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E-posta Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Gine
E-posta yazılımı, kullanıcılar arasında elektronik mesaj alışverişini mümkün kılarak işletmelere önemli bilgilerin paylaşılması ve müşterilerle, potansiyel alıcılarla ve meslektaşlarla işlem yapılması için hızlı ve erişilebilir bir yöntem sağlar. Bu yazılım, bir e-posta sunucusuna bağlanarak e-postaları yöneten ve biçimlendiren web tabanlı veya masaüstü e-posta istemcilerini içerir. Promosyon malzemelerinin dağıtılması, şirket bültenlerinin gönderilmesi ve işe alım ayrıntılarının paylaşılması gibi çeşitli ticari işlevleri destekler. E-posta, belgelerin, iletişim bilgilerinin ve diğer büyük eklerin hem şirket içinde hem de harici taraflarla güvenli bir şekilde iletilmesine olanak tanır. En etkili iletişim yöntemlerinden biri olmaya devam ediyor ve tüm departmanlardaki çalışanlar tarafından kullanılıyor. Tipik olarak şirketin e-posta sistemi, spam ve istenmeyen mesajları engelleyen, güvenli iç iletişim kanalları sağlayan ve olası güvenlik tehditlerini izleyen BT uzmanları tarafından denetlenir.
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Yahoo Mail
mail.yahoo.com
Yahoo! Mail, şu anda Verizon'un bir yan kuruluşu olan Amerikan şirketi Yahoo! tarafından 8 Ekim 1997'de başlatılan bir e-posta hizmetidir. Dört farklı e-posta planı sunar: üçü kişisel kullanım için (Temel, Artı ve Reklamsız), diğeri ise işletmeler için. Ocak 2020 itibarıyla Yahoo! Mail'in 225 milyon kullanıcısı vardı. Kullanıcılar, standart bir web tarayıcısı kullanılarak erişilebilen web posta arayüzünü kullanarak posta kutularına erişebilir ve bunları yönetebilirler. Bazı hesaplar standart posta protokollerinin (POP3 ve SMTP) kullanımını da destekliyordu. 2015'ten bu yana kullanıcılar, Yahoo dışındaki e-posta hesaplarını da web posta istemcisine bağlayabiliyor. Uzun yıllar boyunca kullanıcılar ''@yahoo.com'' veya "@ymail.com" adresini veya ulusal bir e-posta adresini kullanarak hesap açabiliyorlardı. alan adı (Fransa'da ''@yahoo.fr'', Birleşik Krallık'ta ''@yahoo.co.uk'', İtalya'da ''@yahoo.it'' vb.). Şu anda Yahoo! kullanıcıların yalnızca ''@yahoo.com'' hesaplarını kaydetmesine izin verir.
Titan Email
titan.email
Titan, müşterilerle daha derin, daha anlamlı ilişkiler kurmak için tasarlanmış özelliklere sahip, profesyoneller ve küçük işletme sahipleri için özel olarak oluşturulmuş ilk müşteri odaklı e-posta paketidir. E-posta şablonları, gönderimleri planlama yeteneği, Takip hatırlatıcıları ve daha fazlası gibi kullanışlı yerleşik araçlarla Titan, üretkenliği kolaylaştıran bir e-posta deneyimi sağlar. Titan'ın takvimi, kişi listesi ve depolama alanı doğrudan gelen kutusundan verimlilik sunar. Titan, müşterilere tam paket bir çözüm sunmak için Web Host'lar, Alan Adı Kayıt Kuruluşları ve Web Sitesi Oluşturucuları ile entegre edilebilir. Titan Email Webmail, iOS ve Android cihazlarda kullanılabilir. En İyisi: Anlamlı müşteri ilişkileri sağlayan kapsamlı bir e-posta paketi arayan profesyoneller veya küçük işletmeler.
Outlook
microsoft.com
Web üzerinde Outlook (önceden Exchange Web Connect, Outlook Web Access ve Outlook Web App olarak biliniyordu), Microsoft'un kişisel bilgi yöneticisi web uygulamasıdır. Web tabanlı bir e-posta istemcisi, bir takvim aracı, bir kişi yöneticisi ve bir görev yöneticisi içerir. Ayrıca eklenti entegrasyonu, web üzerinde Skype ve uyarıların yanı sıra tüm web uygulamalarını kapsayan birleşik temaları da içerir.
