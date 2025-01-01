E-İmza Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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E-imza yazılımı, kullanıcıların belgeler üzerinde elektronik imza toplamasına olanak tanıyarak fiziksel evrak ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu yazılım, elektronik imza gerektiren, yasal açıdan hassas belgelerin dağıtım sürecini basitleştirir. Kuruluşlar, müşterilerin, çalışanların veya ortakların imzasını gerektiren satış sözleşmeleri veya iş evrakları gibi belgeleri güvenli bir şekilde şifrelemek için e-imza yazılımını kullanır. E-imza yazılımı genellikle CRM yazılımı, ERP sistemleri, İK yönetim paketleri ve muhasebe araçları dahil olmak üzere çeşitli üçüncü taraf uygulamalarla entegre olur. Bu entegrasyon, tekliflerin, sözleşmelerin ve tedarikçi etkileşimlerinin kusursuz yönetimini kolaylaştırır. Ek olarak, e-imza yazılımı hem yerel hem de federal yasal gereklilikleri karşılayan yerleşik güvenlik standartlarına uyar. Bu, yasal belgelerin sorunsuz alışverişini sağlar ve yazılım aracılığıyla alınan imzaların meşruiyetini ve yasal geçerliliğini garanti eder.
Yeni Uygulama Gönder
DocuSign
docusign.com
DocuSign, belgeleri her yerden, her zaman güvenle imzalamayı ve göndermeyi sağlayan bir dijital imza ve belge yönetim uygulamasıdır.
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Adobe Acrobat Sign, belgeleri elektronik olarak imzalama, gönderme ve yönetme sürecini basit ve güvenli bir şekilde gerçekleştiren bir uygulamadır.
Zoho Sign
zoho.com
Zoho Sign, dijital belgeleri güvenli bir şekilde imzalamayı ve yönetmeyi sağlayan bir e-imza platformudur. Bulut tabanlıdır ve birçok uygulama ile entegrasyon sunar.
DocHub
dochub.com
DocHub, belgelerin düzenlenmesi, imzalanması ve dağıtılması için kullanıcı dostu bir çözüm sunar. Google Workspace ile entegrasyon sağlar ve 83.3 milyon kullanıcıya sahiptir.
Signaturely
signaturely.com
Signaturely, belgelerin çevrimiçi imzalanmasını sağlayan ücretsiz bir elektronik imza uygulamasıdır. Kullanıcı dostu arayüz ile belgeleri hızlıca imzalatır.
SignEasy
signeasy.com
SignEasy, belgelerin elektronik imzasını ve doldurulmasını sağlayan bulut tabanlı bir uygulamadır.
Mail Butler
mailbutler.io
Mail Butler, e-posta istemcileri için geliştirilen bir e-posta yönetim aracıdır. Akıllı asistan, izleme ve planlama gibi işlevlerle verimliliği artırır.
Dropbox Sign
hellosign.com
Dropbox Sign, belgeleri güvenli bir şekilde elektronik olarak imzalamanızı ve imza talep etmenizi sağlayan bir dijital imza aracıdır.
Foxit eSign
foxit.com
Foxit eSign, belgeleri yükleyip imza sürecini yönetmeyi sağlayan yasal geçerli bir elektronik imza uygulamasıdır.
Nitro
gonitro.com
Nitro, PDF belgelerini yönetmek, düzenlemek ve elektronik imza süreçlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirmek için tasarlanmış bir belge yönetim uygulamasıdır.
Encyro
encyro.com
Encyro, kullanıcılara güvenli dosya paylaşımı ve mesajlaşma imkanı sunan bir müşteri portalıdır. Hesapsız erişim ile belgeleri güvenli şekilde yönetir.
signNow
signnow.com
SignNow, belgeleri elektronik olarak imzalamak ve yönetmek için kullanılan bir elektronik imza platformudur.
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için proje yönetimi, faturalandırma ve müşteri ilişkileri gibi iş süreçlerini yönetmeyi sağlayan bir uygulamadır.
WiseStamp
wisestamp.com
Wisestamp, kullanıcıların tarayıcıda profesyonel ve özelleştirilmiş e-posta imzaları oluşturmasını sağlayan bir e-posta imzası jeneratörüdür.
Xodo Sign
eversign.com
Xodo Sign, belgeleri güvenli bir şekilde imzalamak ve yönetmek için tasarlanmış, mobil uyumlu bir elektronik imza platformudur.
