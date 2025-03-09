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E-imza yazılımı, kullanıcıların belgeler üzerinde elektronik imza toplamasına olanak tanıyarak fiziksel evrak ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu yazılım, elektronik imza gerektiren, yasal açıdan hassas belgelerin dağıtım sürecini basitleştirir. Kuruluşlar, müşterilerin, çalışanların veya ortakların imzasını gerektiren satış sözleşmeleri veya iş evrakları gibi belgeleri güvenli bir şekilde şifrelemek için e-imza yazılımını kullanır. E-imza yazılımı genellikle CRM yazılımı, ERP sistemleri, İK yönetim paketleri ve muhasebe araçları dahil olmak üzere çeşitli üçüncü taraf uygulamalarla entegre olur. Bu entegrasyon, tekliflerin, sözleşmelerin ve tedarikçi etkileşimlerinin kusursuz yönetimini kolaylaştırır. Ek olarak, e-imza yazılımı hem yerel hem de federal yasal gereklilikleri karşılayan yerleşik güvenlik standartlarına uyar. Bu, yasal belgelerin sorunsuz alışverişini sağlar ve yazılım aracılığıyla alınan imzaların meşruiyetini ve yasal geçerliliğini garanti eder.
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SignFree
signfree.io
SignFree, belgelerin hızlı ve güvenli bir şekilde dijital olarak imzalanmasını sağlayan bir elektronik imza uygulamasıdır. Ücretsizdir.
Mekorma
mekorma.com
Her hafta incelemenizi ve imzalamanızı bekleyen o büyük çek yığınından sıkıldınız mı? Mekorma Elektronik İmzalarla zamandan ve emekten tasarruf edin. Acumatica Cloud ERP sisteminizdeki ödemeleri ve dijitalleştirilmiş fatura görüntülerini inceleyin. Bir düğmeye tıklayarak, gönderilmeye hazır olanı onaylayabilirsiniz; çekler uygun imzayla yazdırılır, kalem gerekmez.
FuseSign
fusesign.com
FuseSign, belgelerin dijital olarak imzalanmasını sağlayan, kullanıcı dostu ve güvenli bir platformdur. Danışmanlar ve muhasebeciler için tasarlanmıştır.
Dedoco
dedoco.com
Dedoco, dijital iş akışlarına yönelik bir Veri Güveni Platformudur; belgeler, iletişimler ve sistemler arasında kanıt bağlantısı ve doğrulama sağlar. Misyonu, müşterilerimizin markasına ve süreçlerine sarsılmaz bir güven kazandırmaktır.
ZorroSign
zorrosign.com
İŞİNİZİN GÜVENLİĞİ TAM OLARAK ORTAYA ÇIKIYOR. Güvenliğin kritik öneme sahip olduğu durumlarda işletmenizin güvenli dijital imzalara, işlemlere ve belgelere ihtiyacı vardır. Blockchain üzerinde yalnızca tek bir eksiksiz çözüm oluşturulmuştur; ZorroSign ile Block It DownTM yapabilirsiniz
WeSign
wesign.com
Geçerli kabul edilen diğer e-İmza türleri Dijital imza ve e-İmza dışında, yaygın olarak kabul görmeye başlayan başka elektronik imza türleri de vardır.
Signmee
signmee.com
Signmee, kullanıcıların belgeleri çevrimiçi olarak oluşturup, göndermesine ve elektronik imza ile imzalamasına olanak tanıyan bir dijital araçtır.
Autenti
autenti.com
Autenti elektronik imzası, şirketler için güvenli bir e-imzadır. Akıllı telefonunuzda, tabletinizde veya dizüstü bilgisayarınızda çevrimiçi olarak sözleşmeleri ve diğer belgeleri imzalayarak zamandan ve paradan tasarruf edin.
Mekari Sign
mekarisign.com
Mekari Sign, belgeleri güvenli bir şekilde dijital imza ile imzalamayı ve yönetmeyi kolaylaştıran bir yazılımdır.