DreamHost
dreamhost.com
WordPress'in Gücü + Sürükle ve Bırak Oluşturucunun Kolaylığı. Daha hızlı oluşturmak ve daha kolay düzenlemek için tasarım bloklarıyla birlikte sürükle ve bırak düzenlemeyi kullanın. Gönderi ve Sayfa Oluşturucu, WordPress'i yeni başlayanlar için basitleştirir, ancak aynı zamanda deneyimli profesyonellerin fikirlerinizi ekstra çalışma gerektirmeden gerçeğe dönüştürmeleri için gelişmiş seçenekler de içerir. DreamHost WP Website Builder'ın özellikleri şunları içerir: - Hızlı Başlangıç Sihirbazı - Aralarından Seçim Yapabileceğiniz 200'den Fazla Başlangıç Sitesi - Sürükle ve Bırak Web Sitesi Oluşturucu - Gerçek Zamanlı SEO Önerileri
HEY Email
hey.com
E-posta tozdan arındırılmayı hak ediyor. Bir yenileme. Bugün e-posta gönderme şeklimize göre modernize edildi. HEY ile tam da bunu yaptık. Bu, e-postanın yeniden yapılması, yeniden düşünülmesi, basitleştirilmiş, güçlü bir yeniden sunulmasıdır. Yeni bir başlangıç, olması gerektiği gibi. HEY, e-postaya göndereceğimiz aşk mektubumuzdur ve bunu size Web, Mac, Windows, Linux, iOS ve Android üzerinden gönderiyoruz.
Hushmail
hushmail.com
Hushmail - Şifreli E-posta ve Güvenli Web Formları. Sağlık hizmeti planlarımız, kutudan çıktığı anda HIPAA uyumluluğuna göre yapılandırılmış olarak gelir.
IceWarp
icewarp.com
Tek ofis kuralı, ofisin olmamasıdır. İş e-postası, proje ekip çalışması için TeamChat, gerçek zamanlı ofis belgeleri işbirliği ve çevrimiçi toplantılar. Hepsi güvenli bulutumuzda ve normal maliyetin yarısı karşılığında.
Mailfence
mailfence.com
Mailfence interneti daha güvenli bir yer haline getirmeye çalışmaktadır. Bu nedenle şifreli e-posta çözümümüzü geliştirdik. Ancak bizce sadece güvenli ve özel e-posta sunmak yeterli değildir. Aksi takdirde kullanıcılarımızın randevularını yönetmek, dosyalarını oluşturup saklamak veya çevrimiçi sohbet etmek için güvenli olmayan çözümler kullanması gerekecektir. Bu nedenle Mailfence güvenli e-postadan çok daha fazlasıdır. Mailfence, Mailfence Takvimi, Mailfence Belgeleri, Mailfence Kişileri, Mailfence Grupları, Mailfence Sohbeti ve Mailfence Anketleri gibi güçlü üretkenlik araçları aracılığıyla hayatınızı düzenlemenize olanak tanır.
Spike
spikenow.com
Spike, e-postayı, ekip sohbetini, ortak çalışmaya dayalı belgeleri ve toplantıları tek bir akışta bir araya getirerek ekiplerin ve bireylerin iletişim kaosunu çözer. Kişisel Kullanım için Spike: Spike'ın e-postalarınızı sohbete dönüştüren sohbet e-posta uygulamasıyla daha iyi bir e-posta deneyimi yaşayın. Bu, en önemli mesajlarınıza öncelik veren, böylece en önemli şeylere odaklanabilmenizi sağlayan güçlü bir mesajlaşma platformuna sahip olmak gibidir. Mevcut e-postanızı kullanın ve karmaşadan uzak bir e-posta deneyiminin keyfini çıkarın. Takımlar için Spike: Takımlar için iletişim netliği! Spike, ekipler için kapsamlı bir üretkenlik paketi sunuyor. Ekip sohbetini, e-postayı, görüntülü toplantıları, yapay zeka araçlarını ve ortak çalışma belgelerini birleşik bir akışta birleştirir. Spike kullansalar da kullanmasalar da, iş arkadaşları, ortaklar, müşteriler ve satıcılar dahil olmak üzere dahili ekipler ve harici paydaşlarla zahmetsizce iletişim kurun ve işbirliği yapın. Spike, anlamlı ekip etkileşimleri için tasarlanmış ilk iş e-posta hizmetidir. Kendi e-posta alan adınızı kullanarak veya Spike'tan özel bir alan adı satın alarak marka tutarlılığını koruyun. Sorunsuz iletişim sağlayan güvenli, güvenilir ve arşivlenebilir e-posta ve mesajlaşmanın keyfini çıkarın.
