Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
E-posta yazılımı, kullanıcılar arasında elektronik mesaj alışverişini mümkün kılarak işletmelere önemli bilgilerin paylaşılması ve müşterilerle, potansiyel alıcılarla ve meslektaşlarla işlem yapılması için hızlı ve erişilebilir bir yöntem sağlar. Bu yazılım, bir e-posta sunucusuna bağlanarak e-postaları yöneten ve biçimlendiren web tabanlı veya masaüstü e-posta istemcilerini içerir. Promosyon malzemelerinin dağıtılması, şirket bültenlerinin gönderilmesi ve işe alım ayrıntılarının paylaşılması gibi çeşitli ticari işlevleri destekler. E-posta, belgelerin, iletişim bilgilerinin ve diğer büyük eklerin hem şirket içinde hem de harici taraflarla güvenli bir şekilde iletilmesine olanak tanır. En etkili iletişim yöntemlerinden biri olmaya devam ediyor ve tüm departmanlardaki çalışanlar tarafından kullanılıyor. Tipik olarak şirketin e-posta sistemi, spam ve istenmeyen mesajları engelleyen, güvenli iç iletişim kanalları sağlayan ve olası güvenlik tehditlerini izleyen BT uzmanları tarafından denetlenir.
Yeni Uygulama Gönder
Microsoft Outlook
outlook.com
Outlook, e-posta, takvim, kişi ve görev yönetimi sunan bir kişisel bilgi yöneticisi web uygulamasıdır.
Yahoo Mail
mail.yahoo.com
Yahoo Mail, e-posta yönetimi için kullanıcı dostu bir arayüz sunan bir hizmettir. Spam filtreleri, e-posta takma adları ve geniş depolama alanı gibi özellikler içerir.
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail, işletmeler için güvenli ve kullanıcı dostu bir e-posta hizmetidir. Diğer Zoho uygulamalarıyla entegre olup verimli iletişim sağlar.
Titan Email
titan.email
Titan E-posta, profesyonellere ve küçük işletmelere yönelik, müşteri ilişkilerini güçlendiren ve üretkenliği artıran bir e-posta hizmetidir.
Mailfence
mailfence.com
Mailfence, güvenli şifreli e-postalar göndermeye olanak tanıyan ve takvim, belgeler, kişiler gibi organizasyonel araçlar sunan bir e-posta hizmetidir.
Spike
spikenow.com
Spike, e-posta, sohbet, işbirliği belgeleri ve toplantıları tek bir arayüzde birleştiren bir iletişim platformudur.
HEY Email
hey.com
Hey e-posta, kullanıcıların gelen kutusunu düzenlemelerine yardımcı olan ve mesajları kategorilere ayırarak verimliliği artıran bir e-posta yönetim uygulamasıdır.
DreamHost
dreamhost.com
DreamHost uygulaması, WordPress tabanlı web siteleri oluşturmak için sürükle-bırak özellikleri sunar. Başlangıç kılavuzu ve SEO önerileri ile kolaylaştırılmış şablonlar sağlar.
Neo
neo.space
Neo, küçük işletmelere ve girişimcilere yönelik e-posta ve büyüme araçları sunan bir platformdur. Kendi alan adınızla profesyonel web siteleri oluşturmanıza yardımcı olur.
Atmail
atmail.com
Atmail, telekomünikasyon ve internet servis sağlayıcıları için tasarlanmış bir bulut tabanlı e-posta hizmetidir. Müşteri etkileşimini artırmayı hedefler.
Hushmail
hushmail.com
Hushmail, kullanıcı verilerini korumak için şifreli e-posta ve güvenli web formları sunan, HIPAA uyumlu bir iletişim hizmetidir.
Crazy Domains
crazydomains.com
Crazy Domains, alan adı, barındırma ve çevrimiçi pazarlama hizmetleri sunan bir platformdur. Kullanıcı dostu çözümlerle web sitesi oluşturmayı ve barındırmayı sağlar.
IceWarp
icewarp.com
IceWarp, e-posta, takım sohbeti, belge yönetimi ve çevrimiçi toplantılar sunan bir iletişim ve işbirliği platformudur.
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada, hızlı ve güvenilir web barındırma hizmetleri sunan bir sağlayıcıdır. Çeşitli barındırma çözümleri ve 7/24 müşteri desteği ile kullanıcıların ihtiyaçlarına hitap eder.
HostPapa
hostpapa.com
HostPapa, küçük ve orta ölçekli işletmeler için web barındırma ve bulut hizmetleri sunan bir platformdur. Kullanıcı dostu araçlar ve güvenlik önlemleri ile destekler.
CloudyHost
cloudyhost.com
CloudyHost, güvenilir bulut çözümleri sunan bir platformdur. Web barındırma, alan adı kaydı ve işletme işbirliği hizmetleri sağlar.
Hostbillo
hostbillo.com
Hostbillo, web barındırma yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Kullanıcılar, araçlar ve gerçek zamanlı verilerle hizmetlerini optimize edebilir.
Vodien
vodien.com
Vodien, Singapur'da güvenilir alan adı ve web barındırma hizmetleri sunarak kullanıcıların çevrimiçi varlıklarını oluşturmalarına yardımcı olur.
ArkHost
arkhost.com
ArkHost, web barındırma hizmetlerini yönetmek için kullanıcı dostu bir platformdur. E-posta ve alan yönetimi yapar, entegrasyon sağlar.
© 2025 WebCatalog, Inc.