E-posta Test Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Surinam

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
E-posta test yazılımı, işletmelere e-postaları alıcılara göndermeden önce önizleme ve test etme konusunda yardımcı olur, e-posta kampanyalarının etkinliğini artırır ve yatırım getirisini (yatırım getirisini) optimize eder. Bu yazılım, dağıtımdan önce bir e-postadaki olası sorunları belirlemek için bir düzenleme platformu sunar. Yaygın hata kontrolleri yazım, dil bilgisi, biçimlendirme, tasarım ve kodlamayı kapsar. Test aşaması boyunca yazılım, e-postanın bir SMTP sunucusuna teslimini simüle eder.
Yeni Uygulama Gönder
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platformumuz, ekibinize birinci sınıf destek sunma ve müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırma konusunda güç verir. Gerçek zamanlı, gerçek konuşma Konuşmalar e-postayı, canlı sohbeti ve Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya kanallarını entegre eder. Artık sekme karıştırma veya kopyalayıp yapıştırma yok. Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir kullanışlı akışta merkezileştirin. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürün ve gelir artışının kilidini açın Canlı sohbet widget'ımız ve sohbet robotlarımız ile potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin ve sitenizden ayrılmadan önce dönüşüm sağlamalarını sağlayın. Günümüzün rekabet ortamında geliri en üst düzeye çıkarmak için mevcut müşterileri koruyun ve geliştirin. Verimlilik parmaklarınızın ucunda Güncel değişkenleri içeren hazır yanıtlarla zamandan tasarruf edin. SSS'lere yanıt vermek ve tekrarlanan soruları azaltmak için kapsamlı bir yardım merkezi oluşturun. Daha anlamlı görüşmeler için self servis ve otomasyon araçlarından yararlanın. Hareket halindeyken Android veya iOS için Brevo Conversations mobil uygulamasını kullanın. Sorunsuz Entegrasyon ve Veri Konsolidasyonu Conversations by Brevo, Brevo ürünlerine ve ötesine sorunsuz bir şekilde entegre olarak size birleşik bir müşteri komuta merkezi sağlar. WordPress, Shopify, WooCommerce ve diğerleriyle derin entegrasyonlarla pazarlama hunilerinizi ve daha fazlasını zahmetsizce yönetin. Gönderim, iadeler, incelemeler, sadakat programları ve diğer temel iş işlevlerini kolaylaştırın. İlgili tüm verileri tek bir yerde toplayıp birleştirerek her müşteriye ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin. Brevo'yu seçen 500.000'den fazla işletmeye katılın ve Conversations by Brevo'nun gücünü ve basitliğini deneyimleyin. İster küçük bir işletme ister kurumsal olun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özel planlar hazırladık.
testRigor
testrigor.com
