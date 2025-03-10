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E-posta test yazılımı, işletmelere e-postaları alıcılara göndermeden önce önizleme ve test etme konusunda yardımcı olur, e-posta kampanyalarının etkinliğini artırır ve yatırım getirisini (yatırım getirisini) optimize eder. Bu yazılım, dağıtımdan önce bir e-postadaki olası sorunları belirlemek için bir düzenleme platformu sunar. Yaygın hata kontrolleri yazım, dil bilgisi, biçimlendirme, tasarım ve kodlamayı kapsar. Test aşaması boyunca yazılım, e-postanın bir SMTP sunucusuna teslimini simüle eder.
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Brevo
brevo.com
Brevo, müşteri etkileşimlerini merkezi bir platformda yöneterek e-posta, canlı sohbet ve sosyal medya üzerinden destek sunar.
testRigor
testrigor.com
testRigor, kod kullanmadan otomatik fonksiyonel testler oluşturan bir test aracıdır. Web, mobil ve masaüstü uygulamalarında kullanılabilir.
GlockApps
glockapps.com
GlockApps Teslim Edilebilirlik Araçları Paketi, açılmalarınızı, tıklamalarınızı ve dönüşümlerinizi %41'e kadar artırmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış 3 Uygulamadan oluşur! Inbox Insight E-postalarınızın müşterilerinize ulaştığından emin olmak için Inbox Insight ile 3 ücretsiz spam testi çalıştırın. Teslim edilebilirlik testi sonuçlarınız size şunları gösterecektir: ◆ E-postanızın 70 tohum posta kutusuna yerleşimi ◆ E-posta kimlik doğrulama kayıtlarınız (SPF, DKIM, rDNS ve HELO to IP) ◆ IP adresinizin Gönderen Puanı ◆ IP'nizin kara listeye alındığı yer ◆ E-postanızın spam'i Google Spam Filtresi, Barracuda ve SpamAssassin puanı ◆ E-postanızın içerik analizi https://glockapps.com/spam-testing/ DMARC Analytics DMARC Analytics ile markanızı kimlik avı ve sahteciliğe karşı koruyun! GlockApps DMARC Analytics size şunları sağlar: ◆ Her ay 10.000 DMARC mesajı ÜCRETSİZ ◆ Tüm XLM raporlarınızı insan dostu bir şekilde takip etme, saklama ve düzenleme gücü ◆ E-posta trafiğiniz üzerinde tam görünürlük ◆ Hangi e-posta kampanyalarının kimlik doğrulamasında başarısız olduğuna dair içgörü ◆ Tam kontrol kimlik doğrulaması başarısız olan e-postalarla ilgili ne yapılacağına ilişkin ◆ Şüpheli etkinlik tespit edildiğinde anında uyarılar ◆ Her iki saatte bir ücretsiz SPF, DKIM ve DMARC izleme. ◆ Sınırsız alan adı ekleme ve hatta bunları gruplandırma yeteneği GlockApps DMARC Analytics'i deneyin ve her ay 10.000 ÜCRETSİZ DMARC mesajı alın! https://glockapps.com/dmarc-analyzer/ Çalışma Süresi Monitörü Çalışma Süresi Monitörümüz, IP adresiniz, SPF, DKIM ve DMARC kayıtlarınızın yanı sıra HTTP, TLS ve TCP protokollerinizle ilgili sorunlar hakkında size anında uyarılar gönderir. 14 Günlük Ücretsiz Denemenizi başlatın: ◆ 20'ye Kadar Monitör Alın ◆ IP adresiniz engellenenler listesine girer girmez uyarı alın ◆ SPF, DKIM ve DMARC kayıtlarınızın durumunu izleyin ve herhangi bir değişiklik meydana gelirse anında bildirim alın. ◆ Web siteniz çökerse anında uyarı alın ◆ Kendi kontrol aralıklarınızı belirleyin (her dakikaya kadar!) ◆ Genel Durum Sayfaları ile şeffaflığı artırın ◆ Kendi kesinti eşiği kurallarınızı belirleyin ve durumunuz eşiğinize ulaştığında bildirim alın https://glockapps .com/uptime-blacklist-monitor/
Transpond
transpond.io
Transpond uygulaması, aboneleri yönetmenizi, şablonlar oluşturmanızı, otomatik e-postalar göndermenizi ve kampanyaları takip etmenizi sağlar.
Acymailing
acymailing.com
WordPress ve Joomla için Bülten ve Pazarlama otomasyon aracı. Kullanıcı dostu AcyMailing, E-posta kampanyanızın her adımında size yardımcı olur: Konsept: - İçeriğinizi test edin (bağlantılar, anahtar kelimeler, resimler) - Kampanyanızın SPAM olarak değerlendirilmesini önleyin - Listenizi yönetin - CRM Tasarımı: - Sürükle ve Bırak Düzenleyici - Dinamik içerik ekleme (alıcı bilgileri, etkinlikler...) Kampanyanızı yönetme: - Sınırsız sayıda e-posta gönderin - Haber bülteninizin verimliliğini takip edin - İstatistikler (tıklama puanı, potansiyel dönüşüm, açılma oranı...) - Ne kadar para kazandığınızı görün Bültenlerinizde gönderdiğiniz içerik sayesinde
Unspam
unspam.email
Unspam.email, e-postalar için çevrimiçi bir spam test aracıdır. Ücretsiz e-posta test aracıyla teslim edilebilirliğinizi artırın. Hizmet, bir e-postanın ana yönlerini analiz eder, bir spam puanı döndürür ve e-posta bülteninizin yapay zeka ısı haritasıyla sonuçları tahmin eder.