DrySign
drysign.exelatech.com
DrySign Dijital İmzalarla güvenli ve sürdürülebilir bir geleceğe adım atın DrySign'ın çevrimiçi dijital imza çözümü, sizin ve müşterilerinizin belgeleri her yerden, her zaman, herhangi bir cihazdan yüklemesine, imzalamasına, paylaşmasına ve arşivlemesine olanak tanır.
Workiro
workiro.com
Workiro, görev, iletişim ve belge yönetimini birleştiren bir platformdur. İşgücü yönetimi ve ekip işbirliği için tasarlanmıştır.
OKdokument
okdokument.com
İşletmeler ve serbest çalışanlar için en hızlı elektronik imza Belgeleri çevrimiçi imzalayın, e-imzaları entegre edin, kağıt gündeminizi dijitalleştirin ve müşterilerinizden ve iş ortaklarınızdan uzaktan imza isteyin.
Encyro
encyro.com
Encyro, kullanıcılara güvenli dosya paylaşımı ve mesajlaşma imkanı sunan bir müşteri portalıdır. Hesapsız erişim ile belgeleri güvenli şekilde yönetir.
DocuFirst
docufirst.com
DocuFirst, belgelerin ve formların güvenli bir şekilde yönetilmesini sağlayan çevrimiçi bir platformdur. Veri depolama, paylaşma ve işbirliği imkanı sunar.
Signable
signable.co.uk
İmzalanabilir, belgeleri güvenli bir şekilde elektronik olarak imzalamanıza ve göndermenize yardımcı olan bir uygulamadır.
Agrello
agrello.io
Agrello ile daha akıllı çalışın Dijital dönüşüm yolculuğunuza bizimle başlayın! İster zaman zaman dijital belgeleri imzalamanız, ister şirketinizin tüm yasal belgelerini yönetmeniz gerekiyorsa, size yardımcı olmak için buradayız. // Stres olmadan ve öğrenmeden başlayın Yeni araçlar sıklıkla yeni beceriler ve eğitim gerektirir. Agrello'da durum böyle değil. Favori aracınızı kullanın ve imzalanmaya hazır belgeleri Agrello'ya yükleyin. Tüm imzalayanlar ve görüntüleyenler eklendikten sonra gerisini biz halledeceğiz. Bu arada başka şeylere odaklanabilmeniz için sizi imzalama süreci hakkında bilgilendireceğiz! // Size kolaylık sağlayan sezgisel kontrol paneli Bazen gerekli tüm imzaların toplanması daha fazla zaman alır. Agrello'nun belge kontrol paneli, hangi anlaşmaların biraz zorlanması gerektiği ve hangilerinin başarıyla tamamlandığı konusunda size net ve anında geri bildirim sağlamak üzere tasarlanmıştır. Elinizdeki bu fazladan zamanla ne yapacağınıza gerçekten bakmalısınız! // Toplu oluşturma, dinamik şablonlar Bu sinir bozucu, tekrarlanan görevlerden bazılarını kaldırmanıza yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yinelenen sözleşmeler için şablonlar, eksik verileri formlar aracılığıyla toplamak ve hatta CRM'nizi ve diğer araçları bağlayarak tam imza sürecini otomatikleştirmek - bunlar, daha acil konulara odaklanmanıza olanak tanıyan özelliklerden sadece birkaçıdır. // Güvenli bir şekilde işbirliği yapın Hassas belgelerin ileri geri e-postayla gönderilmesi ciddi bir güvenlik riski oluşturur. Agrello'nun ekosistemi güvenli işbirlikleri için tasarlanmıştır. İşinizin her zaman güvende olduğunu bilerek ortaklarınızı davet edin, taslakları yükleyin, belgeleri ortaklarınızla birlikte inceleyin ve imzalayın. //Yasal olarak bağlayıcıdır Dijital imza dünyası her geçen gün daha da karmaşık hale geliyor. Neyse ki ulusal e-Kimliğinizi veya Agrello'nun uluslararası kabul görmüş gelişmiş elektronik imzasını (AdES) kullanabilirsiniz.