Yazılım QA test uzmanları, sağlam uçtan uca işlevsel testler oluşturmak için testRigor kodsuz test aracını kullanır. Yazılım testi artık çok kolay: web, yerel ve hibrit mobil uygulamalar, masaüstü ve API için kod kullanmadan platformlar arası testler oluşturun. E-posta testi, görsel test ve ses testi yerleşik özelliklerinden yararlanın. Otomatik testlerinizi geleneksel otomasyon test araçlarına göre 15 kat daha hızlı ve %95 daha az test bakımıyla oluşturun. Testleri paralel olarak yürütün ve sonuçları saatler yerine dakikalar içinde alın. Favori sorun yönetimi araçlarınızla, CI/CD araçlarıyla vb. kolayca entegre edin. TestRigor ile yazılım testinizi ölçeklendirmek kolaydır. Şunun için en iyisi: Test otomasyonu kapsamını hızla artırmak ve aynı zamanda bakıma çok daha az zaman harcamak isteyen yazılım ekipleri. testRigor, geniş destek, platformlar arası ve tarayıcılar arası testler, raporlama ve her adım için ekran görüntüleri ile ihtiyaç duyulan tek otomasyon aracı olmayı hedefliyor
GlockApps
glockapps.com
GlockApps Teslim Edilebilirlik Araçları Paketi, açılmalarınızı, tıklamalarınızı ve dönüşümlerinizi %41'e kadar artırmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış 3 Uygulamadan oluşur! Inbox Insight E-postalarınızın müşterilerinize ulaştığından emin olmak için Inbox Insight ile 3 ücretsiz spam testi çalıştırın. Teslim edilebilirlik testi sonuçlarınız size şunları gösterecektir: ◆ E-postanızın 70 tohum posta kutusuna yerleşimi ◆ E-posta kimlik doğrulama kayıtlarınız (SPF, DKIM, rDNS ve HELO to IP) ◆ IP adresinizin Gönderen Puanı ◆ IP'nizin kara listeye alındığı yer ◆ E-postanızın spam'i Google Spam Filtresi, Barracuda ve SpamAssassin puanı ◆ E-postanızın içerik analizi https://glockapps.com/spam-testing/ DMARC Analytics DMARC Analytics ile markanızı kimlik avı ve sahteciliğe karşı koruyun! GlockApps DMARC Analytics size şunları sağlar: ◆ Her ay 10.000 DMARC mesajı ÜCRETSİZ ◆ Tüm XLM raporlarınızı insan dostu bir şekilde takip etme, saklama ve düzenleme gücü ◆ E-posta trafiğiniz üzerinde tam görünürlük ◆ Hangi e-posta kampanyalarının kimlik doğrulamasında başarısız olduğuna dair içgörü ◆ Tam kontrol kimlik doğrulaması başarısız olan e-postalarla ilgili ne yapılacağına ilişkin ◆ Şüpheli etkinlik tespit edildiğinde anında uyarılar ◆ Her iki saatte bir ücretsiz SPF, DKIM ve DMARC izleme. ◆ Sınırsız alan adı ekleme ve hatta bunları gruplandırma yeteneği GlockApps DMARC Analytics'i deneyin ve her ay 10.000 ÜCRETSİZ DMARC mesajı alın! https://glockapps.com/dmarc-analyzer/ Çalışma Süresi Monitörü Çalışma Süresi Monitörümüz, IP adresiniz, SPF, DKIM ve DMARC kayıtlarınızın yanı sıra HTTP, TLS ve TCP protokollerinizle ilgili sorunlar hakkında size anında uyarılar gönderir. 14 Günlük Ücretsiz Denemenizi başlatın: ◆ 20'ye Kadar Monitör Alın ◆ IP adresiniz engellenenler listesine girer girmez uyarı alın ◆ SPF, DKIM ve DMARC kayıtlarınızın durumunu izleyin ve herhangi bir değişiklik meydana gelirse anında bildirim alın. ◆ Web siteniz çökerse anında uyarı alın ◆ Kendi kontrol aralıklarınızı belirleyin (her dakikaya kadar!) ◆ Genel Durum Sayfaları ile şeffaflığı artırın ◆ Kendi kesinti eşiği kurallarınızı belirleyin ve durumunuz eşiğinize ulaştığında bildirim alın https://glockapps .com/uptime-blacklist-monitor/
Transpond
transpond.io
Aboneleri yönetin, güzel şablonlar tasarlayın, otomatik e-postalar oluşturun ve kampanyaları gönderip izleyin. Son teknoloji bir pazarlama platformu olan Transpond'a hoş geldiniz. Transpond'u deneyin - Kullanımı kolay pazarlama paketi. Müşterilerinize göndermek ve işinizi büyütmek için dikkat çekici iletişimler oluşturun.
