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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
E-imza yazılımı, kullanıcıların belgeler üzerinde elektronik imza toplamasına olanak tanıyarak fiziksel evrak ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu yazılım, elektronik imza gerektiren, yasal açıdan hassas belgelerin dağıtım sürecini basitleştirir. Kuruluşlar, müşterilerin, çalışanların veya ortakların imzasını gerektiren satış sözleşmeleri veya iş evrakları gibi belgeleri güvenli bir şekilde şifrelemek için e-imza yazılımını kullanır. E-imza yazılımı genellikle CRM yazılımı, ERP sistemleri, İK yönetim paketleri ve muhasebe araçları dahil olmak üzere çeşitli üçüncü taraf uygulamalarla entegre olur. Bu entegrasyon, tekliflerin, sözleşmelerin ve tedarikçi etkileşimlerinin kusursuz yönetimini kolaylaştırır. Ek olarak, e-imza yazılımı hem yerel hem de federal yasal gereklilikleri karşılayan yerleşik güvenlik standartlarına uyar. Bu, yasal belgelerin sorunsuz alışverişini sağlar ve yazılım aracılığıyla alınan imzaların meşruiyetini ve yasal geçerliliğini garanti eder.
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SignFree
signfree.io
SignFree, hızlı ve güvenli belge imzalama için tasarlanmış, başvurulacak e-imza çözümünüzdür. SignFree ile sınırsız belgeyi 30 saniyeden kısa sürede ücretsiz olarak imzalayabilirsiniz. Kağıt israfına elveda deyin ve sözleşmelerinizi yönetmenin daha hızlı, daha yeşil bir yolunu benimseyin. İmzaları basitleştirmek ve daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak için bize katılın. Bugün kaydolun ve SignFree'nin zahmetsiz e-imzalarını deneyimleyin.
Mekorma
mekorma.com
Her hafta incelemenizi ve imzalamanızı bekleyen o büyük çek yığınından sıkıldınız mı? Mekorma Elektronik İmzalarla zamandan ve emekten tasarruf edin. Acumatica Cloud ERP sisteminizdeki ödemeleri ve dijitalleştirilmiş fatura görüntülerini inceleyin. Bir düğmeye tıklayarak, gönderilmeye hazır olanı onaylayabilirsiniz; çekler uygun imzayla yazdırılır, kalem gerekmez.
FuseSign
fusesign.com
Uygun fiyatlı, güvenli ve kullanımı kolay Dijital İmzalama aracı. FuseSign profesyonel hizmet sektörü için özel olarak tasarlanmıştır. Belgeleri imzalanacak şekilde gönderin ve günlerce değil, birkaç dakika içinde geri alın. Yasal olarak bağlayıcıdır ve çok çeşitli belgeler için kullanılabilir. FuseSign'ı 14 gün boyunca ücretsiz deneyin ve FuseSign'ın neden ihtiyaç duyacağınız tek dijital imzalama aracı olduğunu öğrenin.
Dedoco
dedoco.com
Dedoco, dijital iş akışlarına yönelik bir Veri Güveni Platformudur; belgeler, iletişimler ve sistemler arasında kanıt bağlantısı ve doğrulama sağlar. Misyonu, müşterilerimizin markasına ve süreçlerine sarsılmaz bir güven kazandırmaktır.
ZorroSign
zorrosign.com
İŞİNİZİN GÜVENLİĞİ TAM OLARAK ORTAYA ÇIKIYOR. Güvenliğin kritik öneme sahip olduğu durumlarda işletmenizin güvenli dijital imzalara, işlemlere ve belgelere ihtiyacı vardır. Blockchain üzerinde yalnızca tek bir eksiksiz çözüm oluşturulmuştur; ZorroSign ile Block It DownTM yapabilirsiniz
WeSign
wesign.com
Geçerli kabul edilen diğer e-İmza türleri Dijital imza ve e-İmza dışında, yaygın olarak kabul görmeye başlayan başka elektronik imza türleri de vardır.
Signmee
signmee.com
Daha Hızlı Oturum Kapatmak için Çevrimiçi Anlaşma Formları Herkes için bir Gelen Kutusu ile çevrimiçi form oluşturucu, posta gönderici ve e-İmzalayıcı
Autenti
autenti.com
Autenti elektronik imzası, şirketler için güvenli bir e-imzadır. Akıllı telefonunuzda, tabletinizde veya dizüstü bilgisayarınızda çevrimiçi olarak sözleşmeleri ve diğer belgeleri imzalayarak zamandan ve paradan tasarruf edin.
Mekari Sign
mekarisign.com
Güvenli ve entegre sözleşme imzalama yazılımıyla anlaşmaları daha hızlı tamamlayın Sözleşmeleri tek bir birleşik platformda hazırlayın, gönderin ve imzalayın. Sertifikalı bir dijital imza ve Peruri'nin resmi eMeterai'si ile tüm sözleşmeleri daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde tamamlayın.
DrySign
drysign.exelatech.com
DrySign Dijital İmzalarla güvenli ve sürdürülebilir bir geleceğe adım atın DrySign'ın çevrimiçi dijital imza çözümü, sizin ve müşterilerinizin belgeleri her yerden, her zaman, herhangi bir cihazdan yüklemesine, imzalamasına, paylaşmasına ve arşivlemesine olanak tanır.
Workiro
workiro.com
E-imza da dahil olmak üzere görev, iletişim ve belge yönetimi yeteneklerini benzersiz bir şekilde birleştiren-herhangi bir iş yapmanıza yardımcı olan herhangi biriyle, daha iyi bir şekilde birleştiren yeni nesil bir uygulama. Ekibinize, kesintisiz üretkenliğin kilidini açmak için sezgisel, güvenli, hepsi bir arada bir platform sağlayarak uzlaşmadan işbirliği yapması, iletişim kurması ve uzlaşmadan çalışması için güçlendirin. Asla pist kaybetmeyin. Workiro NetSuite ile bütünleşir, böylece takımlar işbirliği yapabilir, onaylayabilir ve her zamankinden daha hızlı kaydedebilir.
OKdokument
okdokument.com
İşletmeler ve serbest çalışanlar için en hızlı elektronik imza Belgeleri çevrimiçi imzalayın, e-imzaları entegre edin, kağıt gündeminizi dijitalleştirin ve müşterilerinizden ve iş ortaklarınızdan uzaktan imza isteyin.
