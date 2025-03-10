E-posta Şablonu Oluşturucu Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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E-posta şablonu oluşturucu yazılımı, kullanıcılara profesyonel iş e-postaları oluşturmaları için çeşitli şablonlar sağlar. Bu araçlar genellikle belirli sektörlere veya temalı tasarımlara göre hazırlanmış önceden tasarlanmış şablonlar içerir. Ek olarak kullanıcılar, kullanıcı dostu bir sürükle ve bırak HTML düzenleyicisini kullanarak kendi yeniden kullanılabilir e-posta şablonlarını oluşturma esnekliğine sahiptir. İster sıfırdan başlayın ister önceden hazırlanmış seçenekleri kullanın, kullanıcılar bu şablonları iş gereksinimlerine uyacak şekilde kolayca özelleştirebilir. Bazı çözümler, kullanıcıların e-posta kampanyalarının performansını izlemesine ve değerlendirmesine olanak tanıyan analitik özelliklerini de içerebilir.
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ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon, perakendecilere veriye dayalı pazarlama otomasyonu sağlayan çok kanallı bir platformdur. Müşteri etkileşimini ve satışları artırmayı hedefler.
Rejoiner
rejoiner.com
7 gün 24 saat güvenebileceğiniz uzmanlar tarafından desteklenen e-ticaret e-posta pazarlama yazılımı. Diğer e-posta platformları sizi DIY yapmaya, bir ajansla çalışmaya veya daha fazla tam zamanlı personel tutmaya zorlar. Rejoiner, pazarlama ekibinize dahil olan e-posta uzmanlarıyla birlikte gelir. Genel giderleri azaltın, daha hızlı yürütün ve daha kârlı bir şekilde büyüyün. E-ticaret için e-posta pazarlaması; yaptığımız tek şey bu.
Nicesender
nicesender.com
E-posta pazarlama platformu. API aracılığıyla otomatikleştirin ve entegre edin. Basit e-posta şablonu düzeni için hazırlanmış şablonları ve güçlü bir oluşturucuyu kullanın.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360, müşteri verilerini entegre ederek, şirketlerin kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları oluşturmasını ve müşteri katılımını artırmasını sağlar.
Magnews
magnews.it
Magnews, Müşteri Yolculuğunu yönetmek ve Müşteri Değerini geliştirmek için genel Strateji tanımından tekli faaliyetlere ve kampanya Yürütülmesine, Yolculuk Tasarımından sürekli bir ölçüm ve iyileştirme döngüsüne geçerek tek duraklı çözümdür. Magnews, Müşterileri kazanmak, dönüştürmek, büyütmek, etkileşime geçirmek ve yeniden etkinleştirmek ve onların Marka için değerini artırmak amacıyla pazarlama ve satış ekiplerine birlikte çalışma gücü verir.
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail, e-posta ve çok kanallı pazarlama için bir platformdur. Kullanıcılar, e-posta, SMS ve sosyal medya ile etkili iletişim kurabilirler.
FeedOtter
feedotter.com
FeedOtter, pazarlama otomasyon yazılımlarıyla entegre olarak bülten ve içerik dağıtımını otomatikleştirir.
Dragit
dragit.io
Profesyonel bir Sürükle ve Bırak E-posta Oluşturucu geliştiriyoruz. Dragit E-posta Düzenleyicimiz ile her işletme, çok kısa sürede güzel ve profesyonel e-posta şablonları oluşturabilir. Bir hizmet olarak doğrudan kullanıma yönelik olan Pro Düzenleyiciyi kullanabilir veya herhangi bir SaaS uygulamasına gömülebilen eklenti sürümünü kullanabilirsiniz.
Shape Software
setshape.com
Şekil, herhangi bir işletme için yapılandırılabilen önceden inşa edilmiş özelliklerle birlikte gelen amaca uygun satış ve pazarlama otomasyon yazılımıdır. Kullanımı kolay arayüz ekiplerinizi güçlendirir ve işletmenizin tüm yönlerini bir AI platformunda birleştirir. Shape Software, satış boru hattınızı düzene sokuyor, pazarlama dizileri ve dijital reklamlarla daha fazla potansiyel müşteriye katılıyor olsun, müşteri ilişkilerini beslemek, sorunsuz iletişim kurma veya projeleri izleme konusunda, ekiplerinizin yaptıkları her şeyde hizalanmış ve verimli kalması için işbirlikçi bir alan sağlar. Gelirinizi bugün şekillendirmeye başlayın.