Acymailing
acymailing.com
WordPress ve Joomla için Bülten ve Pazarlama otomasyon aracı. Kullanıcı dostu AcyMailing, E-posta kampanyanızın her adımında size yardımcı olur: Konsept: - İçeriğinizi test edin (bağlantılar, anahtar kelimeler, resimler) - Kampanyanızın SPAM olarak değerlendirilmesini önleyin - Listenizi yönetin - CRM Tasarımı: - Sürükle ve Bırak Düzenleyici - Dinamik içerik ekleme (alıcı bilgileri, etkinlikler...) Kampanyanızı yönetme: - Sınırsız sayıda e-posta gönderin - Haber bülteninizin verimliliğini takip edin - İstatistikler (tıklama puanı, potansiyel dönüşüm, açılma oranı...) - Ne kadar para kazandığınızı görün Bültenlerinizde gönderdiğiniz içerik sayesinde
Unspam
unspam.email
Unspam.email, e-postalar için çevrimiçi bir spam test aracıdır. Ücretsiz e-posta test aracıyla teslim edilebilirliğinizi artırın. Hizmet, bir e-postanın ana yönlerini analiz eder, bir spam puanı döndürür ve e-posta bülteninizin yapay zeka ısı haritasıyla sonuçları tahmin eder.
Folderly
folderly.com
Folderly, kusursuz e-posta teslimini sağlamak için kapsamlı bir yaklaşım sunan bir E-posta Teslim Edilebilirliği çözümüdür. E-posta teslim edilebilirliğindeki tehlikeleri bulun, çözün ve önleyin ve e-postalarınızın Gelen Kutusu klasörüne ulaştığından emin olun. Bir daha asla e-postalarınızın, gelen kutunuza asla ulaşmayan tüm iş e-postalarının %51'inin parçası olmasına izin vermeyin. Her e-postanın dikkate alınmasını sağlayarak gelir ve iş fırsatları elde edin.
Magnews
magnews.it
Magnews, Müşteri Yolculuğunu yönetmek ve Müşteri Değerini geliştirmek için genel Strateji tanımından tekli faaliyetlere ve kampanya Yürütülmesine, Yolculuk Tasarımından sürekli bir ölçüm ve iyileştirme döngüsüne geçerek tek duraklı çözümdür. Magnews, Müşterileri kazanmak, dönüştürmek, büyütmek, etkileşime geçirmek ve yeniden etkinleştirmek ve onların Marka için değerini artırmak amacıyla pazarlama ve satış ekiplerine birlikte çalışma gücü verir.
Reoon
reoon.com
Manuel görevleri otomatikleştirerek iş verimliliğini artırın. Reoon, işinizi desteklemek için en iyi yazılım çözümlerini ve profesyonel araçları sağlar.
Parcel
parcel.io
E-posta Kodlama Platformu. E-posta için tasarlanan geliştirme platformunu kullanarak kodlayın, önizleyin ve işbirliği yapın. Parsel, markaların ve ajansların yüksek kaliteli e-postaları kodlama yöntemidir.
Email on Acid
emailonacid.com
E-posta hazırlamada sektör lideri olan Email on Asit, dünyanın en kapsamlı ve esnek otomatik e-posta dağıtım öncesi platformunu sunar. Geliştiriciler, pazarlamacılar ve kurumsal kuruluşlar e-postada mükemmellik sağlar, verimlilik sağlar, pazarlama yatırım getirisini artırır ve marka itibarını korur. Sektörün düşünce lideri John Thies tarafından 2009 yılında ortaklaşa kurulan Email on Asit, e-posta pazarlamasını herkes için daha iyi hale getirme arzusundan doğdu. Daha fazla bilgi edinmek için emailonacid.com adresini ziyaret edin.