Encyro
encyro.com
Encyro, güvenli dosyaları herhangi bir e-posta adresine göndermenizi sağlar. İstemcileri davet etmek, paylaşılan klasörler oluşturmak veya izinleri yapılandırmak için zaman harcamayı bırakın. Müşterilerden oturum açmalarını istemeden güvenli mesaj ve dosyalar alın. Encyro, bilgisayarda imzalamak için belgeyi incelerken (bir QR kodunu tarayarak) telefonda imzanızı çekmenize olanak tanıyan tek e-imza sağlayıcısıdır. Metin mesajı tabanlı erişim kodları ve oturum açma seçenekleri de dahil olmak üzere gelişmiş korumaya sahip elektronik imzalar isteyin. Markanızı özel yükleme sayfanızda sergileyin. Başkalarıyla güvenli bir şekilde iletişim kurmak için ücretsiz Encyro hesaplarını kullanmalarına izin vererek müşterilerinizin gözünde görünürlüğünüzü artırın. Müşteri verilerini güvende tutun ve HIPAA, GLBA, FINRA, IRS, GDPR ve müşteri veri gizliliğine ilişkin diğer düzenleyici gerekliliklere uyun. Encyro'yu tarayıcınızdan veya Microsoft Outlook'tan (ücretsiz Encyro Outlook Eklentisi ile) kullanın.
DocuFirst
docufirst.com
DocuFirst, iş formlarınızı ve belgelerinizi tek bir basit, güvenli çevrimiçi platformda yönetmenin kolay yoludur. DocuFirst, bir e-imza çözümünden çok daha fazlasıdır! Güçlü belge yönetimi yetenekleri sağlamanın yanı sıra, işletmelerin formları doldurmak için gereken verileri toplamasına ve depolamasına olanak tanıyoruz.
Signable
signable.co.uk
Signable'ın elektronik imza yazılımı, yasal olarak bağlayıcı ve güvenli çevrimiçi belgeleri saniyeler içinde göndermenize yardımcı olur. Bugün e-İmzalarla başlayın!
Agrello
agrello.io
Agrello ile daha akıllı çalışın Dijital dönüşüm yolculuğunuza bizimle başlayın! İster zaman zaman dijital belgeleri imzalamanız, ister şirketinizin tüm yasal belgelerini yönetmeniz gerekiyorsa, size yardımcı olmak için buradayız. // Stres olmadan ve öğrenmeden başlayın Yeni araçlar sıklıkla yeni beceriler ve eğitim gerektirir. Agrello'da durum böyle değil. Favori aracınızı kullanın ve imzalanmaya hazır belgeleri Agrello'ya yükleyin. Tüm imzalayanlar ve görüntüleyenler eklendikten sonra gerisini biz halledeceğiz. Bu arada başka şeylere odaklanabilmeniz için sizi imzalama süreci hakkında bilgilendireceğiz! // Size kolaylık sağlayan sezgisel kontrol paneli Bazen gerekli tüm imzaların toplanması daha fazla zaman alır. Agrello'nun belge kontrol paneli, hangi anlaşmaların biraz zorlanması gerektiği ve hangilerinin başarıyla tamamlandığı konusunda size net ve anında geri bildirim sağlamak üzere tasarlanmıştır. Elinizdeki bu fazladan zamanla ne yapacağınıza gerçekten bakmalısınız! // Toplu oluşturma, dinamik şablonlar Bu sinir bozucu, tekrarlanan görevlerden bazılarını kaldırmanıza yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yinelenen sözleşmeler için şablonlar, eksik verileri formlar aracılığıyla toplamak ve hatta CRM'nizi ve diğer araçları bağlayarak tam imza sürecini otomatikleştirmek - bunlar, daha acil konulara odaklanmanıza olanak tanıyan özelliklerden sadece birkaçıdır. // Güvenli bir şekilde işbirliği yapın Hassas belgelerin ileri geri e-postayla gönderilmesi ciddi bir güvenlik riski oluşturur. Agrello'nun ekosistemi güvenli işbirlikleri için tasarlanmıştır. İşinizin her zaman güvende olduğunu bilerek ortaklarınızı davet edin, taslakları yükleyin, belgeleri ortaklarınızla birlikte inceleyin ve imzalayın. //Yasal olarak bağlayıcıdır Dijital imza dünyası her geçen gün daha da karmaşık hale geliyor. Neyse ki ulusal e-Kimliğinizi veya Agrello'nun uluslararası kabul görmüş gelişmiş elektronik imzasını (AdES) kullanabilirsiniz.
DocVerify
docverify.com
DocVerify, güçlü bir eSign ve uzaktan çevrimiçi noter tasdiki (RON) çözümüyle imzaları ve noter onayını dijital çağa taşıyor. Artık yasal olarak bağlayıcı belgeleri güvenilir, çevrimiçi bir ortamda güvenli bir şekilde imzalayabilir, yönetebilir ve saklayabilirsiniz. DocVerify'ın onaylı ve sertifikalı e-noter aracı, yazılım indirme veya donanım satın alma gerektirmez. Bu elektronik noter tasdikine erişim internet ve standart bir tarayıcı üzerinden mümkündür. Güvenilir DocVerify platformuyla geri dönüş sürelerini hızlandırın, maliyetleri azaltın ve işlemlerin ilerlemesini sağlayın. Sözleşmeler ve diğer ticari belgeler için DocVerify'ın elektronik imza araçları zengin seçenekler sunar. Dijital imzalama yazılımı, imza almayı kolaylaştırabilir veya şirketinizin mevcut sistemlerine entegre edilebilir. DocVerify, 60 yıldır ipotek sektörüne güç veren, sektör lideri teknoloji, veri ve analiz şirketi Black Knight tarafından sunulmaktadır.
Signority
signority.com
Signority, yazdırma-imzalama-tarama işleminin yerini alan bir e-İmza ve belge iş akışı otomasyon yönetimi aracıdır. 2010 yılında kurulan Signority, HIPAA uyumludur ve Kuzey Amerika'nın sağlık, personel, kar amacı gütmeyen kuruluş ve eğitim sektörlerinde lider bir e-İmza sağlayıcısıdır. Şablonlar, toplu imzalama ve toplu imzalama gibi zaman kazandıran özellikler sayesinde gününüzü yapmanız gerekenlere odaklanarak geçirebilirsiniz. Sektör lideri desteğimiz bot merkezli değil, insan odaklıdır. Böylece acil yardıma ihtiyacınız olduğunda canlı bir kişiyle konuşabilirsiniz. Signority'nin kullanımı çok kolay olduğu için katılım basittir ve bir gün içinde yapılabilir. Ayrıca, ekibinizin eğitime ihtiyacı varsa bu genellikle 10 iş günü içinde planlanabilir.
