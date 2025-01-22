E-posta Şablonu Oluşturucu Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Rusya

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
E-posta şablonu oluşturucu yazılımı, kullanıcılara profesyonel iş e-postaları oluşturmaları için çeşitli şablonlar sağlar. Bu araçlar genellikle belirli sektörlere veya temalı tasarımlara göre hazırlanmış önceden tasarlanmış şablonlar içerir. Ek olarak kullanıcılar, kullanıcı dostu bir sürükle ve bırak HTML düzenleyicisini kullanarak kendi yeniden kullanılabilir e-posta şablonlarını oluşturma esnekliğine sahiptir. İster sıfırdan başlayın ister önceden hazırlanmış seçenekleri kullanın, kullanıcılar bu şablonları iş gereksinimlerine uyacak şekilde kolayca özelleştirebilir. Bazı çözümler, kullanıcıların e-posta kampanyalarının performansını izlemesine ve değerlendirmesine olanak tanıyan analitik özelliklerini de içerebilir.
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Square
squareup.com
Square, Inc., San Francisco, Kaliforniya merkezli bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim McKelvey tarafından kuruldu ve ilk uygulama ve hizmetini 2010 yılında başlattı. Kasım 2015'ten bu yana New York Menkul Kıymetler Borsası'nda halka açık bir şirket olarak SQ sembolüyle işlem görüyor.
MailerLite
mailerlite.com
Otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özelliklerle gelişmiş e-posta pazarlama kampanyaları oluşturun. 14 günlük deneme süresiyle premium özelliklere ücretsiz erişin!
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platformumuz, ekibinize birinci sınıf destek sunma ve müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırma konusunda güç verir. Gerçek zamanlı, gerçek konuşma Konuşmalar e-postayı, canlı sohbeti ve Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya kanallarını entegre eder. Artık sekme karıştırma veya kopyalayıp yapıştırma yok. Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir kullanışlı akışta merkezileştirin. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürün ve gelir artışının kilidini açın Canlı sohbet widget'ımız ve sohbet robotlarımız ile potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin ve sitenizden ayrılmadan önce dönüşüm sağlamalarını sağlayın. Günümüzün rekabet ortamında geliri en üst düzeye çıkarmak için mevcut müşterileri koruyun ve geliştirin. Verimlilik parmaklarınızın ucunda Güncel değişkenleri içeren hazır yanıtlarla zamandan tasarruf edin. SSS'lere yanıt vermek ve tekrarlanan soruları azaltmak için kapsamlı bir yardım merkezi oluşturun. Daha anlamlı görüşmeler için self servis ve otomasyon araçlarından yararlanın. Hareket halindeyken Android veya iOS için Brevo Conversations mobil uygulamasını kullanın. Sorunsuz Entegrasyon ve Veri Konsolidasyonu Conversations by Brevo, Brevo ürünlerine ve ötesine sorunsuz bir şekilde entegre olarak size birleşik bir müşteri komuta merkezi sağlar. WordPress, Shopify, WooCommerce ve diğerleriyle derin entegrasyonlarla pazarlama hunilerinizi ve daha fazlasını zahmetsizce yönetin. Gönderim, iadeler, incelemeler, sadakat programları ve diğer temel iş işlevlerini kolaylaştırın. İlgili tüm verileri tek bir yerde toplayıp birleştirerek her müşteriye ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin. Brevo'yu seçen 500.000'den fazla işletmeye katılın ve Conversations by Brevo'nun gücünü ve basitliğini deneyimleyin. İster küçük bir işletme ister kurumsal olun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özel planlar hazırladık.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse, çok yönlü iş tanıtımı ve müşteriyi elde tutmaya yönelik çok kanallı bir pazarlama otomasyon platformudur. SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermenize, Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp ve Instagram için sohbet robotlarını kullanarak müşterilerle çalışmanıza ve yalnızca 15 dakika içinde açılış sayfaları oluşturmanıza olanak tanır. SendPulse ayrıca çevrimiçi kurslar oluşturmak için bir platform da sunuyor. SendPulse'un ücretsiz CRM'si ile tüm pazarlama faaliyetlerinizi ve müşteri bilgilerinizi kolayca takip edebilirsiniz.
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmek için tasarlanmış, hepsi bir arada bir CRM ve satış ve pazarlama otomasyon platformudur. Keap ile satışları ve geliri artırmak için tüm potansiyel müşterilerinizi kolayca yakalayacak, organize edecek, takip edecek ve besleyeceksiniz. Başarınızı garantilemek için Keap ayrıca uzman koçluğu, derinlemesine eğitim, olağanüstü destek ve girişimcilerden oluşan özel bir topluluk sunar.
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark, dünyanın her yerindeki işletmelerin müşterileriyle ilişkilerini alevlendirmesine yardımcı olma misyonuna sahip bir e-posta pazarlama platformudur. * DÖNÜŞTÜREN E-POSTALAR OLUŞTURUN Her beceri düzeyindeki kullanıcılar, sonuç sağlayan e-posta kampanyaları oluşturabilir. Sezgisel, kodsuz e-posta oluşturucu, yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğin gücüyle bir araya gelerek hedef kitlenizde yankı uyandıran mesajlar göndermeyi her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Sıfırdan başlayın veya hazır şablonlardan oluşan kapsamlı bir kitaplıktan seçim yapın. * LİSTENİZİ BÜYÜTÜN Listenizi büyütmek ve ilginizi çekmek için özel açılış sayfaları, formlar ve anketler oluşturun. Yeni abonelerin ilgisini çekmek için herkes Benchmark Email'in basit potansiyel müşteri yaratma araçlarını kullanabilir. Veya Zapier ile sevdiğiniz öncü araçlara bağlanın. * ERİŞİMİ KİŞİSELLEŞTİRİN Görsel oluşturucudaki otomasyon iş akışlarını kullanarak zamanında, kişiselleştirilmiş e-posta içeriği gönderin. Kişilerinizin davranışına veya özelliklerine göre e-postaları tetikleyin. * BAŞARIYI OPTİMİZE EDİN VE ÖLÇÜN Raporlama araçları en iyi performans gösteren kampanyalara ilişkin bilgi verirken, a/b testi temel ölçümlerinizi iyileştirmeniz için bir araç sağlar. Onlarca yıldır Benchmark Email, dünya çapındaki işletmelere hedef kitlelerine ulaşmalarına yardımcı olacak akıllı e-posta pazarlama araçları sağlıyor.