Delivra
delivra.com
Delivra, herhangi bir uzmanlığın pazarlamacılarına yardımcı olan bir e -posta pazarlama platformudur. 20 yıldan fazla rakipsiz müşteri başarısıyla Delivra, işletmelerin somut sonuçlar üreten anlamlı konuşmalar yapmasına yardımcı oluyor. Yaklaşılabilir çözümlere odaklanmaları, sektörlerdeki binlerce kuruluşun karmaşık pazarlama otomasyonu ve veri işleme konusundaki kontrolünü ele geçirmesine yardımcı olmuştur. Delivra sizinle birlikte ölçeklendirir ve yolun her adımını başarmak için ihtiyacınız olan araçları sağlar. Meşgul pazarlamacılar için inşa edilen Delivra, ekiplerin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için tam bir özellik paketi sunuyor. Özelleştirilebilir bir sürükleme ve bırak düzenleyicisi ile etkili e -posta pazarlama kampanyaları kolayca oluşturun ve gönderin. Müşteri iletişiminizi, çeşitli abone eylemlerine, hareketsizliklerine veya zamana göre hangi postaların gönderildiğini belirleyerek bir e -posta dizisini stratejik olarak çizerek otomatikleştirin. Kitlenizden daha fazla katılım sağlayın ve uzman segmentasyonu ve SMS pazarlaması ile gelen kutularının dışındaki müşterilere ulaşın. İster B2B çalışıyor olun, ister kar amacı gütmeyen bir etkinlik planlıyor olun, Delivra, kullanıcıları stratejilerini geliştirmeye ve rafine etmeye teşvik etmek için sağlam analizler ve sürekli destek sağlar. İhtiyacınız olan her şeyin tek bir yerde mevcut olması için çok çeşitli CRM'ler, e-ticaret platformları ve web analizi araçlarıyla entegre edin. Yazılım ya mevcut teknolojiye takılır veya Delivra, her şeyin sorunsuz çalışmasını sağlamak için özel bir entegrasyon oluşturur.
AWeber
aweber.com
AWeber, küçük işletme e-posta pazarlama yazılımında pazar lideridir. 1998 yılında kurulan AWeber, dünya çapında bir milyondan fazla müşterinin güçlü ve basit e-posta pazarlama yazılımı aracılığıyla potansiyel müşterileri ve müşterileriyle güvenilir bir şekilde bağlantı kurmasına yardımcı olan 20 yılı aşkın kanıtlanmış bir başarıya sahiptir. AWeber, ödüllü 7/24 ABD merkezli müşteri desteğinin yanı sıra, hızlı bir şekilde duyarlı açılış sayfaları oluşturma, kişileri yükleme ve yönetme, harika e-postalar gönderme, anında anlık bildirimler gönderme ve bir teknoloji dehası olmanıza gerek kalmadan sonuçları analiz etme yeteneği sunar. . AWeber, 1.000'den fazla iş ortağı yazılım çözümüyle çalışarak müşterilerin çalışmak ve büyümek için güvendikleri uygulama ve hizmetlerle sorunsuz bir şekilde entegre olmalarına olanak tanır. Özel bir şirket olan AWeber'in genel merkezi Chalfont, Pennsylvania'da bulunmaktadır.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (Twilio SendGrid olarak da bilinir), işlem ve pazarlama e-postalarına yönelik Denver, Colorado merkezli bir müşteri iletişim platformudur. Şirket 2009 yılında Isaac Saldana, Jose Lopez ve Tim Jenkins tarafından kuruldu ve Techstars hızlandırıcı programı aracılığıyla geliştirildi. 2017 itibarıyla SendGrid 81 milyon doların üzerinde bağış topladı ve Denver, Colorado'da ofisleri var; Boulder, Kolorado; Irvine, Kaliforniya; Redwood City, Kaliforniya; ve Londra. Şirket, 16 Kasım 2017'de New York Borsası'nda halka açıldı. Twilio, Şubat 2019'da SendGrid'i satın aldı.