DocVerify
docverify.com
DocVerify, belgeleri dijital ortamda güvenle imzalamak ve noter onayı almak için çevrimiçi bir platform sunar.
Signority
signority.com
Signority, belgelerin dijital olarak imzalanmasını sağlayan bir platformdur. Kullanıcılar belgeleri kolayca yükleyip gönderebilir ve imzalama süreçlerini yönetebilir.
SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles, belge yönetimi, işbirliği ve dijital imzalama sağlamak için tasarlanmış kapsamlı bir platformdur.
Secured Signing
securedsigning.com
Güvenli İmza, belgeleri elektronik olarak imzalamak ve uzaktan noterlik yapmak için tasarlanmış bir dijital imzalama yazılımıdır.
Legalesign
legalesign.com
Legalesign, belgeleri çevrimiçi olarak göndermek, imzalamak ve yönetmek için tasarlanmış bir elektronik imza yazılımıdır.
CocoSign
cocosign.com
CocoSign, belgeleri hızlıca imzalamak, göndermek ve yönetmek için tasarlanmış bir elektronik imza platformudur.
Signer HQ
signerhq.com
Signer HQ ile sözleşme imzalama sürecinizi basitleştirin ve imzaları kovalamak için daha az zaman harcayın.
Virtual Cabinet
virtualcabinet.com
Sanal Kabine, yasal kabul edilebilirlik için standartlara uyarken evraklarını yok etmek ve kağıtsız bir ofis oluşturmak isteyenler için gönül rahatlığı sağlamak için tam sürüm kontrolü ve denetim izine sahip tam entegre bir belge yönetim sistemidir. Sanal Kabine, belgenizin daha kolay bulunmasını sağlayan birçok ek arama tesisi ile güvenli bir belge mağazası sağlar. Arka ofis sistemleriyle tam olarak entegre olur ve her türlü elektronik dosyanın müşteri kaydına geri bağlanma yeteneğine sahiptir. Tepsilerdeki kullanıcı aracılığıyla taranan belgeler için yönlendirme tesisleri sağlar, kuruluşunuzun etrafında taranan verilerin dağıtılmasını sağlar ve barındırılan veya ince istemci çözümlerini kullanırken taramak isteyenler için özel uzaktan tarama olanaklarına sahiptir. Sanal Kabine, şirketinizin tüm belgeleri kontrol etmesini, bilgileri paylaşmasını, üretkenliği artırmasını ve anında yatırım getirisi ile arşivlemesini sağlar
StampyMail
stampymail.com
StampyMail, herhangi bir kuruluş için e-posta imzalarını herhangi bir PC veya mobil cihazdan merkezi, hızlı ve sezgisel bir şekilde oluşturmaya, yönetmeye ve görüntülemeye yönelik bir web platformudur. Herhangi bir e-posta çözümüyle (Microsoft 365, Google Workspace, G Mail, Outlook, Thunderbird, Exchange) entegre olur. Ayrıca bir satış, iletişim ve pazarlama aracıdır. Trafiği bir açılışa, Pazaryerine veya E-ticarete yönlendirmek için farklı banner'ları otomatik olarak dağıtarak imzalara dinamik içerik eklemenize olanak tanır. Ayrıca kampanyaların etkilerini gerçek zamanlı olarak ölçer.
Sigsync
sigsync.com
Sigsync e-posta imza hizmeti en iyi şekilde sadece üç kelimeyle anlatılabilir. Office 365 için merkezi, şirket çapında ve web tabanlı bir imza hizmetidir. Merkezileştirilmiş olarak, şirketinize ait tüm e-posta imzalarınızı tek bir yerden oluşturmanıza ve yönetmenize olanak sağladığı anlamına gelir. Şirket çapındaki imza, imzadaki değişiklikleri veya güncellemeleri dakikalar içinde kullanıma sunmanıza olanak tanır. Web tabanlı bir hizmet olduğundan platform bağımsızdır ve karmaşık kurulumlara gerek kalmadan tüm cihazlarda çalışır.
