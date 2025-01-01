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E-posta şablonu oluşturucu yazılımı, kullanıcılara profesyonel iş e-postaları oluşturmaları için çeşitli şablonlar sağlar. Bu araçlar genellikle belirli sektörlere veya temalı tasarımlara göre hazırlanmış önceden tasarlanmış şablonlar içerir. Ek olarak kullanıcılar, kullanıcı dostu bir sürükle ve bırak HTML düzenleyicisini kullanarak kendi yeniden kullanılabilir e-posta şablonlarını oluşturma esnekliğine sahiptir. İster sıfırdan başlayın ister önceden hazırlanmış seçenekleri kullanın, kullanıcılar bu şablonları iş gereksinimlerine uyacak şekilde kolayca özelleştirebilir. Bazı çözümler, kullanıcıların e-posta kampanyalarının performansını izlemesine ve değerlendirmesine olanak tanıyan analitik özelliklerini de içerebilir.
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Square
squareup.com
Square, işletmelere ödeme işlemleri, envanter yönetimi ve satış analizi sunan bulut tabanlı bir POS çözümüdür.
Brevo
brevo.com
Brevo, müşteri etkileşimlerini merkezi bir platformda yöneterek e-posta, canlı sohbet ve sosyal medya üzerinden destek sunar.
Zoho Campaigns
zoho.com
Zoho Kampanyaları, e-posta kampanyaları oluşturma, gönderme ve analiz etme amacıyla tasarlanmış bir e-posta pazarlama platformudur.
Constant Contact
constantcontact.com
Sabit İletişim, e-posta pazarlama, sosyal medya ve etkinlik yönetimi araçları sunarak küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olan bir platformdur.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign, pazarlama otomasyonu ve CRM işlevleri sunarak kullanıcıların hedefli kampanyalar oluşturmasını ve müşteri etkileşimlerini yönetmesini sağlar.
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite, e-posta kampanyaları için otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özellikler sunan bir pazarlama yazılımıdır.
AWeber
aweber.com
AWeber, e-posta pazarlama kampanyalarını yönetmek için kullanıcıların e-posta oluşturmasını, göndermesini ve analiz etmesini sağlayan bir platformdur.
Flodesk
flodesk.com
Flodesk, işletmelerin görsel olarak çekici e-posta kampanyaları ve formlar oluşturmasını sağlayan kullanıcı dostu bir e-posta pazarlama platformudur.
Mail Butler
mailbutler.io
Mail Butler, e-posta istemcileri için geliştirilen bir e-posta yönetim aracıdır. Akıllı asistan, izleme ve planlama gibi işlevlerle verimliliği artırır.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, e-posta pazarlama, otomasyon, analiz ve web semineri gibi özellikler sunan kapsamlı bir pazarlama platformudur.
Keap
keap.com
Keap, satış, pazarlama ve müşteri yönetimini otomatikleştiren kapsamlı bir CRM platformudur.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermeyi, chatbot'lar kullanarak müşteri etkileşimi yönetmeyi ve hızlıca açılış sayfaları oluşturmayı sağlayan bir pazarlama otomasyon platformudur.
Drip
drip.com
Drip, e-ticaret markalarının e-posta kampanyaları oluşturmasına ve otomatik pazarlama yapmasına yardımcı olan bir pazarlama otomasyon platformudur.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid, işletmelerin işlem ve pazarlama e-postalarını yönetmelerine yardımcı olan bir iletişim platformudur.
Contlo
contlo.com
Contlo, çok kanallı pazarlama kampanyaları oluşturan ve müşteri etkileşimlerini yöneten bir yapay zeka pazarlama platformudur.
Beefree
beefree.io
Beefree, kodlama bilgisi olmadan e-posta ve açılış sayfaları oluşturmayı sağlayan bir tasarım aracıdır. Sürükle-bırak özelliğiyle kullanıcı dostudur.
Stripo
stripo.email
Stripo, kullanıcıların çeşitli şablonlar ile görsel olarak çekici e-postalar oluşturmalarını sağlayan bir e-posta tasarım platformudur.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360, müşteri verilerini entegre ederek, şirketlerin kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları oluşturmasını ve müşteri katılımını artırmasını sağlar.