MailUp
mailup.com
MailUp, E-posta, SMS ve Mesajlaşma Uygulamaları pazarlama kampanyalarını oluşturmak, otomatikleştirmek ve özelleştirmek için basit ve ölçeklenebilir bir çözümdür. Dünya çapında 10.000'den fazla müşterinin güvendiği bu ürün, pazarlama stratejileriniz için gelişmiş otomasyon özellikleri ve türünün en iyisi teknolojiyi sunar. Çok kanallı pazarlama ihtiyaçları için eksiksiz bir çözüm: bültenler, işlem e-postaları, abonelik formları, açılış sayfaları, promosyonlar, SMS, Mesajlaşma Uygulamaları (Facebook Messenger ve Telegram) ve çok daha fazlası! Sürükle ve bırak e-posta oluşturucusunu deneyin, pazarlama yığınınızı entegre edin, birkaç saniye içinde otomatik çok kanallı iş akışları oluşturun ve kampanya performansınızı ayrıntılı raporlar aracılığıyla izleyin. Doğuştan İtalyan, mesleği gereği uluslararası. 2003 yılında kurulan MailUp, yıllar geçtikçe büyüyerek İtalya'da pazar lideri haline geldi ve dünya çapında 5 şubesi ile 50'den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Dünya çapında 10.000'den fazla şirket, Dijital Pazarlama faaliyetlerinde stratejik bir ortak olarak MailUp'a güveniyor. MailUp, mesajlarınızın maksimum düzeyde iletilebilmesini sağlamak için en iyi altyapıyı ve uluslararası sertifikaları sunar. Güçlü mesajlaşma platformu, günlük pazarlama kampanyalarınızın sorunsuz bir şekilde yürütülmesine yardımcı olacak bir dizi araçla tamamlanmaktadır. Cremona (İtalya) ve Silikon Vadisi'ndeki teknoloji merkezlerindeki ekipleri esnek, ölçeklenebilir, entegre yazılım geliştirmede ön saflarda yer almaktadır.
Mailtrap
mailtrap.io
Mailtrap, geliştirici ekiplerinin e-posta altyapısını tek bir yerden test etmesine, göndermesine ve kontrol etmesine yönelik bir E-posta Dağıtım Platformudur ve aylık 150.000'den fazla aktif kullanıcı tarafından desteklenmektedir. Mailtrap, e-postalarla çalışmak için gerekli tüm araçları sağlar. E-posta Testi - e-postalarınızı hazırlama, geliştirme ve QA ortamlarında test etmek için. E-posta Gönderme - üretim sırasında e-posta göndermek için. Derinlemesine Analiz - e-posta altyapınızın performansını kontrol etmek için. GÜVENLİ E-POSTA TESTİ İÇİN E-POSTA TESTİ E-postalarınızı sıfır riskli bir ortamda test edin. Mailtrap E-posta Testi, test e-postalarınızı yakalamak için sahte bir SMTP sunucusu sunar. Sağlanan araçlarla, SMTP trafiğini yakalayabilir, CSS/HTML'yi doğrulayabilir, spam puanını kontrol edebilir ve e-postalarınızı göndermeden önce hata ayıklamak ve iyileştirmek için akışınızı otomatikleştirebilirsiniz. E-postayla ilgili işlevleri test etmek ve ekibinizle paylaşmak için Mailtrap E-posta Test API'sinden yararlanın. ALICININ GELEN KUTULARINA ULAŞMAK İÇİN E-POSTA GÖNDERME E-postalarınızı hazırlık aşamasında inceledikten ve hatalarını ayıkladıktan sonra, üretimde e-posta göndermek için güvenilir Mailtrap E-posta Gönderimini kullanın. Uygulamanıza kolay ve hızlı bir şekilde entegre edin. Varsayılan olarak size yüksek teslim edilebilirlik oranları sağlayacak şekilde tasarlanmış e-posta altyapısını edinin. EYLEMLENEBİLİR ANALİZLERLE E-POSTALARI KONTROL EDİN Helikopter görünümü kontrol paneli, ayrıntılı raporlar ve 60 günlük e-posta günlükleriyle e-posta istatistiklerinizi izleyin. Teslim edilebilirlik eğilimlerinizi izlemek ve ölçümleriniz aniden düşerse kritik uyarıları izlemek için haftalık karşılaştırmalı düzenli haftalık raporları kullanın.