SuiteFiles
suitefiles.com
Belge oluşturma, ortak çalışma ve imzalama işlemlerinin tümü tek bir noktada. SuiteFiles, muhasebe ve profesyonel hizmet firmaları için güçlü ancak basit bir belge yönetimi yazılımıdır. İş akışlarımız, küçük ve orta ölçekli firmaların müşterileriyle birlikte büyümek için tam olarak ihtiyaç duyduğu şeydir. Xero, Karbon, QuickBooks Online, Microsoft 365 ve daha fazlasıyla entegre olarak günlük faaliyetlerinizi destekliyoruz. Her büyüklükteki firmaya, büyüme yörüngesinde bulundukları noktada onları karşılayan kurumsal düzeyde çözümler ve hizmetler sunma misyonundayız. Sonuç? Ekibinizin ve müşterilerinizin kullanmaktan gerçekten keyif alacağı, kullanıcı dostu, ölçeklenebilir, sağlam bir platform. Ürün geliştirme ve müşteri destek ekiplerimiz duyarlıdır; bu, SuiteFiles'tan en iyi şekilde yararlanmanız için insanların size yatırım yaptığı anlamına gelir. SuiteFiles ile belge yönetimi ihtiyaçlarınız karşılanır ve BT yükünüz kaldırılarak faturalandırılabilir saatleri artırmanıza ve müşterilerinizle ilişkilerinizi güçlendirmenize olanak sağlanır. SuiteFiles ile işlerini iyileştiren 1000'den fazla verimlilik odaklı profesyonel hizmet firmasıyla (ve %99,6 yenileme oranıyla), sizin için bariz seçim biziz. Sizi sektör lideri uygulamalara bağlayan eksiksiz iş akışı çözümleri ve kapsamlı entegrasyonlarla operasyonlarınızı ayrıştırın. SuiteFiles'ın kapsamlı özellikleri ve işlevleri, çalışanlarınızın memnuniyeti göz önünde bulundurularak 10 ila 500 kişilik ekipler için tasarlanmıştır. Yıllar geçtikçe, entegrasyonlar, otomasyonlar, imzalama ve e-posta yönetimi ile uçtan uca süreçleriniz için yazılımımızı mükemmelleştirerek, uygulama atlama ve normalde ihtiyaç duyacağınız birden fazla abonelik ücretini ortadan kaldırdık. Veri sahipliğinizi elinizden almadan, kolay üçüncü taraf paylaşımını en ileri güvenlikle birleştiriyoruz. Firmanızın her gün gerçekleştirmesi gereken bilgileri organize etmenin, merkezileştirmenin ve bunlardan yararlanmanın karmaşıklığını basitleştirdik. Çalışma saatlerinizi dosyalarla uğraşmak yerine müşterilerinize hizmet ederek ve işinizi büyüterek geçirmelisiniz. Bu nedenle, ekibinizin iki gün gibi kısa bir sürede çalışır duruma gelmesi için SuiteFiles'ı hızlı, eksiksiz veri taşıma ve katılımla tasarladık. Ayrıca akıllı arayüzümüzün kullanımı kolaydır ve sürekli olarak iyileştirilmiştir. Gereksiz ileri geri gidişleri, süreç gecikmelerini, ortak çalışma yükünü ve birden fazla araç arasında geçiş yapmayı ortadan kaldırarak zaman tasarrufumuz artar. Müşterilerimiz, çalışan başına haftada 5 saat tasarruf ettiklerini bildiriyor. Bu, personel başına yıllık 6 ½ TZE hafta demektir!
Secured Signing
securedsigning.com
Güvenli İmzalama, işletmelerin belgeleri elektronik olarak imzalamasına yardımcı olan bir dijital imza ve uzaktan çevrimiçi noter yazılımıdır. Belgeleri imzalamanın güvenli, kullanışlı ve uygun maliyetli bir yoludur ve küresel olarak çok sayıda sektör düzenlemesiyle uyumludur. 2010 yılında kurulan ve merkezi Auckland, Yeni Zelanda'da bulunan bir dizi özellik sunuyoruz: Dijital imzalar: Güvenli İmzalama, belgelerin orijinalliğini ve bütünlüğünü sağlayan güvenilir, kurcalamaya dayanıklı bir dijital imza (PKI) teknolojisi kullanır. Uzaktan çevrimiçi noter tasdiki: Güvenli İmzalama, belgelerin elektronik olarak imzalanmasına ve noter tasdiki yapılmasına olanak tanıyan uzaktan çevrimiçi noter tasdik hizmetleri sunar. Belge izleme: Güvenli İmzalama, imzalanan tüm belgelerin durumunu izler, böylece kimin ne zaman imzaladığını kolayca görebilirsiniz. Hatırlatıcılar: Güvenli İmzalama, belirli bir tarihe kadar bir belgeyi imzalamamış olan imzalayanlara hatırlatıcılar gönderebilir. Raporlama: Güvenli İmzalama, imzalanan tüm belgeler hakkında ayrıntılı raporlar sağlar, böylece imzalama etkinliğinizi ve uyumluluğunuzu takip edebilirsiniz. Güvenli İmzalama, belgeleri elektronik olarak imzalaması gereken her boyuttaki işletme için iyi bir seçenektir. Belgeleri imzalamanın güvenli, kullanışlı ve uygun maliyetli bir yoludur ve çeşitli sektör düzenlemeleriyle uyumludur. Güvenli İmzalamanın bazı avantajları şunlardır: Güvenlik: Güvenli İmzalama, belgelerin orijinalliğini ve bütünlüğünü sağlayan güvenilir bir dijital imza (PKI) teknolojisi kullanır. Bu, belgeleri elektronik olarak imzalamanın güvenli ve güvenilir bir yolu olmasını sağlar. Kolaylık: Güvenli İmzalama, belgeleri elektronik olarak imzalamayı kolaylaştırır. İnternet bağlantınız olduğu sürece istediğiniz zaman, istediğiniz yerden belge imzalayabilirsiniz. Uyumluluk: HIPAA, GDPR ve MISMO dahil olmak üzere bir dizi sektör düzenlemesiyle uyumludur. Bu, düzenlemeye tabi sektörlerdeki işletmeler için belgeleri imzalamanın güvenli ve emniyetli bir yolu olmasını sağlar. Uygun maliyetli: Kurulum ücreti yoktur ve yalnızca ihtiyacınız olan özellikler için ödeme yaparsınız. Güvenli İmzalama, Bullhorn, Microsoft Outlook, Gmail, RecruitOnline, JobAdder, FastTrack360 ve daha fazlası gibi çeşitli üçüncü taraf sistemlerle entegrasyonu kolaylaştırır. Diğer özellikler arasında e-posta bildirimleri, şablonlar, merkezi bir kontrol paneli, özel markalama, raporlama ve hatırlatıcılar bulunur. Güvenli İmzalamayı destekleyen kullanıcıya özel X509 PKI dijital imza teknolojisi, imza sahiplerinin ve belgelerin orijinalliğini sağlar. İmza belgeyi mühürler, böylece herhangi bir değişiklik imzayı geçersiz kılar. 2002 tarihli Yeni Zelanda Elektronik İşlemler Yasası ve ilgili uluslararası mevzuata uygunluk, dünya çapında geçerlilik ve yasal uygulanabilirliği garanti eder. Güvenli İmzalamayı benimseyen kuruluşlar, maliyetlerde önemli bir azalma, eksiksiz ve doğru belgelerin hızlı bir şekilde teslim edilmesi, kısa ve etkili bir iş süreci ve son derece memnun müşteriler deneyimliyor.
