E-İmza Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Türkiye

Şirketinizden ayrılan her e-postaya tutarlı ve uyumlu imzalar, sorumluluk reddi beyanları ve markalama eklemenizi sağlayacak güçlü bir araç mı arıyorsunuz? Ödüllü aracımız Crossware Mail Signature (Microsoft 365, Microsoft Exchange ve HCL Domino için) sizin için çözümdür. Hangi cihazdan gönderiyor olursanız olun, her e-postaya şık, uyumlu ve kişiselleştirilmiş imzalar otomatik olarak eklenir. Basit bir sürükle ve bırak görsel düzenleyicisiyle mükemmel imzanızı oluşturmak kolaydır veya biraz daha teknik bilgi edinin ve kaynak kod düzenleyicimizle imzanızı HTML'de oluşturmaya geçin. İmza aracımız, imzaların dinamik ve akıllı olmasını sağlamak amacıyla sürekli olarak geliştirilmektedir. Bu, bağlama duyarlı ve şirketinizin benzersiz gereksinimlerine göre özelleştirilmiş anlamına gelir. Basit kural oluşturucumuzla imzalarınızın ne zaman, nerede ve nasıl uygulanacağını kontrol eden kurallar oluşturabilir ve uygulayabilirsiniz. Active Directory alanlarına, alıcı adreslerine, tarihlere ve daha fazlasına dayalı olarak imzaların veya imza bloklarının (imzanızın daha küçük bir kısmı) uygulanmasına yönelik kuralları hızla oluşturun. Son derece özel veya karmaşık bir kurala ihtiyacınız varsa kuralları C# dilinde de yazabilirsiniz. Crossware Mail Signature, her bir imzayı veya imza bloğunu kimin düzenleyebileceğini kontrol etmenizi sağlar; imzanızı istenmeyen değişikliklere karşı güvende tutmak için yalnızca pazarlama ekibinin reklam başlığı bölümünü düzenlemesine ve hukuk ekibinin yasal sorumluluk reddi beyanını düzenlemesine izin vermeyi seçebilirsiniz. Crossware Mail Signature, baştan sona son derece güvenli olacak şekilde tasarlandı. E-postalarınızı saklamayız, kopyalamayız ve bunları Microsoft Azure Veri Merkezlerinde güvenli bir şekilde işlemeyiz. Daha fazla güvenlik için Crossware Mail Signature'ı ayarlarken seçtiğiniz Microsoft Veri Merkezini de belirleyebilirsiniz. Özellikler: - E-posta üstbilgilerinize ve altbilgilerinize logolar, grafikler, reklam afişleri, sosyal medya simgeleri, Active Directory alanları, sorumluluk reddi beyanları ve metin ekleyin. - Güçlü kurallarla imzalarınızı istediğiniz zaman, istediğiniz yerde ve nasıl uygulayın. - Her cihazda ve e-posta istemcisinde imzalar. - İmzanızın her parçasını ayrı ayrı kontrol edilen bloklarla kontrol edin. - Görsel / HTML kod düzenleyici - Alıcılara ve gönderenlere göre imzaları gerçek zamanlı olarak önizleyin. - İmzaları Outlook'ta görüntüleyin ve imzalarınızı Gönderilmiş Öğeler'de görün. - Akıllı ve dinamik imza uygulaması - Dağıtım yapacağınız Microsoft Veri Merkezinizi seçin - Tarayıcı tabanlı düzenleyicimizle istediğiniz zaman, istediğiniz yerde düzenleyin Bizi dünyanın önde gelen imza çözümü yapan şeyin ne olduğunu öğrenin - Ücretsiz Denemenizi şimdi başlatın!