Omnisend
omnisend.com
Omnisend, e-ticaret mağazalarının çevrimiçi işlerini daha hızlı büyütmelerine yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış bir dizi özellik içeren bir e-posta ve SMS pazarlama platformudur. Büyük e-ticaret platformlarıyla tek tıklamayla entegrasyon, önceden hazırlanmış otomasyon ve e-posta şablonları ve ödüllü 7/24/365 canlı müşteri desteği, her boyuttaki markanın abartılı maliyet olmadan daha fazla satış yapmasını kolaylaştırır. İşletmelerini otomatik pilotta büyütmek, hızlı oluşturulan, son derece alakalı e-postalar ve metinlerle müşterilerini dönüştürmek için Omnisend'i kullanan 100.000'den fazla e-ticaret markasına katılın. - Haber bültenleri ve hedefli kampanyalar gönderin Sürükle ve bırak e-posta oluşturucumuzu ve çeşitli hazır e-posta şablonlarını kullanarak dakikalar içinde güzel, alışveriş yapılabilir e-postalar oluşturun. Kupon kodları ekleyin, ürünleri otomatik olarak seçin ve ekleyin ve kampanyaları açmayanlara otomatik olarak yeniden gönderin - bunların hepsini sıkıcı manuel işlemlere gerek kalmadan yapın! - E-ticaret otomasyonlarıyla otomatik pilotta satışları artırın Sepetten vazgeçme, karşılama serileri, işlem e-postaları ve daha fazlası için önceden oluşturulmuş iş akışlarıyla kaybedilen satışları kazanın (geri alın). Önceden oluşturulmuş, gelir getirici otomasyonları birkaç dakika içinde çalıştırın veya kodsuz, sürükle ve bırak Otomasyon Düzenleyicimizi kullanarak özel iş akışlarınızı kolayca oluşturun. - Güçlü segmentasyonla hedeflemenizi geliştirin İyi hedeflenmiş, kişiselleştirilmiş e-postalar ve metinlerle dönüşümleri iyileştirmek için müşterilerinizi alışveriş davranışlarına ve diğer özelliklere göre segmentlere ayırın. Yüksek değere sahip müşteriler, belirli kategori/ürün alışverişi yapanlar veya yeniden etkileşime geçmesi gerekenler için segmentler oluşturun ve mesajlarınızı kişiselleştirin. - E-postayı SMS ve daha fazla kanalla birleştirin Aynı platformu kullanarak e-postalarınızın hemen yanına SMS ve anlık bildirimler ekleyin ve tutarlı, çok kanallı bir müşteri deneyimi sağlayın. Zamandan ve maliyetten tasarruf edin; artık ayrı e-posta, SMS ve push uygulamaları için ödeme yapmanıza gerek yok! - E-posta ve SMS listelerinizi oluşturun Mobil uyumlu, tamamen özelleştirilebilir formlarımızı kullanarak yeni aboneler toplayın. E-posta ve/veya SMS katılımlarını sorunsuz bir şekilde toplamak için açılır pencereler, kayıt kutuları, açılış sayfaları veya çarkıfelek arasından seçim yapın. Ziyaretçilerinizi çıkış amacı formlarıyla yakalayın ve form hedefleme seçeneklerini kullanarak açılır pencere etkileşimini iyileştirin; bunların tümü Omnisend'de mevcuttur. - 7/24 Destek İhtiyaç duyduğunuz her an size mükemmel destek ve yararlı tavsiyeler sağlıyoruz. 7/24 hizmetinizdeyiz. Omnisend'i ücretsiz kullanmaya başlayın, istediğiniz zaman yükseltin! Omnisend, Serbest Çalışanları ve Ajansları Omnisend ortaklık programına katılmaya davet ediyor. Bu program, Serbest Çalışanların ve Ajansların büyümelerini hızlandırmalarına, daha fazla müşteri kazanmalarına ve yönlendirilen ve yönetilen hesaplar için sektör lideri gelir payı almalarına yardımcı olmak için oluşturulmuştur. Bağlantıyı kontrol edin ve programa katılın: https://www.omnisend.com/partners/
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan ve web sitenizden elde edilen verilerden yararlanın; pazarlamanızın size zaman kaybettirmeden etkili, ilgi çekici ve akılda kalıcı olmasını sağlayın. İşletmenizi farklı kılan kişisel dokunuşlara odaklanabilmeniz ve müşterilerinizin hiçbirinde tek bir adımı kaçırmadığınızdan emin olabilmeniz için otomasyonu sizin için çalıştırıyoruz. ActiveCampaign ile yapabileceğiniz bazı şeyler nelerdir? -Tüm müşteri temas noktalarınızda kişiselleştirilmiş deneyimleri otomatikleştirin -Daha derin segmentasyon ve daha etkili erişim için müşteri yaşam döngüsünün tamamında alıcı tercihlerini, davranışlarını ve birçok özel özelliği izleyin -Gönderimleri neredeyse tüm parametrelere göre özelleştirin, böylece mesajlarınız her zaman doğru hedeflenir hedef kitle -Her müşteri için en iyi içeriği, gönderme zamanını ve dağıtım kanalını seçmek için tüm müşteri yaşam döngüsünden elde edilen verileri kullanın -Minimum çabayla tamamen özelleştirilmiş kampanyalar oluşturun ve ardından müşteri davranışlarına göre gönderme stratejinizi gerçek zamanlı olarak geliştirin -Müşteri davranışlarını çoğaltın İşletmeniz ne kadar büyürse büyüsün, her müşteri için 1-1 kişisel deneyim
Maool
maool.com
Maool Email Editor, önemli gelişmiş özelliklere sahip basit bir e-posta düzenleyicisidir. Görsel olarak çekici bir e-posta oluşturmak için gereken tüm özelliklere sahiptir. Tek tıklamayla e-postaları tercih ettiğiniz ESP'ye aktarın ve kampanyanızı bir sonraki seviyeye taşıyın. Kodlama yapmadan çok kısa sürede e-postalar oluşturun. Maool Email Editor ile e-posta oluşturmak çok eğlenceli. Sıfırdan başlıyorsanız, bir e-posta tasarlamak zor bir iştir. Bir e-posta tasarım aracı kullansanız bile zamanınızın ve enerjinizin önemli bir kısmını tüketecektir. Maool E-posta Düzenleyici, e-posta tasarlamayı sizin için çocuk oyuncağı haline getirecek özellikler içerir. Markanız için mükemmel e-postalar oluşturmanıza olanak sağlamak amacıyla güçlü bir sürükle ve bırak e-posta düzenleyicisini önceden tasarlanmış e-posta şablonları ve modülleriyle birleştirdik. Metin, resim, arka plan resmi, renk, arka plan rengi vb. stillerini değiştirmek için tüm özelleştirme seçeneklerini içerir. Maool Email Editor, belirli sektörlere özel e-posta paketleri içerir. Bir e-posta paketi, bir e-posta oluşturmak için gereken tüm şablonları ve modülleri içerir. Önceden tasarlanmış şablonlar ve modüller, e-posta tasarımını çok daha kolay ve zamandan tasarruflu hale getirir. İhtiyaçlarınıza en uygun e-posta paketini seçmeniz yeterlidir. E-postanızı istediğiniz şekilde oluşturun. Renkleri ve yazı tiplerini markanızın tarzına uyacak şekilde değiştirerek kendinize ait hale getirin. Bunu ESP'nize aktarın ve işlem tamamdır. Ayrıca, bir şablonu tercih ettiğiniz e-posta servis sağlayıcısına aktarmanıza olanak tanıyan tek tıklamayla e-posta dışa aktarma özelliğimiz de vardır. ESP'niz entegre değilse HTML dışa aktarımını kullanabilirsiniz. Endişelenmeyin, şu anda birkaç ESP'miz var ve gelecekte daha fazlasını ekleyeceğiz. Temel Özellikler: - Sektöre Özel Şablon Paketleri Hangi e-postaların en sık kullanıldığını ve o sektördeki tüm gereksinimlerin neler olduğunu belirlemek için her sektörün ihtiyaçlarını analiz ettik. Sektöre özel kullanım senaryolarını araştırdık ve bu kategori için sektörün tüm ihtiyaçlarını karşılayan hepsi bir arada bir e-posta paketi tasarladık. Tarafımızca oluşturulan sektöre özel e-posta paketleri, o sektörde yaygın olarak kullanılan ve gerekli olan şablonların bir koleksiyonunu içerir. Şu anda birkaç e-posta paketimiz var ve zaman geçtikçe daha fazlasını eklemeye devam edeceğiz. Lütfen e-posta paketi önerilerinizi yorumlara bırakın. - ESP'ye (E-posta Servis Sağlayıcısı) tek tıklamayla dışa aktarma Şablonları esp'ye aktarmanıza olanak tanıyan tek tıklamayla dışa aktarma özelliği oluşturduk. Şu anda Mailchimp, Klaviyo, Campaign Monitor, Sendinblue, Active Campaign, Hubspot, Sendgrid, Mailgun, Aweber, Mailjet, Sparkpost ve gelecekte gelecek çok daha fazlasına tek tıklamayla dışa aktarmayı destekliyoruz. Başka bir ESP'niz varsa endişelenmeyin. HTML dışa aktarımına sahibiz ve dışa aktarma HTML'sini ESP'nizde kullanabilirsiniz. - Kodlamaya Gerek Yok Editörümüzle e-posta oluşturmak için herhangi bir kodlama bilgisine ihtiyacınız yok. Editörümüzü basit ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarladık. Markanız için e-postalar oluşturmak için editörümüzü kullanabilirsiniz. - Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan Maool Email Editor'ı hayatınızın geri kalanında ücretsiz kullanmanıza olanak tanıyan, sonsuza kadar ücretsiz bir planımız var.