Legalesign
legalesign.com
Legalesign, sözleşmeleri çevrimiçi olarak göndermek, imzalamak ve yönetmek için kullanılan İngiltere merkezli bir e-İmza yazılımıdır. Şirketler Legalesign'ı önemli verimlilik ve finansal faydalar elde etmek, yazıcı ihtiyacını ortadan kaldırarak ve her yerden imza atmalarını sağlayarak müşterilerinin memnuniyetini artırmak ve son fakat bir o kadar da önemlisi, her yerde uzun süredir sıkıntı çeken personelin üzerindeki yorucu evrak işlerinin yükünü hafifletmek için kullanıyor. Legalesign müşterileri arasında hukuk firmaları, sigorta şirketleri, emlak firmaları, işe alım uzmanları, muhasebeciler ve daha birçok kişi bulunmaktadır. Legalesign, müşterilerimize maksimum değer sunmak için sıfırdan inşa edilmiştir. İş yazılımının tarife fiyatı genellikle kullanım maliyetleriyle (benimseme maliyeti, eğitim maliyeti, günlük kullanım süresi ve değişim maliyeti) çok daha fazladır. Legalesign, baştan sona bu maliyetleri en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır; böylece müşterilerimizin en fazla değeri en alt satıra kadar görmeleri sağlanır: sözleşmelerin gönderilmesiyle zaman kaybetmemeniz için günlük eylemlerde gereksiz tıklamaların ortadan kaldırılmasından sözleşmelerin tamamına kadar yatay ve dikey olarak sorunsuz ve kolay bir şekilde ölçeklendirme yapmanızı sağlayan sistem mimarisi. Çalışma süresini ve güvenilirliği sağlamak ve önemli olan yerde hizmet sunmak için perde arkası sistemlere büyük yatırım yapıyoruz.
CocoSign
cocosign.com
KOBİ'ler ve Profesyoneller için Daha Kolay, Daha Hızlı, Daha Güvenli e-İmza Çözümü CocoSign'ın güvenilir ve yasal olarak bağlayıcı eSign yazılımıyla elektronik imzaları hızla ve zahmetsizce imzalayın, gönderin, takip edin ve toplayın.
Signer HQ
signerhq.com
Signer HQ ile sözleşme imzalama sürecinizi basitleştirin ve imzaları kovalamak için daha az zaman harcayın.
Virtual Cabinet
virtualcabinet.com
Sanal Kabine, yasal kabul edilebilirlik için standartlara uyarken evraklarını yok etmek ve kağıtsız bir ofis oluşturmak isteyenler için gönül rahatlığı sağlamak için tam sürüm kontrolü ve denetim izine sahip tam entegre bir belge yönetim sistemidir. Sanal Kabine, belgenizin daha kolay bulunmasını sağlayan birçok ek arama tesisi ile güvenli bir belge mağazası sağlar. Arka ofis sistemleriyle tam olarak entegre olur ve her türlü elektronik dosyanın müşteri kaydına geri bağlanma yeteneğine sahiptir. Tepsilerdeki kullanıcı aracılığıyla taranan belgeler için yönlendirme tesisleri sağlar, kuruluşunuzun etrafında taranan verilerin dağıtılmasını sağlar ve barındırılan veya ince istemci çözümlerini kullanırken taramak isteyenler için özel uzaktan tarama olanaklarına sahiptir. Sanal Kabine, şirketinizin tüm belgeleri kontrol etmesini, bilgileri paylaşmasını, üretkenliği artırmasını ve anında yatırım getirisi ile arşivlemesini sağlar
StampyMail
stampymail.com
StampyMail, herhangi bir kuruluş için e-posta imzalarını herhangi bir PC veya mobil cihazdan merkezi, hızlı ve sezgisel bir şekilde oluşturmaya, yönetmeye ve görüntülemeye yönelik bir web platformudur. Herhangi bir e-posta çözümüyle (Microsoft 365, Google Workspace, G Mail, Outlook, Thunderbird, Exchange) entegre olur. Ayrıca bir satış, iletişim ve pazarlama aracıdır. Trafiği bir açılışa, Pazaryerine veya E-ticarete yönlendirmek için farklı banner'ları otomatik olarak dağıtarak imzalara dinamik içerik eklemenize olanak tanır. Ayrıca kampanyaların etkilerini gerçek zamanlı olarak ölçer.
Sigsync
sigsync.com
Sigsync e-posta imza hizmeti en iyi şekilde sadece üç kelimeyle anlatılabilir. Office 365 için merkezi, şirket çapında ve web tabanlı bir imza hizmetidir. Merkezileştirilmiş olarak, şirketinize ait tüm e-posta imzalarınızı tek bir yerden oluşturmanıza ve yönetmenize olanak sağladığı anlamına gelir. Şirket çapındaki imza, imzadaki değişiklikleri veya güncellemeleri dakikalar içinde kullanıma sunmanıza olanak tanır. Web tabanlı bir hizmet olduğundan platform bağımsızdır ve karmaşık kurulumlara gerek kalmadan tüm cihazlarda çalışır.
Emailee
emailee.io
Emailee, kişisel markalarını büyütmek ve müşteri adaylarını e-posta yoluyla güçlendirmek isteyen solo girişimciler ve serbest çalışanlar için özel olarak tasarlanmış son teknoloji ürünü bir SaaS platformudur.
GoatSign
goatsign.io
GoatSign, imza almayı ve devam etmeyi kolaylaştıran ücretsiz ve kullanımı kolay bir çevrimiçi imza çözümüdür. GoatSign'da gezinmeniz gereken karmaşık iş akışları yoktur; yalnızca zamandan ve enerjiden tasarruf etmenizi sağlayan basit, sorunsuz bir imza süreci vardır.