Emailee
emailee.io
Emailee, kişisel markalarını büyütmek ve müşteri adaylarını e-posta yoluyla güçlendirmek isteyen solo girişimciler ve serbest çalışanlar için özel olarak tasarlanmış son teknoloji ürünü bir SaaS platformudur.
GoatSign
goatsign.io
GoatSign, imza almayı ve devam etmeyi kolaylaştıran ücretsiz ve kullanımı kolay bir çevrimiçi imza çözümüdür. GoatSign'da gezinmeniz gereken karmaşık iş akışları yoktur; yalnızca zamandan ve enerjiden tasarruf etmenizi sağlayan basit, sorunsuz bir imza süreci vardır.
Crossware
crossware365.com
Şirketinizden ayrılan her e-postaya tutarlı ve uyumlu imzalar, sorumluluk reddi beyanları ve markalama eklemenizi sağlayacak güçlü bir araç mı arıyorsunuz? Ödüllü aracımız Crossware Mail Signature (Microsoft 365, Microsoft Exchange ve HCL Domino için) sizin için çözümdür. Hangi cihazdan gönderiyor olursanız olun, her e-postaya şık, uyumlu ve kişiselleştirilmiş imzalar otomatik olarak eklenir. Basit bir sürükle ve bırak görsel düzenleyicisiyle mükemmel imzanızı oluşturmak kolaydır veya biraz daha teknik bilgi edinin ve kaynak kod düzenleyicimizle imzanızı HTML'de oluşturmaya geçin. İmza aracımız, imzaların dinamik ve akıllı olmasını sağlamak amacıyla sürekli olarak geliştirilmektedir. Bu, bağlama duyarlı ve şirketinizin benzersiz gereksinimlerine göre özelleştirilmiş anlamına gelir. Basit kural oluşturucumuzla imzalarınızın ne zaman, nerede ve nasıl uygulanacağını kontrol eden kurallar oluşturabilir ve uygulayabilirsiniz. Active Directory alanlarına, alıcı adreslerine, tarihlere ve daha fazlasına dayalı olarak imzaların veya imza bloklarının (imzanızın daha küçük bir kısmı) uygulanmasına yönelik kuralları hızla oluşturun. Son derece özel veya karmaşık bir kurala ihtiyacınız varsa kuralları C# dilinde de yazabilirsiniz. Crossware Mail Signature, her bir imzayı veya imza bloğunu kimin düzenleyebileceğini kontrol etmenizi sağlar; imzanızı istenmeyen değişikliklere karşı güvende tutmak için yalnızca pazarlama ekibinin reklam başlığı bölümünü düzenlemesine ve hukuk ekibinin yasal sorumluluk reddi beyanını düzenlemesine izin vermeyi seçebilirsiniz. Crossware Mail Signature, baştan sona son derece güvenli olacak şekilde tasarlandı. E-postalarınızı saklamayız, kopyalamayız ve bunları Microsoft Azure Veri Merkezlerinde güvenli bir şekilde işlemeyiz. Daha fazla güvenlik için Crossware Mail Signature'ı ayarlarken seçtiğiniz Microsoft Veri Merkezini de belirleyebilirsiniz. Özellikler: - E-posta üstbilgilerinize ve altbilgilerinize logolar, grafikler, reklam afişleri, sosyal medya simgeleri, Active Directory alanları, sorumluluk reddi beyanları ve metin ekleyin. - Güçlü kurallarla imzalarınızı istediğiniz zaman, istediğiniz yerde ve nasıl uygulayın. - Her cihazda ve e-posta istemcisinde imzalar. - İmzanızın her parçasını ayrı ayrı kontrol edilen bloklarla kontrol edin. - Görsel / HTML kod düzenleyici - Alıcılara ve gönderenlere göre imzaları gerçek zamanlı olarak önizleyin. - İmzaları Outlook'ta görüntüleyin ve imzalarınızı Gönderilmiş Öğeler'de görün. - Akıllı ve dinamik imza uygulaması - Dağıtım yapacağınız Microsoft Veri Merkezinizi seçin - Tarayıcı tabanlı düzenleyicimizle istediğiniz zaman, istediğiniz yerde düzenleyin Bizi dünyanın önde gelen imza çözümü yapan şeyin ne olduğunu öğrenin - Ücretsiz Denemenizi şimdi başlatın!