Formstack
formstack.com
Formstack, işletmelerin dijital formlar oluşturmasını ve veri toplamasını sağlayan bulut tabanlı bir çözüm sunar.
SignFree
signfree.io
SignFree, belgelerin hızlı ve güvenli bir şekilde dijital olarak imzalanmasını sağlayan bir elektronik imza uygulamasıdır. Ücretsizdir.
Scrive
scrive.com
Scrive, belgeleri elektronik imza ile oluşturan, yöneten ve imzalayan bir uygulamadır, güvenli ve verimli iş akışları sunar.
Concord
concordnow.com
Concord, tüm sözleşmelerinizi yönetmek için tek araçtır. Taslağını hazırlayın, müzakere edin, imzalayın ve yönetin. Sınırsız ücretsiz e-imza ve şablonlar sunar.
MySignature
mysignature.io
MySignature, profesyonel e-posta imzaları oluşturmak için bir çevrimiçi imza jeneratörüdür. Gmail, Outlook ve diğer istemcilerle uyumludur.
BoldSign
boldsign.com
BoldSign, belgeleri güvenli ve hızlı bir şekilde yasal olarak imzalamak için kullanılan modern bir elektronik imza uygulamasıdır.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus, B2B satış süreçlerini optimize eden, veriye dayalı dijital deneyimler sunan bir platformdur.
SignHouse
usesignhouse.com
SignHouse, belgelerin elektronik imzasını kolaylaştıran, kullanıcı dostu bir dijital platformdur. Tek seferlik ödeme ile sürekli kullanılabilir.
DocuX
docux.ai
DocuX, belgelerin ve sözleşmelerin yaşam döngüsünü yönetmenizi sağlayan AI destekli bir platformdur. Otomatik imza ve arşivleme imkanı sunar.
Signwell
signwell.com
Signwell, belgeleri hızlıca ve kolayca imzalamak için tasarlanmış bir elektronik imza yazılımıdır. Kullanıcılar çeşitli dosyaları yükleyip imzalayabilir.
Serviceform
serviceform.com
ServiceForm, web sitesi ziyaretçilerini müşteriyle dönüştüren bir yazılımdır. Satış, destek ve pazarlama süreçlerini basitleştirir.
StampyMail
stampymail.com
StampyMail, e-posta imzalarını merkezi olarak yönetmek için kullanılan bir platformdur. Herhangi bir e-posta çözümüyle entegre olur ve dinamik içerik eklemeye olanak tanır.
Workiro
workiro.com
Workiro, görev, iletişim ve belge yönetimini birleştiren bir platformdur. İşgücü yönetimi ve ekip işbirliği için tasarlanmıştır.
RSign
rsign.com
RSign, kullanıcıların dijital belgeleri kolayca imzalayıp yönetmesine olanak tanıyan, güvenli bir elektronik imza platformudur.
Mailtastic
mailtastic.com
Mailtastic, çalışanların e-posta imzalarını merkezi olarak yönetir ve pazarlama banner'ları ekleyerek e-posta trafiğini pazarlama aracı olarak kullanır.
Mekari Sign
mekarisign.com
Mekari Sign, belgeleri güvenli bir şekilde dijital imza ile imzalamayı ve yönetmeyi kolaylaştıran bir yazılımdır.
SignRequest
signrequest.com
SignRequest, belgelerin kolayca imzalanması ve yönetilmesi için tasarlanmış bir elektronik imza platformudur. Güvenli ve yasal geçerliliğe sahiptir.
NEWOLDSTAMP
newoldstamp.com
Newoldstamp, işletmelere özelleştirilebilir e-posta imzaları oluşturma, yönetme ve izleme olanağı sağlayan bir platformdur.
emSigner
emsigner.com
emSigner, belgeleri dijital olarak imzalamaya olanak tanıyan bir elektronik imza çözümüdür. İş akışlarını yönetmek için tasarlanmıştır.
Letsignit
letsignit.com
Letsignit, çalışanların e-posta imzalarını yönetmek ve standartlaştırmak için tasarlanmış bir araçtır. Özelleştirme, kampanya yönetimi ve analiz özellikleri sunar.
inSign
getinsign.com
inSign uygulaması, belgeleri hızlı ve kolay bir şekilde elektronik imza ile imzalamayı sağlar. Tarayıcı veya uygulama üzerinden, kurulum gerektirmeden kullanılabilir.