Crossware
crossware365.com
Şirketinizden ayrılan her e-postaya tutarlı ve uyumlu imzalar, sorumluluk reddi beyanları ve markalama eklemenizi sağlayacak güçlü bir araç mı arıyorsunuz? Ödüllü aracımız Crossware Mail Signature (Microsoft 365, Microsoft Exchange ve HCL Domino için) sizin için çözümdür. Hangi cihazdan gönderiyor olursanız olun, her e-postaya şık, uyumlu ve kişiselleştirilmiş imzalar otomatik olarak eklenir. Basit bir sürükle ve bırak görsel düzenleyicisiyle mükemmel imzanızı oluşturmak kolaydır veya biraz daha teknik bilgi edinin ve kaynak kod düzenleyicimizle imzanızı HTML'de oluşturmaya geçin. İmza aracımız, imzaların dinamik ve akıllı olmasını sağlamak amacıyla sürekli olarak geliştirilmektedir. Bu, bağlama duyarlı ve şirketinizin benzersiz gereksinimlerine göre özelleştirilmiş anlamına gelir. Basit kural oluşturucumuzla imzalarınızın ne zaman, nerede ve nasıl uygulanacağını kontrol eden kurallar oluşturabilir ve uygulayabilirsiniz. Active Directory alanlarına, alıcı adreslerine, tarihlere ve daha fazlasına dayalı olarak imzaların veya imza bloklarının (imzanızın daha küçük bir kısmı) uygulanmasına yönelik kuralları hızla oluşturun. Son derece özel veya karmaşık bir kurala ihtiyacınız varsa kuralları C# dilinde de yazabilirsiniz. Crossware Mail Signature, her bir imzayı veya imza bloğunu kimin düzenleyebileceğini kontrol etmenizi sağlar; imzanızı istenmeyen değişikliklere karşı güvende tutmak için yalnızca pazarlama ekibinin reklam başlığı bölümünü düzenlemesine ve hukuk ekibinin yasal sorumluluk reddi beyanını düzenlemesine izin vermeyi seçebilirsiniz. Crossware Mail Signature, baştan sona son derece güvenli olacak şekilde tasarlandı. E-postalarınızı saklamayız, kopyalamayız ve bunları Microsoft Azure Veri Merkezlerinde güvenli bir şekilde işlemeyiz. Daha fazla güvenlik için Crossware Mail Signature'ı ayarlarken seçtiğiniz Microsoft Veri Merkezini de belirleyebilirsiniz. Özellikler: - E-posta üstbilgilerinize ve altbilgilerinize logolar, grafikler, reklam afişleri, sosyal medya simgeleri, Active Directory alanları, sorumluluk reddi beyanları ve metin ekleyin. - Güçlü kurallarla imzalarınızı istediğiniz zaman, istediğiniz yerde ve nasıl uygulayın. - Her cihazda ve e-posta istemcisinde imzalar. - İmzanızın her parçasını ayrı ayrı kontrol edilen bloklarla kontrol edin. - Görsel / HTML kod düzenleyici - Alıcılara ve gönderenlere göre imzaları gerçek zamanlı olarak önizleyin. - İmzaları Outlook'ta görüntüleyin ve imzalarınızı Gönderilmiş Öğeler'de görün. - Akıllı ve dinamik imza uygulaması - Dağıtım yapacağınız Microsoft Veri Merkezinizi seçin - Tarayıcı tabanlı düzenleyicimizle istediğiniz zaman, istediğiniz yerde düzenleyin Bizi dünyanın önde gelen imza çözümü yapan şeyin ne olduğunu öğrenin - Ücretsiz Denemenizi şimdi başlatın!
Mailtastic
mailtastic.com
Mailtastic, çalışanlarınızın e-posta imzalarını merkezi olarak yönetmenize ve günlük e-posta trafiğini güçlü bir pazarlama kanalına dönüştürmek için bunları pazarlama banner'larıyla genişletmenize olanak tanır. Mailtastic, Fortune 500+ şirketleri de dahil olmak üzere dünyanın her yerindeki her büyüklükteki müşteri tarafından, e-posta imzalarının tam pazarlama potansiyelinden yararlanması, böylece pazarlama girişimlerini genişletmesi ve yeni potansiyel müşterilerle bağlantı kurması konusunda güvenmektedir. E-posta imza pazarlamasıyla gelir elde etmeye nasıl başlayabileceğinizi görmek için bugün bir demo rezervasyonu yapın.
Letsignit
letsignit.com
%98 müşteri memnuniyeti ve dünya çapında 1.000.000'den fazla kullanıcısıyla Letsignit, pazarlama ve BT ekiplerinin marka tutarlılığı elde etmek, potansiyel müşteri yaratmayı teşvik etmek ve çalışan katılımını artırmak için çalışanların e-posta imzalarını optimize etmesine yardımcı olan güçlü bir çözümdür. 10 yılı aşkın bir süredir Microsoft Altın Ortağıyız ve ISO/IEC 27001:2017 ve ISO/IEC 27018:2019 sertifikalarıyla BT güvenliğinde en yüksek küresel standartları sağlıyoruz. Sınıfının en iyisi sürükle ve bırak tasarımcımızla, hedefe yönelik ve takip edilebilir pazarlama banner'larıyla hızlı bir şekilde özelleştirilmiş imzalar oluşturabilirsiniz; etkinlikleri tanıtın, sosyal medyaya bağlanın, toplantılar planlayın… seçenekler sonsuzdur! Belirli kişiler, departmanlar, coğrafyalar/diller veya yan kuruluşlar için imzalar oluşturabilir ve atayabilirsiniz. Aktif dizininize bağlandığı için güncellenmesi ve dağıtılması kolaydır. Kuzey Amerika ve Avrupa'daki küresel ekibimizle haftanın 5 günü, günün 24 saati İngilizce, Fransızca ve İspanyolca müşteri desteği sunuyoruz.
SIGNandGO
signandgo.io
SIGNandGO, şirketinize merkezi bir e-posta imza yönetimi sağlar. SIGNandGO ile tasarlanan imza banner'ı marka bilinirliğini artırır. Kişiye özel imza tasarımları ile marka kimliğinizi yansıtan dijital kartvizitlere sahip olursunuz. E-posta imza çözümü SIGNandGO ile imzalar daha profesyonel bir görünüme kavuşuyor. SIGNandGO, kurumsal e-posta yönetiminizi merkezi olarak düzenlemenize yardımcı olur ve İK departmanlarının takibini kolaylaştırır. Böylece çalışanların imzaları her zaman güncel ve kusursuz bir tasarıma sahip oluyor. OWA tarafından desteklenen, bulut tabanlı ve gelişmiş bir kurumsal imza yönetimi sunar ve Office 365 e-posta imzasıyla uyumluluk sağlar. Bu sayede kolay bir kurumsal e-posta yönetimine sahip olursunuz ve tüm imzalarınız kusursuz olur.
