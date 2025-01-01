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E-posta Test Yazılımı
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E-posta Test Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

E-posta test yazılımı, işletmelere e-postaları alıcılara göndermeden önce önizleme ve test etme konusunda yardımcı olur, e-posta kampanyalarının etkinliğini artırır ve yatırım getirisini (yatırım getirisini) optimize eder. Bu yazılım, dağıtımdan önce bir e-postadaki olası sorunları belirlemek için bir düzenleme platformu sunar. Yaygın hata kontrolleri yazım, dil bilgisi, biçimlendirme, tasarım ve kodlamayı kapsar. Test aşaması boyunca yazılım, e-postanın bir SMTP sunucusuna teslimini simüle eder.

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Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp, küçük işletmeler için pazarlama ve e-posta gönderimi yapan, raporlama ve analiz araçları sunan kapsamlı bir platformdur.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo, müşteri etkileşimlerini merkezi bir platformda yöneterek e-posta, canlı sohbet ve sosyal medya üzerinden destek sunar.

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

MailerLite, e-posta kampanyaları için otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özellikler sunan bir pazarlama yazılımıdır.

AWeber

AWeber

aweber.com

AWeber, e-posta pazarlama kampanyalarını yönetmek için kullanıcıların e-posta oluşturmasını, göndermesini ve analiz etmesini sağlayan bir platformdur.

Folderly

Folderly

folderly.com

Folderly, e-posta teslim edilebilirliğini artırmak için tasarlanmış bir platformdur. Performans analizi ve sorun çözme araçları sunarak e-postaların gelen kutusuna ulaşmasını sağlar.

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

SendGrid, işletmelerin işlem ve pazarlama e-postalarını yönetmelerine yardımcı olan bir iletişim platformudur.

Mailtrap

Mailtrap

mailtrap.io

Mailtrap, geliştiricilerin e-postalarını test etmelerine, göndermelerine ve yönetmelerine yardımcı olan bir e-posta dağıtım platformudur.

Emma

Emma

myemma.com

Emma, pazarlamacılara kişiselleştirilmiş e-posta ve SMS kampanyaları oluşturma ve dağıtma imkanı sunan bir uygulamadır.

Transpond

Transpond

transpond.io

Transpond uygulaması, aboneleri yönetmenizi, şablonlar oluşturmanızı, otomatik e-postalar göndermenizi ve kampanyaları takip etmenizi sağlar.

Litmus

Litmus

litmus.com

Litmus, pazarlamacıların her e-posta gönderiminde daha iyi sonuçlar elde etmesine yardımcı olan bir uygulamadır. E-postaları oluşturma, test etme ve analiz etme imkanı sunar.

Parcel

Parcel

parcel.io

Parcel, e-posta geliştirme platformudur. Kullanıcılar, e-postaları kodlayarak ön izleme yapabilir ve iş birliği sağlayabilir.

MailUp

MailUp

mailup.com

MailUp, e-posta, SMS ve mesajlaşma uygulamaları için kampanyalar oluşturma, otomatikleştirme ve özelleştirme imkanı sunan bir pazarlama platformudur.

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Kampanya Monitörü, kullanıcıların kolayca kişiselleştirilmiş e-postalar oluşturarak e-posta kampanyalarını yönetmelerine yardımcı olan bir e-posta pazarlama platformudur.

Mailosaur

Mailosaur

mailosaur.com

Mailosaur, e-posta ve SMS mesajlarını test eden bir platformdur. Geliştiricilere, sahte adreslerle test yapma ve analiz imkanı sunar.

Magnews

Magnews

magnews.it

Magnews, Müşteri Yolculuğunu yönetmek ve Müşteri Değerini artırmak için strateji belirlemeden kampanya uygulamasına kadar kapsamlı bir çözüm sunar.

Email on Acid

Email on Acid

emailonacid.com

Email on Acid, e-posta kampanyalarını test ederek ve optimize ederek kullanıcıların e-posta teslim edebilirliğini ve görünümünü artırmalarına yardımcı olan bir araçtır.

testRigor

testRigor

testrigor.com

testRigor, kod kullanmadan otomatik fonksiyonel testler oluşturan bir test aracıdır. Web, mobil ve masaüstü uygulamalarında kullanılabilir.

Bouncer

Bouncer

usebouncer.com

Bouncer, e-posta doğrulama ve teslim edilebilirlik için güvenli bir SaaS platformudur. Kullanıcıların e-posta listelerini hızlı ve etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

Delivra

Delivra

delivra.com

Delivra, pazarlamacılara e-posta kampanyaları oluşturma, otomatikleştirme ve analiz yapma imkanı sunan bir e-posta pazarlama platformudur.

GlockApps

GlockApps

glockapps.com

GlockApps, e-posta teslim edilebilirliğini artırmak için e-posta kampanyalarını test ve analiz eden bir araçtır. Spam kontrolleri ve kimlik doğrulama yönetimi sunar.

Reoon

Reoon

reoon.com

Reoon, e-posta doğrulama aracı ile işletmelere temiz ve etkili e-posta listeleri oluşturma, doğrulama ve güvenli yönetim imkanı sağlar.

Acymailing

Acymailing

acymailing.com

AcyMailing, WordPress ve Joomla için e-posta pazarlama ve otomasyon aracıdır. Kullanıcılar kampanyalarını yönetebilir, e-posta listelerini kontrol edebilir ve istatistikleri takip edebilir.

Unspam

Unspam

unspam.email

Unspam.email, e-postaların spam skorunu analiz eden ve e-posta bülteninin sonuçlarını yapay zeka ısı haritasıyla tahmin eden çevrimiçi bir araçtır.

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