Opensense
opensense.com
Opensense, tüm cihazlarda e-posta imzalarını merkezi olarak yönetmenizi sağlar. Office 365, G-Suite, Salesforce gibi platformlarla uyumlu çalışır.
GoFormz
goformz.com
GoFormz, kullanıcıların dijital formlar oluşturup veri toplayarak iş akışlarını yönetmelerine olanak tanıyan bir platformdur.
eSignly
esignly.com
Esignly, belgelerin elektronik olarak güvenli ve kolay bir şekilde imzalanmasını sağlayan bulut tabanlı bir elektronik imza platformudur.
DocVerify
docverify.com
DocVerify, belgeleri dijital ortamda güvenle imzalamak ve noter onayı almak için çevrimiçi bir platform sunar.
Sigsync
sigsync.com
Sigsync, Office 365 için merkezi bir e-posta imza hizmetidir. Tüm imzaların yönetimini tek yerden yaparak kolay güncellemeler sağlar.
FuseSign
fusesign.com
FuseSign, belgelerin dijital olarak imzalanmasını sağlayan, kullanıcı dostu ve güvenli bir platformdur. Danışmanlar ve muhasebeciler için tasarlanmıştır.
Sertifi
sertifi.net
Sertifi, elektronik imza, belge yönetimi ve çevrimiçi ödeme işlemleri için güvenli bir platform sunar.
SIGN.PLUS
sign.plus
SIGN.PLUS, belge imzalama süreçlerini kolaylaştıran kullanıcı dostu ve güvenli bir dijital imza uygulamasıdır.
Signable
signable.co.uk
İmzalanabilir, belgeleri güvenli bir şekilde elektronik olarak imzalamanıza ve göndermenize yardımcı olan bir uygulamadır.
SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles, belge yönetimi, işbirliği ve dijital imzalama sağlamak için tasarlanmış kapsamlı bir platformdur.
Secured Signing
securedsigning.com
Güvenli İmza, belgeleri elektronik olarak imzalamak ve uzaktan noterlik yapmak için tasarlanmış bir dijital imzalama yazılımıdır.
SIGNandGO
signandgo.io
SIGNandGO, şirketlerin e-posta imzalarını merkezi olarak yönetmelerini sağlayan bir platformdur. İmzalar marka kimliğini yansıtır ve güncel kalır.
Legalesign
legalesign.com
Legalesign, belgeleri çevrimiçi olarak göndermek, imzalamak ve yönetmek için tasarlanmış bir elektronik imza yazılımıdır.
CocoSign
cocosign.com
CocoSign, belgeleri hızlıca imzalamak, göndermek ve yönetmek için tasarlanmış bir elektronik imza platformudur.
DottedSign
dottedsign.com
DottedSign, belgeleri yasal olarak çevrimiçi imzalamayı sağlayan çok cihazlı bir elektronik imza platformudur.
Exclaimer
exclaimer.com
Exclaimer, profesyonel e-posta imzalarını oluşturma, yönetme ve dağıtma imkanı sunan bir uygulamadır.
Signmee
signmee.com
Signmee, kullanıcıların belgeleri çevrimiçi olarak oluşturup, göndermesine ve elektronik imza ile imzalamasına olanak tanıyan bir dijital araçtır.
Dedoco
dedoco.com
Dedoco, belgeleri yönetmek ve otomatikleştirmek için dijital bir platformdur. Elektronik imza ve iş akışı özellikleri sunar.
WeSign
wesign.com
Wesign, belgeleri elektronik olarak imzalamak ve yönetmek için tasarlanmış, güvenli ve kullanıcı dostu bir araçtır.
Agrello
agrello.io
Agrello, dijital belgeleri imzalama ve yönetme işlemlerini kolaylaştıran, güvenli işbirliğine olanak tanıyan bir uygulamadır.
GLOSIGN
glosign.co.kr
Glosign, bulut tabanlı bir e-imza çözümüdür. İmza işlemlerini basitleştirir ve dijitalleştirir, böylece kullanıcılar zaman ve para tasarrufu sağlar.
Skribble
skribble.com
Skribble uygulaması, her türlü belgeyi yasal olarak elektronik imzalamayı sağlar ve tek bir kaynaktan tüm e-imza standartlarına erişim sunar.
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe, belgeleri güvence altına alarak, elektronik imza ve belge akışlarını otomatikleştirir, iş süreçlerini kolaylaştırır.
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