MySignature
mysignature.io
MySignature, Gmail, Outlook, Apple Mail, Thunderbird, Office 365 için profesyonel ve görsel açıdan etkileyici e-posta imzaları ve Google Workspace için e-posta imza yönetimi oluşturmaya yardımcı olan çevrimiçi bir e-posta imza oluşturucudur. Teknik altyapıya gerek yok. Ayrıca, Gmail için MySignature uzantısını kullanarak e-posta açılışlarını ve tıklamalarını sınırsız olarak izlemenin keyfini çıkarın.
SignHouse
usesignhouse.com
SignHouse ücretsiz, modern ve basit bir e-İmza çözümüdür. Ücretsiz planın yanı sıra, ömür boyu anlaşma teklifi sunuyoruz; bu da bizi diğer elektronik imza uygulamalarının %90'ından fazlasından ayırıyor. DocuSign gibi güncelliğini kaybetmiş bir uygulamaya aylık ücret ödemek yerine, SignHouse için yalnızca bir kez sonsuza kadar ödeme yapabilir ve sizin gibi insanlardan oluşan bir topluluğa katılabilirsiniz.
EZsign
ezsign.ca
eZsign'ı ÜCRETSİZ deneyin. Esnek fiyatlandırma planları. Üst düzey güvenlik. Kanadalı işletmeler için tasarlanmıştır.
Opensense
opensense.com
Tüm cihazlarda e-posta imzalarını merkezi olarak yönetin. Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach ve daha fazlasıyla harika çalışır!
Zoopsign
zoopsign.com
Zoop Sign e-İmza ve belge izleme çözümleriyle sözleşme yönetimini basitleştirin, güvenliği artırın ve iş akışlarını optimize edin. Ücretsiz denemenizi şimdi başlatın
Signulu
signulu.com
Signulu, her büyüklükteki işletme için belge imzalamayı kolaylaştıran bir elektronik imza yazılımıdır. Kolay, güvenli ve yasal.
SIGN.PLUS
sign.plus
Sign.plus, iş akışlarını daha hızlı hale getirmek için tasarlanmış bir elektronik imza çözümüdür. Çeşitli platformlarda kullanımı kolay, güvenli ve güvenilirdir.
KONSIGN
konsign.com
Konsign, belge imzalama süreçlerini hızlı, güvenli ve kullanıcı dostu çözümü ile kolaylaştıran önde gelen bir elektronik imza yazılımıdır. Bugün ücretsiz bir denemeye kaydolarak Konsign'ın rahatlığını yaşayın. E-imzalara ek olarak, Konsign, Google Drive gibi popüler bulut depolama hizmetleriyle gelişmiş belge yönetimi özellikleri ve sorunsuz entegrasyon sunar. Bu, herhangi bir cihazdan belgeleri zahmetsizce düzenlemenize, erişmenize ve paylaşmanıza olanak tanır ve sorunsuz iş akışları sağlar. Konsign'ın yenilikçi yaklaşımı, kağıtsız bir ortama katkıda bulunurken zaman, para ve kaynak tasarrufu sağlar. Bu son teknoloji platform, evrak işlerini sadece birkaç tıklamayla sonuçlandırmanızı sağlayarak daha kritik görevlere odaklanmanızı sağlar. Konsign sadece belge imzasını basitleştirmekle kalmaz, aynı zamanda kağıt tüketimini azaltarak ve çevre dostu uygulamaları teşvik ederek sürdürülebilirliğe olan bağlılık gösterir. Verimli iş operasyonları ve daha yeşil bir gelecek için Konsign'ı seçin.
inSign
getinsign.com
Elektronik İmza Yazılımı, belgelerin imzalanmasını hızlı ve kolay hale getirir. inSign, eIDAS ve ZertES'e göre gelişmiş (AES) ve nitelikli elektronik imzaları (QES) destekler. İmza yasal olarak güvenli ve kanıtlanabilir. İmzalama tarayıcıda veya uygulama aracılığıyla mümkündür; kurulum gerekmez. inSign'daki diğer popüler özellikler: - Form düzenleyici - Word Eklentisi - Bireysel yapılandırma - Belge şablonları - Denetim raporu - REST-API - Ve daha fazlası...
GreenSign
greensign.io
Elektronik imzalar, belgeleri istediğiniz zaman, istediğiniz yerden güvenli bir şekilde imzalayıp göndermenize olanak tanır. Bu, fiziksel evrakları yazdırma, tarama ve postalama ihtiyacını ortadan kaldırarak zamandan ve zahmetten tasarruf etmenizi sağlar. GreenSign, departmanların işlerini daha hızlı, daha az riskle, daha düşük maliyetlerle ve müşteriler ve çalışanlar için daha iyi deneyimlerle yapmalarına yardımcı olmak için çeşitli entegrasyon yolları sunar. GreenSign çözümü dinamik, kodsuz güçlü web formlarını, API entegrasyonlarını ve uygulamalar ve CRM'lerle entegrasyonu içerir.
GoodSign
goodsign.io
Kullandıkça öde e-İmzalar. Abonelik gerekmez. Yalnızca kullandığınız kadar ödediğiniz ilk dijital imza çözümü. Belgelerde, özelliklerde veya kullanıcılarda sınırlama yoktur. Ayrıca küresel ısınmanın engellenmesine yardımcı olmak için dünya çapında 1 milyon ağaç dikme misyonumuz da var. Bu, GoodSign satışları tarafından finanse edilmektedir. Her satışın %20'si ağaç dikmeye gidiyor!