Folderly
folderly.com
Folderly, e-posta teslim edilebilirliğini artırmak için tasarlanmış bir platformdur. Performans analizi ve sorun çözme araçları sunarak e-postaların gelen kutusuna ulaşmasını sağlar.
Magnews
magnews.it
Magnews, Müşteri Yolculuğunu yönetmek ve Müşteri Değerini geliştirmek için genel Strateji tanımından tekli faaliyetlere ve kampanya Yürütülmesine, Yolculuk Tasarımından sürekli bir ölçüm ve iyileştirme döngüsüne geçerek tek duraklı çözümdür. Magnews, Müşterileri kazanmak, dönüştürmek, büyütmek, etkileşime geçirmek ve yeniden etkinleştirmek ve onların Marka için değerini artırmak amacıyla pazarlama ve satış ekiplerine birlikte çalışma gücü verir.
Reoon
reoon.com
Manuel görevleri otomatikleştirerek iş verimliliğini artırın. Reoon, işinizi desteklemek için en iyi yazılım çözümlerini ve profesyonel araçları sağlar.
Parcel
parcel.io
E-posta Kodlama Platformu. E-posta için tasarlanan geliştirme platformunu kullanarak kodlayın, önizleyin ve işbirliği yapın. Parsel, markaların ve ajansların yüksek kaliteli e-postaları kodlama yöntemidir.
Email on Acid
emailonacid.com
Email on Acid, e-posta kampanyalarını test ederek ve optimize ederek kullanıcıların e-posta teslim edebilirliğini ve görünümünü artırmalarına yardımcı olan bir araçtır.
Delivra
delivra.com
Delivra, herhangi bir uzmanlığın pazarlamacılarına yardımcı olan bir e -posta pazarlama platformudur. 20 yıldan fazla rakipsiz müşteri başarısıyla Delivra, işletmelerin somut sonuçlar üreten anlamlı konuşmalar yapmasına yardımcı oluyor. Yaklaşılabilir çözümlere odaklanmaları, sektörlerdeki binlerce kuruluşun karmaşık pazarlama otomasyonu ve veri işleme konusundaki kontrolünü ele geçirmesine yardımcı olmuştur. Delivra sizinle birlikte ölçeklendirir ve yolun her adımını başarmak için ihtiyacınız olan araçları sağlar. Meşgul pazarlamacılar için inşa edilen Delivra, ekiplerin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için tam bir özellik paketi sunuyor. Özelleştirilebilir bir sürükleme ve bırak düzenleyicisi ile etkili e -posta pazarlama kampanyaları kolayca oluşturun ve gönderin. Müşteri iletişiminizi, çeşitli abone eylemlerine, hareketsizliklerine veya zamana göre hangi postaların gönderildiğini belirleyerek bir e -posta dizisini stratejik olarak çizerek otomatikleştirin. Kitlenizden daha fazla katılım sağlayın ve uzman segmentasyonu ve SMS pazarlaması ile gelen kutularının dışındaki müşterilere ulaşın. İster B2B çalışıyor olun, ister kar amacı gütmeyen bir etkinlik planlıyor olun, Delivra, kullanıcıları stratejilerini geliştirmeye ve rafine etmeye teşvik etmek için sağlam analizler ve sürekli destek sağlar. İhtiyacınız olan her şeyin tek bir yerde mevcut olması için çok çeşitli CRM'ler, e-ticaret platformları ve web analizi araçlarıyla entegre edin. Yazılım ya mevcut teknolojiye takılır veya Delivra, her şeyin sorunsuz çalışmasını sağlamak için özel bir entegrasyon oluşturur.
AWeber
aweber.com
AWeber, e-posta pazarlama kampanyalarını yönetmek için kullanıcıların e-posta oluşturmasını, göndermesini ve analiz etmesini sağlayan bir platformdur.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid, işletmelerin işlem ve pazarlama e-postalarını yönetmelerine yardımcı olan bir iletişim platformudur.
MailUp
mailup.com
MailUp, e-posta, SMS ve mesajlaşma uygulamaları için kampanyalar oluşturma, otomatikleştirme ve özelleştirme imkanı sunan bir pazarlama platformudur.
Mailtrap
mailtrap.io
Mailtrap, geliştiricilerin e-postalarını test etmelerine, göndermelerine ve yönetmelerine yardımcı olan bir e-posta dağıtım platformudur.
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur, e-posta ve SMS mesajlarını test eden bir platformdur. Geliştiricilere, sahte adreslerle test yapma ve analiz imkanı sunar.
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite, e-posta kampanyaları için otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özellikler sunan bir pazarlama yazılımıdır.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için pazarlama ve e-posta gönderimi yapan, raporlama ve analiz araçları sunan kapsamlı bir platformdur.
Litmus
litmus.com
Litmus, pazarlamacıların her e-posta gönderiminde daha iyi sonuçlar elde etmesine yardımcı olan bir uygulamadır. E-postaları oluşturma, test etme ve analiz etme imkanı sunar.
Emma
myemma.com
Emma, pazarlamacılara kişiselleştirilmiş e-posta ve SMS kampanyaları oluşturma ve dağıtma imkanı sunan bir uygulamadır.
Campaign Monitor
createsend.com
Kampanya Monitörü, kullanıcıların kolayca kişiselleştirilmiş e-postalar oluşturarak e-posta kampanyalarını yönetmelerine yardımcı olan bir e-posta pazarlama platformudur.
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer, e-posta doğrulama ve teslim edilebilirlik için güvenli bir SaaS platformudur. Kullanıcıların e-posta listelerini hızlı ve etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.
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