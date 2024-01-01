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E-posta Test Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Burkina Faso

E-posta test yazılımı, işletmelere e-postaları alıcılara göndermeden önce önizleme ve test etme konusunda yardımcı olur, e-posta kampanyalarının etkinliğini artırır ve yatırım getirisini (yatırım getirisini) optimize eder. Bu yazılım, dağıtımdan önce bir e-postadaki olası sorunları belirlemek için bir düzenleme platformu sunar. Yaygın hata kontrolleri yazım, dil bilgisi, biçimlendirme, tasarım ve kodlamayı kapsar. Test aşaması boyunca yazılım, e-postanın bir SMTP sunucusuna teslimini simüle eder.

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Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp bir Amerikan pazarlama otomasyon platformu ve e-posta pazarlama hizmetidir. Platform, 2001 yılında Ben Chestnut ve Mark Armstrong tarafından kurulan ve daha sonraki bir tarihte Dan Kurzius'un da katılacağı bir Amerikan şirketi olan işletmecisi Rocket Science Group'un ticari adıdır. "Adını ...

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo (eski adıyla Sendinblue) işinizi büyütmenize yardımcı olur. E-posta, SMS, sohbet ve daha fazlasını kullanarak müşteri ilişkileri oluşturun. İhtiyaç duyduğunuz araçları, ihtiyaç duyduğunuz anda kullanın. Bedavaya deneyin.

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

Otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özelliklerle gelişmiş e-posta pazarlama kampanyaları oluşturun. 14 günlük deneme süresiyle premium özelliklere ücretsiz erişin!

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

SendGrid (Twilio SendGrid olarak da bilinir), işlem ve pazarlama e-postalarına yönelik Denver, Colorado merkezli bir müşteri iletişim platformudur. Şirket 2009 yılında Isaac Saldana, Jose Lopez ve Tim Jenkins tarafından kuruldu ve Techstars hızlandırıcı programı aracılığıyla geliştirildi. 2017 itib...

AWeber

AWeber

aweber.com

AWeber'i bugün ücretsiz deneyin ve e-posta listenizi büyütmek, hedef kitlenizle etkileşime geçmek ve satışları artırmak için tüm çözümleri edinin. Kredi kartına gerek yok.

Mailtrap

Mailtrap

mailtrap.io

Müşterilerinize teslim etmeden önce e-posta örneklerinizi inceleyin ve hatalarını ayıklayın.

Emma

Emma

myemma.com

Kolay, sizinle birlikte çalışabileceğiniz, temel olarak en iyi arkadaşınızın e-posta pazarlaması. En iyi arkadaşlar ilişkileri kolaylaştırır. Sizi neşelendirirler ve zor zamanlarda ortaya çıkarlar. Emma da bunu yapıyor; e-postanız için.

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Unutulmaz e-posta pazarlamasıyla sonuçları artırın. Campaign Monitor'ün basit e-posta pazarlama ve otomasyon araçlarıyla hedef kitlenizle bağlantı kurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Litmus

Litmus

litmus.com

Litmus, e-posta pazarlamacılarının daha verimli çalışmasına, maliyetli hataları yakalamasına ve kampanya performansını hızlandırmasına yardımcı olur.

Folderly

Folderly

folderly.com

Folderly, kusursuz e-posta teslimini sağlamak için kapsamlı bir yaklaşım sunan bir E-posta Teslim Edilebilirliği çözümüdür. E-posta teslim edilebilirliğindeki tehlikeleri bulun, çözün ve önleyin ve e-postalarınızın Gelen Kutusu klasörüne ulaştığından emin olun. Bir daha asla e-postalarınızın, gelen ...

Parcel

Parcel

parcel.io

E-posta Kodlama Platformu. E-posta için tasarlanan geliştirme platformunu kullanarak kodlayın, önizleyin ve işbirliği yapın. Parsel, markaların ve ajansların yüksek kaliteli e-postaları kodlama yöntemidir.