TOPOL.io
topol.io
Sürükle ve bırak düzenleyicimiz sayesinde her cihaz için güzel e-postalar oluşturun. İnşa edilmesi kolaydır. Hızlı bir şekilde tamamlanır. Artık bir HTML kodlayıcıya ve grafiğine gerek yok. E-posta üretiminde saatlerce tasarruf edin. Yapmanız gerekenler... Daha Fazla Göster Bir grafik tasarımcı, HTML kodlayıcı veya e-posta oluşturma konusunda uzman olmanıza gerek yok. Sürükle ve Bırak - Hızlıdır, kolaydır, sezgiseldir ve eğlencelidir. E-posta oluşturmayı sevmeye başlayacaksınız! Veya şablonlarımızı kullanabilirsiniz. Güzel ve duyarlı. Farklı istemcilerde, hatta Outlook'ta görüntü oluşturma konusunda artık sorun yok.
SmartrMail
smartrmail.com
Daha kısa sürede daha iyi e-posta gönderin. SmartrMail, müşterilerinizi memnun eden ve daha fazla satış sağlayan e-posta göndermenin en kolay yoludur. Shopify, BigCommerce, WooCommerce ve Neto ile entegre oluyoruz. E-ticaret alanında en çok önerilen e-posta pazarlama uygulamalarından biriyiz. Shopify ve diğer inceleme platformlarında 130'dan fazla beş yıldızlı incelememiz var.
Kartra
home.kartra.com
Kartra bir platformdan daha fazlasıdır; yüksek dönüşüm sağlayan açılış sayfaları ve web sitelerinden gelişmiş e-posta pazarlama çözümlerine, üyelik sitelerine ve ötesine kadar her şeyi sağlayan, girişimcilik yolculuğunuzda bir ortaktır. Kartra platformu satışları artırmak için tasarlandı ve dijital pazarlama ve satış süreçlerini basitleştiren güçlü bir hepsi bir arada çözüm sunarak en iyi yaptığınız işe, yani hedef kitlenize değer yaratıp sunmaya odaklanmanıza olanak tanıyor. * Kolaylıkla Oluşturun: Büyüleyici web siteleri, videolar ve web seminerleriyle hedef kitlenizin ilgisini çekin. Dönüştürücü üyelikler veya çevrimiçi kurslar sunun ve entegre araçlar aracılığıyla programınızı ve faturalarınızı yönetin. * Hassas Pazar: Gelişmiş potansiyel müşteri yakalama tekniklerini kullanarak erişiminizi genişletin ve hedefli kampanyalar ve dönüşüm hunileriyle potansiyel müşterilerinizi besleyin. Tekliflerinizi e-posta veya SMS yoluyla etkili bir şekilde iletin ve özelleştirilebilir ödemeler aracılığıyla ödemeleri işleyin. * Vizyonunuzu Ölçeklendirin: Pazarlama stratejilerinizi geliştirmek için gelişmiş etiketleme ve davranış temelli mesajlaşmadan yararlanın. Derinlemesine analizlerle büyümenizi otomatikleştirin ve bilinçli kararlar alın.
Sender
sender.net
Sender'ın temel güçlü yönleri, yüksek e-posta teslim edilebilirliği, ödüllü kullanıcı dostu olması ve benzersiz ekonomikliğidir. Sender, birçok ek özelliğiyle e-ticaret ve blog yazarları için özel olarak tasarlanmıştır, ancak tek kişilik şirketlerden orta ve büyük şirketlere kadar her türlü işletmeye mükemmel şekilde uyar. E-ticaret platformları için özel olarak hazırlanmış entegrasyonlar sayesinde, bir ürünün URL'sini kopyalayıp yapıştırarak bültenlerinize kolayca ürün ekleyebilirsiniz; Sender, ürün resimlerini, açıklamalarını, fiyatlarını ve daha fazlasını otomatik olarak çıkaracaktır. Blogcular ve bilgi pazarlamacıları, Sender'ın kapsamlı otomasyon özelliklerini kullanabilir ve haber bültenlerini sosyal medya takipçileriyle paylaşabilir ve sonuçları takip edebilir. Ayrıca Sender, anlık bildirimler, işlemsel ve otomatik e-posta dizileri, API entegrasyonları ve kullanımı kolay sürükle&bırak abonelik formu oluşturucu ile en iyi pazarlama sonuçlarına ulaşmanıza yardımcı olacak birçok ek özellik sunar. Bu özelliklerin tümü, her ay 2.500 aboneye 15.000'e kadar e-posta gönderilmesine olanak tanıyan cömert ÜCRETSİZ-SONSUZA KADAR planı da dahil olmak üzere tüm Sender planlarında mevcuttur.
Mailjet
mailjet.com
Mailjet, dünya çapında 150.000'den fazla şirket tarafından pazarlama ve işlem e-postalarını oluşturmak, göndermek ve takip etmek için kullanılan güçlü bir e-posta servis sağlayıcısıdır. Mailjet'in esnek altyapısı, e-posta API'miz aracılığıyla, gönderimin yoğun olduğu dönemlerde bile saatte 15 milyon e-posta (kullanıcı başına) gönderecek şekilde otomatik olarak ölçeklenebilir. Tescilli mimarimiz, düşük seviyeli optimize edilmiş koda ve mümkün olan en hızlı işlemeyi elde etmemizi sağlayan dağıtılmış bir önbellek stratejisine dayanmaktadır. Mailjet, ISO27001 sertifikalıdır ve GDPR uyumludur; güvenlik ve veri gizliliğini çok ciddiye alıyoruz. Mailjet'in sezgisel kullanıcı arayüzü 5 dilde (İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca) mevcuttur ve pazarlama ekiplerinin güzel e-postalar oluşturmasına, test etmesine ve göndermesine olanak tanır. Sürükle ve bırak e-posta oluşturucumuz, kısa sürede %100 yanıt veren e-postalar oluşturmanıza yardımcı olur. Şimdi ücretsiz deneyin: https://www.mailjet.com/demo/. Gelişmiş kullanıcı yönetimimiz ve içerik kilitlememiz sayesinde şirketler, marka imajlarını ve hesaplarını daha iyi kontrol edebilir. Mailjet'in Destek ekibi, İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca dillerinde soruları yanıtlamak ve müşteri sorunlarını çözmek için günün her saati çalışır. Kurumsal hesaplar, kendilerine yardımcı olacak ve Mailjet'ten istedikleri her şeyi ve daha fazlasını elde etmelerine yardımcı olacak özel bir Müşteri Başarı Yöneticisinden yararlanır. Daha fazla bilgi için lütfen www.mailjet.com adresini ziyaret edin.
FreshMail
freshmail.com
FreshMail, çevrimiçi kampanyalar oluşturmayı ve göndermeyi kolaylaştıran yenilikçi bir e-posta pazarlama sistemidir. Sezgisel kullanıcı arayüzü, dikkat çeken ve sonuç alan güzel haber bültenleri tasarlamanıza ve özelleştirmenize olanak tanır. Ayrıca işinizin çoğunu otomatikleştirmeniz ve müşterilerinizin davranışlarına ilişkin öngörüler toplamanız için güçlü araçlar sağlar. Bugün ücretsiz bir FreshMail hesabı açın ve e-posta pazarlamanın gücünden yararlanın.