Atmail
atmail.com
Atmail'e hoş geldiniz. Misyonumuz, bireysel müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için e-postaya yönelik esnek bir hizmet yaklaşımıyla müşterilerinizle etkileşime geçmenizi ve onları memnun etmenizi sağlamaktır. Hizmetimiz, sorunsuz bir şekilde entegre edilen uygulama içi satın alımlar yoluyla kullanıcı başına ortalama gelirinizi (ARPU) artıracak ve basit, tek tıklamayla kişisel alan adı e-posta teklifleriyle kaybı azaltacaktır. Atmail, özellikle telekomünikasyon şirketleri ve İSS'ler için tasarlanmış, beyaz etiketli, bulutta yerel bir e-posta hizmetidir. Yönetilen AWS genel bulutumuz tarafından desteklenen veya tercihinize göre sizin bulutunuzdan yararlanan Atmail, milyonlarca e-posta hesabına yüksek oranda ölçeklenebilir, son derece güvenlidir ve her zaman kullanılabilir. E-postayı bir maliyet merkezinden bulut tabanlı bir kâr ve elde tutma makinesine dönüştürerek değerli zamanınızdan tasarruf edin. 2 yılı aşkın tecrübemizle müşterilerinizi ağırlamaya hazırız.
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail, işletmelere yönelik güvenli bir e-posta barındırma hizmetidir. Tüm kuruluşun Inbox'ta sorunsuz bir şekilde paylaşımda bulunmasına ve iletişim kurmasına olanak tanıyan yerleşik bir işbirliği platformuna sahiptir. Yorumların, beğenilerin ve paylaşımın kullanımını teşvik eden klasik e-posta ile modern işbirliği araçlarının bir karışımıdır. Zoho Mail, diğer tüm Zoho uygulamalarının yanı sıra popüler harici uygulamalarla da iyi bir şekilde entegre edilmiştir.
Vodien
vodien.com
Singapur'da alan adı barındırma mı arıyorsunuz? Güvenilir çözümlerle web siteniz için domain ve hosting hizmetleri satın alın. Bugün başlayın ve çevrimiçi varlığınızı oluşturun.
HostPapa
hostpapa.com
HostPapa, merkezi Burlington, Ontario'da bulunan özel bir şirkettir. HostPapa'nın ayrıca dünya çapında 11 ülkede daha lokasyonları bulunmaktadır. HostPapa'da her müşterimizi ailemizin bir parçası olarak görüyoruz. Bu yüzden sloganımız "Bırak baban seninle ilgilensin!" Müşterilerimizin web sitelerinin önemli olduğunu ve hizmetlerinin kesintiye uğramamasını sağlamak için bize güvenebilmeleri gerektiğini biliyoruz. Küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik güvenilir, kullanımı kolay ve müşteri hizmetleri odaklı barındırma çözümleri ve bulut hizmetlerini düşük maliyetle sunmak için sağlam bir temel oluşturduk. HostPapa olarak müşterilerimize değer veriyoruz ve onların üstün müşteri hizmetlerine olan ihtiyaçlarının farkındayız. Müşterilerimiz memnun olana kadar biz memnun değiliz! HostPapa ile şunları elde edersiniz: * Zengin özelliklere sahip barındırma paketleri * Para iade garantisi * ÜCRETSİZ alan adı kaydı * Çalışma süresi garantileri * Çevrimiçi bilgi tabanı / desteği * Araçları kullanma / kurulum konusunda yardım * E-ticaret yetenekleri * Ücretsiz uygulamalar HostPapa ile şunlara güvenebilirsiniz: * Özel müşteri hizmetleri * Kaliteli ekipman * Maksimum garantili çalışma süresi * Yönetim için son derece işlevsel araçlar * Önde gelen özellik seti mevcut * Güvenli ve güvenilir yedeklemeler * Sağlam ve dürüst bir iş ortağı