Critical Impact
criticalimpact.com
Critical Impact'in yenilikçi e-posta pazarlama teknolojisini uygulayarak, Pazarlamacıların büyük etki yaratan ve daha da iyi sonuçlar getiren dinamik haber bültenleri, hedefli pazarlama mesajları, anketler ve kısa mesajlar (SMS) sunması kolaydır.
Levitate
levitate.ai
Levitate, küçük işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine yardımcı olan bir pazarlama aracıdır. Otomatik e-postalar ve iletişim özellikleri sunar.
Mail Butler
mailbutler.io
Mail Butler, e-posta istemcileri için geliştirilen bir e-posta yönetim aracıdır. Akıllı asistan, izleme ve planlama gibi işlevlerle verimliliği artırır.
Contlo
contlo.com
Contlo, çok kanallı pazarlama kampanyaları oluşturan ve müşteri etkileşimlerini yöneten bir yapay zeka pazarlama platformudur.
Ortto
ortto.com
Ortto, pazarlama sürecini kolaylaştırmak ve sonuçları optimize etmek için tasarlanmış yapay zeka destekli bir pazarlama otomasyon yazılımıdır. E-posta ve SMS pazarlaması, anlık bildirimler, canlı sohbetler, potansiyel müşteri puanlaması ve daha fazlası dahil olmak üzere pazarlamanın farklı yönlerini geliştirmeyi amaçlayan özelliklerle doludur. Ortto, platform genelinde uygulanan kendi yapay zeka sistemine sahiptir ve bu sayede kusursuz iş akışları sağlar. AI işlevleri arasında e-posta konu satırları için öneriler, e-posta açılma oranlarının tahmini ve ayrıca anlık bildirimlerin ve SMS mesajlarının oluşturulması sırasındaki içerik önerileri yer alır. Ortto ayrıca yazılımın web sitesi içeriğine, geçmiş destek taleplerine ve mevcut yardım belgelerine göre yanıtlar oluşturduğu otomatik canlı sohbet içeriği de sunar. Daha gelişmiş işlemler için kullanıcılar, özel yapay zeka modellerini kendi verileri üzerinde de eğitebilirler. Bunu yaparak, oluşturulan önerilerin doğruluğunu ve alaka düzeyini geliştirebilirler. Ortto'nun amacı, pazarlamacıların yapay zeka yeteneklerini mevcut iş akışlarına entegre ederek etkilerini ölçeklendirmelerine yardımcı olmaktır. Bu araçlar üretkenliği artırmak ve kampanya hedeflerine hızlı ve doğru bir şekilde ulaşmak için tasarlanmıştır. Sistem çok yönlü olup, çeşitli ölçeklerdeki işletmeler için etkin bir şekilde çalışması hedeflenmektedir.
Moosend
moosend.com
Moosend, etkili e-posta pazarlama kampanyaları oluşturma, yönetme ve otomatikleştirme imkanı sunan bir yazılımdır.
Knak Templates
knak.com
Knak Şablonları, pazarlamacıların e-posta ve iniş sayfası şablonlarını özelleştirerek hızlıca kampanya oluşturmalarını sağlar; teknik bilgi gerektirmez.
Knak Enterprise
knak.com
KNAK Enterprise, markaya uygun e-postalar ve açılış sayfaları oluşturmayı sağlayan, işbirliğine dayalı bir kampanya oluşturma platformudur.
