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E-İmza Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Martinik
E-imza yazılımı, kullanıcıların belgeler üzerinde elektronik imza toplamasına olanak tanıyarak fiziksel evrak ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu yazılım, elektronik imza gerektiren, yasal açıdan hassas belgelerin dağıtım sürecini basitleştirir. Kuruluşlar, müşterilerin, çalışanların veya ortakların imzasını gerektiren satış sözleşmeleri veya iş evrakları gibi belgeleri güvenli bir şekilde şifrelemek için e-imza yazılımını kullanır. E-imza yazılımı genellikle CRM yazılımı, ERP sistemleri, İK yönetim paketleri ve muhasebe araçları dahil olmak üzere çeşitli üçüncü taraf uygulamalarla entegre olur. Bu entegrasyon, tekliflerin, sözleşmelerin ve tedarikçi etkileşimlerinin kusursuz yönetimini kolaylaştırır. Ek olarak, e-imza yazılımı hem yerel hem de federal yasal gereklilikleri karşılayan yerleşik güvenlik standartlarına uyar. Bu, yasal belgelerin sorunsuz alışverişini sağlar ve yazılım aracılığıyla alınan imzaların meşruiyetini ve yasal geçerliliğini garanti eder.
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DocuSign
docusign.com
Docusign e-İmza, işletmelerin ve bireylerin neredeyse her yerden, her zaman ve neredeyse her cihazdan güvenli bir şekilde sözleşme gönderip imzalamasının yoludur. Docusign uygulamasının kullanımı kolaydır, tüm taraflar için sınırsız ücretsiz imzalama olanağı sunar ve dünya çapında milyonlarca insan ...
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Belgeleri ve formları imzalatın. Kolayca. Güvenli bir şekilde. Herhangi bir yer. Tüm PDF ve e-imza çalışmalarınız için tek yer. Acrobat bunu başardı. Microsoft'un tercih ettiği e-imza çözümü ve aynı zamanda Adobe Acrobat'ın gücünü tek bir pakette içeren tek e-imza aracı olan Acrobat Sign ile iş ak...
Zoho Sign
zoho.com
Zoho'nun e-imza yazılımını kullanarak iş belgelerini çevrimiçi olarak tam güvenlik ve güvenilirlikle dijital olarak imzalayın. Basit e-imza belge iş akışlarıyla işlemlerinizi otomatikleştirin. Zoho Sign; Zoho CRM, Zoho People, Zoho Recruit, Zoho Forms dahil olmak üzere Zoho uygulamalarının yanı sıra...
DocHub
dochub.com
DocHub, herkese belge düzenleme, imzalama, dağıtım ve form tamamlama işlemlerini kolaylaştırma yetkisi verir. DocHub ayrıca, kullanıcıların belgeleri doğrudan Google uygulamalarından içe aktarmasına, dışa aktarmasına, değiştirmesine ve imzalamasına olanak tanıyan Google Workspace ile son derece popü...
Signaturely
signaturely.com
Signaturely, belgelerin çevrimiçi olarak imzalanmasını sağlayan ücretsiz bir elektronik imza yazılımıdır. E-imzalarla dijital çağa geçerek daha akıllı ve daha hızlı çalışın. Belgeleri elle imzalamak, taramak ve e-postayla göndermek başınızı ağrıtıyor, öyle değil mi? Baş ağrısını mükemmel bir şekilde...
Dropbox Sign
hellosign.com
Dropbox Sign (eski adıyla HelloSign), çevrimiçi olarak güvenli bir şekilde imzalamanın ve imza istemenin sezgisel yoludur. Yeni işe alım teklif mektuplarından kredilere, satış sözleşmelerinden gizlilik sözleşmelerine kadar her türlü sözleşmeye yasal olarak geçerli imzalar ekleyin. Ödüllü bir kullanı...
SignEasy
signeasy.com
SignEasy, belgeleri elektronik olarak imzalamak ve doldurmak veya belgeleri telefon, tablet veya bilgisayardan imzalatmak için bulut tabanlı bir çözümdür. SignEasy ile yapılan imzalar, ESIGN Yasası'nın yanı sıra eIDAS ve Avrupa Direktifi (EC/1999/93) ile de uyumludur.