Neo
neo.space
Neo, küçük işletmelerin ve girişimcilerin çevrimiçi büyümesini hızlandırmak için tasarlanmış bir e-posta ve büyüme paketidir. 15.000'den fazla küçük işletme Neo'ya güveniyor. Neo, marka adınızla eşleşen ve markanızı büyütmenize yardımcı olacak güçlü özelliklere sahip özel bir iş e-posta adresi (adını[email protected]) alacağınız, hepsi bir arada bir iş e-posta platformudur. Bir iş e-posta adresi, alan adınızı temel aldığından güvenilirlik katar ve müşterilerinize ve müşterilerinize markanız için güven aşılar. Ve en iyi kısmı? Halihazırda bir alan adınız yoksa uygun bir alan adı konusunda size yardımcı olacağız! Ayrıca markanızın dijital varlığını güçlendirecek bir web sitesine de sahip olursunuz ve bu, herhangi bir kurulum veya kodlama gerektirmez. Neo, entegre Takvim ve Kişiler uygulamaları, e-posta pazarlama, randevu planlama ve herhangi bir e-postayı yazmak ve yanıtlamak için bir AI e-posta asistanı, okundu bilgileri ve diğer birçok üretkenlik ve güvenlik dahil olmak üzere zengin web postasının yanı sıra bir dizi araçla donatılmıştır. özellikler. Şunlar için idealdir: Müşteriler ve ekip arkadaşlarıyla etkili bir şekilde iletişim kurmak için kapsamlı bir e-posta paketi arayan küçük işletmeler, girişimciler ve yeni kurulan şirketler.
Crazy Domains
crazydomains.com
Crazy Domains, dünya çapında 100.000'lerce işletme ve kişiye alan adları, barındırma, çevrimiçi pazarlama ve iş ürünleri sunmaktadır.
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada, hızlı, güvenli ve güvenilir web barındırma hizmetleri sağlamaya adanmış bir ekiple Kasım 2019'da faaliyete başlayan, özel sektöre ait ve bağımsız olarak finanse edilen bir web barındırma sağlayıcısıdır. HostArmada bir web barındırma şirketinden daha fazlasıdır. Müşterilerimize olağanüstü barındırma hizmetleri sunmaya kendini adamış tutkulu bireylerden oluşan bir ekibiz. Odak noktamız, dünya çapındaki işletmelerin ve bireylerin benzersiz ihtiyaçlarını karşılayan hızlı, güvenli ve güvenilir web barındırma hizmetleri sunmaktır. HostArmada olarak her işletmenin farklı olduğunun bilincindeyiz ve bu nedenle küçük girişimlerden büyük işletmelere kadar her ölçekteki şirketin ihtiyaçlarını karşılayacak geniş bir yelpazede barındırma çözümleri sunuyoruz. Barındırma hizmetlerimiz arasında, tümü web siteniz için yüksek performans ve çalışma süresi sağlayan sağlam bulut altyapısı ile desteklenen paylaşımlı barındırma, bayi barındırma, VPS barındırma ve özel CPU VPS yer alır. HostArmada ile ihtiyaçlarınıza en uygun barındırma planını seçebilir ve işletmeniz büyüdükçe bu planın ölçeğini artırabilir veya azaltabilirsiniz. Kontrol panelimiz, teknik uzmanlığınız olmasa bile barındırma hesabınızı ve web sitenizi yönetmenizi kolaylaştırır. Web sitesi dosyalarınızı, veritabanlarınızı, alan adlarınızı ve e-posta hesaplarınızı yalnızca birkaç tıklamayla kolayca yönetebilirsiniz. HostArmada olarak müşteri desteğinin barındırma hizmetlerimizin kalitesi kadar önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, barındırmayla ilgili sorularınız veya karşılaşabileceğiniz sorunlar konusunda size yardımcı olmak