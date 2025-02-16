E-İmza Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Sint Maarten

Secured Signing

securedsigning.com

Güvenli İmzalama, işletmelerin belgeleri elektronik olarak imzalamasına yardımcı olan bir dijital imza ve uzaktan çevrimiçi noter yazılımıdır. Belgeleri imzalamanın güvenli, kullanışlı ve uygun maliyetli bir yoludur ve küresel olarak çok sayıda sektör düzenlemesiyle uyumludur. 2010 yılında kurulan ve merkezi Auckland, Yeni Zelanda'da bulunan bir dizi özellik sunuyoruz: Dijital imzalar: Güvenli İmzalama, belgelerin orijinalliğini ve bütünlüğünü sağlayan güvenilir, kurcalamaya dayanıklı bir dijital imza (PKI) teknolojisi kullanır. Uzaktan çevrimiçi noter tasdiki: Güvenli İmzalama, belgelerin elektronik olarak imzalanmasına ve noter tasdiki yapılmasına olanak tanıyan uzaktan çevrimiçi noter tasdik hizmetleri sunar. Belge izleme: Güvenli İmzalama, imzalanan tüm belgelerin durumunu izler, böylece kimin ne zaman imzaladığını kolayca görebilirsiniz. Hatırlatıcılar: Güvenli İmzalama, belirli bir tarihe kadar bir belgeyi imzalamamış olan imzalayanlara hatırlatıcılar gönderebilir. Raporlama: Güvenli İmzalama, imzalanan tüm belgeler hakkında ayrıntılı raporlar sağlar, böylece imzalama etkinliğinizi ve uyumluluğunuzu takip edebilirsiniz. Güvenli İmzalama, belgeleri elektronik olarak imzalaması gereken her boyuttaki işletme için iyi bir seçenektir. Belgeleri imzalamanın güvenli, kullanışlı ve uygun maliyetli bir yoludur ve çeşitli sektör düzenlemeleriyle uyumludur. Güvenli İmzalamanın bazı avantajları şunlardır: Güvenlik: Güvenli İmzalama, belgelerin orijinalliğini ve bütünlüğünü sağlayan güvenilir bir dijital imza (PKI) teknolojisi kullanır. Bu, belgeleri elektronik olarak imzalamanın güvenli ve güvenilir bir yolu olmasını sağlar. Kolaylık: Güvenli İmzalama, belgeleri elektronik olarak imzalamayı kolaylaştırır. İnternet bağlantınız olduğu sürece istediğiniz zaman, istediğiniz yerden belge imzalayabilirsiniz. Uyumluluk: HIPAA, GDPR ve MISMO dahil olmak üzere bir dizi sektör düzenlemesiyle uyumludur. Bu, düzenlemeye tabi sektörlerdeki işletmeler için belgeleri imzalamanın güvenli ve emniyetli bir yolu olmasını sağlar. Uygun maliyetli: Kurulum ücreti yoktur ve yalnızca ihtiyacınız olan özellikler için ödeme yaparsınız. Güvenli İmzalama, Bullhorn, Microsoft Outlook, Gmail, RecruitOnline, JobAdder, FastTrack360 ve daha fazlası gibi çeşitli üçüncü taraf sistemlerle entegrasyonu kolaylaştırır. Diğer özellikler arasında e-posta bildirimleri, şablonlar, merkezi bir kontrol paneli, özel markalama, raporlama ve hatırlatıcılar bulunur. Güvenli İmzalamayı destekleyen kullanıcıya özel X509 PKI dijital imza teknolojisi, imza sahiplerinin ve belgelerin orijinalliğini sağlar. İmza belgeyi mühürler, böylece herhangi bir değişiklik imzayı geçersiz kılar. 2002 tarihli Yeni Zelanda Elektronik İşlemler Yasası ve ilgili uluslararası mevzuata uygunluk, dünya çapında geçerlilik ve yasal uygulanabilirliği garanti eder. Güvenli İmzalamayı benimseyen kuruluşlar, maliyetlerde önemli bir azalma, eksiksiz ve doğru belgelerin hızlı bir şekilde teslim edilmesi, kısa ve etkili bir iş süreci ve son derece memnun müşteriler deneyimliyor.