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E-posta Test Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Maldivler
E-posta test yazılımı, işletmelere e-postaları alıcılara göndermeden önce önizleme ve test etme konusunda yardımcı olur, e-posta kampanyalarının etkinliğini artırır ve yatırım getirisini (yatırım getirisini) optimize eder. Bu yazılım, dağıtımdan önce bir e-postadaki olası sorunları belirlemek için bir düzenleme platformu sunar. Yaygın hata kontrolleri yazım, dil bilgisi, biçimlendirme, tasarım ve kodlamayı kapsar. Test aşaması boyunca yazılım, e-postanın bir SMTP sunucusuna teslimini simüle eder.
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Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için oluşturulmuş Hepsi Bir Arada Pazarlama Platformudur. Raporlama ve analiz, Pazarlama CRM'si, e-posta kampanyaları, haber bültenleri ve içerik yönetimi gibi araçlarla müşterilerinizi merkeze koyabilir, böylece daha akıllıca pazarlama yapabilir ve işinizi daha hızlı büy...
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platform...
MailerLite
mailerlite.com
Otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özelliklerle gelişmiş e-posta pazarlama kampanyaları oluşturun. 14 günlük deneme süresiyle premium özelliklere ücretsiz erişin!
AWeber
aweber.com
AWeber, küçük işletme e-posta pazarlama yazılımında pazar lideridir. 1998 yılında kurulan AWeber, dünya çapında bir milyondan fazla müşterinin güçlü ve basit e-posta pazarlama yazılımı aracılığıyla potansiyel müşterileri ve müşterileriyle güvenilir bir şekilde bağlantı kurmasına yardımcı olan 20 yıl...
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (Twilio SendGrid olarak da bilinir), işlem ve pazarlama e-postalarına yönelik Denver, Colorado merkezli bir müşteri iletişim platformudur. Şirket 2009 yılında Isaac Saldana, Jose Lopez ve Tim Jenkins tarafından kuruldu ve Techstars hızlandırıcı programı aracılığıyla geliştirildi. 2017 itib...
Mailtrap
mailtrap.io
Mailtrap, geliştirici ekiplerinin e-posta altyapısını tek bir yerden test etmesine, göndermesine ve kontrol etmesine yönelik bir E-posta Dağıtım Platformudur ve aylık 150.000'den fazla aktif kullanıcı tarafından desteklenmektedir. Mailtrap, e-postalarla çalışmak için gerekli tüm araçları sağlar. E-p...
Emma
myemma.com
Emma by Marigold, pazarlamacıların gerçek iş sonuçları sağlayan kişiselleştirilmiş, hedefe yönelik e-posta ve SMS kampanyaları oluşturup sunmalarına yardımcı olur. İster tek kişiden oluşan bir ekip olun ister küresel olarak dağıtılmış bir ekip olun, kaynaklarımız kanallar arasında bağlantı kuran ve ...
Folderly
folderly.com
Folderly, kusursuz e-posta teslimini sağlamak için kapsamlı bir yaklaşım sunan bir E-posta Teslim Edilebilirliği çözümüdür. E-posta teslim edilebilirliğindeki tehlikeleri bulun, çözün ve önleyin ve e-postalarınızın Gelen Kutusu klasörüne ulaştığından emin olun. Bir daha asla e-postalarınızın, gelen ...
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor by Marigold, pazarlamacıların güzel ve kişiselleştirilmiş e-postalar göndermesine olanak tanıyan, abonelerle etkileşimi artırmak ve sadık okuyucu ve dönüşümleri teşvik etmek için güvenilir bir kanal oluşturan basit bir e-posta pazarlama aracıdır. Güzel şablonlar, sürükle ve bırak ol...
Transpond
transpond.io
Aboneleri yönetin, güzel şablonlar tasarlayın, otomatik e-postalar oluşturun ve kampanyaları gönderip izleyin. Son teknoloji bir pazarlama platformu olan Transpond'a hoş geldiniz. Transpond'u deneyin - Kullanımı kolay pazarlama paketi. Müşterilerinize göndermek ve işinizi büyütmek için dikkat çekic...
Litmus
litmus.com
Turnusol, pazarlamacıların her gönderimi nasıl değerlendirdiğini gösterir. Gönderdiğiniz her e-postayı oluşturmanıza, kişiselleştirmenize, test etmenize, incelemenize ve analiz etmenize olanak tanıyan teknoloji yığınınızın temel bir bileşenidir. Pek çok şirket farkında bile olmadan bozuk e-postalar ...
