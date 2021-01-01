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E-posta Şablonu Oluşturucu Yazılımı - En Popüler Uygulamalar
E-posta şablonu oluşturucu yazılımı, kullanıcılara profesyonel iş e-postaları oluşturmaları için çeşitli şablonlar sağlar. Bu araçlar genellikle belirli sektörlere veya temalı tasarımlara göre hazırlanmış önceden tasarlanmış şablonlar içerir. Ek olarak kullanıcılar, kullanıcı dostu bir sürükle ve bırak HTML düzenleyicisini kullanarak kendi yeniden kullanılabilir e-posta şablonlarını oluşturma esnekliğine sahiptir. İster sıfırdan başlayın ister önceden hazırlanmış seçenekleri kullanın, kullanıcılar bu şablonları iş gereksinimlerine uyacak şekilde kolayca özelleştirebilir. Bazı çözümler, kullanıcıların e-posta kampanyalarının performansını izlemesine ve değerlendirmesine olanak tanıyan analiz özelliklerini de içerebilir.
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Square
squareup.com
Square, Inc., merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim M...
Brevo
brevo.com
Brevo (eski adıyla Sendinblue) işinizi büyütmenize yardımcı olur. E-posta, SMS, sohbet ve daha fazlasını kullanarak müşteri ilişkileri oluşturun. İhtiyaç duyduğunuz araçları, ihtiyaç duyduğunuz anda kullanın. Bedavaya deneyin.
Zoho Campaigns
zoho.com
Satışları artıran e-posta pazarlama yazılımı. Güçlü bir müşteri tabanı oluşturmanıza yardımcı olacak e-posta kampanyaları oluşturun, gönderin ve izleyin. Güzel e-posta şablonlarından kullanımı kolay bir düzenleyiciye ve otomasyon araçlarından gerçek zamanlı analizlere kadar Zoho Kampanyaları her şe...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir bulut yazılım platformudur ve merkezi Chicago, Illinois'de bulunmaktadır. Şirket, e-posta pazarlamasını, pazarlama otomasyonunu, satış otomasyonunu ve CRM kategorilerini birleştiren müşteri deneyimi otomasyonu (CXA) için yazılım sunmaktad...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmenize, müşteri hizmetlerini geliştirmenize ve satışları artırmanıza yardımcı olur. İş gereksinimlerinize uyacak şekilde Keap Grow, Keap Pro veya Infusionsoft by Keap'i seçin. Ücretsiz deneme başlatın.
MailerLite
mailerlite.com
Otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özelliklerle gelişmiş e-posta pazarlama kampanyaları oluşturun. 14 günlük deneme süresiyle premium özelliklere ücretsiz erişin!
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (Twilio SendGrid olarak da bilinir), işlem ve pazarlama e-postalarına yönelik Denver, Colorado merkezli bir müşteri iletişim platformudur. Şirket 2009 yılında Isaac Saldana, Jose Lopez ve Tim Jenkins tarafından kuruldu ve Techstars hızlandırıcı programı aracılığıyla geliştirildi. 2017 itib...
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, e-posta pazarlama yazılımı, açılış sayfası oluşturucu, web semineri barındırma ve çok daha fazlası için çevrimiçi bir platform sunar. Kredi kartı olmadan 30 gün ücretsiz deneyin!
Flodesk
flodesk.com
Yeni başlayanlar ve uzmanlar işlerini büyütmek için Flodesk'i kullanıyor. Her cihazda harika görünen e-postalar ve formlar tasarlayın. Ücretsiz dene.
AWeber
aweber.com
AWeber'i bugün ücretsiz deneyin ve e-posta listenizi büyütmek, hedef kitlenizle etkileşime geçmek ve satışları artırmak için tüm çözümleri edinin. Kredi kartına gerek yok.
SendPulse
sendpulse.com
Pazarlamanızı otomatikleştirin ve tüm dağıtım kanallarını tek bir platformda birleştirin: e-posta, web push bildirimleri, SMS, Viber. © 2021
Beefree
beefree.io
Hızla güzel e-postalar ve açılış sayfaları oluşturun. BEE, mobil uyumlu e-postalar ve açılış sayfaları tasarlamak için en iyi sürükle ve bırak düzenleyicisidir.
Emma
myemma.com
Kolay, sizinle birlikte çalışabileceğiniz, temel olarak en iyi arkadaşınızın e-posta pazarlaması. En iyi arkadaşlar ilişkileri kolaylaştırır. Sizi neşelendirirler ve zor zamanlarda ortaya çıkarlar. Emma da bunu yapıyor; e-postanız için.
Omnisend
omnisend.com
E-ticaret e-posta pazarlaması, otomatik e-postalar ve SMS - Omnisend'e geçin ve iş yükünüzü artırmadan satışlarınızı artırın.