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor by Marigold, pazarlamacıların güzel ve kişiselleştirilmiş e-postalar göndermesine olanak tanıyan, abonelerle etkileşimi artırmak ve sadık okuyucu ve dönüşümleri teşvik etmek için güvenilir bir kanal oluşturan basit bir e-posta pazarlama aracıdır. Güzel şablonlar, sürükle ve bırak oluşturucu ve etkileşime dayalı segmentasyon, pazarlamacıların hedeflenen içeriği herhangi bir teknik uzmanlığa gerek duymadan geniş abone listelerine sunmasına olanak tanır.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital, pazarlama ekiplerine son derece kişiselleştirilmiş kanallar arası yolculuklarla müşteri beklentilerini aşma gücü veren, hepsi bir arada bir müşteri deneyimi ve veri platformudur (CXDP). Dotdigital ile pazarlamacılar müşteri verilerini sorunsuz bir şekilde birleştirebilir, zenginleştirebilir ve segmentlere ayırabilir. Veri silolarını ortadan kaldıran Dotdigital, karar alma sürecini kolaylaştırıyor ve geniş ölçekte müşteri etkileşimi sağlayan pazarlama yaratıcılığının önünü açıyor. Güçlü yapay zeka yetenekleriyle Dotdigital, web, e-posta, SMS, WhatsApp, sohbet, push, sosyal, reklamlar ve daha fazlasında derinlemesine kişiselleştirilmiş deneyimleri otomatikleştirmeyi kolaylaştırır. E-ticaret, perakende, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, eğitim, finansal hizmetler ve diğer sektörlerde 4.000'den fazla markanın güvendiği Dotdigital, dünya çapındaki pazarlamacılara olanak sağlıyor. Merkezi Londra'da bulunan ve 1999 yılında kurulan Dotdigital, müşteri odaklı işletmeleri güçlendiren güvenilir, bağlantılı ve geleceğe yönelik çözümler oluşturmaya odaklanmıştır. Dotdigital.com'da daha fazla bilgi edinin.
AWeber
aweber.com
AWeber, küçük işletme e-posta pazarlama yazılımında pazar lideridir. 1998 yılında kurulan AWeber, dünya çapında bir milyondan fazla müşterinin güçlü ve basit e-posta pazarlama yazılımı aracılığıyla potansiyel müşterileri ve müşterileriyle güvenilir bir şekilde bağlantı kurmasına yardımcı olan 20 yılı aşkın kanıtlanmış bir başarıya sahiptir. AWeber, ödüllü 7/24 ABD merkezli müşteri desteğinin yanı sıra, hızlı bir şekilde duyarlı açılış sayfaları oluşturma, kişileri yükleme ve yönetme, harika e-postalar gönderme, anında anlık bildirimler gönderme ve bir teknoloji dehası olmanıza gerek kalmadan sonuçları analiz etme yeteneği sunar. . AWeber, 1.000'den fazla iş ortağı yazılım çözümüyle çalışarak müşterilerin çalışmak ve büyümek için güvendikleri uygulama ve hizmetlerle sorunsuz bir şekilde entegre olmalarına olanak tanır. Özel bir şirket olan AWeber'in genel merkezi Chalfont, Pennsylvania'da bulunmaktadır.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, küçük işletmelere, solo girişimcilere, koçlara ve pazarlamacılara hedef kitlelerini büyütmek, aboneleriyle etkileşim kurmak ve aboneleri ödeme yapan müşterilere dönüştürmek için güçlü ve uygun fiyatlı araçlar sağlayan kapsamlı bir e-posta pazarlama platformudur. 25 yılı aşkın uzmanlığımızla müşterilerimiz, kullanıcı dostu çözümümüz, ödüllü 7/24 müşteri desteğimiz ve otomasyon, liste büyütme ve web seminerleri ve canlı yayın gibi ek iletişim araçlarıyla e-posta pazarlamanın ötesine geçen güçlü araçlarımız için GetResponse'u tercih ediyor. işletmelerin kişisel markalarını oluşturmalarına, ürün ve hizmetlerini satmalarına ve bir topluluk oluşturmalarına yardımcı olacak sohbetler. Daha gelişmiş bir platforma mı ihtiyacınız var? GetResponse MAX ve MAX², gelişmiş pazarlama özellikleri ve güvenilir destek arayan zorlu kullanıcılara yönelik çözümlerdir.
Dragit
dragit.io
Profesyonel bir Sürükle ve Bırak E-posta Oluşturucu geliştiriyoruz. Dragit E-posta Düzenleyicimiz ile her işletme, çok kısa sürede güzel ve profesyonel e-posta şablonları oluşturabilir. Bir hizmet olarak doğrudan kullanıma yönelik olan Pro Düzenleyiciyi kullanabilir veya herhangi bir SaaS uygulamasına gömülebilen eklenti sürümünü kullanabilirsiniz.
FeedOtter
feedotter.com
FeedOtter, Marketo, Pardot veya Eloqua gibi mevcut bir pazarlama otomasyon yazılımı tarafından sağlanan blogu, haberleri ve RSS e-postasını otomatikleştirerek 200'den fazla B2B şirketinin web sitesi trafiğini artırır.
Smarketing Cloud
smarketingcloud.com
Smarketing Cloud, akıllı pazarlamacılar ve reklamverenler için tek bir gelişmiş Satış ve Pazarlama Platformudur. Platformumuz, tahmine dayalı analitik ve büyük veri yönetimi teknolojileriyle gerçek zamanlı çok kanallı pazarlama ve kampanya optimizasyonu sağlar.
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail bir e-posta ve çok kanallı pazarlama platformudur. E-posta, SMS, Facebook kullanarak müşterilerle etkili bir şekilde iletişim kurun. Bizimle bunu basit ve otomatik olarak, ancak kişisel bakımla yapabilirsiniz. Sürükle ve bırak düzenleyicimizi kullanın ve güzel, duyarlı şablonlar oluşturun veya önceden hazırlanmış 100 şablondan birini seçin. Bir adım önde olun ve müşterilerinizin gelen kutularında öne çıkmak için kişiselleştirmeyi, dinamik içeriği kullanın. İçeriği özelleştirmek ve müşteri davranışınıza göre tepki vermek için gelişmiş segmentasyon seçeneklerimizi kullanın. Ayrıca kayıt formlarını ve Facebook potansiyel müşteri reklamlarını kullanarak veritabanınızı büyütün. Kapsamlı raporlarla iyileştirin. VEYA, TO, hemen çıkma ve abonelikten çıkma oranı veya spam şikayetlerine ilişkin veriler sunuyoruz. Ayrıca, dönüşüm oranını, geliri, her bir kişinin etkinliğini, tıklama haritasını, masaüstü ve mobil cihazlarda açılmaları, posta istemcilerini ve daha birçok faydalı içgörü istatistiklerini izleyin. Basit otomasyon oluşturucumuzun avantajlarından yararlanın ve otomasyonların sizin için çalışmasına izin verin. En popüler otomasyonların şablonlarını kullanın - hoş geldiniz serisi, ilk satın almada indirim, doğum günü otomasyonu, terk edilmiş sepet, satın alma ödülü, e-kitap indirme ve daha fazlası. Entegrasyonları kullanarak verileri doğrudan mağazanızdan alın; Shopify, Woocommerce, Opencart, Ecwid, Zapier, API ve daha fazlasını sunuyoruz. Kendiniz görmek için Ecomail'i bir aylık ücretsiz deneme sürümümüzle deneyin! Sadece birkaç adımda haber bülteni göndermeyi ve müşterilerinizle iletişim kurmayı kolay ve erişilebilir hale getirdik. Desteğimiz tüm kullanıcılar için ücretsizdir. [email protected] adresinden her zaman yanınızdayız. Ücretli planlarımız aylık 5€'dan başlıyor.
Magnews
magnews.it
Magnews, Müşteri Yolculuğunu yönetmek ve Müşteri Değerini geliştirmek için genel Strateji tanımından tekli faaliyetlere ve kampanya Yürütülmesine, Yolculuk Tasarımından sürekli bir ölçüm ve iyileştirme döngüsüne geçerek tek duraklı çözümdür. Magnews, Müşterileri kazanmak, dönüştürmek, büyütmek, etkileşime geçirmek ve yeniden etkinleştirmek ve onların Marka için değerini artırmak amacıyla pazarlama ve satış ekiplerine birlikte çalışma gücü verir.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360, müşterilerinizin 360 derecelik bir görünümünü sunan ve temizlenmiş veriler, bölümlere ayrılmış hedef kitleler ve kişiselleştirilmiş, otomatik kampanyalar aracılığıyla satışlarınızı hızlandırmanıza ve müşteri tutmayı en üst düzeye çıkarmanıza olanak tanıyan Veriye Dayalı Pazarlama Otomasyon Platformudur. Müşteri verilerinizi satışa dönüştürmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Nicesender
nicesender.com
E-posta pazarlama platformu. API aracılığıyla otomatikleştirin ve entegre edin. Basit e-posta şablonu düzeni için hazırlanmış şablonları ve güçlü bir oluşturucuyu kullanın.