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur, işletmelerin e-posta ve SMS mesajlarını yakalamak, test etmek, tasarlamak ve analiz etmek için kullandığı iletişim test platformudur. İşletmenizin gönderdiği her mesajın tam olarak planladığınız gibi görünmesini, hissettirilmesini ve çalışmasını sağlamak. Hesap bildirimleri ve uyarılarından promosyon teklifleri ve duyurulara kadar en kritik iletişimlerinizi kapsayan otomatik testleri hızla oluşturun. Çeşitli masaüstü ve mobil cihazlarda gerçek e-posta istemcilerini kullanarak ekran görüntüleri alarak müşterilerinizin göreceği şeyleri tam olarak önizleyin. QA ve geliştirme ekipleri, iki faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA/MFA), parola sıfırlamaları ve kişiselleştirmeyi test etmek için Mailosaur'u kullanıyor. Hizmet kullanılabilirliğinizin ve kullanıcı erişiminizin hiçbir zaman kod değişikliği veya hata nedeniyle kesintiye uğramamasını sağlamak. Geri kalan test mesajlarının gerçek müşterilere yanlışlıkla gönderilmesine gerek kalmadan her şeyi yakalamak için Mailosaur e-posta sunucularınızı kullanarak hazırlama ve geliştirme ortamlarını üretimden ayırın. Sistemlerinizin müşterilere gönderdiği mesajların kalitesini ve tutarlılığını sürekli izleyin. Tekliflerin, promosyon kodlarının ve kişiselleştirilmiş içeriğin her zaman işe yaramasını sağlamak. Mailosaur ile ekibiniz, test etmek için sınırsız sayıda merkezi olarak yönetilen e-posta adresine ve e-posta sunucusuna güvenli, anında erişime sahiptir. Ayrıca, ekibinizin kişisel telefonlarını kullanmasına gerek kalmadan, gerçek kullanıcı cihazlarını taklit edecek şekilde dünyanın her yerindeki telefon numaraları. Mailosaur, kaliteyi ve güveni artırmak için platformu kullanan tüm sektörlerde (sağlık hizmetleri, fintech, yazılım ve perakende dahil) dünyanın en iyi bilinen markaları ile hem startuplar hem de kuruluşlar tarafından güvenilmektedir.
MailerLite
mailerlite.com
Otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özelliklerle gelişmiş e-posta pazarlama kampanyaları oluşturun. 14 günlük deneme süresiyle premium özelliklere ücretsiz erişin!
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için oluşturulmuş Hepsi Bir Arada Pazarlama Platformudur. Raporlama ve analiz, Pazarlama CRM'si, e-posta kampanyaları, haber bültenleri ve içerik yönetimi gibi araçlarla müşterilerinizi merkeze koyabilir, böylece daha akıllıca pazarlama yapabilir ve işinizi daha hızlı büyütebilirsiniz. Mailchimp'in Pazarlama ve CRM mobil uygulaması, ilk günden itibaren daha akıllıca pazarlamanıza ve işinizi daha hızlı büyütmenize yardımcı olur. İşiniz sizi nereye götürürse götürsün, ihtiyacınız olan araçlara erişin ve dakikalar içinde çalışmaya başlayın; deneyime gerek yok. Mailchimp ile satış yapma, müşterileri geri getirme, yeni aboneler bulma veya markanızın misyonunu paylaşma fırsatını asla kaçırmazsınız. Mailchimp'i şunlar için kullanın: * Pazarlama CRM'si - Mailchimp'in Pazarlama CRM'si ile kişilerinizi takip edin. Kartvizit tarayıcı gibi kişileri içe aktarma araçlarıyla yeni müşteriler bulun ve ekleyin. Hedef kitlenin büyümesini takip edin ve kontrol panelinde bireysel kişiler hakkındaki bilgileri görüntüleyin. Hepsini tek bir yerde yapın; doğrudan uygulamadan çağrı yapın, mesaj gönderin ve e-posta gönderin. Önemli ayrıntıları hatırlamak için her etkileşimden sonra notlar kaydedin ve etiketler ekleyin. * Raporlar ve Analizler - Satış ve pazarlama performansınıza daha derinlemesine bakın. Tüm kampanyalarınızın