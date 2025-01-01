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E-posta Şablonu Oluşturucu Yazılımı
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E-posta Şablonu Oluşturucu Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

E-posta şablonu oluşturucu yazılımı, kullanıcılara profesyonel iş e-postaları oluşturmaları için çeşitli şablonlar sağlar. Bu araçlar genellikle belirli sektörlere veya temalı tasarımlara göre hazırlanmış önceden tasarlanmış şablonlar içerir. Ek olarak kullanıcılar, kullanıcı dostu bir sürükle ve bırak HTML düzenleyicisini kullanarak kendi yeniden kullanılabilir e-posta şablonlarını oluşturma esnekliğine sahiptir. İster sıfırdan başlayın ister önceden hazırlanmış seçenekleri kullanın, kullanıcılar bu şablonları iş gereksinimlerine uyacak şekilde kolayca özelleştirebilir. Bazı çözümler, kullanıcıların e-posta kampanyalarının performansını izlemesine ve değerlendirmesine olanak tanıyan analitik özelliklerini de içerebilir.

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Square

Square

squareup.com

Square, işletmelere ödeme işlemleri, envanter yönetimi ve satış analizi sunan bulut tabanlı bir POS çözümüdür.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo, müşteri etkileşimlerini merkezi bir platformda yöneterek e-posta, canlı sohbet ve sosyal medya üzerinden destek sunar.

Zoho Campaigns

Zoho Campaigns

zoho.com

Zoho Kampanyaları, e-posta kampanyaları oluşturma, gönderme ve analiz etme amacıyla tasarlanmış bir e-posta pazarlama platformudur.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Sabit İletişim, e-posta pazarlama, sosyal medya ve etkinlik yönetimi araçları sunarak küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olan bir platformdur.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign, pazarlama otomasyonu ve CRM işlevleri sunarak kullanıcıların hedefli kampanyalar oluşturmasını ve müşteri etkileşimlerini yönetmesini sağlar.

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

MailerLite, e-posta kampanyaları için otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özellikler sunan bir pazarlama yazılımıdır.

AWeber

AWeber

aweber.com

AWeber, e-posta pazarlama kampanyalarını yönetmek için kullanıcıların e-posta oluşturmasını, göndermesini ve analiz etmesini sağlayan bir platformdur.

Flodesk

Flodesk

flodesk.com

Flodesk, işletmelerin görsel olarak çekici e-posta kampanyaları ve formlar oluşturmasını sağlayan kullanıcı dostu bir e-posta pazarlama platformudur.

Mail Butler

Mail Butler

mailbutler.io

Mail Butler, e-posta istemcileri için geliştirilen bir e-posta yönetim aracıdır. Akıllı asistan, izleme ve planlama gibi işlevlerle verimliliği artırır.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse, e-posta pazarlama, otomasyon, analiz ve web semineri gibi özellikler sunan kapsamlı bir pazarlama platformudur.

Keap

Keap

keap.com

Keap, satış, pazarlama ve müşteri yönetimini otomatikleştiren kapsamlı bir CRM platformudur.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermeyi, chatbot'lar kullanarak müşteri etkileşimi yönetmeyi ve hızlıca açılış sayfaları oluşturmayı sağlayan bir pazarlama otomasyon platformudur.

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

SendGrid, işletmelerin işlem ve pazarlama e-postalarını yönetmelerine yardımcı olan bir iletişim platformudur.

Drip

Drip

drip.com

Drip, e-ticaret markalarının e-posta kampanyaları oluşturmasına ve otomatik pazarlama yapmasına yardımcı olan bir pazarlama otomasyon platformudur.

Contlo

Contlo

contlo.com

Contlo, çok kanallı pazarlama kampanyaları oluşturan ve müşteri etkileşimlerini yöneten bir yapay zeka pazarlama platformudur.

Beefree

Beefree

beefree.io

Beefree, kodlama bilgisi olmadan e-posta ve açılış sayfaları oluşturmayı sağlayan bir tasarım aracıdır. Sürükle-bırak özelliğiyle kullanıcı dostudur.

Stripo

Stripo

stripo.email

Stripo, kullanıcıların çeşitli şablonlar ile görsel olarak çekici e-postalar oluşturmalarını sağlayan bir e-posta tasarım platformudur.

Ascent360

Ascent360

ascent360.com

Ascent360, müşteri verilerini entegre ederek, şirketlerin kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları oluşturmasını ve müşteri katılımını artırmasını sağlar.

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Omnisend, e-ticaret işletmeleri için e-posta ve SMS pazarlama otomasyonu sunan bir platformdur. Entegrasyon, otomasyon ve segmentasyon özellikleri içerir.