Omnisend
omnisend.com
Omnisend, e-ticaret işletmeleri için e-posta ve SMS pazarlama otomasyonu sunan bir platformdur. Entegrasyon, otomasyon ve segmentasyon özellikleri içerir.
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro, dijital pazarlama ekipleri için e-posta kampanyalarını yönetme ve optimize etme platformudur. Çeşitli entegrasyonlar sunar ve analiz araçları içerir.
Emma
myemma.com
Emma, pazarlamacılara kişiselleştirilmiş e-posta ve SMS kampanyaları oluşturma ve dağıtma imkanı sunan bir uygulamadır.
Customerly
customerly.io
Customerly, canlı sohbet, CRM ve pazarlama otomasyonu sunarak işletmelere müşteri etkileşimlerini yönetme imkanı sağlar.
Sender
sender.net
Gönderen, e-posta pazarlama kampanyalarını yönetmek için kullanıcı dostu bir platformdur. Otomasyon ve analiz araçlarıyla işletmelere destek sağlar.
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM, küçük ve orta ölçekli işletmeler için satış süreçlerini yönetmeye yardımcı olan bir müşteri ilişkileri yönetim uygulamasıdır.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital, pazarlamacıların müşteri verilerini birleştirip kişiselleştirilmiş kampanyalar oluşturmasına olanak tanıyan bir müşteri deneyimi ve veri platformudur.
Levitate
levitate.ai
Levitate, küçük işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine yardımcı olan bir pazarlama aracıdır. Otomatik e-postalar ve iletişim özellikleri sunar.
Unlayer
unlayer.com
Unlayer, kodlama gerektirmeden e-posta ve açılış sayfaları tasarlamayı kolaylaştıran bir web uygulamasıdır.
Shape Software
setshape.com
Shape, satış ve pazarlama otomasyonu için yapılandırılabilir bir yazılımdır. Ekiplerin işlerini verimli bir şekilde yürütmelerini sağlar.
Knak Templates
knak.com
Knak Şablonları, pazarlamacıların e-posta ve iniş sayfası şablonlarını özelleştirerek hızlıca kampanya oluşturmalarını sağlar; teknik bilgi gerektirmez.
Kartra
home.kartra.com
Kartra, çevrimiçi pazarlama ve satış süreçlerini yönetmeyi kolaylaştıran entegre bir platformdur, satış hunileri, e-posta pazarlama ve üyelik siteleri sunar.
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark, işletmelerin e-posta pazarlama kampanyaları oluşturmasına, iletişimlerini kişiselleştirmesine ve analiz etmesine yardımcı olan bir platformdur.
Mailjet
mailjet.com
Mailjet, e-posta pazarlama ve işlem e-postaları oluşturma, gönderme ve takip etme hizmeti sunan bir platformdur.
Campaign Monitor
createsend.com
Kampanya Monitörü, kullanıcıların kolayca kişiselleştirilmiş e-postalar oluşturarak e-posta kampanyalarını yönetmelerine yardımcı olan bir e-posta pazarlama platformudur.
Maool
maool.com
Maool, e-posta tasarımı için sürükleyip bırakmalı bir editördür. Kodlama gerektirmeden, şablonlar ile hızlıca e-posta oluşturup dışa aktarım yapabilirsiniz.
SpotlerUK
spotler.co.uk
SpotlerUK, B2B pazarlama için kullanıcı etkileşimini izleyen ve içerik optimizasyonu sağlayan bir e-posta pazarlama platformudur.
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey, çalışanlara e-posta ve SMS ile güncellemeler gönderen bir iç iletişim yazılımıdır. Ayrıca, çalışan geri bildirimlerini toplar ve analizler sunar.
Magnews
magnews.it
Magnews, Müşteri Yolculuğunu yönetmek ve Müşteri Değerini artırmak için strateji belirlemeden kampanya uygulamasına kadar kapsamlı bir çözüm sunar.
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon, perakendecilere veriye dayalı pazarlama otomasyonu sağlayan çok kanallı bir platformdur. Müşteri etkileşimini ve satışları artırmayı hedefler.
Dragit
dragit.io
Dragit uygulaması, profesyonel e-posta şablonları oluşturmak için kullanılabilen bir sürükle-bırak e-posta editörüdür.