Contlo
contlo.com
Otonom Üretken Pazarlamaya Merhaba Deyin. Contlo, yapay zekanın birinci dünyası için oluşturulmuş Yeni Nesil bir pazarlama platformudur. Markanızın Yapay Zeka modeli ve Otonom Yapay Zeka Temsilcileri tarafından desteklenmektedir.
OnePage CRM
onepagecrm.com
Küçük işletmelerin satışlara odaklanmasına ve satışları artırmasına yardımcı olan benzersiz CRM yazılımı. GTD ve Satışlara dayalı ilkelerine göre satış aracımız iletişim ve huni yönetimini içerir.
Stripo
stripo.email
Stripo bir e-posta tasarım platformudur. AMP, gerçek zamanlı ve etkileşimli içeriğe sahip olanlar da dahil olmak üzere her karmaşıklıkta yüksek kaliteli e-postaları iki kat daha hızlı oluşturmanıza yardımcı oluyoruz. Rahat e-posta üretimi için yerleşik araçlar, 60'tan fazla ESP ile entegrasyon.
Drip
drip.com
Drip ile kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri oluşturun, daha fazla gelir elde edin ve pazarlama stratejinizi bir sonraki seviyeye taşıyın.
Mail Butler
mailbutler.io
Mailbutler, Apple Mail, Gmail ve Outlook için üretken ve profesyonel kalmanıza yardımcı olan bir e-posta yazılımı uzantısı eklentisidir.
Campaign Monitor
createsend.com
Unutulmaz e-posta pazarlamasıyla sonuçları artırın. Campaign Monitor'ün basit e-posta pazarlama ve otomasyon araçlarıyla hedef kitlenizle bağlantı kurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Mailjet
mailjet.com
Mailjet ile e-posta göndermenizi kolaylaştırın ve satışlarınızı artırın. Tüm e-posta ve SMS ihtiyaçlarınızı tek ve güçlü bir hizmetle karşılıyoruz.
Sender
sender.net
E-posta listeleriniz ile geliriniz arasında köprü kurun. Sender, çok daha az harcayarak müşterilerinizle hızlı ve kolay bir şekilde iletişim kurmanızı ve işinizi büyütmenizi sağlar.
Customerly
customerly.io
Müşterilerinize hak ettikleri desteği verin. Müşteri, işinizi büyütürken ve ölçeklendirirken müşterilerinize birinci sınıf destek sunmaya devam etmenizi kolaylaştırır
Ascent360
ascent360.com
Ascent360, müşterilerinizin 360 derecelik bir görünümünü sunan ve temizlenmiş veriler, bölümlere ayrılmış hedef kitleler ve kişiselleştirilmiş, otomatik kampanyalar aracılığıyla satışlarınızı hızlandırmanıza ve müşteri tutmayı en üst düzeye çıkarmanıza olanak tanıyan Veriye Dayalı Pazarlama Otomasyo...
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro, dijital pazarlama ekiplerine yönelik hibrit bir e-posta pazarlama platformudur. Birden fazla e-posta dağıtım API'si geçiş hizmeti sağlayıcısıyla entegre olur ve e-posta kampanyalarının, isteğe bağlı e-postalar listesine teslim edilmesini sağlar. Test e-posta teslimatlarını aktarma sun...
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital'in hepsi bir arada platformunun, kişilerinizi e-posta, SMS, sosyal, anlık bildirimler ve açılış sayfalarıyla etkileşime geçirmek için pazarlama otomasyonları oluşturmanıza nasıl olanak tanıdığını görün.
Levitate
levitate.ai
Mutluluk Platformumuz, kalıcı ilişkiler kurmanıza yardımcı olmak için özgün iletişim araçlarını, özel başarı uzmanlarını ve yapay zekayı birleştirir.
Benchmark
benchmarkemail.com
Abonelerin ilgisini çekmek, potansiyel müşterileri geliştirmek, güzel, duyarlı e-postalar göndermek ve sonuçları izlemek için E-posta Pazarlama Hizmeti.
Unlayer
unlayer.com
Unlayer, güzel görünümlü e-postaları ve açılış sayfalarını minimum çabayla tasarlamanın en kolay yolunu sağlar. Airship, Keap, Netflix ve Fidelity dahil olmak üzere dünya çapında 80.000'den fazla kullanıcımız, izleyicilerinin doyamayacağı duyarlı tasarımlar yaratıyor. Unlayer, farklı müşterilere hit...
Knak Templates
knak.com
Ücretsiz E-posta Şablonları. Pazarlamacılar olarak, e-posta oluştururken karşılaştığınız tasarım ve programlama zorluklarını çok iyi biliyoruz. Bu nedenle Marketo ve Eloqua e-posta şablon kitaplıklarımızın tamamını ücretsiz olarak vermeye karar verdik. E-bültenler, e-posta pazarlama kampanyaları, p...
