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E-İmza Yazılımı
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E-İmza Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

E-imza yazılımı, kullanıcıların belgeler üzerinde elektronik imza toplamasına olanak tanıyarak fiziksel evrak ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu yazılım, elektronik imza gerektiren, yasal açıdan hassas belgelerin dağıtım sürecini basitleştirir. Kuruluşlar, müşterilerin, çalışanların veya ortakların imzasını gerektiren satış sözleşmeleri veya iş evrakları gibi belgeleri güvenli bir şekilde şifrelemek için e-imza yazılımını kullanır. E-imza yazılımı genellikle CRM yazılımı, ERP sistemleri, İK yönetim paketleri ve muhasebe araçları dahil olmak üzere çeşitli üçüncü taraf uygulamalarla entegre olur. Bu entegrasyon, tekliflerin, sözleşmelerin ve tedarikçi etkileşimlerinin kusursuz yönetimini kolaylaştırır. Ek olarak, e-imza yazılımı hem yerel hem de federal yasal gereklilikleri karşılayan yerleşik güvenlik standartlarına uyar. Bu, yasal belgelerin sorunsuz alışverişini sağlar ve yazılım aracılığıyla alınan imzaların meşruiyetini ve yasal geçerliliğini garanti eder.

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DocuSign

DocuSign

docusign.com

DocuSign, belgeleri her yerden, her zaman güvenle imzalamayı ve göndermeyi sağlayan bir dijital imza ve belge yönetim uygulamasıdır.

Adobe Acrobat Sign

Adobe Acrobat Sign

adobe.com

Adobe Acrobat Sign, belgeleri elektronik olarak imzalama, gönderme ve yönetme sürecini basit ve güvenli bir şekilde gerçekleştiren bir uygulamadır.

Zoho Sign

Zoho Sign

zoho.com

Zoho Sign, dijital belgeleri güvenli bir şekilde imzalamayı ve yönetmeyi sağlayan bir e-imza platformudur. Bulut tabanlıdır ve birçok uygulama ile entegrasyon sunar.

DocHub

DocHub

dochub.com

DocHub, belgelerin düzenlenmesi, imzalanması ve dağıtılması için kullanıcı dostu bir çözüm sunar. Google Workspace ile entegrasyon sağlar ve 83.3 milyon kullanıcıya sahiptir.

Signaturely

Signaturely

signaturely.com

Signaturely, belgelerin çevrimiçi imzalanmasını sağlayan ücretsiz bir elektronik imza uygulamasıdır. Kullanıcı dostu arayüz ile belgeleri hızlıca imzalatır.

SignEasy

SignEasy

signeasy.com

SignEasy, belgelerin elektronik imzasını ve doldurulmasını sağlayan bulut tabanlı bir uygulamadır.

Mail Butler

Mail Butler

mailbutler.io

Mail Butler, e-posta istemcileri için geliştirilen bir e-posta yönetim aracıdır. Akıllı asistan, izleme ve planlama gibi işlevlerle verimliliği artırır.

Dropbox Sign

Dropbox Sign

hellosign.com

Dropbox Sign, belgeleri güvenli bir şekilde elektronik olarak imzalamanızı ve imza talep etmenizi sağlayan bir dijital imza aracıdır.

Foxit eSign

Foxit eSign

foxit.com

Foxit eSign, belgeleri yükleyip imza sürecini yönetmeyi sağlayan yasal geçerli bir elektronik imza uygulamasıdır.

Nitro

Nitro

gonitro.com

Nitro, PDF belgelerini yönetmek, düzenlemek ve elektronik imza süreçlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirmek için tasarlanmış bir belge yönetim uygulamasıdır.

Encyro

Encyro

encyro.com

Encyro, kullanıcılara güvenli dosya paylaşımı ve mesajlaşma imkanı sunan bir müşteri portalıdır. Hesapsız erişim ile belgeleri güvenli şekilde yönetir.

signNow

signNow

signnow.com

SignNow, belgeleri elektronik olarak imzalamak ve yönetmek için kullanılan bir elektronik imza platformudur.

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

Bonsai, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için proje yönetimi, faturalandırma ve müşteri ilişkileri gibi iş süreçlerini yönetmeyi sağlayan bir uygulamadır.

WiseStamp

WiseStamp

wisestamp.com

Wisestamp, kullanıcıların tarayıcıda profesyonel ve özelleştirilmiş e-posta imzaları oluşturmasını sağlayan bir e-posta imzası jeneratörüdür.

Xodo Sign

Xodo Sign

eversign.com

Xodo Sign, belgeleri güvenli bir şekilde imzalamak ve yönetmek için tasarlanmış, mobil uyumlu bir elektronik imza platformudur.