Chamaileon
chamaileon.io
Chamaileon, çevik pazarlama ekiplerinin organize olmasına, e-posta üretim süreçlerini optimize etmesine ve e-posta pazarlamasının büyük resmine odaklanmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir ESP agnostik e-posta oluşturucu platformudur... Daha Fazla Göster . Chamaileon'un e-posta şablonu düzenleyicisi, e-posta profesyonellerinin ve ekiplerinin, tek bir kod satırına bile dokunmadan, markaya özel, büyük ölçekte harika e-posta deneyimleri oluşturmasına olanak tanır. E-posta oluşturucusu, e-posta istemcilerinin çoğunda e-posta HTML uyumluluğunu sağlar. Chamaileon, özel iş akışlarınıza ve düzenlemelerinize odaklanan kolaylaştırılmış bir e-posta üretim süreci sağlar: Erişim düzeyi kontrolü, klasör tabanlı varlık organizasyonu ve izinlerin tümü yerleşiktir. Chamaileon, 2013'ten bu yana sektörü değiştiren sürükle-bırak e-posta düzenleyicisi olan ilk ürünü EDMdesigner olan EDMdesigner.com ekibi tarafından size sunulmaktadır. Chamaileon, e-postayı özgürleştirmeyi amaçlayan e-posta oluşturucu ailesinin yeni neslidir. Endüstriyi zaman alıcı e-posta kodlamasından kurtarın.
Smarketing Cloud
smarketingcloud.com
Smarketing Cloud, akıllı pazarlamacılar ve reklamverenler için tek bir gelişmiş Satış ve Pazarlama Platformudur. Platformumuz, tahmine dayalı analitik ve büyük veri yönetimi teknolojileriyle gerçek zamanlı çok kanallı pazarlama ve kampanya optimizasyonu sağlar.
Semplates
semplates.io
Semplates, sizin ve şirketinizin kodlamaya veya terminali kullanmadan Amazon SES kullanımından en iyi şekilde yararlanmanıza olanak tanıyan yenilikçi bir e-posta şablon hizmetidir. Sürükle ve bırak düzenleyicisine sahip kullanıcı dostu platformumuz, AWS SES aracılığıyla gönderilen otomatik e-postalar için şablonlar oluşturmanıza ve yönetmenize olanak tanır. Bu, markanıza uygun işlemsel e-postalar için güzel, duyarlı ve kişiselleştirilmiş şablonlar tasarlamayı çocuk oyuncağı haline getirir. Kusursuz bir işbirliği çok önemlidir. Bu nedenle Semplates, Ürün, Tasarım ve Geliştirmeden ekip üyelerini şablonlar üzerinde birlikte çalışmaya davet ederek iş akışınızı kolaylaştırmanıza olanak tanır. Çeşitli istemciler, ortamlar veya projeler için e-posta otomasyonunu kolayca yönetmek amacıyla bir Semplates hesabı birden fazla AWS hesabına veya bölgeye bağlanabilir. Daha fazla esneklik ve verimlilik için şablonları farklı AWS hesapları arasında bile taşıyabilirsiniz. Semplates yalnızca kullanışlı ve basit bir e-posta otomasyonu için arayüz sağlarken, verilerin kendisi yalnızca AWS'de barındırılır ve Semplates tarafından erişilmez. Bu, sunucu konumları ve müşteri verileri üzerindeki kontrolü her zaman elinizde bırakır. Bu nedenle, Semplates yalnızca e-posta otomasyonu için kullanışlı ve verimliliği artıran bir araç değil, aynı zamanda hassas müşteri verileriyle çalışan şirketler için de güvenli bir seçimdir.
RenderKu
renderku.com
RenderKu, yerleşik tasarım düzenleyicisine sahip bir e-posta tasarım platformudur. 100'den fazla önceden hazırlanmış e-posta şablonuyla başlayın.
Miova
miova.io
İşletmenizin iletişim kurma biçiminde devrim yaratan dahili e-posta platformu. Şirket içi iletişimi geliştirmenize, verimliliği artırmanıza ve hedeflerinize kolaylıkla ulaşmanıza yardımcı oluyoruz.