Parcel
parcel.io
E-posta Kodlama Platformu. E-posta için tasarlanan geliştirme platformunu kullanarak kodlayın, önizleyin ve işbirliği yapın. Parsel, markaların ve ajansların yüksek kaliteli e-postaları kodlama yöntemidir.
Email on Acid
emailonacid.com
E-posta hazırlamada sektör lideri olan Email on Asit, dünyanın en kapsamlı ve esnek otomatik e-posta dağıtım öncesi platformunu sunar. Geliştiriciler, pazarlamacılar ve kurumsal kuruluşlar e-postada mükemmellik sağlar, verimlilik sağlar, pazarlama yatırım getirisini artırır ve marka itibarını korur....
MailUp
mailup.com
MailUp, E-posta, SMS ve Mesajlaşma Uygulamaları pazarlama kampanyalarını oluşturmak, otomatikleştirmek ve özelleştirmek için basit ve ölçeklenebilir bir çözümdür. Dünya çapında 10.000'den fazla müşterinin güvendiği bu ürün, pazarlama stratejileriniz için gelişmiş otomasyon özellikleri ve türünün en ...
Magnews
magnews.it
Magnews, Müşteri Yolculuğunu yönetmek ve Müşteri Değerini geliştirmek için genel Strateji tanımından tekli faaliyetlere ve kampanya Yürütülmesine, Yolculuk Tasarımından sürekli bir ölçüm ve iyileştirme döngüsüne geçerek tek duraklı çözümdür. Magnews, Müşterileri kazanmak, dönüştürmek, büyütmek, etki...
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer - Kullanımı en kolay, aynı zamanda en güçlü E-posta Doğrulama ve teslim edilebilirlik Hizmeti. Bouncer, 6 kıtadan binlerce şirketin güvendiği, SaaS kalesi benzeri güvenli (SOC 2 ve GDPR uyumlu) e-posta doğrulama ve teslim edilebilirlik platformudur. Platform, Human 2 Human e-posta iletişimin...
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur, işletmelerin e-posta ve SMS mesajlarını yakalamak, test etmek, tasarlamak ve analiz etmek için kullandığı iletişim test platformudur. İşletmenizin gönderdiği her mesajın tam olarak planladığınız gibi görünmesini, hissettirilmesini ve çalışmasını sağlamak. Hesap bildirimleri ve uyarılarınd...
Delivra
delivra.com
Delivra, herhangi bir uzmanlığın pazarlamacılarına yardımcı olan bir e -posta pazarlama platformudur. 20 yıldan fazla rakipsiz müşteri başarısıyla Delivra, işletmelerin somut sonuçlar üreten anlamlı konuşmalar yapmasına yardımcı oluyor. Yaklaşılabilir çözümlere odaklanmaları, sektörlerdeki binlerce ...
testRigor
testrigor.com
Yazılım QA test uzmanları, sağlam uçtan uca işlevsel testler oluşturmak için testRigor kodsuz test aracını kullanır. Yazılım testi artık çok kolay: web, yerel ve hibrit mobil uygulamalar, masaüstü ve API için kod kullanmadan platformlar arası testler oluşturun. E-posta testi, görsel test ve ses test...
Reoon
reoon.com
Manuel görevleri otomatikleştirerek iş verimliliğini artırın. Reoon, işinizi desteklemek için en iyi yazılım çözümlerini ve profesyonel araçları sağlar.
GlockApps
glockapps.com
GlockApps Teslim Edilebilirlik Araçları Paketi, açılmalarınızı, tıklamalarınızı ve dönüşümlerinizi %41'e kadar artırmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış 3 Uygulamadan oluşur! Inbox Insight E-postalarınızın müşterilerinize ulaştığından emin olmak için Inbox Insight ile 3 ücretsiz spam testi çalıştı...
Acymailing
acymailing.com
WordPress ve Joomla için Bülten ve Pazarlama otomasyon aracı. Kullanıcı dostu AcyMailing, E-posta kampanyanızın her adımında size yardımcı olur: Konsept: - İçeriğinizi test edin (bağlantılar, anahtar kelimeler, resimler) - Kampanyanızın SPAM olarak değerlendirilmesini önleyin - Listenizi yönetin - C...
Unspam
unspam.email
Unspam.email, e-postalar için çevrimiçi bir spam test aracıdır. Ücretsiz e-posta test aracıyla teslim edilebilirliğinizi artırın. Hizmet, bir e-postanın ana yönlerini analiz eder, bir spam puanı döndürür ve e-posta bülteninizin yapay zeka ısı haritasıyla sonuçları tahmin eder.