Formstack

Formstack

formstack.com

Formstack, işletmelerin dijital formlar oluşturmasını ve veri toplamasını sağlayan bulut tabanlı bir çözüm sunar.

SignFree

SignFree

signfree.io

SignFree, belgelerin hızlı ve güvenli bir şekilde dijital olarak imzalanmasını sağlayan bir elektronik imza uygulamasıdır. Ücretsizdir.

Scrive

Scrive

scrive.com

Scrive, belgeleri elektronik imza ile oluşturan, yöneten ve imzalayan bir uygulamadır, güvenli ve verimli iş akışları sunar.

Concord

Concord

concordnow.com

Concord, tüm sözleşmelerinizi yönetmek için tek araçtır. Taslağını hazırlayın, müzakere edin, imzalayın ve yönetin. Sınırsız ücretsiz e-imza ve şablonlar sunar.

MySignature

MySignature

mysignature.io

MySignature, profesyonel e-posta imzaları oluşturmak için bir çevrimiçi imza jeneratörüdür. Gmail, Outlook ve diğer istemcilerle uyumludur.

BoldSign

BoldSign

boldsign.com

BoldSign, belgeleri güvenli ve hızlı bir şekilde yasal olarak imzalamak için kullanılan modern bir elektronik imza uygulamasıdır.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus, B2B satış süreçlerini optimize eden, veriye dayalı dijital deneyimler sunan bir platformdur.

SignHouse

SignHouse

usesignhouse.com

SignHouse, belgelerin elektronik imzasını kolaylaştıran, kullanıcı dostu bir dijital platformdur. Tek seferlik ödeme ile sürekli kullanılabilir.

DocuX

DocuX

docux.ai

DocuX, belgelerin ve sözleşmelerin yaşam döngüsünü yönetmenizi sağlayan AI destekli bir platformdur. Otomatik imza ve arşivleme imkanı sunar.

Signwell

Signwell

signwell.com

Signwell, belgeleri hızlıca ve kolayca imzalamak için tasarlanmış bir elektronik imza yazılımıdır. Kullanıcılar çeşitli dosyaları yükleyip imzalayabilir.

Serviceform

Serviceform

serviceform.com

ServiceForm, web sitesi ziyaretçilerini müşteriyle dönüştüren bir yazılımdır. Satış, destek ve pazarlama süreçlerini basitleştirir.

StampyMail

StampyMail

stampymail.com

StampyMail, e-posta imzalarını merkezi olarak yönetmek için kullanılan bir platformdur. Herhangi bir e-posta çözümüyle entegre olur ve dinamik içerik eklemeye olanak tanır.

Workiro

Workiro

workiro.com

Workiro, görev, iletişim ve belge yönetimini birleştiren bir platformdur. İşgücü yönetimi ve ekip işbirliği için tasarlanmıştır.

RSign

RSign

rsign.com

RSign, kullanıcıların dijital belgeleri kolayca imzalayıp yönetmesine olanak tanıyan, güvenli bir elektronik imza platformudur.

Mailtastic

Mailtastic

mailtastic.com

Mailtastic, çalışanların e-posta imzalarını merkezi olarak yönetir ve pazarlama banner'ları ekleyerek e-posta trafiğini pazarlama aracı olarak kullanır.

Mekari Sign

Mekari Sign

mekarisign.com

Mekari Sign, belgeleri güvenli bir şekilde dijital imza ile imzalamayı ve yönetmeyi kolaylaştıran bir yazılımdır.

SignRequest

SignRequest

signrequest.com

SignRequest, belgelerin kolayca imzalanması ve yönetilmesi için tasarlanmış bir elektronik imza platformudur. Güvenli ve yasal geçerliliğe sahiptir.

NEWOLDSTAMP

NEWOLDSTAMP

newoldstamp.com

Newoldstamp, işletmelere özelleştirilebilir e-posta imzaları oluşturma, yönetme ve izleme olanağı sağlayan bir platformdur.

emSigner

emSigner

emsigner.com

emSigner, belgeleri dijital olarak imzalamaya olanak tanıyan bir elektronik imza çözümüdür. İş akışlarını yönetmek için tasarlanmıştır.

Letsignit

Letsignit

letsignit.com

Letsignit, çalışanların e-posta imzalarını yönetmek ve standartlaştırmak için tasarlanmış bir araçtır. Özelleştirme, kampanya yönetimi ve analiz özellikleri sunar.

inSign

inSign

getinsign.com

inSign uygulaması, belgeleri hızlı ve kolay bir şekilde elektronik imza ile imzalamayı sağlar. Tarayıcı veya uygulama üzerinden, kurulum gerektirmeden kullanılabilir.

Opensense

Opensense

opensense.com

Opensense, tüm cihazlarda e-posta imzalarını merkezi olarak yönetmenizi sağlar. Office 365, G-Suite, Salesforce gibi platformlarla uyumlu çalışır.