Maool
maool.com
Maool Email Editor, önemli gelişmiş özelliklere sahip basit bir e-posta düzenleyicisidir. Görsel olarak çekici bir e-posta oluşturmak için gereken tüm özelliklere sahiptir. Tek tıklamayla e-postaları tercih ettiğiniz ESP'ye aktarın ve kampanyanızı bir sonraki seviyeye taşıyın. Kodlama yapmadan çok kısa sürede e-postalar oluşturun. Maool Email Editor ile e-posta oluşturmak çok eğlenceli. Sıfırdan başlıyorsanız, bir e-posta tasarlamak zor bir iştir. Bir e-posta tasarım aracı kullansanız bile zamanınızın ve enerjinizin önemli bir kısmını tüketecektir. Maool E-posta Düzenleyici, e-posta tasarlamayı sizin için çocuk oyuncağı haline getirecek özellikler içerir. Markanız için mükemmel e-postalar oluşturmanıza olanak sağlamak amacıyla güçlü bir sürükle ve bırak e-posta düzenleyicisini önceden tasarlanmış e-posta şablonları ve modülleriyle birleştirdik. Metin, resim, arka plan resmi, renk, arka plan rengi vb. stillerini değiştirmek için tüm özelleştirme seçeneklerini içerir. Maool Email Editor, belirli sektörlere özel e-posta paketleri içerir. Bir e-posta paketi, bir e-posta oluşturmak için gereken tüm şablonları ve modülleri içerir. Önceden tasarlanmış şablonlar ve modüller, e-posta tasarımını çok daha kolay ve zamandan tasarruflu hale getirir. İhtiyaçlarınıza en uygun e-posta paketini seçmeniz yeterlidir. E-postanızı istediğiniz şekilde oluşturun. Renkleri ve yazı tiplerini markanızın tarzına uyacak şekilde değiştirerek kendinize ait hale getirin. Bunu ESP'nize aktarın ve işlem tamamdır. Ayrıca, bir şablonu tercih ettiğiniz e-posta servis sağlayıcısına aktarmanıza olanak tanıyan tek tıklamayla e-posta dışa aktarma özelliğimiz de vardır. ESP'niz entegre değilse HTML dışa aktarımını kullanabilirsiniz. Endişelenmeyin, şu anda birkaç ESP'miz var ve gelecekte daha fazlasını ekleyeceğiz. Temel Özellikler: - Sektöre Özel Şablon Paketleri Hangi e-postaların en sık kullanıldığını ve o sektördeki tüm gereksinimlerin neler olduğunu belirlemek için her sektörün ihtiyaçlarını analiz ettik. Sektöre özel kullanım senaryolarını araştırdık ve bu kategori için sektörün tüm ihtiyaçlarını karşılayan hepsi bir arada bir e-posta paketi tasarladık. Tarafımızca oluşturulan sektöre özel e-posta paketleri, o sektörde yaygın olarak kullanılan ve gerekli olan şablonların bir koleksiyonunu içerir. Şu anda birkaç e-posta paketimiz var ve zaman geçtikçe daha fazlasını eklemeye devam edeceğiz. Lütfen e-posta paketi önerilerinizi yorumlara bırakın. - ESP'ye (E-posta Servis Sağlayıcısı) tek tıklamayla dışa aktarma Şablonları esp'ye aktarmanıza olanak tanıyan tek tıklamayla dışa aktarma özelliği oluşturduk. Şu anda Mailchimp, Klaviyo, Campaign Monitor, Sendinblue, Active Campaign, Hubspot, Sendgrid, Mailgun, Aweber, Mailjet, Sparkpost ve gelecekte gelecek çok daha fazlasına tek tıklamayla dışa aktarmayı destekliyoruz. Başka bir ESP'niz varsa endişelenmeyin. HTML dışa aktarımına sahibiz ve dışa aktarma HTML'sini ESP'nizde kullanabilirsiniz. - Kodlamaya Gerek Yok Editörümüzle e-posta oluşturmak için herhangi bir kodlama bilgisine ihtiyacınız yok. Editörümüzü basit ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarladık. Markanız için e-postalar oluşturmak için editörümüzü kullanabilirsiniz. - Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan Maool Email Editor'ı hayatınızın geri kalanında ücretsiz kullanmanıza olanak tanıyan, sonsuza kadar ücretsiz bir planımız var.