Kartra
home.kartra.com
Çevrimiçi İşiniz Artık Kolaylaştı - Metin yazarlarından, web geliştiricilerinden, tasarımcılardan veya sistem entegratörlerinden oluşan bir ekibi işe almadan çevrimiçi oluşturun, pazarlayın ve başlatın!
FreshMail
freshmail.com
FreshMail hesabınıza her yerden erişin. FreshMail'in araçlarının yanı sıra dosyalarınız ve verileriniz özel bir bulutta güvendedir ve her zaman buluşmaya hazırdır
Privy
privy.com
Privy.com, E-Ticaret Pazarlamasını Öğrenmek İçin 1 Numaralı Kaynağınızdır... E-ticaret uzmanlarından, satışlarının 0 dolardan 1 milyon dolara nasıl çıktığını öğrenin.
FeedOtter
feedotter.com
FeedOtter, Marketo, Pardot veya Eloqua gibi mevcut bir pazarlama otomasyon yazılımı tarafından sağlanan blogu, haberleri ve RSS e-postasını otomatikleştirerek 200'den fazla B2B şirketinin web sitesi trafiğini artırır.
Moosend
moosend.com
En Kolay E-posta Pazarlama ve Otomasyon Yazılımı. Moosend, gerçek gelir artışını sağlayan e-posta pazarlama ve otomasyon deneyimleri sunan en basit ve en modern çözümdür.
Knak Enterprise
knak.com
Kurumsal pazarlama ekipleri için ölçeklenebilir bir kampanya oluşturma platformu. Knak Enterprise, marka kontrolünü korurken küresel, merkezi olmayan pazarlama ekipleri arasında verimli işbirliğine olanak tanır. Çalışanlarınızın, kodlamaya gerek kalmadan dakikalar içinde güzel e-postalar ve açılış ...
SpotlerUK
spotler.co.uk
B2B gelen ve giden pazarlama yazılımını tamamlayın. Pazarlama ve satış ekiplerinizin web sitesi trafiğinden daha fazla potansiyel müşteri elde etmesini, daha fazla ziyaretçiyi MQL'lere dönüştürmesini ve eksiksiz pazarlama kampanyaları yürütmesini sağlamak.
Maool
maool.com
Maool Email Editor, önemli gelişmiş özelliklere sahip basit bir e-posta düzenleyicisidir. Görsel olarak çekici bir e-posta oluşturmak için gereken tüm özelliklere sahiptir. Tek tıklamayla e-postaları tercih ettiğiniz ESP'ye aktarın ve kampanyanızı bir sonraki seviyeye taşıyın. Kodlama yapmadan çok k...
Shape Software
setshape.com
Shape, herhangi bir işletme için yapılandırılabilen önceden oluşturulmuş özelliklerle birlikte gelen, amaca yönelik olarak oluşturulmuş bir satış ve pazarlama otomasyon yazılımıdır. Kullanımı kolay arayüz, ekiplerinize güç verir ve işletmenizin tüm yönlerini tek bir yapay zeka platformunda birleştir...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Etkileşime ilham veren e-posta otomasyon yazılımı. Dönüşümleri artıran kişiselleştirilmiş içerikle e-posta hedef kitlenizin ilgisini çekin. Upland Adestra, küresel ve büyüyen markalar için Birinci Şahıs Pazarlama e-postası ve yaşam döngüsü pazarlama çözümlerinin önde gelen küresel sağlayıcısıdır.
CleverReach
cleverreach.com
CleverReach e-posta pazarlama yazılımıyla kolayca profesyonel e-posta kampanyaları oluşturabilirsiniz. Ayrıca alıcılarınızı mükemmel bir şekilde yönetebilir ve sezgisel raporlardan yararlanabilirsiniz.
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey, e-posta istemciniz (Outlook ve Gmail) veya SMS aracılığıyla çalışanlarınıza zamanında güncellemeler göndermenizi sağlayan güçlü bir dahili iletişim yazılımıdır. ContactMonkey, dünyanın en iyi kuruluşlarının çalışanlarıyla bağlantı kurma, iletişim kurma ve etkileşim kurma yöntemlerini ...
Magnews
magnews.it
Magnews, sürekli bir ölçüm ve iyileştirme döngüsü içinde Yolculuk Tasarımından geçerek, genel Strateji tanımından tekli faaliyetlere ve kampanya Yürütülmesine kadar Müşteri Yolculuğunu yönetmek ve Müşteri Değerini artırmak için tek duraklı çözümdür. Magnews, Müşterileri kazanmak, dönüştürmek, büyütm...
Ortto
ortto.com
Müşterilerinizi anlayın ve Ortto'nun hepsi bir arada CRM, E-posta ve Pazarlama Platformu ile veri odaklı tam kapsamlı bir strateji başlatın.