Mailtastic
mailtastic.com
Mailtastic, çalışanlarınızın e-posta imzalarını merkezi olarak yönetmenize ve günlük e-posta trafiğini güçlü bir pazarlama kanalına dönüştürmek için bunları pazarlama banner'larıyla genişletmenize olanak tanır. Mailtastic, Fortune 500+ şirketleri de dahil olmak üzere dünyanın her yerindeki her büyüklükteki müşteri tarafından, e-posta imzalarının tam pazarlama potansiyelinden yararlanması, böylece pazarlama girişimlerini genişletmesi ve yeni potansiyel müşterilerle bağlantı kurması konusunda güvenmektedir. E-posta imza pazarlamasıyla gelir elde etmeye nasıl başlayabileceğinizi görmek için bugün bir demo rezervasyonu yapın.
Letsignit
letsignit.com
Letsignit, çalışanların e-posta imzalarını yönetmek ve standartlaştırmak için tasarlanmış bir araçtır. Özelleştirme, kampanya yönetimi ve analiz özellikleri sunar.
SIGNandGO
signandgo.io
SIGNandGO, şirketlerin e-posta imzalarını merkezi olarak yönetmelerini sağlayan bir platformdur. İmzalar marka kimliğini yansıtır ve güncel kalır.
MySignature
mysignature.io
MySignature, profesyonel e-posta imzaları oluşturmak için bir çevrimiçi imza jeneratörüdür. Gmail, Outlook ve diğer istemcilerle uyumludur.
SignHouse
usesignhouse.com
SignHouse, belgelerin elektronik imzasını kolaylaştıran, kullanıcı dostu bir dijital platformdur. Tek seferlik ödeme ile sürekli kullanılabilir.
EZsign
ezsign.ca
eZsign'ı ÜCRETSİZ deneyin. Esnek fiyatlandırma planları. Üst düzey güvenlik. Kanadalı işletmeler için tasarlanmıştır.
Opensense
opensense.com
Tüm cihazlarda e-posta imzalarını merkezi olarak yönetin. Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach ve daha fazlasıyla harika çalışır!
Zoopsign
zoopsign.com
Zoop Sign e-İmza ve belge izleme çözümleriyle sözleşme yönetimini basitleştirin, güvenliği artırın ve iş akışlarını optimize edin. Ücretsiz denemenizi şimdi başlatın
Signulu
signulu.com
Signulu, her büyüklükteki işletme için belge imzalamayı kolaylaştıran bir elektronik imza yazılımıdır. Kolay, güvenli ve yasal.
SIGN.PLUS
sign.plus
SIGN.PLUS, belge imzalama süreçlerini kolaylaştıran kullanıcı dostu ve güvenli bir dijital imza uygulamasıdır.
KONSIGN
konsign.com
Konsign, belge imzalama süreçlerini hızlı, güvenli ve kullanıcı dostu çözümü ile kolaylaştıran önde gelen bir elektronik imza yazılımıdır. Bugün ücretsiz bir denemeye kaydolarak Konsign'ın rahatlığını yaşayın. E-imzalara ek olarak, Konsign, Google Drive gibi popüler bulut depolama hizmetleriyle gelişmiş belge yönetimi özellikleri ve sorunsuz entegrasyon sunar. Bu, herhangi bir cihazdan belgeleri zahmetsizce düzenlemenize, erişmenize ve paylaşmanıza olanak tanır ve sorunsuz iş akışları sağlar. Konsign'ın yenilikçi yaklaşımı, kağıtsız bir ortama katkıda bulunurken zaman, para ve kaynak tasarrufu sağlar. Bu son teknoloji platform, evrak işlerini sadece birkaç tıklamayla sonuçlandırmanızı sağlayarak daha kritik görevlere odaklanmanızı sağlar. Konsign sadece belge imzasını basitleştirmekle kalmaz, aynı zamanda kağıt tüketimini azaltarak ve çevre dostu uygulamaları teşvik ederek sürdürülebilirliğe olan bağlılık gösterir. Verimli iş operasyonları ve daha yeşil bir gelecek için Konsign'ı seçin.