için 7/24 hazır bulunan özel bir müşteri destek ekibimiz var. Ekibimiz son derece eğitimli ve bilgilidir; canlı sohbet, e-posta ve telefon gibi çeşitli kanallar aracılığıyla hızlı ve güvenilir yardım sunmaktan gurur duyuyoruz. Bir web barındırma sağlayıcısı seçerken fiyatlandırmanın çok önemli bir faktör olduğunu biliyoruz. Bu nedenle uygun fiyatlandırma ve şeffaf faturalandırma sunuyoruz. Hosting faturanız söz konusu olduğunda hiçbir gizli ücret veya sürpriz olmayacağından emin olabilirsiniz. Ayrıca, müşteri memnuniyetine olan bağlılığımızı gösteren, sorunsuz 45 günlük para iade garantisi sunuyoruz. HostArmada, dünya çapındaki işletmelere ve bireylere birinci sınıf web barındırma hizmetleri sunan güvenilir ve müşteri odaklı bir web barındırma şirketidir. Geniş barındırma çözümlerimiz, kullanıcı dostu kontrol panelimiz ve olağanüstü müşteri desteğimizle web sitenizin emin ellerde olduğundan emin olabilirsiniz. Sizi memnun müşterilerimizden oluşan topluluğumuza katılmaya ve farkı kendiniz deneyimlemeye davet ediyoruz.
CloudyHost
cloudyhost.com
CloudyHost, 2008'den bu yana kurumsal müşterilere ve özel müşterilere modern Avrupa veri merkezlerini kullanarak güvenilir bulut çözümlerinin yanı sıra rekabetçi fiyatlarla ek yüksek kaliteli hizmetler sunmaktadır. Grubun Tallinn, Estonya ve Tiran, Arnavutluk'ta yerel ayak izleri bulunmaktadır. Bu sayede her iki lokasyonda da hizmetlerimizi en verimli şekilde gerçekleştiriyor ve en kısa sürede çözüm sunuyoruz. CloudyHost çalışanlarının deneyimi ve profesyonelliği, Alan Adı Kaydı ve Web Barındırma'dan müşterinin Ticari İşbirliğine kadar talep edilen hizmetlerin yüksek kalitede ve hızlı bir şekilde sunulmasını sağlar.
ArkHost
arkhost.com
Zahmetsiz site kontrolü için ArkHost istemci alanına entegre DirectAdmin ile uygun fiyatlı, güvenilir, yüksek performanslı web barındırma.
Hostbillo
hostbillo.com
2010 yılında köklü bir şekilde kurulan, en hızlı gelişen eski şirketimiz Wisesolution, hostbillo.com olarak yeniden adlandırıldı ve yeniden hizmete açıldı. Hostbillo, birinci sınıf ve en etkili web barındırma şirketleri arasında yerini buluyor. Şirket, dünya çapında yüksek kaliteli, sınıfının en iyisi ve hiper ölçekli web barındırma sağlamasıyla tanınmaktadır. Şirketin CEO'su Akshay Saini, dünyanın her yerindeki Hostbillo müşterilerine ve müşterilerine hayranlık uyandıran rekabetçi fiyatlarla en ileri ve kusursuz hizmetleri aktarmayı ve sunmayı hedefliyor. Kapsamlı bilgiye, inanılmaz deneyime ve web barındırma endüstrisine katılımı vardır. Bu, dinamik teknoloji çözümleri oluşturmak ve mükemmel destek sunmak için onu iş ve barındırma endüstrisindeki her zorluğun üstesinden gelmeye itiyor. Dikkatli bir incelemeden sonra Bay Akshay, değişmez kaliteyi, en yüksek hızı, maliyet yeterliliğini ve güçlü bilgi güvenliğini tek bir aşamada getirmenin, hemen hemen hiçbir web sunucusunun başaramayacağı zorlu bir görev olduğunu anladı. Bu hayati unsurların yanı sıra tüm potansiyel pazar tuzaklarını da ana öncelik olarak tutarak, bu özel firma 'Hostbillo'ya zamanını, para yatırımını ve çabalarını muazzam bir şekilde katkıda bulundu.