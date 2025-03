E-posta Test Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Özbekistan

GlockApps

GlockApps Teslim Edilebilirlik Araçları Paketi, açılmalarınızı, tıklamalarınızı ve dönüşümlerinizi %41'e kadar artırmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış 3 Uygulamadan oluşur! Inbox Insight E-postalarınızın müşterilerinize ulaştığından emin olmak için Inbox Insight ile 3 ücretsiz spam testi çalıştırın. Teslim edilebilirlik testi sonuçlarınız size şunları gösterecektir: ◆ E-postanızın 70 tohum posta kutusuna yerleşimi ◆ E-posta kimlik doğrulama kayıtlarınız (SPF, DKIM, rDNS ve HELO to IP) ◆ IP adresinizin Gönderen Puanı ◆ IP'nizin kara listeye alındığı yer ◆ E-postanızın spam'i Google Spam Filtresi, Barracuda ve SpamAssassin puanı ◆ E-postanızın içerik analizi https://glockapps.com/spam-testing/ DMARC Analytics DMARC Analytics ile markanızı kimlik avı ve sahteciliğe karşı koruyun! GlockApps DMARC Analytics size şunları sağlar: ◆ Her ay 10.000 DMARC mesajı ÜCRETSİZ ◆ Tüm XLM raporlarınızı insan dostu bir şekilde takip etme, saklama ve düzenleme gücü ◆ E-posta trafiğiniz üzerinde tam görünürlük ◆ Hangi e-posta kampanyalarının kimlik doğrulamasında başarısız olduğuna dair içgörü ◆ Tam kontrol kimlik doğrulaması başarısız olan e-postalarla ilgili ne yapılacağına ilişkin ◆ Şüpheli etkinlik tespit edildiğinde anında uyarılar ◆ Her iki saatte bir ücretsiz SPF, DKIM ve DMARC izleme. ◆ Sınırsız alan adı ekleme ve hatta bunları gruplandırma yeteneği GlockApps DMARC Analytics'i deneyin ve her ay 10.000 ÜCRETSİZ DMARC mesajı alın! https://glockapps.com/dmarc-analyzer/ Çalışma Süresi Monitörü Çalışma Süresi Monitörümüz, IP adresiniz, SPF, DKIM ve DMARC kayıtlarınızın yanı sıra HTTP, TLS ve TCP protokollerinizle ilgili sorunlar hakkında size anında uyarılar gönderir. 14 Günlük Ücretsiz Denemenizi başlatın: ◆ 20'ye Kadar Monitör Alın ◆ IP adresiniz engellenenler listesine girer girmez uyarı alın ◆ SPF, DKIM ve DMARC kayıtlarınızın durumunu izleyin ve herhangi bir değişiklik meydana gelirse anında bildirim alın. ◆ Web siteniz çökerse anında uyarı alın ◆ Kendi kontrol aralıklarınızı belirleyin (her dakikaya kadar!) ◆ Genel Durum Sayfaları ile şeffaflığı artırın ◆ Kendi kesinti eşiği kurallarınızı belirleyin ve durumunuz eşiğinize ulaştığında bildirim alın https://glockapps .com/uptime-blacklist-monitor/