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E-posta Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Cezayir
E-posta yazılımı, kullanıcılar arasında elektronik mesaj alışverişini mümkün kılarak işletmelere önemli bilgilerin paylaşılması ve müşterilerle, potansiyel alıcılarla ve meslektaşlarla işlem yapılması için hızlı ve erişilebilir bir yöntem sağlar. Bu yazılım, bir e-posta sunucusuna bağlanarak e-postaları yöneten ve biçimlendiren web tabanlı veya masaüstü e-posta istemcilerini içerir. Promosyon malzemelerinin dağıtılması, şirket bültenlerinin gönderilmesi ve işe alım ayrıntılarının paylaşılması gibi çeşitli ticari işlevleri destekler. E-posta, belgelerin, iletişim bilgilerinin ve diğer büyük eklerin hem şirket içinde hem de harici taraflarla güvenli bir şekilde iletilmesine olanak tanır. En etkili iletişim yöntemlerinden biri olmaya devam ediyor ve tüm departmanlardaki çalışanlar tarafından kullanılıyor. Tipik olarak şirketin e-posta sistemi, spam ve istenmeyen mesajları engelleyen, güvenli iç iletişim kanalları sağlayan ve olası güvenlik tehditlerini izleyen BT uzmanları tarafından denetlenir.
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Outlook
microsoft.com
Web üzerinde Outlook (önceden Exchange Web Connect, Outlook Web Access ve Outlook Web App olarak biliniyordu), Microsoft'un kişisel bilgi yöneticisi web uygulamasıdır. Web tabanlı bir e-posta istemcisi, bir takvim aracı, bir kişi yöneticisi ve bir görev yöneticisi içerir. Ayrıca eklenti entegrasyonu...
Yahoo Mail
mail.yahoo.com
Yahoo! Mail, şu anda Verizon'un bir yan kuruluşu olan Amerikan şirketi Yahoo! tarafından 8 Ekim 1997'de başlatılan bir e-posta hizmetidir. Dört farklı e-posta planı sunar: üçü kişisel kullanım için (Temel, Artı ve Reklamsız), diğeri ise işletmeler için. Ocak 2020 itibarıyla Yahoo! Mail'in 225 milyon...
Titan Email
titan.email
Titan, müşterilerle daha derin, daha anlamlı ilişkiler kurmak için tasarlanmış özelliklere sahip, profesyoneller ve küçük işletme sahipleri için özel olarak oluşturulmuş ilk müşteri odaklı e-posta paketidir. E-posta şablonları, gönderimleri planlama yeteneği, Takip hatırlatıcıları ve daha fazlası gi...
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail, işletmelere yönelik güvenli bir e-posta barındırma hizmetidir. Tüm kuruluşun Inbox'ta sorunsuz bir şekilde paylaşımda bulunmasına ve iletişim kurmasına olanak tanıyan yerleşik bir işbirliği platformuna sahiptir. Yorumların, beğenilerin ve paylaşımın kullanımını teşvik eden klasik e-posta ...
Spike
spikenow.com
Spike, e-postayı, ekip sohbetini, ortak çalışmaya dayalı belgeleri ve toplantıları tek bir akışta bir araya getirerek ekiplerin ve bireylerin iletişim kaosunu çözer. Kişisel Kullanım için Spike: Spike'ın e-postalarınızı sohbete dönüştüren sohbet e-posta uygulamasıyla daha iyi bir e-posta deneyimi ya...
DreamHost
dreamhost.com
WordPress'in Gücü + Sürükle ve Bırak Oluşturucunun Kolaylığı. Daha hızlı oluşturmak ve daha kolay düzenlemek için tasarım bloklarıyla birlikte sürükle ve bırak düzenlemeyi kullanın. Gönderi ve Sayfa Oluşturucu, WordPress'i yeni başlayanlar için basitleştirir, ancak aynı zamanda deneyimli profesyonel...
Mailfence
mailfence.com
Mailfence interneti daha güvenli bir yer haline getirmeye çalışmaktadır. Bu nedenle şifreli e-posta çözümümüzü geliştirdik. Ancak bizce sadece güvenli ve özel e-posta sunmak yeterli değildir. Aksi takdirde kullanıcılarımızın randevularını yönetmek, dosyalarını oluşturup saklamak veya çevrimiçi sohbe...