Rejoiner
rejoiner.com
7 gün 24 saat güvenebileceğiniz uzmanlar tarafından desteklenen e-ticaret e-posta pazarlama yazılımı. Diğer e-posta platformları sizi DIY yapmaya, bir ajansla çalışmaya veya daha fazla tam zamanlı personel tutmaya zorlar. Rejoiner, pazarlama ekibinize dahil olan e-posta uzmanlarıyla birlikte gelir. Genel giderleri azaltın, daha hızlı yürütün ve daha kârlı bir şekilde büyüyün. E-ticaret için e-posta pazarlaması; yaptığımız tek şey bu.
Critical Impact
criticalimpact.com
Critical Impact'in yenilikçi e-posta pazarlama teknolojisini uygulayarak, Pazarlamacıların büyük etki yaratan ve daha da iyi sonuçlar getiren dinamik haber bültenleri, hedefli pazarlama mesajları, anketler ve kısa mesajlar (SMS) sunması kolaydır.
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro, dijital pazarlama ekiplerine yönelik hibrit bir e-posta pazarlama platformudur. Birden fazla e-posta dağıtım API'si geçiş hizmeti sağlayıcısıyla entegre olur ve e-posta kampanyalarının, isteğe bağlı e-postalar listesine teslim edilmesini sağlar. Test e-posta teslimatlarını geçiş sunucuları arasında bölebilir, e-posta listesi temizliği yapabilir, e-posta ısınması ve kontrol raporları yapabilir, e-posta tıklamalarını izleyebilir ve her bir e-posta kampanyasını açabilirsiniz. Aynı zamanda akıllı otomatik yanıtlayıcı ve e-posta listesi bölümlendirmesine de sahiptir. EasySendy ile otomatik yanıtlayıcılar ve otomatik damla e-posta kampanyaları aracılığıyla aboneleriniz ve müşterilerinizle etkileşime geçmek için çeşitli kampanyalar başlatabilirsiniz. Ayrıca Facebook messenger abonelerinizi yönetebilir ve onlarla etkileşim kurabilirsiniz. Web sitenizden e-posta abonelerini yakalamak, özel abone sayfaları oluşturmak, sürükle ve bırak düzenleyiciyle e-posta şablonları oluşturmak, damla e-posta otomasyon akışı oluşturmak, abone segmentasyonu filtrelemesi yapmak için Web Pop Formları ekleyebilirsiniz. Uygulamanızı / web sitenizi API, Google Analytics, WordPress ve Zapier aracılığıyla bağlayın. EasySendy, orta ölçekli işletme markası Aritic ile işbirliği içinde, küçük işletmelerin müşterilerini ve ekiplerini EasySendy uygulamasında verimli bir şekilde yönetmeleri için bir dizi gelişmiş pazarlama otomasyonu özelliği, işlemsel e-posta dağıtım API'si ve hepsi bir arada CRM sunuyor. Yani dijital veya fiziksel ürünler üretiyorsanız, hizmet sağlıyorsanız, yazılım geliştiriyorsanız ve çevrimiçi pazarlama/satış yapıyorsanız EasySendy tam size göre.
Ungapped
ungapped.com
Ungapped, temel pazarlama ve satış araçlarını entegre ederek, bir işletmenin günlük işleyişini daha az karmaşık ve daha bütünsel hale getirmeyi amaçlamaktadır; böylece büyüyen işletmeler, işletmenizi büyütmek için olağanüstü müşteri deneyimleri yaratabilmektedir. E-posta pazarlama, anketler, davetiyeler, kayıt formları ve kısa mesajlara yönelik araçlar içeren, büyüyen işletmelere yönelik eksiksiz bir platform. Platformumuza ek olarak olağanüstü müşteri deneyimleri yaratmanıza yardımcı olacak danışmanlık hizmetleri de sunuyoruz.
Shape Software
setshape.com
Shape, herhangi bir işletme için yapılandırılabilen önceden oluşturulmuş özelliklerle birlikte gelen, amaca yönelik olarak oluşturulmuş bir satış ve pazarlama otomasyon yazılımıdır. Kullanımı kolay arayüz, ekiplerinize güç verir ve işletmenizin tüm yönlerini tek bir yapay zeka platformunda birleştirir. Shape Software, ister satış hattınızı kolaylaştırmak, ister pazarlama dizileri ve dijital reklamlarla daha fazla potansiyel müşterinin ilgisini çekmek, müşteri ilişkilerini geliştirmek, sorunsuz iletişim kurmak veya projeleri takip etmek olsun, ekiplerinizin yaptıkları her şeyde uyumlu ve verimli kalmaları için işbirliğine dayalı bir alan sağlar. Shape ile gelirinizi artırmaya bugün başlayın.
Tabular
tabular.email
Tabular ile, tek bir kod satırı bile görmeden, her gelen kutusunda ve cihazda mükemmel görünen kaliteli e-postalar oluşturmak kolaydır. Zaten binlerce pazarlamacı, sezgisel tasarım deneyimi ve kullanım kolaylığı nedeniyle onu seviyor. İlk tepkilerin çoğu, sanki e-posta tasarımı için Canva veya Figma kullanıyormuş gibi hissettiriyor. **Size nasıl yardımcı olabilir?** 1. Uygulamanız veya pazarlama kampanyanız için e-postaları sezgisel olarak tasarlayın 2. E-posta oluşturma sürecinizi hızlandırın - tasarımları hızlı bir şekilde oluşturun veya yineleyin 3. Mobil e-posta okuyucuları için son derece farklı deneyimler tasarlayın - tam anlamıyla yararlanın yanıt verme hızı üzerinde kontrol 4. Maliyetleri ve zamanı azaltın — sıfırdan tasarladığınız e-postalar 50'den fazla büyük e-posta istemcisinde mükemmel görünür 5. E-posta oluşturma konusunda ekibinizle işbirliği yapın — yeniden kullanılabilir ekip blokları oluşturun ve ekip klasörlerinde projeler yapılandırın 6. Özel e-posta tasarımınız aracı — herhangi bir e-posta pazarlama platformuyla birlikte kullanın Web sitemizi ziyaret edin ve tasarım aracı hakkında fikir sahibi olmak için rastgele bir e-posta deneyin.
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ, daha iyi iletişim için bir formül olan Smart Brevity® tarafından desteklenen tek dahili iletişim platformudur. Günümüzde 600'den fazla kuruluş, daha etkili iletişimleri planlamak, yazmak, göndermek ve ölçmek için Genel Merkezi kullanıyor.
