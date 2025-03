Ecomail.app

Ecomail bir e-posta ve çok kanallı pazarlama platformudur. E-posta, SMS, Facebook kullanarak müşterilerle etkili bir şekilde iletişim kurun. Bizimle bunu basit ve otomatik olarak, ancak kişisel bakımla yapabilirsiniz. Sürükle ve bırak düzenleyicimizi kullanın ve güzel, duyarlı şablonlar oluşturun veya önceden hazırlanmış 100 şablondan birini seçin. Bir adım önde olun ve müşterilerinizin gelen kutularında öne çıkmak için kişiselleştirmeyi, dinamik içeriği kullanın. İçeriği özelleştirmek ve müşteri davranışınıza göre tepki vermek için gelişmiş segmentasyon seçeneklerimizi kullanın. Ayrıca kayıt formlarını ve Facebook potansiyel müşteri reklamlarını kullanarak veritabanınızı büyütün. Kapsamlı raporlarla iyileştirin. VEYA, TO, hemen çıkma ve abonelikten çıkma oranı veya spam şikayetlerine ilişkin veriler sunuyoruz. Ayrıca, dönüşüm oranını, geliri, her bir kişinin etkinliğini, tıklama haritasını, masaüstü ve mobil cihazlarda açılmaları, posta istemcilerini ve daha birçok faydalı içgörü istatistiklerini izleyin. Basit otomasyon oluşturucumuzun avantajlarından yararlanın ve otomasyonların sizin için çalışmasına izin verin. En popüler otomasyonların şablonlarını kullanın - hoş geldiniz serisi, ilk satın almada indirim, doğum günü otomasyonu, terk edilmiş sepet, satın alma ödülü, e-kitap indirme ve daha fazlası. Entegrasyonları kullanarak verileri doğrudan mağazanızdan alın; Shopify, Woocommerce, Opencart, Ecwid, Zapier, API ve daha fazlasını sunuyoruz. Kendiniz görmek için Ecomail'i bir aylık ücretsiz deneme sürümümüzle deneyin! Sadece birkaç adımda haber bülteni göndermeyi ve müşterilerinizle iletişim kurmayı kolay ve erişilebilir hale getirdik. Desteğimiz tüm kullanıcılar için ücretsizdir. [email protected] adresinden her zaman yanınızdayız. Ücretli planlarımız aylık 5€'dan başlıyor.