğuk e-posta destek aracıdır.
Mixmax
mixmax.com
Mixmax, ekiplerin müşteri yolculuğu boyunca geliri artırmasına yardımcı olan bir satış etkileşim platformudur. Tekrarlanan görevleri otomatikleştirerek ve iş akışlarını düzene sokarak, yalnızca SDR'lerle değil, müşterilerle etkileşimde bulunan herkesin hayatını kolaylaştırıyoruz. Bu üretkenliği artı...
Nutshell
nutshell.com
Nutshell, B2B kuruluşlarının daha fazla anlaşma kazanmak için birlikte çalışmasına yardımcı olan, hepsi bir arada bir CRM ve e-posta pazarlama platformudur. Her kullanıcı için yeterince basit ve her işletme için yeterince gelişmiş olan Nutshell, ayrı satış ve pazarlama araçlarıyla hokkabazlık yapmak...
Yesware
yesware.com
Yesware, yüksek performanslı satış ekiplerinin geniş ölçekte anlamlı e-posta erişimi sağlamasına yardımcı olur. E-posta yoluyla daha fazla gelir elde etmek istiyorsanız ancak karmaşık kurumsal satış yazılımları aşırıya kaçıyorsa Yesware'i deneyin. Yesware'in Outlook ve Gmail eklentisi doğrudan gelen...
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro, Potansiyel Müşterileri Müşterilere dönüştürmenize ve daha fazla toplantıyı kapatmanıza yardımcı olur. Yapay zeka ile e-posta erişiminde uzmanlaşın. Sıraları otomatikleştirin, birleştirme etiketleriyle kişiselleştirin ve müşteri etkileşimini artırın. Şimdi daha fazla fırsat kazanmaya başla...
Woodpecker
woodpecker.co
Woodpecker, B2B şirketlerinin potansiyel müşteriler ve iş ortaklarıyla bağlantı kurmasına ve görüşmeleri sürdürmesine yardımcı olan sezgisel bir soğuk e-posta aracıdır. Woodpecker, kişiselleştirilmiş, alakalı e-posta dizileri oluşturmanıza olanak tanır ve bunların alıcınızın ana gelen kutusuna tesli...
Outboundly AI
outboundly.ai
Outboundly.ai, soğuk e-posta kampanyalarınızın heyecanını artırmak ve kişisel dokunuşunuzu kaybetmeden geniş ölçekte mesaj göndermenize yardımcı olmak için burada. Büyük bir kitleye ulaşabildiğinizi, e-postalarınızın yalnızca teslim edilmesini değil, aynı zamanda bağlantı kurulmasını da hiç zorlanma...
Salesforge
salesforge.ai
Soğuk e-posta şablonlarına veda edin ve programlı soğuk e-posta desteğine merhaba deyin! Salesforge, e-posta teslimatınızı korurken soğuk e-posta erişimini geniş ölçekte kişiselleştirme ihtiyacını karşılayarak her satış ekibine hedeflerine ulaşma konusunda en yüksek olasılığı veren, hepsi bir arada ...
Klenty
klenty.com
Daha fazla yanıt alan ve toplantı rezervasyonu yapan Satış Etkileşim Platformu. Çok kanallı satış desteği yürütmek için Klenty'yi kullanın. Aramalar ve LinkedIn görevleriyle kişiselleştirilmiş e-postalar gönderin ve takiplerinizi geniş ölçekte otomatikleştirin.
Uptics
uptics.io
Uptics'le tanışın. Giden satışlara hakim olmak, 3 kat daha fazla toplantı rezervasyonu yapmak ve daha fazla anlaşmayı kolaylıkla tamamlamak için yeni gizli silahınız. Uptics, tüm manuel, sıkıcı satış işlerini otomatikleştirmenize yardımcı olan, kullanımı kolay bir satış yazılımıdır; böylece müşteril...
Elastic Email
elasticemail.com
Elastic Email, 2010 yılında kurulmuş bir Kanada-Polonya şirketidir. Yıllarca müşterilere e-posta hizmetleri sağladıktan sonra, bugün Elastic Email, en uygun maliyetli e-posta API'si üzerine kurulmuş muhteşem bir e-posta pazarlama platformudur. SMTP Aktarımı, sağlam HTTP API'si, sezgisel kullanıcı ar...
Visual Visitor
visualvisitor.com
Güçlü, Uygun Fiyatlı ve Kullanımı Kolay Satış Zekası Platformu. B2B Satışlarını Kolaylaştırıyoruz. Satış ve Pazarlama Ekiplerinin daha kısa sürede daha fazla satış yapmasına yardımcı olmak. Platformumuz şunları içerir: - Alıcı Niyeti Verileri - 606 milyondan fazla kişi içeren B2B İletişim Veritabanı...