inSign
getinsign.com
Elektronik İmza Yazılımı, belgelerin imzalanmasını hızlı ve kolay hale getirir. inSign, eIDAS ve ZertES'e göre gelişmiş (AES) ve nitelikli elektronik imzaları (QES) destekler. İmza yasal olarak güvenli ve kanıtlanabilir. İmzalama tarayıcıda veya uygulama aracılığıyla mümkündür; kurulum gerekmez. inSign'daki diğer popüler özellikler: - Form düzenleyici - Word Eklentisi - Bireysel yapılandırma - Belge şablonları - Denetim raporu - REST-API - Ve daha fazlası...
GreenSign
greensign.io
Elektronik imzalar, belgeleri istediğiniz zaman, istediğiniz yerden güvenli bir şekilde imzalayıp göndermenize olanak tanır. Bu, fiziksel evrakları yazdırma, tarama ve postalama ihtiyacını ortadan kaldırarak zamandan ve zahmetten tasarruf etmenizi sağlar. GreenSign, departmanların işlerini daha hızlı, daha az riskle, daha düşük maliyetlerle ve müşteriler ve çalışanlar için daha iyi deneyimlerle yapmalarına yardımcı olmak için çeşitli entegrasyon yolları sunar. GreenSign çözümü dinamik, kodsuz güçlü web formlarını, API entegrasyonlarını ve uygulamalar ve CRM'lerle entegrasyonu içerir.
GoodSign
goodsign.io
Kullandıkça öde e-İmzalar. Abonelik gerekmez. Yalnızca kullandığınız kadar ödediğiniz ilk dijital imza çözümü. Belgelerde, özelliklerde veya kullanıcılarda sınırlama yoktur. Ayrıca küresel ısınmanın engellenmesine yardımcı olmak için dünya çapında 1 milyon ağaç dikme misyonumuz da var. Bu, GoodSign satışları tarafından finanse edilmektedir. Her satışın %20'si ağaç dikmeye gidiyor!
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign, belgeler ve elektronik imza doğrulama konusunda tüm sorunlarınızın çözümüdür. VeriDoc Sign, VeriDoc Global tarafından yıllar içinde geliştirilen patentli doğrulama teknolojisini kullanır. Dünyanın her yerindeki kuruluşlara blockchain ile güvenli elektronik imza çözümleri sağlar. VeriDoc Sign, hem kamu hem de özel sektörün önde gelen şirketlerinden bazılarına elektronik imza ve belge çözümleri sunmaktadır. Blockchain doğrulama teknolojimiz dünya çapında 90'dan fazla ülkede patentlidir ve kuruluşlara makul fiyatlandırmayla en iyi e-imza çözümünü sunmalarında yardımcı olur. Müşterilerimize en iyi hizmetleri sunmak için çalışıyoruz; Kuruluşlar gereksiz bekleme saatlerini ortadan kaldırarak değerli zamandan tasarruf edebilir. VeriDoc Sign ile kuruluşunuzun verimliliği ve üretkenliği artacaktır. VeriDoc e-imza çözümlerinin faydaları, sonsuz kullanıcıların önemli belgeleri doğrulamasına ve bunları gerekli kişilere göndermesine olanak tanır. Blockchain üzerinde elektronik olarak imzalanmış belgeler için zaman damgalarını ve karmaları doğrulama avantajı sağlayan VeriDoc Sign araçlarıyla yanlış yapmış olamazsınız. Cep telefonunuzla bir QR kodunu tarayın; doğrulama sayfasında orijinal belgeyi görebilirsiniz. VeriDoc Sign'ın kaçıramayacağınız diğer özellikleri: Erişim kontrolü Yasal olarak kabul edilebilir Kurcalamaya dayanıklı blockchain güvenliği Uygun fiyatlı
NEWOLDSTAMP
newoldstamp.com
Newoldstamp, işletmelere özelleştirilebilir e-posta imzaları oluşturma, yönetme ve izleme olanağı sağlayan bir platformdur.