MailUp

MailUp

mailup.com

MailUp, güçlü e-posta pazarlama araçlarını SMTP geçişi ve e-ticaret, CRM ve CMS sistemleri için eklentilerle birleştiren eksiksiz e-posta ve SMS dağıtım çözümünüzdür.

Transpond

Transpond

transpond.io

Transpond'u deneyin - Kullanımı kolay pazarlama paketi. Müşterilerinize göndermek ve işinizi büyütmek için dikkat çekici iletişimler oluşturun.

Email on Acid

Email on Acid

emailonacid.com

Email on acid, önde gelen e-posta dağıtım öncesi kontrol listesidir ve erişilebilirlik kontrollerinden e-posta önizlemelerine kadar e-posta pazarlama iş akışınızın yapılandırılabilir bir parçasıdır.

Magnews

Magnews

magnews.it

Magnews, sürekli bir ölçüm ve iyileştirme döngüsü içinde Yolculuk Tasarımından geçerek, genel Strateji tanımından tekli faaliyetlere ve kampanya Yürütülmesine kadar Müşteri Yolculuğunu yönetmek ve Müşteri Değerini artırmak için tek duraklı çözümdür. Magnews, Müşterileri kazanmak, dönüştürmek, büyütm...

Bouncer

Bouncer

usebouncer.com

Harika Teknoloji ve gerçekten ilgili İnsanlarla E-posta Doğrulama ve Doğrulama Hizmeti. Kullanımı en kolay ama aynı zamanda en güçlüsü.

Mailosaur

Mailosaur

mailosaur.com

Mailosaur, e-postayı yakalamanıza ve test etmenize olanak tanıyan, ürününüzü oluşturmanıza, test etmenize ve sunmanıza yardımcı olan bir e-posta test yazılımıdır.

Reoon

Reoon

reoon.com

Manuel görevleri otomatikleştirerek iş verimliliğini artırın. Reoon, işinizi desteklemek için en iyi yazılım çözümlerini ve profesyonel araçları sağlar.

testRigor

testRigor

testrigor.com

Yazılım QA test uzmanları, sağlam uçtan uca işlevsel testler oluşturmak için testRigor kodsuz test aracını kullanır. Yazılım testi artık çok kolay: web, yerel ve hibrit mobil uygulamalar, masaüstü ve API için kod kullanmadan platformlar arası testler oluşturun. E-posta testi, görsel test ve ses test...

Acymailing

Acymailing

acymailing.com

WordPress ve Joomla için Bülten ve Pazarlama otomasyon aracı. Kullanıcı dostu AcyMailing, E-posta kampanyanızın her adımında size yardımcı olur: Konsept: - İçeriğinizi test edin (bağlantılar, anahtar kelimeler, resimler) - Kampanyanızın SPAM olarak değerlendirilmesini önleyin - Listenizi yönetin - C...

Delivra

Delivra

delivra.com

Meşgul pazarlamacılar için tasarlanan Delivra, e-posta ve SMS pazarlamasına yönelik basit çözümlerle hedef kitlenizi büyütecek.

GlockApps

GlockApps

glockapps.com

GlockApps Teslim Edilebilirlik Araçları Paketi, açılmalarınızı, tıklamalarınızı ve dönüşümlerinizi %41'e kadar artırmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış 3 Uygulamadan oluşur! Inbox Insight E-postalarınızın müşterilerinize ulaştığından emin olmak için Inbox Insight ile 3 ücretsiz spam testi çalıştı...

Unspam

Unspam

unspam.email

Unspam.email, e-postalar için çevrimiçi bir spam test aracıdır. Ücretsiz e-posta test aracıyla teslim edilebilirliğinizi artırın. Hizmet, bir e-postanın ana yönlerini analiz eder ve bir spam puanı döndürür ve e-posta bülteninizin yapay zeka ısı haritasıyla sonuçları tahmin eder.

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