EasySendy Pro

EasySendy Pro

easysendy.com

EasySendy Pro, dijital pazarlama ekipleri için e-posta kampanyalarını yönetme ve optimize etme platformudur. Çeşitli entegrasyonlar sunar ve analiz araçları içerir.

Emma

Emma

myemma.com

Emma, pazarlamacılara kişiselleştirilmiş e-posta ve SMS kampanyaları oluşturma ve dağıtma imkanı sunan bir uygulamadır.

Customerly

Customerly

customerly.io

Customerly, canlı sohbet, CRM ve pazarlama otomasyonu sunarak işletmelere müşteri etkileşimlerini yönetme imkanı sağlar.

Sender

Sender

sender.net

Gönderen, e-posta pazarlama kampanyalarını yönetmek için kullanıcı dostu bir platformdur. Otomasyon ve analiz araçlarıyla işletmelere destek sağlar.

OnePage CRM

OnePage CRM

onepagecrm.com

OnePageCRM, küçük ve orta ölçekli işletmeler için satış süreçlerini yönetmeye yardımcı olan bir müşteri ilişkileri yönetim uygulamasıdır.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Dotdigital, pazarlamacıların müşteri verilerini birleştirip kişiselleştirilmiş kampanyalar oluşturmasına olanak tanıyan bir müşteri deneyimi ve veri platformudur.

Levitate

Levitate

levitate.ai

Levitate, küçük işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine yardımcı olan bir pazarlama aracıdır. Otomatik e-postalar ve iletişim özellikleri sunar.

Unlayer

Unlayer

unlayer.com

Unlayer, kodlama gerektirmeden e-posta ve açılış sayfaları tasarlamayı kolaylaştıran bir web uygulamasıdır.

Shape Software

Shape Software

setshape.com

Shape, satış ve pazarlama otomasyonu için yapılandırılabilir bir yazılımdır. Ekiplerin işlerini verimli bir şekilde yürütmelerini sağlar.

Knak Templates

Knak Templates

knak.com

Knak Şablonları, pazarlamacıların e-posta ve iniş sayfası şablonlarını özelleştirerek hızlıca kampanya oluşturmalarını sağlar; teknik bilgi gerektirmez.

Kartra

Kartra

home.kartra.com

Kartra, çevrimiçi pazarlama ve satış süreçlerini yönetmeyi kolaylaştıran entegre bir platformdur, satış hunileri, e-posta pazarlama ve üyelik siteleri sunar.

Benchmark

Benchmark

benchmarkemail.com

Benchmark, işletmelerin e-posta pazarlama kampanyaları oluşturmasına, iletişimlerini kişiselleştirmesine ve analiz etmesine yardımcı olan bir platformdur.

Mailjet

Mailjet

mailjet.com

Mailjet, e-posta pazarlama ve işlem e-postaları oluşturma, gönderme ve takip etme hizmeti sunan bir platformdur.

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Kampanya Monitörü, kullanıcıların kolayca kişiselleştirilmiş e-postalar oluşturarak e-posta kampanyalarını yönetmelerine yardımcı olan bir e-posta pazarlama platformudur.

Maool

Maool

maool.com

Maool, e-posta tasarımı için sürükleyip bırakmalı bir editördür. Kodlama gerektirmeden, şablonlar ile hızlıca e-posta oluşturup dışa aktarım yapabilirsiniz.

SpotlerUK

SpotlerUK

spotler.co.uk

SpotlerUK, B2B pazarlama için kullanıcı etkileşimini izleyen ve içerik optimizasyonu sağlayan bir e-posta pazarlama platformudur.

ContactMonkey

ContactMonkey

contactmonkey.com

ContactMonkey, çalışanlara e-posta ve SMS ile güncellemeler gönderen bir iç iletişim yazılımıdır. Ayrıca, çalışan geri bildirimlerini toplar ve analizler sunar.

Magnews

Magnews

magnews.it

Magnews, Müşteri Yolculuğunu yönetmek ve Müşteri Değerini artırmak için strateji belirlemeden kampanya uygulamasına kadar kapsamlı bir çözüm sunar.

ContactPigeon

ContactPigeon

contactpigeon.com

ContactPigeon, perakendecilere veriye dayalı pazarlama otomasyonu sağlayan çok kanallı bir platformdur. Müşteri etkileşimini ve satışları artırmayı hedefler.

Dragit

Dragit

dragit.io

Dragit uygulaması, profesyonel e-posta şablonları oluşturmak için kullanılabilen bir sürükle-bırak e-posta editörüdür.