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ, kuruluşlar için iç iletişimi iyileştiren AI destekli bir bülten yazılımdır. Mesajları kısaltarak etkili iletişim sağlar.
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail, e-posta ve çok kanallı pazarlama için bir platformdur. Kullanıcılar, e-posta, SMS ve sosyal medya ile etkili iletişim kurabilirler.
Privy
privy.com
Privy, e-posta listesi oluşturma, terk edilmiş sepet hatırlatmaları, otomatik e-postalar ve SMS pazarlama ile satışları artırmaya yardımcı olur.
Knak Enterprise
knak.com
KNAK Enterprise, markaya uygun e-postalar ve açılış sayfaları oluşturmayı sağlayan, işbirliğine dayalı bir kampanya oluşturma platformudur.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Upland Adestra, e-posta otomasyonu sağlayan bir yazılımdır. Kişiselleştirilmiş içerik sunarak etkileşimi artırır ve kampanya performansını optimize eder.
Tabular
tabular.email
Tabular, kod gerektirmeden duyarlı e-posta şablonları oluşturmanızı sağlayan kullanıcı dostu bir tasarım aracıdır.
Mailmodo
mailmodo.com
Mailmodo, etkileşimli e-posta kampanyaları oluşturarak kullanıcı katılımını artırmaya yardımcı olan bir e-posta pazarlama aracıdır.
Moosend
moosend.com
Moosend, etkili e-posta pazarlama kampanyaları oluşturma, yönetme ve otomatikleştirme imkanı sunan bir yazılımdır.
Postcards
designmodo.com
Postcards, sürükleyip bırakma aracıyla 100’den fazla bileşen sunarak özelleştirilmiş e-postalar oluşturmanıza yardımcı olur. Hızlı ve kolay e-posta tasarımı için idealdir.
TOPOL.io
topol.io
Topol.io, kullanıcıların kodlama bilgisi olmadan sürükle ve bırak ile profesyonel görünümlü, duyarlı e-postalar oluşturmalarını sağlayan bir şablon oluşturucusudur.
SmartrMail
smartrmail.com
SmartrMail, e-ticaret işletmeleri için kolay e-posta pazarlama sunan, otomatik tasarım ve kişiselleştirilmiş öneriler ile zaman kazandıran bir uygulamadır.
Critical Impact
criticalimpact.com
Critical Impact, dinamik haber bültenleri, hedefli pazarlama mesajları, anketler ve SMS göndermeyi kolaylaştıran yenilikçi bir e-posta pazarlama uygulamasıdır.
Delivra
delivra.com
Delivra, pazarlamacılara e-posta kampanyaları oluşturma, otomatikleştirme ve analiz yapma imkanı sunan bir e-posta pazarlama platformudur.
FreshMail
freshmail.com
FreshMail, e-posta pazarlama kampanyalarını yönetmek için tasarlanmış bir platformdur. E-posta tasarımı, otomasyon ve analiz araçları sunar.
CleverReach
cleverreach.com
CleverReach, işletmelere e-posta pazarlama kampanyaları oluşturma ve yönetme imkanı sunan, kullanıcı dostu bir yazılımdır.
FeedOtter
feedotter.com
FeedOtter, pazarlama otomasyon yazılımlarıyla entegre olarak bülten ve içerik dağıtımını otomatikleştirir.
Maropost
maropost.com
Maropost, işletmelere e-posta, SMS ve sosyal medya kampanyalarıyla çoklu kanallarda müşteri katılımını kolaylaştıran bir dijital pazarlama platformudur.
Ortto
ortto.com
Ortto, pazarlama otomasyonunu kolaylaştıran ve optimize eden bir yazılımdır. E-posta, SMS, canlı sohbet gibi kanallarda otomasyon ve AI kullanır.
Semplates
semplates.io
Semplates, kodlama gerektirmeden Amazon SES üzerinden otomatik e-postalar için şablon oluşturmanıza ve yönetmenize olanak tanıyan bir e-posta şablon servisidir.
RenderKu
renderku.com
RenderKu, yerleşik tasarım editörü ile e-posta tasarlama platformudur. 100’den fazla hazırlanmış e-posta şablonuyla başlangıç yapabilirsiniz.
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