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign, belgeler ve elektronik imza doğrulama konusunda tüm sorunlarınızın çözümüdür. VeriDoc Sign, VeriDoc Global tarafından yıllar içinde geliştirilen patentli doğrulama teknolojisini kullanır. Dünyanın her yerindeki kuruluşlara blockchain ile güvenli elektronik imza çözümleri sağlar. VeriDoc Sign, hem kamu hem de özel sektörün önde gelen şirketlerinden bazılarına elektronik imza ve belge çözümleri sunmaktadır. Blockchain doğrulama teknolojimiz dünya çapında 90'dan fazla ülkede patentlidir ve kuruluşlara makul fiyatlandırmayla en iyi e-imza çözümünü sunmalarında yardımcı olur. Müşterilerimize en iyi hizmetleri sunmak için çalışıyoruz; Kuruluşlar gereksiz bekleme saatlerini ortadan kaldırarak değerli zamandan tasarruf edebilir. VeriDoc Sign ile kuruluşunuzun verimliliği ve üretkenliği artacaktır. VeriDoc e-imza çözümlerinin faydaları, sonsuz kullanıcıların önemli belgeleri doğrulamasına ve bunları gerekli kişilere göndermesine olanak tanır. Blockchain üzerinde elektronik olarak imzalanmış belgeler için zaman damgalarını ve karmaları doğrulama avantajı sağlayan VeriDoc Sign araçlarıyla yanlış yapmış olamazsınız. Cep telefonunuzla bir QR kodunu tarayın; doğrulama sayfasında orijinal belgeyi görebilirsiniz. VeriDoc Sign'ın kaçıramayacağınız diğer özellikleri: Erişim kontrolü Yasal olarak kabul edilebilir Kurcalamaya dayanıklı blockchain güvenliği Uygun fiyatlı
NEWOLDSTAMP
newoldstamp.com
Newoldstamp, orta ölçekli işletmeler, kuruluşlar ve ekipler için mükemmel bir e-posta imza yönetimi ve pazarlama platformudur. Tüm şirket çalışanları için, Teknik veya Tasarım Ekiplerinin katılımını gerektirmeyen hızlı ve basit imza kurulumu. Akıllı telefonlar da dahil olmak üzere başlıca e-posta istemcileri ve cihazlarla kusursuz entegrasyon. Tüm şirket e-postalarında marka tutarlı imzaları kolaylaştırın. Newoldstamp ile şunları yapabilirsiniz: Markalama gereksinimlerini karşılayan etkileşimli bir e-posta imzası oluşturun Ekibinizin tüm e-posta imzalarını tek bir yerden yönetin E-posta imza banner kampanyaları yürütün E-posta imza performansını izleyin Mevcut imza şablonlarını özelleştirin Her departman için farklı e-posta imza şablonları oluşturun Temel Özellikler: Gelişmiş e-posta imza düzenleyicisi ve oluşturucu G Suite, Exchange, Microsoft 365 entegrasyonları Merkezi imza yönetimi İmza banner yönetimi İmza analitiği Büyük e-posta istemcileriyle uyumlu Mobil uyumlu
Xodo Sign
eversign.com
İşyerinde, evde veya hareket halindeyken yasal olarak bağlayıcı elektronik imzalar. Belgeleri çevrimiçi olarak güvenli bir şekilde onaylayın, teslim edin ve imzalayın. Eskiden eversign.
Zoho Sign
zoho.com
Zoho'nun e-imza yazılımını kullanarak iş belgelerini çevrimiçi olarak tam güvenlik ve güvenilirlikle dijital olarak imzalayın. Basit e-imza belge iş akışlarıyla işlemlerinizi otomatikleştirin. Zoho Sign; Zoho CRM, Zoho People, Zoho Recruit, Zoho Forms dahil olmak üzere Zoho uygulamalarının yanı sıra Office 365, G Suite ve Microsoft Teams gibi diğer üçüncü taraf uygulamalarla kolayca entegre olur.
WiseStamp
wisestamp.com
Ödüllü imza oluşturucumuzla güzel özelleştirilmiş e-posta imzaları oluşturun. E-posta imzanızı kolayca oluşturun ve düzenleyin; ÜCRETSİZDİR
Terminus
terminusplatform.com
İşleri yapmanın eski yolu artık işe yaramıyor. Ve geride kalmayı göze alamazsınız. B2B stratejileri gelişti ve oyunun kuralları değişti. Özellikle her dolar ile daha verimli olma yönündeki artan baskı göz önüne alındığında, işletmenizin olması gereken yere sizi ulaştırmak için platforma, uzmanlara ve taktiksel taktik kitaplarına ihtiyacınız var. Terminus, başarınız için oluşturulmuş bir platformdur. Ekibinizin tüm yaşam döngüleri boyunca hesaplarla tanışmasına yardımcı olur; alıcıları hesap edinmeden genişletme ve yenilemeye kadar ilgi çekici dijital deneyimlerle çevreleyen, birinci taraf verilere dayanan bir platforma ihtiyacınız vardır. Motorumuz yatırım getirisini artırmak, dolandırıcılığı en aza indirmek, marka güvenliğine öncelik vermek ve amacı GTM ekipleri için ilgili, eyleme geçirilebilir içgörüye dönüştürmek için tasarlandı.
Skribble
skribble.com
Skribble ile herhangi bir belgeyi elektronik olarak yasal olarak imzalayabilirsiniz. Farklı belgeler, farklı yasal gereklilikler; Skribble'da mevcut tüm e-imza standartlarına tek kaynaktan erişirsiniz ve her duruma hazırlıklı olursunuz.
SignRequest
signrequest.com
Kendinizi imzalayın veya belgeleri imzalayın. Kolay, güvenli, yasal olarak bağlayıcı ve ücretsiz. Dünyanın dört bir yanına gönderilen milyonlarca belge ile SignRequest, güvenli, yasal olarak bağlayıcı ve uygun fiyatlı e-imza çözümüdür.
signNow
signnow.com
İş akışınıza göre ölçeklenen elektronik imza. AirSlate Business Cloud'un bir parçası olan SignNow ile e-İmza iş akışları oluşturun ve ölçeklendirin. Belgeleri imzalamak için imzalayın ve gönderin, anlaşmalar oluşturun, sözleşmeler üzerinde görüşün, ödemeleri kabul edin ve iş süreçlerini otomatikleştirin.
SignEasy
signeasy.com
SignEasy, belgeleri elektronik olarak imzalamak ve doldurmak veya belgeleri telefon, tablet veya bilgisayardan imzalatmak için bulut tabanlı bir çözümdür. SignEasy ile yapılan imzalar, ESIGN Yasası'nın yanı sıra eIDAS ve Avrupa Direktifi (EC/1999/93) ile de uyumludur.
Signaturely
signaturely.com
Signaturely, belgelerin çevrimiçi olarak imzalanmasını sağlayan ücretsiz bir elektronik imza yazılımıdır. E-imzalarla dijital çağa geçerek daha akıllı ve daha hızlı çalışın. Belgeleri elle imzalamak, taramak ve e-postayla göndermek başınızı ağrıtıyor, öyle değil mi? Baş ağrısını mükemmel bir şekilde ortadan kaldırır ve sizi dijital çağa taşır.