QuickMail
quickmail.io
QuickMail, satış ve pazarlama için kişisel e-posta erişiminizi otomatikleştirmeye yönelik bir araçtır. Siz veya ekibiniz, yeni potansiyel müşteriler yaratmak için potansiyel müşterilere e-posta yoluyla ulaşarak öngörülebilir bir satış hattı oluşturmak istiyorsanız QuickMail'i seveceksiniz. İster bir...
Automailer
automailer.io
Automailer, özellikle müşteri adayı oluşturmak için tasarlanmış bir soğuk e-posta otomasyon aracıdır. Özelleştirilmiş bir damla e-posta dizisi, yanıtları, açılmaları, tıklamaları ve daha fazlasını tek bir kontrol panelinde takip ederek soğuk kişilerinizle etkileşime geçin. Automailer, yüksek teslim ...
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ, müşteri adaylarını, e-postayla erişimi, çağrıları, görevleri ve sosyal satışı otomatikleştiren bir satış etkileşim platformudur. Binlerce satış ekibi potansiyel müşterilerin e-postalarını bulmak, kişiselleştirilmiş destek e-postaları göndermek, takipleri otomatikleştirmek ve daha fazla to...
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft, ekibinizi ihtiyacınız olan her şeyle donatır. İster CEO'lar, yöneticiler veya yatırımcılar olsun, LeadLoft iletişim bilgilerini ortaya çıkaracak ve anlaşmayı tamamlayabilmeniz için sizinle iletişime geçecektir. Birinin iletişim bilgilerine mi ihtiyacınız var? Seni yakaladık. Onları meşgul ...
SmartReach.io
smartreach.io
SmartReach.io, kullanıcıların kişiselleştirilmiş e-postaları ve takipleri posta kutularından otomatik olarak planlayıp göndermelerine ve yanıt oranlarını artırmalarına olanak tanıyan bir e-posta destek yazılımıdır. SmartReach.io, potansiyel müşteri verilerinizi CRM'nizden kampanyalarınıza iş akışı o...
Hexospark
hexospark.com
Tek bir merkezi platformda e-postaları kişiselleştirin, gelen takipleri otomatikleştirin ve ilişkileri geliştirerek satışlarınızı artırın.
Overloop
overloop.com
Overloop çok kanallı bir satış etkileşim platformudur. Son derece kişiselleştirilmiş kampanyalarla, soğuk e-postaları, LinkedIn otomasyonunu ve telefon görüşmelerini birleştirerek satış kotanızı aşın. Tüm satış hattınızı yönetin, performanslarınızı takip edin ve sonunda daha fazla anlaşma yapın! Lis...
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai, işletmelerin giden iletişimlerini geliştirmelerine yardımcı olan bir soğuk e-posta otomasyon aracıdır. Süreci daha kolay, daha hızlı ve daha etkili hale getirecek bir dizi özellik sunar. Sınırsız sayıda gelen kutusunu bağlayın, tüm hesaplarınız için ücretsiz ısınmanın, yerleşik e-posta doğ...
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer, küçük ve büyük B2B satış ekipleri için potansiyel müşteri oluşturma ve müşteri adayı puanlama platformudur. LeadBoxer, her büyüklükteki satış ekibine, potansiyel müşterilerinin neyle ilgilendiklerine dair değerli bilgiler sağlar. Yazılım, web sitesi ziyaretçileri için otomatik olarak ziya...
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io: Büyüme Odaklı Ekipler için B2B Müşteri Adayı Yaratmayı Dönüştürüyor Satış, pazarlama ve operasyon profesyonelleri için müşteri adayı yaratma sürecini yeniden tasarlayan ve otomatikleştiren yenilikçi B2B potansiyel müşteri yaratma platformu Leadgenerator.io'yu keşfedin. En son tekno...
Veloxy
veloxy.io
Veloxy, satış faaliyetlerinizi çoğaltan ve hızlandıran, aynı zamanda zaman ve paraya mal olan satış dışı faaliyetleri ortadan kaldıran bir gelir artırma sistemidir. Daha fazla anlaşma yapmanıza ve daha fazla potansiyel müşteri oluşturmanıza yardımcı olmak için temel satış yeteneklerinize (satış katı...
SendNow
sendnow.ai
E-posta gelen kutusu rotasyonu, sıra otomasyonu ve e-posta doğrulama ile soğuk e-posta teslim oranlarını iyileştirin. Verileri yalıtılmış ve düzenli tutmak için her müşteri, ekip veya proje için sınırsız özel çalışma alanı oluşturun