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey, e-posta istemciniz (Outlook ve Gmail) veya SMS yoluyla çalışanlarınıza zamanında güncellemeler göndermenizi sağlayan güçlü bir dahili iletişim yazılımıdır. ContactMonkey, dünyanın en iyi kuruluşlarının çalışanlarıyla bağlantı kurma, iletişim kurma ve etkileşim kurma yöntemlerini modernleştiriyor. Hızla değişen iş dünyasında aracımız, şirketlerin uzaktan, hibrit ve masasız çalışanlarla tek bir platform üzerinden etkileşim kurmasını kolaylaştırıyor. Çalışan katılımını ve üretkenliği artırmak amacıyla iç iletişim ekiplerinin çalışan haber bültenleri, SMS güncellemeleri ve kriz iletişimleri oluşturmasına, göndermesine ve izlemesine yardımcı oluyoruz. ContactMonkey ile çalışanlarınızı gerçekten neyin meşgul ettiğini anlamak için güzel HTML e-posta bültenleri veya kriz iletişimlerini SMS yoluyla gönderebilir, çalışanlardan geri bildirim toplayabilir ve çalışan e-posta analizlerini (açılma oranları, tıklama oranları, okuma oranları, eNPS) ölçebilirsiniz. ContactMonkey'in özellikleri hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz: https://www.contactmonkey.com/features/
Beefree
beefree.io
2014 yılında kurulan Beefree'nin amacı, insanları ellerinden gelenin en iyisini yapmaları için özgür bırakan araçlar oluşturarak güzel, yüksek performanslı içerik tasarımını demokratikleştirmektir. Şirket iki ana ürün sunuyor: Eski adıyla BEE Pro olan Beefree, dönüşüm sağlayan HTML e-posta oluşturucudur. Beefree, kodlama bilgisi olmadan güzel, yüksek performanslı, hızlı yanıt veren e-postalar ve sayfalar oluşturmanıza olanak tanıyan, sürükle ve bırak özellikli bir tasarım paketidir. Temel avantajlar: - E-posta oluşturma işlemini günlerden dakikalara indirin. - Hiçbir kodlama bilgisi gerektirmeden güzel, profesyonel e-postalar oluşturun. - Tüm cihazlar için optimize edilmiş duyarlı e-postalar ve sayfalar oluşturun. - Binlerce ücretsiz, profesyonelce tasarlanmış şablona erişin. - Ekipler ve departmanlar arasında tutarlı markalaşma sağlayın. - Kullanımı kolay ancak güçlü bir araçla zahmetsizce işbirliği yapın. - ESP'ler ve pazarlama platformlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olun. Beefree SDK (eski adıyla BEE Eklentisi), SaaS için yerleştirilebilir içerik oluşturma araç takımıdır. SDK, e-postayı, açılış sayfası ve açılır pencere oluşturucuları ve daha fazlasını içerir. Bileşenler, API'ler ve destek hizmetleri, içerik oluşturma iş akışının CRM'ler, Pazarlama Otomasyonu, Müşteri İlişkileri uygulamaları vb. gibi herhangi bir SaaS uygulamasında kusursuz entegrasyonunu sağlar. Oluşturucular, tasarım esnekliğini sorunsuz bir kullanıcı deneyimi ve uygulamaya geçme yeteneği ile benzersiz bir şekilde birleştirir. sadece birkaç hafta içinde piyasaya sürülecek. Temel faydalar: • İçerik oluşturma projeleri için geliştirme maliyetlerini ve pazara sunma süresini azaltın • İhtiyaçlarına göre uyarlanmış sorunsuz ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi sağlayarak kullanıcıları mutlu edin • Kullanıcılara içerikleri üzerinde daha fazla kontrol vererek etkileşimi ve dönüşümleri artırın • Önemli olana odaklanın en - büyüme ve müşteri başarısı!
Chamaileon
chamaileon.io
Chamaileon, çevik pazarlama ekiplerinin organize olmasına, e-posta üretim süreçlerini optimize etmesine ve e-posta pazarlamasının büyük resmine odaklanmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir ESP agnostik e-posta oluşturucu platformudur... Daha Fazla Göster . Chamaileon'un e-posta şablonu düzenleyicisi, e-posta profesyonellerinin ve ekiplerinin, tek bir kod satırına bile dokunmadan, markaya özel, büyük ölçekte harika e-posta deneyimleri oluşturmasına olanak tanır. E-posta oluşturucusu, e-posta istemcilerinin çoğunda e-posta HTML uyumluluğunu sağlar. Chamaileon, özel iş akışlarınıza ve düzenlemelerinize odaklanan kolaylaştırılmış bir e-posta üretim süreci sağlar: Erişim düzeyi kontrolü, klasör tabanlı varlık organizasyonu ve izinlerin tümü yerleşiktir. Chamaileon, 2013'ten bu yana sektörü değiştiren sürükle-bırak e-posta düzenleyicisi olan ilk ürünü EDMdesigner olan EDMdesigner.com ekibi tarafından size sunulmaktadır. Chamaileon, e-postayı özgürleştirmeyi amaçlayan e-posta oluşturucu ailesinin yeni neslidir. Endüstriyi zaman alıcı e-posta kodlamasından kurtarın.
Unlayer
unlayer.com
Unlayer, güzel görünümlü e-postaları ve açılış sayfalarını minimum çabayla tasarlamanın en kolay yolunu sağlar. Airship, Keap, Netflix ve Fidelity dahil olmak üzere dünya çapında 80.000'den fazla kullanıcımız, izleyicilerinin doyamayacağı duyarlı tasarımlar yaratıyor. Unlayer, farklı müşterilere hitap eden 2 farklı çözüm sunar; Stüdyo ve Yerleştirme. Unlayer Studio: Dakikalar içinde çarpıcı e-postalar oluşturan, kodsuz bir e-posta oluşturucu. Kullanıcı dostu sürükle ve bırak düzenleyicisi ve 1.000'den fazla HTML e-posta şablonundan oluşan galeri, e-posta tasarlamayı çocuk oyuncağı haline getiriyor. Peki ya üstüne kiraz? Tüm e-postalar, Mailchimp, HubSpot ve Campaign Monitor'ü içeren 11 e-posta servis sağlayıcısına sorunsuz bir şekilde aktarılabilir. Unlayer Embed: Uygulamanıza yerleştirilmesi 5 dakikadan kısa süren, az kodlu bir e-posta ve açılış sayfası oluşturucu. Geliştirici dostu entegrasyon, gelişmiş özellikler ve kapsamlı belgelerle şirket içinde kullanılabilir veya müşterilerinize sunulabilir. Öne çıkan özelliğimiz mi? Düzenleyicinin içinde istediğiniz herhangi bir aracı oluşturabilirsiniz. 2016 yılında kurulan ve merkezi San Francisco'da bulunan Unlayer, Y-Combinator tarafından desteklenmektedir.
Publicate
publicate.it
Publicate, içerik pazarlamacıların yeni potansiyel müşteriler ve gerçek pazarlama sonuçları elde etmek için seçilmiş içerikten yararlanmasına yardımcı olan bir SaaS uygulamasıdır. E-posta bültenleri, özet blog gönderileri, kaynak merkezleri ve markalı sosyal paylaşımlar gibi seçilmiş içerik varlıklarını dakikalar içinde oluşturun ve ardından herhangi bir içeriğe potansiyel müşteri yakalama formu ekleyin. Çok basit: içeriği düzenleyin, potansiyel müşteriler yaratın.
Fonor
fonor.ai
Kuruluşlar, birkaç önemli hususu göz önünde bulundurarak GPT destekli metin oluşturma araçlarının gücünden etkili bir şekilde yararlanabilirler. İlk olarak, GPT'nin bir araç olduğunu ve her araç gibi, istenen sonucu elde etmek için doğru şekilde kullanılması gerektiğini bilmek önemlidir. Bu, araca, kuruluşun hedefleri ve politikalarıyla uyumlu, doğru ve alakalı içerik üretebilmesi için doğru girdileri sağlamak anlamına gelir. Bunu başarmak için kuruluşlar, bireysel müşteri ihtiyaçlarını karşılayan kişiselleştirilmiş iletişimler oluşturmaya yardımcı olacak gerçek müşteri verileri sağlayan CRM entegrasyonları gibi araçları kullanabilir. Ek olarak, Fonor gibi işbirliğine dayalı ortamlar içerik oluşturmak ve düzeltmeler yapmak için kullanılabilir; bu da ekip üyelerinin çıktının doğru ve kurumsal hedeflerle uyumlu olduğundan emin olmak için birlikte çalışmasına olanak tanır. GPT'nin güçlü bir araç olmasına rağmen hatasız olmadığını unutmamak önemlidir. Bu nedenle, gerçek müşteri verilerini içerse bile, araç tarafından oluşturulan herhangi bir içeriğin dikkatli bir şekilde okunması ve yeniden okunması çok önemlidir. Bu, özellikle politika ve düzenlemelere uygunluğun ve doğruluğun çok önemli olduğu sigorta gibi sektörlerde önemlidir. Kuruluşlar bu adımları atarak GPT canavarını etkili bir şekilde evcilleştirebilir ve onu kendi avantajlarına kullanabilirler. GPT destekli metin oluşturma araçları, kuruluşların bireysel müşteri ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda kurumsal hedefler ve politikalarla uyumlu kişiselleştirilmiş iletişimler oluşturmasına yardımcı olabilir. Sonuçta önemli olan, GPT'yi tek bilgi kaynağı olarak kullanmak yerine, insanın karar verme sürecini destekleyen bir araç olarak kullanmaktır.