Sertifi
sertifi.net
Sertifi, yasal olarak bağlayıcı e-İmzalardan güvenli çevrimiçi ödeme yakalama ve güvenli çevrimiçi kredi kartı yetkilendirmesi yakalamaya kadar işi kapatmanın en hızlı ve en güvenli yolunu sunar. Dünya çapında binlerce şirket işlerini daha hızlı kapatmak, geliri daha hızlı tahsil etmek, güvenliği ve uyumluluğu geliştirmek ve kağıtsız çalışmak için Sertifi'ye güveniyor.
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Belgeleri ve formları imzalayın. Kolayca. Güvenli bir şekilde. Herhangi bir yer. Tüm PDF ve e-imzanız için bir yer. Acrobat anladım. Acrobat işareti ile iş akışlarınızı dönüştürün ve hızlandırın-Microsoft'un tercih ettiği e-imza çözümü ve Adobe Acrobat'ın gücünü bir pakette de içeren tek e-imza aracı.
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe, müşteri iletişimini güvence altına almaya ve otomatikleştirmeye, belge imzalamaya ve değişim ve uyumluluğu geliştirmeye yardımcı olur. Belgeleri güvence altına alıyoruz ve belge akışlarını otomatikleştiriyoruz. Güçlü bir e-imzadan, esnek bir e-form motoru aracılığıyla yapılandırılabilir müşteri portallarına kadar, kuruluşların kişisel verileri, sözleşmeleri, para ve kimliği içeren iş süreçlerini düzenlemelerine yardımcı olarak, dahil olan zamanın% 90'ını tasarruf eder. İK departmanları bizi çalışanlara dahil etmek ve ödeme kaymaları dağıtmak için kullanır. Satış departmanları bizi yerleşik müşteriler için kullanır. Profesyonel hizmet firmaları bizi sözleşmeler imzalamak, veri yakalamak ve müşterileriyle belge alışverişi yapmak için kullanırlar. Okullar bizi kabul süreçlerini otomatikleştirmek için kullanır.
Dropbox Sign
hellosign.com
Dropbox Sign (eski adıyla HelloSign), çevrimiçi olarak güvenli bir şekilde imzalamanın ve imza istemenin sezgisel yoludur. Yeni işe alım teklif mektuplarından kredilere, satış sözleşmelerinden gizlilik sözleşmelerine kadar her türlü sözleşmeye yasal olarak geçerli imzalar ekleyin. Ödüllü bir kullanıcı arayüzü, güçlü yönetici kontrolleri, belge izleme ve kalem ve kağıt yöntemlerinden daha güvenli olan kurumsal düzeyde güvenlik, hepsi varsayılan olarak kutudan çıkar çıkmaz gelir. Daha hızlı imzalayın. Dropbox Sign, işletmelerin sözleşmeleri, imzalanması ve geri gönderilmesi ortalama 15 gün süren geleneksel kağıt bazlı sözleşmelere kıyasla ortalama %80 daha hızlı imzalamasına yardımcı olur. Belge tamamlama sayısını artırın. İzleme, otomatik hatırlatmalar ve mobil imzalama gibi özelliklerle Dropbox Sign, belge tamamlama oranlarını %96'ya kadar artırdı. Sözleşmeleri hızla gönderin. Şablonlar ve veri doğrulama gibi özelliklerle birleştirilmiş ödüllü, sezgisel bir arayüz, Dropbox'ın herkesin sözleşmeleri imza için göndermesinin hızlı ve kolay olduğu anlamına gelir. Sevdiğiniz araçlarla çalışın. Dropbox Sign, Salesforce, Slack, Oracle, HubSpot CRM, Microsoft Word gibi uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre olur, böylece belgeleri doğrudan favori araçlarınızdan imza için gönderebilirsiniz. Sözleşmeleri otomatik olarak dosyalayın ve saklayın. İmzalı belgeleri otomatik olarak kaydedin ve bunları Google Drive, Dropbox, Evernote, Box, OneDrive veya SharePoint gibi tercih ettiğiniz bulut depolama alanında istediğiniz zaman bulun. Her anlaşmayı mahkemede kabul edilebilir hale getirin. Her Dropbox Sign sözleşmesine, tüm tarafları koruyan ve iyileştirme maliyetlerini ve yasal zorlukları azaltan, mahkeme tarafından kabul edilebilir bir denetim kaydı eklenir. Her şeyi güvende tutun. Tüm belgeleriniz hem aktarım sırasında hem de bekleme sırasında şifreleme kullanılarak gizli tutulur. Daha derin işlevsellik ekleyin. Dropbox Sign API, güçlü e-İmza işlevselliğini doğrudan uygulamanıza, iş akışınıza veya web sitenize yerleştirir. Gömülü imzalama, özel markalama ve yerleşik şablonlar gibi özellikler, gerçekten kusursuz bir ürün içi imzalama deneyimi yaratır. Olağanüstü bir geliştirici deneyimi ve özel API destek ekibi, sektör ortalamasından 2 kat daha hızlı ortalama uygulama süresiyle güvenli, güvenilir ve zengin özelliklere sahip bir imza deneyimi elde edeceğiniz anlamına gelir.
Formstack
formstack.com
Formstack Forms, işletmelerin dijital formlar oluşturma ve anketler, potansiyel müşteriler, kayıtlar ve daha fazlası için veri toplama süreçlerini otomatikleştirmesine yardımcı olan bulut tabanlı bir çözümdür. Temel özellikler arasında veri yönlendirme, dosya yükleme, veri şifreleme, ödeme toplama ve form analitiği yer alır. Her büyüklükteki işletme için tasarlanan Formstack Forms, kullanıcıların formlar aracılığıyla gönderilen verileri onaylamak, reddetmek ve bunlara yorum yapmak için ekiplerle işbirliği yapmasına olanak tanır. Sürükle ve bırak form oluşturucusu ile Formstack Forms, kuruluşlardaki kullanıcılara kod bilmeye gerek kalmadan markalı formlar, anketler ve iş akışları oluşturma olanağı sağlar. Daha teknik kullanıcılar için Formstack Forms, kullanıcıların ve 3. taraf uygulamaların Formstack kaynaklarına programlı olarak erişmesine olanak tanıyan açık bir API sunar. Formstack, Mailchimp, Salesforce, PayPal, Amazon S3, PowerAutomate ve daha fazlası gibi çeşitli üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyona olanak tanır. Formstack aylık abonelikle mevcuttur ve destek, belgeler ve diğer çevrimiçi önlemlerle genişletilir.
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