Xodo Sign
eversign.com
Xodo Sign, belgeleri güvenli bir şekilde imzalamak ve yönetmek için tasarlanmış, mobil uyumlu bir elektronik imza platformudur.
Zoho Sign
zoho.com
Zoho Sign, dijital belgeleri güvenli bir şekilde imzalamayı ve yönetmeyi sağlayan bir e-imza platformudur. Bulut tabanlıdır ve birçok uygulama ile entegrasyon sunar.
WiseStamp
wisestamp.com
Wisestamp, kullanıcıların tarayıcıda profesyonel ve özelleştirilmiş e-posta imzaları oluşturmasını sağlayan bir e-posta imzası jeneratörüdür.
Terminus
terminusplatform.com
İşleri yapmanın eski yolu artık işe yaramıyor. Ve geride kalmayı göze alamazsınız. B2B stratejileri gelişti ve oyunun kuralları değişti. Özellikle her dolar ile daha verimli olma yönündeki artan baskı göz önüne alındığında, işletmenizin olması gereken yere sizi ulaştırmak için platforma, uzmanlara ve taktiksel taktik kitaplarına ihtiyacınız var. Terminus, başarınız için oluşturulmuş bir platformdur. Ekibinizin tüm yaşam döngüleri boyunca hesaplarla tanışmasına yardımcı olur; alıcıları hesap edinmeden genişletme ve yenilemeye kadar ilgi çekici dijital deneyimlerle çevreleyen, birinci taraf verilere dayanan bir platforma ihtiyacınız vardır. Motorumuz yatırım getirisini artırmak, dolandırıcılığı en aza indirmek, marka güvenliğine öncelik vermek ve amacı GTM ekipleri için ilgili, eyleme geçirilebilir içgörüye dönüştürmek için tasarlandı.
Skribble
skribble.com
Skribble ile herhangi bir belgeyi elektronik olarak yasal olarak imzalayabilirsiniz. Farklı belgeler, farklı yasal gereklilikler; Skribble'da mevcut tüm e-imza standartlarına tek kaynaktan erişirsiniz ve her duruma hazırlıklı olursunuz.
SignRequest
signrequest.com
SignRequest, belgelerin kolayca imzalanması ve yönetilmesi için tasarlanmış bir elektronik imza platformudur. Güvenli ve yasal geçerliliğe sahiptir.
signNow
signnow.com
SignNow, belgeleri elektronik olarak imzalamak ve yönetmek için kullanılan bir elektronik imza platformudur.
SignEasy
signeasy.com
SignEasy, belgelerin elektronik imzasını ve doldurulmasını sağlayan bulut tabanlı bir uygulamadır.
Signaturely
signaturely.com
Signaturely, belgelerin çevrimiçi imzalanmasını sağlayan ücretsiz bir elektronik imza uygulamasıdır. Kullanıcı dostu arayüz ile belgeleri hızlıca imzalatır.
Sertifi
sertifi.net
Sertifi, elektronik imza, belge yönetimi ve çevrimiçi ödeme işlemleri için güvenli bir platform sunar.
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Adobe Acrobat Sign, belgeleri elektronik olarak imzalama, gönderme ve yönetme sürecini basit ve güvenli bir şekilde gerçekleştiren bir uygulamadır.
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe, belgeleri güvence altına alarak, elektronik imza ve belge akışlarını otomatikleştirir, iş süreçlerini kolaylaştırır.
Dropbox Sign
hellosign.com
Dropbox Sign, belgeleri güvenli bir şekilde elektronik olarak imzalamanızı ve imza talep etmenizi sağlayan bir dijital imza aracıdır.
Formstack
formstack.com
Formstack, işletmelerin dijital formlar oluşturmasını ve veri toplamasını sağlayan bulut tabanlı bir çözüm sunar.
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