sonuçlarını izleyin ve nasıl iyileştirilebileceğine dair uygulanabilir öneriler alın. E-posta kampanyaları, açılış sayfaları, Facebook ve Instagram reklamları, sosyal medya gönderileri ve kartpostallara ilişkin raporları ve analizleri görüntüleyin. * E-postalar ve Otomasyonlar - E-posta pazarlama kampanyaları, haber bültenleri ve otomasyonlar oluşturun, düzenleyin ve gönderin. Açmayanlara Tek Tıklamayla Yeniden Gönderme ve Ürün Yeniden Hedefleme e-postalarıyla, müşterilerinizle yeniden etkileşim kurabilecek ve kısa sürede satışlarınızı artırabileceksiniz. * Facebook ve Instagram Reklamları - Reklam taslakları oluşturun ve yayınlayın, bir bütçe belirleyin ve belirli bir grubu hedefleyin. Yeni insanlara ulaşın, mevcut kişilerle etkileşime geçin, özel hedef kitleler oluşturun veya web sitesi ziyaretçilerini geri getirin. * Pazarlama Önerileri - Pazarlamanızı geliştirmenize yardımcı olacak uygulanabilir öneriler alın. Terk Edilmiş Sepet e-postası oluşturmanın veya markanızın logosunu ayarlamanız için bir hatırlatma almanın zamanı geldiğini bilin. * Marka Yönetimi - Cihazınızdaki görselleri doğrudan Mailchimp'e yükleyin ve bunları tüm kampanyalarınızda kullanın.
Litmus
litmus.com
Turnusol, pazarlamacıların her gönderimi nasıl değerlendirdiğini gösterir. Gönderdiğiniz her e-postayı oluşturmanıza, kişiselleştirmenize, test etmenize, incelemenize ve analiz etmenize olanak tanıyan teknoloji yığınınızın temel bir bileşenidir. Pek çok şirket farkında bile olmadan bozuk e-postalar gönderiyor, sonuçları gerçekten iyileştirmek için gereken daha derin içgörüleri kaçırıyor ve e-postaları geniş ölçekte kişiselleştirme konusunda zorlanıyor. Litmus ile giden her mesajı oluşturmanın, test etmenin ve ona güvenmenin daha iyi bir yolunu elde edersiniz. Bu nedenle Fortune 100'ün %80'i dahil 700.000'den fazla pazarlama profesyoneli bize yöneldi. Ve bu şekilde %98'lik bir müşteri memnuniyeti oranına ulaştık. Turnusol. Her gönderimin önemli olmasını sağlayın.
Emma
myemma.com
Emma by Marigold, pazarlamacıların gerçek iş sonuçları sağlayan kişiselleştirilmiş, hedefe yönelik e-posta ve SMS kampanyaları oluşturup sunmalarına yardımcı olur. İster tek kişiden oluşan bir ekip olun ister küresel olarak dağıtılmış bir ekip olun, kaynaklarımız kanallar arasında bağlantı kuran ve dönüşüm sağlayan basit, veriye dayalı kampanyalar oluşturmanızı kolaylaştırır. Ayrıca özelleştirilebilir şablonlar (premium hesaplarla sınırlı değildir), uygulamalı müşteri desteği ve size göre ölçeklendirilecek işlevsellik de sunuyoruz. * Planlayın — Ekipler arasında işbirliği yapın, kampanyalarınız ve müşteri desteğiniz konusunda proaktif olun. * Tasarım — Birinci sınıf düzenleyicimiz ve yüzlerce duyarlı şablon, ilgi çekici mobil e-postalar tasarlamanıza ve etkili CTA'ları test etmenize yardımcı olur. * Hedefleyin ve Etkileşime Geçin — Müşterileriniz hakkında bildiklerinize dayalı olarak daha kişiselleştirilmiş mesajları desteklemek için segmentasyonu kullanın; otomasyon araçlarımız, markanızı akıllarda tutacak devam eden kampanyaları verimli bir şekilde oluşturmanıza ve yürütmenize yardımcı olur. * Analiz Edin ve Optimize Edin — Hareket halindeyken bile programlarınızın etkisini anlayın ve gerçek zamanlı analizler, testler ve öngörülerle zaman içinde iyileştirin. * Entegrasyonlar — Emma, en iyi CRM, e-ticaret ve analiz platformlarıyla entegre olur, böylece en çok kullandığınız teknolojilerden gelen verileri bilinçli ve dinamik yaratıcı ürünler oluşturmak için kullanabilirsiniz.