Miova
miova.io
İşletmenizin iletişim kurma biçiminde devrim yaratan dahili e-posta platformu. Şirket içi iletişimi geliştirmenize, verimliliği artırmanıza ve hedeflerinize kolaylıkla ulaşmanıza yardımcı oluyoruz.
RenderKu
renderku.com
RenderKu, yerleşik tasarım düzenleyicisine sahip bir e-posta tasarım platformudur. 100'den fazla önceden hazırlanmış e-posta şablonuyla başlayın.
Semplates
semplates.io
Semplates, sizin ve şirketinizin kodlamaya veya terminali kullanmadan Amazon SES kullanımından en iyi şekilde yararlanmanıza olanak tanıyan yenilikçi bir e-posta şablon hizmetidir. Sürükle ve bırak düzenleyicisine sahip kullanıcı dostu platformumuz, AWS SES aracılığıyla gönderilen otomatik e-postalar için şablonlar oluşturmanıza ve yönetmenize olanak tanır. Bu, markanıza uygun işlemsel e-postalar için güzel, duyarlı ve kişiselleştirilmiş şablonlar tasarlamayı çocuk oyuncağı haline getirir. Kusursuz bir işbirliği çok önemlidir. Bu nedenle Semplates, Ürün, Tasarım ve Geliştirmeden ekip üyelerini şablonlar üzerinde birlikte çalışmaya davet ederek iş akışınızı kolaylaştırmanıza olanak tanır. Çeşitli istemciler, ortamlar veya projeler için e-posta otomasyonunu kolayca yönetmek amacıyla bir Semplates hesabı birden fazla AWS hesabına veya bölgeye bağlanabilir. Daha fazla esneklik ve verimlilik için şablonları farklı AWS hesapları arasında bile taşıyabilirsiniz. Semplates yalnızca kullanışlı ve basit bir e-posta otomasyonu için arayüz sağlarken, verilerin kendisi yalnızca AWS'de barındırılır ve Semplates tarafından erişilmez. Bu, sunucu konumları ve müşteri verileri üzerindeki kontrolü her zaman elinizde bırakır. Bu nedenle, Semplates yalnızca e-posta otomasyonu için kullanışlı ve verimliliği artıran bir araç değil, aynı zamanda hassas müşteri verileriyle çalışan şirketler için de güvenli bir seçimdir.
Mailmodo
mailmodo.com
Mailmodo, daha yüksek dönüşüm ve yatırım getirisi elde etmenize yardımcı olmak için uygulama benzeri etkileşimli e-postalar oluşturmanıza ve göndermenize yardımcı olan yeni nesil bir e-posta pazarlama aracıdır. Size her zamankinden daha iyi yatırım getirisi sağlamak için farklı ESP'lerde gördüğünüz tüm özelliklerin yanı sıra etkileşimli AMP e-postalarıyla güçle doludur. Mailmodo ile şunları yapabilirsiniz: - Çarpıcı Kodsuz e-postalar oluşturun - 1000'den fazla araçla entegre edin - Hedef kitlenizi dakikalar içinde bölümlere ayırın - Yolculukları ve otomasyonu tetikleyin - Teslim edilebilirliği ve açılma oranlarını iyileştirin Ve çok daha fazlasını.
Flodesk
flodesk.com
Yeni başlayanlar ve uzmanlar işlerini büyütmek için Flodesk'i kullanıyor. Her cihazda harika görünen e-postalar ve formlar tasarlayın. Ücretsiz deneyin.
Maropost
maropost.com
Maropost, şirketleri yolculuklarının her adımında müşterileriyle buluşturan birleşik bir e-posta pazarlama platformuyla müşteri etkileşimini basitleştiriyor. Tek bir müşteri görünümü sunan Maropost, daha iyi etkileşim ve daha yüksek dönüşüm için her kanalda kişiselleştirilmiş deneyimler yaratır. Beyaz eldiven hizmetini sektör lideri teknolojiyle birleştiren Maropost, müşteri katılımını kolaylaştırıyor.
Emma
myemma.com
Emma by Marigold, pazarlamacıların gerçek iş sonuçları sağlayan kişiselleştirilmiş, hedefe yönelik e-posta ve SMS kampanyaları oluşturup sunmalarına yardımcı olur. İster tek kişiden oluşan bir ekip olun ister küresel olarak dağıtılmış bir ekip olun, kaynaklarımız kanallar arasında bağlantı kuran ve dönüşüm sağlayan basit, veriye dayalı kampanyalar oluşturmanızı kolaylaştırır. Ayrıca özelleştirilebilir şablonlar (premium hesaplarla sınırlı değildir), uygulamalı müşteri desteği ve size göre ölçeklendirilecek işlevsellik de sunuyoruz. * Planlayın — Ekipler arasında işbirliği yapın, kampanyalarınız ve müşteri desteğiniz konusunda proaktif olun. * Tasarım — Birinci sınıf düzenleyicimiz ve yüzlerce duyarlı şablon, ilgi çekici mobil e-postalar tasarlamanıza ve etkili CTA'ları test etmenize yardımcı olur. * Hedefleyin ve Etkileşime Geçin — Müşterileriniz hakkında bildiklerinize dayalı olarak daha kişiselleştirilmiş mesajları desteklemek için segmentasyonu kullanın; otomasyon araçlarımız, markanızı akıllarda tutacak devam eden kampanyaları verimli bir şekilde oluşturmanıza ve yürütmenize yardımcı olur. * Analiz Edin ve Optimize Edin — Hareket halindeyken bile programlarınızın etkisini anlayın ve gerçek zamanlı analizler, testler ve öngörülerle zaman içinde iyileştirin. * Entegrasyonlar — Emma, en iyi CRM, e-ticaret ve analiz platformlarıyla entegre olur, böylece en çok kullandığınız teknolojilerden gelen verileri bilinçli ve dinamik yaratıcı ürünler oluşturmak için kullanabilirsiniz.
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM, küçük ve orta ölçekli işletmelerin satışlarının kontrolünü ellerinde tutmalarına yardımcı olan 1 numaralı eylem odaklı satış CRM'sidir. Bir sonraki adımda ne yapılması gerektiğine odaklanın, her müşteri adayını takip edin, ekibi aynı fikirde tutun ve her seferinde tek bir satış eylemiyle daha fazla anlaşma yapın. Zamandan tasarruf edin ve yöneticinizi ve veri girişinizi otomatikleştirin. Web'in herhangi bir yerinden bir tıklamayla potansiyel müşteriler oluşturun. iOS ve Android mobil uygulamalarıyla hareket halindeyken CRM avantajlarından yararlanın. 37 saniyeden kısa sürede fırsatlar oluşturun ve satış teklifleri gönderin. Sorularınız var mı? E-posta, telefon ve sohbet yoluyla destek sunuyoruz.
Privy
privy.com
E-POSTA LİSTENİZİ BÜYÜTÜN Kullanıcıların listenize katılmasını ve mağazanızdan satın almasını sağlamak için tasarlanmış, kullanımı kolay hedef kitle hedefleme ve tetikleyicilerle güzel görüntüler oluşturun. HEDEFLENMİŞ EKRANLARLA SEPETİ TERK ETMEYİ AZALTIN İnsanlar ayrılmadan önce satışı kapatmak için çıkış amacı ve özel indirimlerle hedefli açılır pencereler ve açılır pencereler başlatın. OTOMATİK E-POSTALARLA TEKRARLI ZİYARETLERİ VE SATIŞLARI ARTIRIN Terk edilmiş sepet e-postaları, otomatik yanıtlayıcılar, kupon hatırlatıcıları ve insanları daha fazla bilgi edinmek veya satın alma işlemi yapmak için sitenize geri yönlendiren hoş geldiniz serileri gönderin. BÜLTENLERLE İLETİŞİMLERİ SATIŞA DÖNÜŞTÜRÜN Kişilerinizi satışa dönüştüren markaya özel haber bültenleri oluşturmak için Privy'nin sürükle ve bırak e-posta düzenleyicisini kullanın. ORTALAMA SİPARİŞ DEĞERİNİ ARTIRIN Ortalama sipariş değerinizi artırmak için ücretsiz bir kargo çubuğu veya çapraz satış ekranı başlatın. SMS PAZARLAMA İLE DAHA FAZLA SATIN Özel Metin ile terkedilmiş sepet SMS kampanyalarınızı otomatikleştirin, yayın mesajları gönderin ve daha fazlasını yapın.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (Twilio SendGrid olarak da bilinir), işlem ve pazarlama e-postalarına yönelik Denver, Colorado merkezli bir müşteri iletişim platformudur. Şirket 2009 yılında Isaac Saldana, Jose Lopez ve Tim Jenkins tarafından kuruldu ve Techstars hızlandırıcı programı aracılığıyla geliştirildi. 2017 itibarıyla SendGrid 81 milyon doların üzerinde bağış topladı ve Denver, Colorado'da ofisleri var; Boulder, Kolorado; Irvine, Kaliforniya; Redwood City, Kaliforniya; ve Londra. Şirket, 16 Kasım 2017'de New York Borsası'nda halka açıldı. Twilio, Şubat 2019'da SendGrid'i satın aldı.