Postcards
designmodo.com
Ekipler ve bireyler için sezgisel bir e-posta oluşturucu, e-posta pazarlama fikirlerini güçlendirir. Fikirleri masaya koymak için tüm ekiple işbirliği yapın. Herkesten.
Mailmodo
mailmodo.com
Yeterli dönüşüm alamıyor musunuz? Potansiyel müşterileri çekmek, geliştirmek ve ödeme yapan müşterilere dönüştürmek için her sektöre yönelik bu en iyi e-posta akışı fikirlerini kullanın.
Maropost
maropost.com
E-posta Pazarlama, SMS, Mobil, Yolculuklar ve E-ticaret - Müşterilerinize bağlanma, pazarlama ve satış yapma şeklinizi ölçeklendirmek ve basitleştirmek için tüm araçlar!
Smarketing Cloud
smarketingcloud.com
Smarketing Cloud, akıllı pazarlamacılar ve reklamverenler için tek bir gelişmiş Satış ve Pazarlama Platformudur. Platformumuz, tahmine dayalı analitik ve büyük veri yönetimi teknolojileriyle gerçek zamanlı çok kanallı pazarlama ve kampanya optimizasyonu sağlar.
Chamaileon
chamaileon.io
Chamaileon, çevik pazarlama ekiplerinin organize olmasına, e-posta üretim süreçlerini optimize etmesine ve e-posta pazarlamasının büyük resmine odaklanmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir ESP agnostik e-posta oluşturucu platformudur... Daha Fazla Göster . Chamaileon'un e-posta şablonu düzenley...
TOPOL.io
topol.io
Sürükle ve bırak düzenleyicimiz sayesinde her cihaz için güzel e-postalar oluşturun. İnşa edilmesi kolaydır. Hızlı bir şekilde tamamlanır. Artık bir HTML kodlayıcıya ve grafiğine gerek yok. E-posta üretiminde saatlerce tasarruf edin. Yapmanız gerekenler... Daha Fazla Göster Bir grafik tasarımcı, HTM...
SmartrMail
smartrmail.com
Daha kısa sürede daha iyi e-posta gönderin. SmartrMail, müşterilerinizi memnun eden ve daha fazla satış sağlayan e-posta göndermenin en kolay yoludur. Shopify, BigCommerce, WooCommerce ve Neto ile entegre oluyoruz. E-ticaret alanında en çok önerilen e-posta pazarlama uygulamalarından biriyiz. Shopif...
Critical Impact
criticalimpact.com
Critical Impact'in yenilikçi e-posta pazarlama teknolojisini uygulayarak, Pazarlamacıların büyük etki yaratan ve daha da iyi sonuçlar getiren dinamik haber bültenleri, hedefli pazarlama mesajları, anketler ve kısa mesajlar (SMS) sunması kolaydır.
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail bir e-posta ve çok kanallı pazarlama platformudur. E-posta, SMS, Facebook kullanarak müşterilerle etkili bir şekilde iletişim kurun. Bizimle bunu basit ve otomatik olarak, ancak kişisel bakımla yapabilirsiniz. Sürükle ve bırak düzenleyicimizi kullanın ve güzel, duyarlı şablonlar oluşturun ve...
Dragit
dragit.io
Sürükle ve bırak e-posta oluşturucuyla kolayca güzel duyarlı e-posta şablonları oluşturun. Kayıt olmadan hemen tasarlayın. Uygulama yerleştirme eklenti olarak mevcuttur.
ContactPigeon
contactpigeon.com
Çok Kanallı Müşteri Etkileşim Platformu Mükemmel zamanlanmış, çok kanallı, kişiselleştirilmiş mesajlar gönderin. Tahmin edilebilir e-Ticaret ve perakende sonuçları için ödüllü çok kanallı Müşteri İlişkileri çözümü.
Semplates
semplates.io
Semplates, sizin ve şirketinizin kodlama veya terminal kullanmadan Amazon SES kullanımından en iyi şekilde yararlanmanıza olanak tanıyan yenilikçi bir e-posta şablonu hizmetidir. Sürükle ve bırak düzenleyicisine sahip kullanıcı dostu platformumuz, AWS SES aracılığıyla gönderilen otomatik e-postalar ...
RenderKu
renderku.com
RenderKu, yerleşik tasarım düzenleyicisine sahip bir e-posta tasarım platformudur. 100'den fazla önceden hazırlanmış e-posta şablonuyla başlayın.
Miova
miova.io
İşletmenizin iletişim kurma biçiminde devrim yaratan dahili e-posta platformu. Şirket içi iletişimi geliştirmenize, verimliliği artırmanıza ve hedeflerinize kolaylıkla ulaşmanıza yardımcı oluyoruz.