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor by Marigold, pazarlamacıların güzel ve kişiselleştirilmiş e-postalar göndermesine olanak tanıyan, abonelerle etkileşimi artırmak ve sadık okuyucu ve dönüşümleri teşvik etmek için güvenilir bir kanal oluşturan basit bir e-posta pazarlama aracıdır. Güzel şablonlar, sürükle ve bırak oluşturucu ve etkileşime dayalı segmentasyon, pazarlamacıların hedeflenen içeriği herhangi bir teknik uzmanlığa gerek duymadan geniş abone listelerine sunmasına olanak tanır.
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer - Kullanımı en kolay, aynı zamanda en güçlü E-posta Doğrulama ve teslim edilebilirlik Hizmeti. Bouncer, 6 kıtadan binlerce şirketin güvendiği, SaaS kalesi benzeri güvenli (SOC 2 ve GDPR uyumlu) e-posta doğrulama ve teslim edilebilirlik platformudur. Platform, Human 2 Human e-posta iletişimini geliştirmek ve insanların e-posta kanalı aracılığıyla bağlantı kurmasına ve bağlantıda kalmasına yardımcı olmak gibi basit bir misyonla 2017 yılında kuruldu. Bouncer, e-posta doğrulama pazarında teknolojik bir liderdir. Hem liste hem de API doğrulaması, sıfır kesinti süresi politikasına sahip birinci sınıf mekanizmalardır. Ürün en iyi kapsama alanına ve yüksek performansa sahiptir (müşteri başına saatte 200.000'e kadar doğrulanmış e-posta). Hem Kurumsal hem de KOBİ segmentleri için daha karmaşık bir çözüm olmak amacıyla ürün, e-posta Toksisite Kontrolü ve Teslim Edilebilirlik Kiti gibi ek özelliklere sahiptir, böylece kullanıcılar teslimatlarını halledebilir ve geliştirebilirler. Bouncer'ın ayrıca geniş bir entegrasyon kütüphanesi vardır (en iyi Pazarlama Otomasyonu, E-posta Pazarlama veya Satış araçları). Neden Bouncer'ı e-posta doğrulama ve teslim edilebilirlik çözümünüz olarak düşünmelisiniz? 1. Yanlış negatiflere karşı önyargılı yüksek hassasiyet - müşterilerin yanlış sınıflandırma nedeniyle bağlantı kurma yeteneğini kaybetmemesi için 2. En iyi kapsam - farklı e-posta servis sağlayıcıları tarafından barındırılan e-posta adreslerini doğrulama yeteneği (hatta düşük miktarda bilinmeyen sonuçla (%0,3-3) kapsamlı tüm Google Workspace ve Office365 doğrulaması) 3. Yüksek performans - doğrulama hızı ve cömert hız sınırlaması. Müşteri başına saatte 200.000 e-postayı hızla kontrol edebilirler 4. Güvenilir (sıfır kesinti politikası) ve Güvenli - SOC2'ye hazır 5. Basitleştirilmiş karmaşıklık - basit ve sezgisel kullanıcı arayüzüne sahip birinci sınıf teknolojik çözüm. Özellikler: Kullanımı son derece basit E-posta Denetleyicisi ve E-posta Doğrulayıcı 250.000'e kadar adres içeren e-posta listenizi sürükleyip bırakın ve bırakın Bouncer'ın e-posta denetleyicisi işi yapsın! Hangi e-postaları göndermenin güvenli olduğunu bileceksiniz ancak uygulama aynı zamanda bunları da algılayacaktır.
© 2025 WebCatalog, Inc.