Drip
drip.com
Drip, büyüyen e-ticaret markalarının tekrar satın alımları ve marka sadakatini artırmasına yardımcı olan bir pazarlama otomasyon platformudur. Drip, 30.000'den fazla e-ticaret pazarlamacısını, müşterilerini anlamak ve onlara pazarlamak için güçlü araçlarla donatıyor. Drip'te tüm müşteri verilerinizi dinamik segmentlere dönüştürecek, tek seferlik ve otomatik pazarlama kampanyalarıyla müşterilerin ilgisini çekeceksiniz. Müşterilerin daha fazla satın alma işlemi için geri gelmesini sağlamak için Drip'in otomasyonlarını, e-postalarını ve yerinde mesajlarını kullanın. Güzel tasarlanmış e-postalara ve gelişmiş açılır pencerelere tek bir platformda sahip olarak maliyetlerden tasarruf edin. Drip'i 14 gün boyunca deneyin ve favori e-ticaret markalarınızın neden Drip'e geçiş yaptığını görün.
SpotlerUK
spotler.co.uk
B2B gelen ve giden pazarlama yazılımını tamamlayın. Pazarlama ve satış ekiplerinizin web sitesi trafiğinden daha fazla potansiyel müşteri elde etmesini, daha fazla ziyaretçiyi MQL'lere dönüştürmesini ve eksiksiz pazarlama kampanyaları yürütmesini sağlamak.
Customerly
customerly.io
Müşterilerinize hak ettikleri desteği verin. Müşteri, işinizi büyütürken ve ölçeklendirirken müşterilerinize birinci sınıf destek sunmaya devam etmenizi kolaylaştırır
Stripo
stripo.email
Stripo bir e-posta tasarım platformudur. AMP, gerçek zamanlı ve etkileşimli içeriğe sahip olanlar da dahil olmak üzere her karmaşıklıkta yüksek kaliteli e-postaları iki kat daha hızlı oluşturmanıza yardımcı oluyoruz. Rahat e-posta üretimi için yerleşik araçlar, 60'tan fazla ESP ile entegrasyon.
Zoho Campaigns
zoho.com
Satışları artıran e-posta pazarlama yazılımı. Güçlü bir müşteri tabanı oluşturmanıza yardımcı olacak e-posta kampanyaları oluşturun, gönderin ve izleyin. Güzel e-posta şablonlarından kullanımı kolay bir düzenleyiciye ve otomasyon araçlarından gerçek zamanlı analizlere kadar Zoho Kampanyaları her şeye sahiptir.
Delivra
delivra.com
Delivra, herhangi bir uzmanlığın pazarlamacılarına yardımcı olan bir e -posta pazarlama platformudur. 20 yıldan fazla rakipsiz müşteri başarısıyla Delivra, işletmelerin somut sonuçlar üreten anlamlı konuşmalar yapmasına yardımcı oluyor. Yaklaşılabilir çözümlere odaklanmaları, sektörlerdeki binlerce kuruluşun karmaşık pazarlama otomasyonu ve veri işleme konusundaki kontrolünü ele geçirmesine yardımcı olmuştur. Delivra sizinle birlikte ölçeklendirir ve yolun her adımını başarmak için ihtiyacınız olan araçları sağlar. Meşgul pazarlamacılar için inşa edilen Delivra, ekiplerin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için tam bir özellik paketi sunuyor. Özelleştirilebilir bir sürükleme ve bırak düzenleyicisi ile etkili e -posta pazarlama kampanyaları kolayca oluşturun ve gönderin. Müşteri iletişiminizi, çeşitli abone eylemlerine, hareketsizliklerine veya zamana göre hangi postaların gönderildiğini belirleyerek bir e -posta dizisini stratejik olarak çizerek otomatikleştirin. Kitlenizden daha fazla katılım sağlayın ve uzman segmentasyonu ve SMS pazarlaması ile gelen kutularının dışındaki müşterilere ulaşın. İster B2B çalışıyor olun, ister kar amacı gütmeyen bir etkinlik planlıyor olun, Delivra, kullanıcıları stratejilerini geliştirmeye ve rafine etmeye teşvik etmek için sağlam analizler ve sürekli destek sağlar. İhtiyacınız olan her şeyin tek bir yerde mevcut olması için çok çeşitli CRM'ler, e-ticaret platformları ve web analizi araçlarıyla entegre edin. Yazılım ya mevcut teknolojiye takılır veya Delivra, her şeyin sorunsuz çalışmasını sağlamak için özel bir entegrasyon oluşturur.
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon, her perakendecinin sorununa çözüm sunan, ödüllü bir çok kanallı pazarlama otomasyon platformudur: Her ziyaretçiye doğru mesajın, doğru zamanda, doğru içerikle nasıl gönderileceği. Tek kişilik mağazaların ve kurumsal perakendecilerin, müşteri/ziyaretçi davranışlarına ve katalog değişikliklerine saniyeler içinde tepki veren veri odaklı Otomasyonlar ve Kişiselleştirilmiş Kampanyaları kolayca oluşturmak için Büyük Veri platformunun kullanımından faydalanmasına olanak tanır. İşte bu nedenle ContactPigeon, satışlarını artırmaya yönelik üç ana hedefi ele alarak müşterilere yardımcı olur: • Zenginleştirilmiş müşteri öngörüleri: Müşteri davranışı verilerini toplamak ve zenginleştirilmiş, birleşik bir müşteri görünümü oluşturmak • Geliştirilmiş müşteri etkileşimleri: Müşteri yolculuğunda doğru anda otomatik ve tahmine dayalı mesajları tetikleyin. satış dönüşümünü ve elde tutmayı optimize etmek için. • Çok kanallı erişim: İşletmelerin, tek bir platformda çok çeşitli mesajlaşma kanalları (örn. e-posta, SMS, Viber, mobil, anlık bildirimler, web sitesi, Facebook, Google, kartpostallar) üzerinden ilgi çekici kampanyalar tasarlamasına olanak tanır.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlama araçları sağlar.
Postcards
designmodo.com
Kartpostallar, aboneleriniz için her zamankinden daha hızlı bir şekilde özel e-postalar oluşturmanıza yardımcı olacak 100'den fazla bileşen içeren sezgisel bir sürükle ve bırak aracıdır. Kartpostalları kullanarak farklı türde e-postalar oluşturabilirsiniz: promosyon, E-Ticaret, haberler, işlem ve daha fazlası. Kartpostallar ile dakikalar içinde harika e-posta bültenleri oluşturacaksınız. ⚡️Online editör, proje yöneticisi, responsive, sınırsız...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Etkileşime ilham veren e-posta otomasyon yazılımı. Dönüşümleri artıran kişiselleştirilmiş içerikle e-posta hedef kitlenizin ilgisini çekin. Upland Adestra, küresel ve büyüyen markalar için Birinci Şahıs Pazarlama e-postası ve yaşam döngüsü pazarlama çözümlerinin önde gelen küresel sağlayıcısıdır.
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