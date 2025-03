E-posta Şablonu Oluşturucu Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

Maool

Maool Email Editor, önemli gelişmiş özelliklere sahip basit bir e-posta düzenleyicisidir. Görsel olarak çekici bir e-posta oluşturmak için gereken tüm özelliklere sahiptir. Tek tıklamayla e-postaları tercih ettiğiniz ESP'ye aktarın ve kampanyanızı bir sonraki seviyeye taşıyın. Kodlama yapmadan çok kısa sürede e-postalar oluşturun. Maool Email Editor ile e-posta oluşturmak çok eğlenceli. Sıfırdan başlıyorsanız, bir e-posta tasarlamak zor bir iştir. Bir e-posta tasarım aracı kullansanız bile zamanınızın ve enerjinizin önemli bir kısmını tüketecektir. Maool E-posta Düzenleyici, e-posta tasarlamayı sizin için çocuk oyuncağı haline getirecek özellikler içerir. Markanız için mükemmel e-postalar oluşturmanıza olanak sağlamak amacıyla güçlü bir sürükle ve bırak e-posta düzenleyicisini önceden tasarlanmış e-posta şablonları ve modülleriyle birleştirdik. Metin, resim, arka plan resmi, renk, arka plan rengi vb. stillerini değiştirmek için tüm özelleştirme seçeneklerini içerir. Maool Email Editor, belirli sektörlere özel e-posta paketleri içerir. Bir e-posta paketi, bir e-posta oluşturmak için gereken tüm şablonları ve modülleri içerir. Önceden tasarlanmış şablonlar ve modüller, e-posta tasarımını çok daha kolay ve zamandan tasarruflu hale getirir. İhtiyaçlarınıza en uygun e-posta paketini seçmeniz yeterlidir. E-postanızı istediğiniz şekilde oluşturun. Renkleri ve yazı tiplerini markanızın tarzına uyacak şekilde değiştirerek kendinize ait hale getirin. Bunu ESP'nize aktarın ve işlem tamamdır. Ayrıca, bir şablonu tercih ettiğiniz e-posta servis sağlayıcısına aktarmanıza olanak tanıyan tek tıklamayla e-posta dışa aktarma özelliğimiz de vardır. ESP'niz entegre değilse HTML dışa aktarımını kullanabilirsiniz. Endişelenmeyin, şu anda birkaç ESP'miz var ve gelecekte daha fazlasını ekleyeceğiz. Temel Özellikler: - Sektöre Özel Şablon Paketleri Hangi e-postaların en sık kullanıldığını ve o sektördeki tüm gereksinimlerin neler olduğunu belirlemek için her sektörün ihtiyaçlarını analiz ettik. Sektöre özel kullanım senaryolarını araştırdık ve bu kategori için sektörün tüm ihtiyaçlarını karşılayan hepsi bir arada bir e-posta paketi tasarladık. Tarafımızca oluşturulan sektöre özel e-posta paketleri, o sektörde yaygın olarak kullanılan ve gerekli olan şablonların bir koleksiyonunu içerir. Şu anda birkaç e-posta paketimiz var ve zaman geçtikçe daha fazlasını eklemeye devam edeceğiz. Lütfen e-posta paketi önerilerinizi yorumlara bırakın. - ESP'ye (E-posta Servis Sağlayıcısı) tek tıklamayla dışa aktarma Şablonları esp'ye aktarmanıza olanak tanıyan tek tıklamayla dışa aktarma özelliği oluşturduk. Şu anda Mailchimp, Klaviyo, Campaign Monitor, Sendinblue, Active Campaign, Hubspot, Sendgrid, Mailgun, Aweber, Mailjet, Sparkpost ve gelecekte gelecek çok daha fazlasına tek tıklamayla dışa aktarmayı destekliyoruz. Başka bir ESP'niz varsa endişelenmeyin. HTML dışa aktarımına sahibiz ve dışa aktarma HTML'sini ESP'nizde kullanabilirsiniz. - Kodlamaya Gerek Yok Editörümüzle e-posta oluşturmak için herhangi bir kodlama bilgisine ihtiyacınız yok. Editörümüzü basit ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarladık. Markanız için e-postalar oluşturmak için editörümüzü kullanabilirsiniz. - Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan Maool Email Editor'ı hayatınızın geri kalanında ücretsiz kullanmanıza olanak tanıyan, sonsuza kadar ücretsiz bir planımız var.