Fonor
fonor.ai
Kuruluşlar, birkaç önemli hususu göz önünde bulundurarak GPT destekli metin oluşturma araçlarının gücünden etkili bir şekilde yararlanabilirler. İlk olarak, GPT'nin bir araç olduğunu ve her araç gibi, istenen sonucu elde etmek için doğru şekilde kullanılması gerektiğini bilmek önemlidir. Bu, araca, kuruluşun hedefleri ve politikalarıyla uyumlu, doğru ve alakalı içerik üretebilmesi için doğru girdileri sağlamak anlamına gelir. Bunu başarmak için kuruluşlar, bireysel müşteri ihtiyaçlarını karşılayan kişiselleştirilmiş iletişimler oluşturmaya yardımcı olacak gerçek müşteri verileri sağlayan CRM entegrasyonları gibi araçları kullanabilir. Ek olarak, Fonor gibi işbirliğine dayalı ortamlar içerik oluşturmak ve düzeltmeler yapmak için kullanılabilir; bu da ekip üyelerinin çıktının doğru ve kurumsal hedeflerle uyumlu olduğundan emin olmak için birlikte çalışmasına olanak tanır. GPT'nin güçlü bir araç olmasına rağmen hatasız olmadığını unutmamak önemlidir. Bu nedenle, gerçek müşteri verilerini içerse bile, araç tarafından oluşturulan herhangi bir içeriğin dikkatli bir şekilde okunması ve yeniden okunması çok önemlidir. Bu, özellikle politika ve düzenlemelere uygunluğun ve doğruluğun çok önemli olduğu sigorta gibi sektörlerde önemlidir. Kuruluşlar bu adımları atarak GPT canavarını etkili bir şekilde evcilleştirebilir ve onu kendi avantajlarına kullanabilirler. GPT destekli metin oluşturma araçları, kuruluşların bireysel müşteri ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda kurumsal hedefler ve politikalarla uyumlu kişiselleştirilmiş iletişimler oluşturmasına yardımcı olabilir. Sonuçta önemli olan, GPT'yi tek bilgi kaynağı olarak kullanmak yerine, insanın karar verme sürecini destekleyen bir araç olarak kullanmaktır.
Publicate
publicate.it
Publicate, içerik pazarlamacıların yeni potansiyel müşteriler ve gerçek pazarlama sonuçları elde etmek için seçilmiş içerikten yararlanmasına yardımcı olan bir SaaS uygulamasıdır. E-posta bültenleri, özet blog gönderileri, kaynak merkezleri ve markalı sosyal paylaşımlar gibi seçilmiş içerik varlıklarını dakikalar içinde oluşturun ve ardından herhangi bir içeriğe potansiyel müşteri yakalama formu ekleyin. Çok basit: içeriği düzenleyin, potansiyel müşteriler yaratın.
Unlayer
unlayer.com
Unlayer, kodlama gerektirmeden e-posta ve açılış sayfaları tasarlamayı kolaylaştıran bir web uygulamasıdır.
Kartra
home.kartra.com
Kartra, çevrimiçi pazarlama ve satış süreçlerini yönetmeyi kolaylaştıran entegre bir platformdur, satış hunileri, e-posta pazarlama ve üyelik siteleri sunar.
TOPOL.io
topol.io
Sürükle ve bırak düzenleyicimiz sayesinde her cihaz için güzel e-postalar oluşturun. İnşa edilmesi kolaydır. Hızlı bir şekilde tamamlanır. Artık bir HTML kodlayıcıya ve grafiğine gerek yok. E-posta üretiminde saatlerce tasarruf edin. Yapmanız gerekenler... Daha Fazla Göster Bir grafik tasarımcı, HTML kodlayıcı veya e-posta oluşturma konusunda uzman olmanıza gerek yok. Sürükle ve Bırak - Hızlıdır, kolaydır, sezgiseldir ve eğlencelidir. E-posta oluşturmayı sevmeye başlayacaksınız! Veya şablonlarımızı kullanabilirsiniz. Güzel ve duyarlı. Farklı istemcilerde, hatta Outlook'ta görüntü oluşturma konusunda artık sorun yok.
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey, e -posta istemciniz (Outlook ve Gmail) veya SMS aracılığıyla çalışanlara zamanında güncellemeler göndermenizi sağlayan güçlü bir dahili iletişim yazılımıdır. ContactMonkey, dünyanın en iyi kuruluşlarının çalışanlarıyla bağlantı kurma, iletişim kurma ve bunlarla etkileşim kurma şeklini modernize ediyor. Hızla değişen bir çalışma dünyasında, aletimiz şirketlerin uzak, hibrit ve masasız işçilere - hepsi tek bir platform aracılığıyla meşgul olmasını kolaylaştırıyor. Dahili iletişim ekiplerinin çalışanların katılımını ve verimliliği artırmak amacıyla çalışan bültenleri, SMS güncellemeleri ve kriz iletişimleri oluşturmalarına, göndermesine ve izlemesine yardımcı oluyoruz. ContactMonkey ile SMS aracılığıyla güzel HTML e -posta bültenleri veya kriz iletişimi gönderebilir, çalışanlarınızın gerçekten neyin dahil olduğunu anlamak için çalışan e -posta analizlerini (açık fiyatlar, tıklama oranları, okuma oranları, ENP'ler) ölçebilirsiniz.