GoFormz

GoFormz

goformz.com

GoFormz, kullanıcıların dijital formlar oluşturup veri toplayarak iş akışlarını yönetmelerine olanak tanıyan bir platformdur.

eSignly

eSignly

esignly.com

Esignly, belgelerin elektronik olarak güvenli ve kolay bir şekilde imzalanmasını sağlayan bulut tabanlı bir elektronik imza platformudur.

DocVerify

DocVerify

docverify.com

DocVerify, belgeleri dijital ortamda güvenle imzalamak ve noter onayı almak için çevrimiçi bir platform sunar.

Sigsync

Sigsync

sigsync.com

Sigsync, Office 365 için merkezi bir e-posta imza hizmetidir. Tüm imzaların yönetimini tek yerden yaparak kolay güncellemeler sağlar.

FuseSign

FuseSign

fusesign.com

FuseSign, belgelerin dijital olarak imzalanmasını sağlayan, kullanıcı dostu ve güvenli bir platformdur. Danışmanlar ve muhasebeciler için tasarlanmıştır.

Sertifi

Sertifi

sertifi.net

Sertifi, elektronik imza, belge yönetimi ve çevrimiçi ödeme işlemleri için güvenli bir platform sunar.

SIGN.PLUS

SIGN.PLUS

sign.plus

SIGN.PLUS, belge imzalama süreçlerini kolaylaştıran kullanıcı dostu ve güvenli bir dijital imza uygulamasıdır.

Signable

Signable

signable.co.uk

İmzalanabilir, belgeleri güvenli bir şekilde elektronik olarak imzalamanıza ve göndermenize yardımcı olan bir uygulamadır.

SuiteFiles

SuiteFiles

suitefiles.com

SuiteFiles, belge yönetimi, işbirliği ve dijital imzalama sağlamak için tasarlanmış kapsamlı bir platformdur.

Secured Signing

Secured Signing

securedsigning.com

Güvenli İmza, belgeleri elektronik olarak imzalamak ve uzaktan noterlik yapmak için tasarlanmış bir dijital imzalama yazılımıdır.

SIGNandGO

SIGNandGO

signandgo.io

SIGNandGO, şirketlerin e-posta imzalarını merkezi olarak yönetmelerini sağlayan bir platformdur. İmzalar marka kimliğini yansıtır ve güncel kalır.

Legalesign

Legalesign

legalesign.com

Legalesign, belgeleri çevrimiçi olarak göndermek, imzalamak ve yönetmek için tasarlanmış bir elektronik imza yazılımıdır.

CocoSign

CocoSign

cocosign.com

CocoSign, belgeleri hızlıca imzalamak, göndermek ve yönetmek için tasarlanmış bir elektronik imza platformudur.

DottedSign

DottedSign

dottedsign.com

DottedSign, belgeleri yasal olarak çevrimiçi imzalamayı sağlayan çok cihazlı bir elektronik imza platformudur.

Exclaimer

Exclaimer

exclaimer.com

Exclaimer, profesyonel e-posta imzalarını oluşturma, yönetme ve dağıtma imkanı sunan bir uygulamadır.

Signmee

Signmee

signmee.com

Signmee, kullanıcıların belgeleri çevrimiçi olarak oluşturup, göndermesine ve elektronik imza ile imzalamasına olanak tanıyan bir dijital araçtır.

Dedoco

Dedoco

dedoco.com

Dedoco, belgeleri yönetmek ve otomatikleştirmek için dijital bir platformdur. Elektronik imza ve iş akışı özellikleri sunar.

WeSign

WeSign

wesign.com

Wesign, belgeleri elektronik olarak imzalamak ve yönetmek için tasarlanmış, güvenli ve kullanıcı dostu bir araçtır.

Agrello

Agrello

agrello.io

Agrello, dijital belgeleri imzalama ve yönetme işlemlerini kolaylaştıran, güvenli işbirliğine olanak tanıyan bir uygulamadır.

GLOSIGN

GLOSIGN

glosign.co.kr

Glosign, bulut tabanlı bir e-imza çözümüdür. İmza işlemlerini basitleştirir ve dijitalleştirir, böylece kullanıcılar zaman ve para tasarrufu sağlar.

Skribble

Skribble

skribble.com

Skribble uygulaması, her türlü belgeyi yasal olarak elektronik imzalamayı sağlar ve tek bir kaynaktan tüm e-imza standartlarına erişim sunar.

MyDocSafe

MyDocSafe

mydocsafe.com

MyDocSafe, belgeleri güvence altına alarak, elektronik imza ve belge akışlarını otomatikleştirir, iş süreçlerini kolaylaştırır.

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