HEY Email
hey.com
E-posta tozdan arındırılmayı hak ediyor. Bir yenileme. Bugün e-posta gönderme şeklimize göre modernize edildi. HEY ile tam da bunu yaptık. Bu, e-postanın yeniden yapılması, yeniden düşünülmesi, basitleştirilmiş, güçlü bir yeniden sunulmasıdır. Yeni bir başlangıç, olması gerektiği gibi. HEY, e-postay...
Hushmail
hushmail.com
Hushmail - Şifreli E-posta ve Güvenli Web Formları. Sağlık hizmeti planlarımız, kutudan çıktığı anda HIPAA uyumluluğuna göre yapılandırılmış olarak gelir.
Neo
neo.space
Neo, küçük işletmelerin ve girişimcilerin çevrimiçi büyümesini hızlandırmak için tasarlanmış bir e-posta ve büyüme paketidir. 15.000'den fazla küçük işletme Neo'ya güveniyor. Neo, marka adınızla eşleşen ve markanızı büyütmenize yardımcı olacak güçlü özelliklere sahip özel bir iş e-posta adresi (adın...
Atmail
atmail.com
Atmail'e hoş geldiniz. Misyonumuz, bireysel müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için e-postaya yönelik esnek bir hizmet yaklaşımıyla müşterilerinizle etkileşime geçmenizi ve onları memnun etmenizi sağlamaktır. Hizmetimiz, sorunsuz bir şekilde entegre edilen uygulama içi satın alımlar yoluyla kullanıcı ...
Crazy Domains
crazydomains.com
Crazy Domains, dünya çapında 100.000'lerce işletme ve kişiye alan adları, barındırma, çevrimiçi pazarlama ve iş ürünleri sunmaktadır.
IceWarp
icewarp.com
Tek ofis kuralı, ofisin olmamasıdır. İş e-postası, proje ekip çalışması için TeamChat, gerçek zamanlı ofis belgeleri işbirliği ve çevrimiçi toplantılar. Hepsi güvenli bulutumuzda ve normal maliyetin yarısı karşılığında.
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada, hızlı, güvenli ve güvenilir web barındırma hizmetleri sağlamaya adanmış bir ekiple Kasım 2019'da faaliyete başlayan, özel sektöre ait ve bağımsız olarak finanse edilen bir web barındırma sağlayıcısıdır. HostArmada bir web barındırma şirketinden daha fazlasıdır. Müşterilerimize olağanüstü...
HostPapa
hostpapa.com
HostPapa, merkezi Burlington, Ontario'da bulunan özel bir şirkettir. HostPapa'nın ayrıca dünya çapında 11 ülkede daha lokasyonları bulunmaktadır. HostPapa'da her müşterimizi ailemizin bir parçası olarak görüyoruz. Bu yüzden sloganımız "Bırak baban seninle ilgilensin!" Müşterilerimizin web siteleri...
CloudyHost
cloudyhost.com
CloudyHost, 2008'den bu yana kurumsal müşterilere ve özel müşterilere modern Avrupa veri merkezlerini kullanarak güvenilir bulut çözümlerinin yanı sıra rekabetçi fiyatlarla ek yüksek kaliteli hizmetler sunmaktadır. Grubun Tallinn, Estonya ve Tiran, Arnavutluk'ta yerel ayak izleri bulunmaktadır. Bu s...
Hostbillo
hostbillo.com
2010 yılında köklü bir şekilde kurulan, en hızlı gelişen eski şirketimiz Wisesolution, hostbillo.com olarak yeniden adlandırıldı ve yeniden hizmete açıldı. Hostbillo, birinci sınıf ve en etkili web barındırma şirketleri arasında yerini buluyor. Şirket, dünya çapında yüksek kaliteli, sınıfının en iyi...
Vodien
vodien.com
Singapur'da alan adı barındırma mı arıyorsunuz? Güvenilir çözümlerle web siteniz için domain ve hosting hizmetleri satın alın. Bugün başlayın ve çevrimiçi varlığınızı oluşturun.
ArkHost
arkhost.com
Zahmetsiz site kontrolü için ArkHost istemci alanına entegre DirectAdmin ile uygun fiyatlı, güvenilir, yüksek performanslı web barındırma.