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ, kuruluşlar için iç iletişimi iyileştiren AI destekli bir bülten yazılımdır. Mesajları kısaltarak etkili iletişim sağlar.
Tabular
tabular.email
Tabular, kod gerektirmeden duyarlı e-posta şablonları oluşturmanızı sağlayan kullanıcı dostu bir tasarım aracıdır.
SmartrMail
smartrmail.com
Daha kısa sürede daha iyi e-posta gönderin. SmartrMail, müşterilerinizi memnun eden ve daha fazla satış sağlayan e-posta göndermenin en kolay yoludur. Shopify, BigCommerce, WooCommerce ve Neto ile entegre oluyoruz. E-ticaret alanında en çok önerilen e-posta pazarlama uygulamalarından biriyiz. Shopify ve diğer inceleme platformlarında 130'dan fazla beş yıldızlı incelememiz var.
Ungapped
ungapped.com
Ungapped, temel pazarlama ve satış araçlarını entegre ederek, bir işletmenin günlük işleyişini daha az karmaşık ve daha bütünsel hale getirmeyi amaçlamaktadır; böylece büyüyen işletmeler, işletmenizi büyütmek için olağanüstü müşteri deneyimleri yaratabilmektedir. E-posta pazarlama, anketler, davetiyeler, kayıt formları ve kısa mesajlara yönelik araçlar içeren, büyüyen işletmelere yönelik eksiksiz bir platform. Platformumuza ek olarak olağanüstü müşteri deneyimleri yaratmanıza yardımcı olacak danışmanlık hizmetleri de sunuyoruz.
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro, dijital pazarlama ekipleri için e-posta kampanyalarını yönetme ve optimize etme platformudur. Çeşitli entegrasyonlar sunar ve analiz araçları içerir.
Customerly
customerly.io
Customerly, canlı sohbet, CRM ve pazarlama otomasyonu sunarak işletmelere müşteri etkileşimlerini yönetme imkanı sağlar.
Mailjet
mailjet.com
Mailjet, e-posta pazarlama ve işlem e-postaları oluşturma, gönderme ve takip etme hizmeti sunan bir platformdur.
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite, e-posta kampanyaları için otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özellikler sunan bir pazarlama yazılımıdır.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, e-posta pazarlama, otomasyon, analiz ve web semineri gibi özellikler sunan kapsamlı bir pazarlama platformudur.
FreshMail
freshmail.com
FreshMail, e-posta pazarlama kampanyalarını yönetmek için tasarlanmış bir platformdur. E-posta tasarımı, otomasyon ve analiz araçları sunar.
Flodesk
flodesk.com
Flodesk, işletmelerin görsel olarak çekici e-posta kampanyaları ve formlar oluşturmasını sağlayan kullanıcı dostu bir e-posta pazarlama platformudur.
Emma
myemma.com
Emma, pazarlamacılara kişiselleştirilmiş e-posta ve SMS kampanyaları oluşturma ve dağıtma imkanı sunan bir uygulamadır.
Drip
drip.com
Drip, e-ticaret markalarının e-posta kampanyaları oluşturmasına ve otomatik pazarlama yapmasına yardımcı olan bir pazarlama otomasyon platformudur.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital, pazarlamacıların müşteri verilerini birleştirip kişiselleştirilmiş kampanyalar oluşturmasına olanak tanıyan bir müşteri deneyimi ve veri platformudur.
Maropost
maropost.com
Maropost, işletmelere e-posta, SMS ve sosyal medya kampanyalarıyla çoklu kanallarda müşteri katılımını kolaylaştıran bir dijital pazarlama platformudur.
Constant Contact
constantcontact.com
Sabit İletişim, e-posta pazarlama, sosyal medya ve etkinlik yönetimi araçları sunarak küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olan bir platformdur.
