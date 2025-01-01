E-posta Test Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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E-posta test yazılımı, işletmelere e-postaları alıcılara göndermeden önce önizleme ve test etme konusunda yardımcı olur, e-posta kampanyalarının etkinliğini artırır ve yatırım getirisini (yatırım getirisini) optimize eder. Bu yazılım, dağıtımdan önce bir e-postadaki olası sorunları belirlemek için bir düzenleme platformu sunar. Yaygın hata kontrolleri yazım, dil bilgisi, biçimlendirme, tasarım ve kodlamayı kapsar. Test aşaması boyunca yazılım, e-postanın bir SMTP sunucusuna teslimini simüle eder.
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Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için pazarlama ve e-posta gönderimi yapan, raporlama ve analiz araçları sunan kapsamlı bir platformdur.
Brevo
brevo.com
Brevo, müşteri etkileşimlerini merkezi bir platformda yöneterek e-posta, canlı sohbet ve sosyal medya üzerinden destek sunar.
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite, e-posta kampanyaları için otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özellikler sunan bir pazarlama yazılımıdır.
AWeber
aweber.com
AWeber, e-posta pazarlama kampanyalarını yönetmek için kullanıcıların e-posta oluşturmasını, göndermesini ve analiz etmesini sağlayan bir platformdur.
Folderly
folderly.com
Folderly, e-posta teslim edilebilirliğini artırmak için tasarlanmış bir platformdur. Performans analizi ve sorun çözme araçları sunarak e-postaların gelen kutusuna ulaşmasını sağlar.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid, işletmelerin işlem ve pazarlama e-postalarını yönetmelerine yardımcı olan bir iletişim platformudur.
Mailtrap
mailtrap.io
Mailtrap, geliştiricilerin e-postalarını test etmelerine, göndermelerine ve yönetmelerine yardımcı olan bir e-posta dağıtım platformudur.
Emma
myemma.com
Emma, pazarlamacılara kişiselleştirilmiş e-posta ve SMS kampanyaları oluşturma ve dağıtma imkanı sunan bir uygulamadır.
Transpond
transpond.io
Transpond uygulaması, aboneleri yönetmenizi, şablonlar oluşturmanızı, otomatik e-postalar göndermenizi ve kampanyaları takip etmenizi sağlar.
Litmus
litmus.com
Litmus, pazarlamacıların her e-posta gönderiminde daha iyi sonuçlar elde etmesine yardımcı olan bir uygulamadır. E-postaları oluşturma, test etme ve analiz etme imkanı sunar.
Parcel
parcel.io
Parcel, e-posta geliştirme platformudur. Kullanıcılar, e-postaları kodlayarak ön izleme yapabilir ve iş birliği sağlayabilir.
MailUp
mailup.com
MailUp, e-posta, SMS ve mesajlaşma uygulamaları için kampanyalar oluşturma, otomatikleştirme ve özelleştirme imkanı sunan bir pazarlama platformudur.
Campaign Monitor
createsend.com
Kampanya Monitörü, kullanıcıların kolayca kişiselleştirilmiş e-postalar oluşturarak e-posta kampanyalarını yönetmelerine yardımcı olan bir e-posta pazarlama platformudur.
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur, e-posta ve SMS mesajlarını test eden bir platformdur. Geliştiricilere, sahte adreslerle test yapma ve analiz imkanı sunar.
Magnews
magnews.it
Magnews, Müşteri Yolculuğunu yönetmek ve Müşteri Değerini artırmak için strateji belirlemeden kampanya uygulamasına kadar kapsamlı bir çözüm sunar.
Email on Acid
emailonacid.com
Email on Acid, e-posta kampanyalarını test ederek ve optimize ederek kullanıcıların e-posta teslim edebilirliğini ve görünümünü artırmalarına yardımcı olan bir araçtır.
testRigor
testrigor.com
testRigor, kod kullanmadan otomatik fonksiyonel testler oluşturan bir test aracıdır. Web, mobil ve masaüstü uygulamalarında kullanılabilir.
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer, e-posta doğrulama ve teslim edilebilirlik için güvenli bir SaaS platformudur. Kullanıcıların e-posta listelerini hızlı ve etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.
Delivra
delivra.com
Delivra, pazarlamacılara e-posta kampanyaları oluşturma, otomatikleştirme ve analiz yapma imkanı sunan bir e-posta pazarlama platformudur.
GlockApps
glockapps.com
GlockApps, e-posta teslim edilebilirliğini artırmak için e-posta kampanyalarını test ve analiz eden bir araçtır. Spam kontrolleri ve kimlik doğrulama yönetimi sunar.
Reoon
reoon.com
Reoon, e-posta doğrulama aracı ile işletmelere temiz ve etkili e-posta listeleri oluşturma, doğrulama ve güvenli yönetim imkanı sağlar.
Acymailing
acymailing.com
AcyMailing, WordPress ve Joomla için e-posta pazarlama ve otomasyon aracıdır. Kullanıcılar kampanyalarını yönetebilir, e-posta listelerini kontrol edebilir ve istatistikleri takip edebilir.
Unspam
unspam.email
Unspam.email, e-postaların spam skorunu analiz eden ve e-posta bülteninin sonuçlarını yapay zeka ısı haritasıyla tahmin eden çevrimiçi bir araçtır.
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