Axios HQ

Axios HQ

axioshq.com

Axios HQ, kuruluşlar için iç iletişimi iyileştiren AI destekli bir bülten yazılımdır. Mesajları kısaltarak etkili iletişim sağlar.

Ecomail.app

Ecomail.app

ecomail.app

Ecomail, e-posta ve çok kanallı pazarlama için bir platformdur. Kullanıcılar, e-posta, SMS ve sosyal medya ile etkili iletişim kurabilirler.

Privy

Privy

privy.com

Privy, e-posta listesi oluşturma, terk edilmiş sepet hatırlatmaları, otomatik e-postalar ve SMS pazarlama ile satışları artırmaya yardımcı olur.

Knak Enterprise

Knak Enterprise

knak.com

KNAK Enterprise, markaya uygun e-postalar ve açılış sayfaları oluşturmayı sağlayan, işbirliğine dayalı bir kampanya oluşturma platformudur.

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

Upland Adestra, e-posta otomasyonu sağlayan bir yazılımdır. Kişiselleştirilmiş içerik sunarak etkileşimi artırır ve kampanya performansını optimize eder.

Tabular

Tabular

tabular.email

Tabular, kod gerektirmeden duyarlı e-posta şablonları oluşturmanızı sağlayan kullanıcı dostu bir tasarım aracıdır.

Mailmodo

Mailmodo

mailmodo.com

Mailmodo, etkileşimli e-posta kampanyaları oluşturarak kullanıcı katılımını artırmaya yardımcı olan bir e-posta pazarlama aracıdır.

Moosend

Moosend

moosend.com

Moosend, etkili e-posta pazarlama kampanyaları oluşturma, yönetme ve otomatikleştirme imkanı sunan bir yazılımdır.

Postcards

Postcards

designmodo.com

Postcards, sürükleyip bırakma aracıyla 100’den fazla bileşen sunarak özelleştirilmiş e-postalar oluşturmanıza yardımcı olur. Hızlı ve kolay e-posta tasarımı için idealdir.

TOPOL.io

TOPOL.io

topol.io

Topol.io, kullanıcıların kodlama bilgisi olmadan sürükle ve bırak ile profesyonel görünümlü, duyarlı e-postalar oluşturmalarını sağlayan bir şablon oluşturucusudur.

SmartrMail

SmartrMail

smartrmail.com

SmartrMail, e-ticaret işletmeleri için kolay e-posta pazarlama sunan, otomatik tasarım ve kişiselleştirilmiş öneriler ile zaman kazandıran bir uygulamadır.

Critical Impact

Critical Impact

criticalimpact.com

Critical Impact, dinamik haber bültenleri, hedefli pazarlama mesajları, anketler ve SMS göndermeyi kolaylaştıran yenilikçi bir e-posta pazarlama uygulamasıdır.

Delivra

Delivra

delivra.com

Delivra, pazarlamacılara e-posta kampanyaları oluşturma, otomatikleştirme ve analiz yapma imkanı sunan bir e-posta pazarlama platformudur.

FreshMail

FreshMail

freshmail.com

FreshMail, e-posta pazarlama kampanyalarını yönetmek için tasarlanmış bir platformdur. E-posta tasarımı, otomasyon ve analiz araçları sunar.

CleverReach

CleverReach

cleverreach.com

CleverReach, işletmelere e-posta pazarlama kampanyaları oluşturma ve yönetme imkanı sunan, kullanıcı dostu bir yazılımdır.

FeedOtter

FeedOtter

feedotter.com

FeedOtter, pazarlama otomasyon yazılımlarıyla entegre olarak bülten ve içerik dağıtımını otomatikleştirir.

Maropost

Maropost

maropost.com

Maropost, işletmelere e-posta, SMS ve sosyal medya kampanyalarıyla çoklu kanallarda müşteri katılımını kolaylaştıran bir dijital pazarlama platformudur.

Ortto

Ortto

ortto.com

Ortto, pazarlama otomasyonunu kolaylaştıran ve optimize eden bir yazılımdır. E-posta, SMS, canlı sohbet gibi kanallarda otomasyon ve AI kullanır.

Semplates

Semplates

semplates.io

Semplates, kodlama gerektirmeden Amazon SES üzerinden otomatik e-postalar için şablon oluşturmanıza ve yönetmenize olanak tanıyan bir e-posta şablon servisidir.

RenderKu

RenderKu

renderku.com

RenderKu, yerleşik tasarım editörü ile e-posta tasarlama platformudur. 100’den fazla hazırlanmış e-posta şablonuyla başlangıç yapabilirsiniz.

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