CleverReach
cleverreach.com
CleverReach, işletmelere e-posta pazarlama kampanyaları oluşturma ve yönetme imkanı sunan, kullanıcı dostu bir yazılımdır.
Campaign Monitor
createsend.com
Kampanya Monitörü, kullanıcıların kolayca kişiselleştirilmiş e-postalar oluşturarak e-posta kampanyalarını yönetmelerine yardımcı olan bir e-posta pazarlama platformudur.
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark, işletmelerin e-posta pazarlama kampanyaları oluşturmasına, iletişimlerini kişiselleştirmesine ve analiz etmesine yardımcı olan bir platformdur.
Beefree
beefree.io
Beefree, kodlama bilgisi olmadan e-posta ve açılış sayfaları oluşturmayı sağlayan bir tasarım aracıdır. Sürükle-bırak özelliğiyle kullanıcı dostudur.
AWeber
aweber.com
AWeber, e-posta pazarlama kampanyalarını yönetmek için kullanıcıların e-posta oluşturmasını, göndermesini ve analiz etmesini sağlayan bir platformdur.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign, pazarlama otomasyonu ve CRM işlevleri sunarak kullanıcıların hedefli kampanyalar oluşturmasını ve müşteri etkileşimlerini yönetmesini sağlar.
Keap
keap.com
Keap, satış, pazarlama ve müşteri yönetimini otomatikleştiren kapsamlı bir CRM platformudur.
Omnisend
omnisend.com
Omnisend, e-ticaret işletmeleri için e-posta ve SMS pazarlama otomasyonu sunan bir platformdur. Entegrasyon, otomasyon ve segmentasyon özellikleri içerir.
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM, küçük ve orta ölçekli işletmeler için satış süreçlerini yönetmeye yardımcı olan bir müşteri ilişkileri yönetim uygulamasıdır.
Privy
privy.com
E-POSTA LİSTENİZİ BÜYÜTÜN Kullanıcıların listenize katılmasını ve mağazanızdan satın almasını sağlamak için tasarlanmış, kullanımı kolay hedef kitle hedefleme ve tetikleyicilerle güzel görüntüler oluşturun. HEDEFLENMİŞ EKRANLARLA SEPETİ TERK ETMEYİ AZALTIN İnsanlar ayrılmadan önce satışı kapatmak için çıkış amacı ve özel indirimlerle hedefli açılır pencereler ve açılır pencereler başlatın. OTOMATİK E-POSTALARLA TEKRARLI ZİYARETLERİ VE SATIŞLARI ARTIRIN Terk edilmiş sepet e-postaları, otomatik yanıtlayıcılar, kupon hatırlatıcıları ve insanları daha fazla bilgi edinmek veya satın alma işlemi yapmak için sitenize geri yönlendiren hoş geldiniz serileri gönderin. BÜLTENLERLE İLETİŞİMLERİ SATIŞA DÖNÜŞTÜRÜN Kişilerinizi satışa dönüştüren markaya özel haber bültenleri oluşturmak için Privy'nin sürükle ve bırak e-posta düzenleyicisini kullanın. ORTALAMA SİPARİŞ DEĞERİNİ ARTIRIN Ortalama sipariş değerinizi artırmak için ücretsiz bir kargo çubuğu veya çapraz satış ekranı başlatın. SMS PAZARLAMA İLE DAHA FAZLA SATIN Özel Metin ile terkedilmiş sepet SMS kampanyalarınızı otomatikleştirin, yayın mesajları gönderin ve daha fazlasını yapın.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid, işletmelerin işlem ve pazarlama e-postalarını yönetmelerine yardımcı olan bir iletişim platformudur.
Brevo
brevo.com
Brevo, müşteri etkileşimlerini merkezi bir platformda yöneterek e-posta, canlı sohbet ve sosyal medya üzerinden destek sunar.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermeyi, chatbot'lar kullanarak müşteri etkileşimi yönetmeyi ve hızlıca açılış sayfaları oluşturmayı sağlayan bir pazarlama otomasyon platformudur.
SpotlerUK
spotler.co.uk
SpotlerUK, B2B pazarlama için kullanıcı etkileşimini izleyen ve içerik optimizasyonu sağlayan bir e-posta pazarlama platformudur.
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