Mail Butler
mailbutler.io
Bu, gelen kutunuzu daha akıllı hale getiren e-posta eklentisi Mailbutler'dır. Mailbutler size doğrudan gelen kutunuzdan erişebileceğiniz çok sayıda kullanışlı, üretkenliği artırıcı özellik sunar. Akıllı işlevsellik sunarak Apple Mail, Gmail veya Outlook e-posta istemcinizin yerel özelliklerini geliş...
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai, yaratıcı ve dijital ajanslar, danışmanlıklar ve profesyonel hizmet sağlayıcılar için tek adresli bir platformdur. İşletmelere, işlerine ilişkin eksiksiz ve gerçek zamanlı bir genel bakış sağlamak için tasarlanmıştır. İş operasyonlarınızı basitleştirin ve projelerinizi, müşterilerinizi ve eki...
Foxit eSign
foxit.com
Foxit, 650 milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanılıyor ve dünya çapında 200'den fazla ülkede bulunan KOBİ'lerden küresel işletmelere kadar 425.000'den fazla müşteriye satış yapıyor. Foxit eSign, önemli imzalı belgeleri hazırlamak ve toplamak için yasal olarak bağlayıcı bir e-imza hizmetidir. E...
Nitro
gonitro.com
Nitro, PDF yazılımı, belge yönetimi ve elektronik imzalarda küresel bir SaaS lideridir. Nitro'nun Üretkenlik Platformu, güçlü PDF araçlarını, dijital iş akışlarını, son derece güvenli e-İmzalama ve kimlik doğrulama özelliklerini içerir. Sektör lideri iş zekası ve analitik ürünü, tamamı sınıfının en ...
Encyro
encyro.com
Encyro, güvenli dosyaları herhangi bir e-posta adresine göndermenizi sağlar. İstemcileri davet etmek, paylaşılan klasörler oluşturmak veya izinleri yapılandırmak için zaman harcamayı bırakın. Müşterilerden oturum açmalarını istemeden güvenli mesaj ve dosyalar alın. Encyro, bilgisayarda imzalamak içi...
signNow
signnow.com
İş akışınıza göre ölçeklenen elektronik imza. AirSlate Business Cloud'un bir parçası olan SignNow ile e-İmza iş akışları oluşturun ve ölçeklendirin. Belgeleri imzalamak için imzalayın ve gönderin, anlaşmalar oluşturun, sözleşmeler üzerinde görüşün, ödemeleri kabul edin ve iş süreçlerini otomatikleş...
WiseStamp
wisestamp.com
Ödüllü imza oluşturucumuzla güzel özelleştirilmiş e-posta imzaları oluşturun. E-posta imzanızı kolayca oluşturun ve düzenleyin; ÜCRETSİZDİR
Formstack
formstack.com
Formstack Forms, işletmelerin dijital formlar oluşturma ve anketler, potansiyel müşteriler, kayıtlar ve daha fazlası için veri toplama süreçlerini otomatikleştirmesine yardımcı olan bulut tabanlı bir çözümdür. Temel özellikler arasında veri yönlendirme, dosya yükleme, veri şifreleme, ödeme toplama v...
Xodo Sign
eversign.com
İşyerinde, evde veya hareket halindeyken yasal olarak bağlayıcı elektronik imzalar. Belgeleri çevrimiçi olarak güvenli bir şekilde onaylayın, teslim edin ve imzalayın. Eskiden eversign.
Concord
concordnow.com
Concord, tüm sözleşmeleriniz için ihtiyacınız olan tek araçtır. Uygulamalar, düzenleyiciler ve e-imza araçları arasında geçiş yaparak daha az zaman harcayın ve paradan tasarruf edin. 500.000'den fazla şirket sözleşmelerinde Concord'a güveniyor. Concord'la şunları yapabilirsiniz: * Kuruluşunuzdaki h...
SignFree
signfree.io
SignFree, hızlı ve güvenli belge imzalama için tasarlanmış, başvurulacak e-imza çözümünüzdür. SignFree ile sınırsız belgeyi 30 saniyeden kısa sürede ücretsiz olarak imzalayabilirsiniz. Kağıt israfına elveda deyin ve sözleşmelerinizi yönetmenin daha hızlı, daha yeşil bir yolunu benimseyin. İmzaları b...
Terminus
terminusplatform.com
İşleri yapmanın eski yolu artık işe yaramıyor. Ve geride kalmayı göze alamazsınız. B2B stratejileri gelişti ve oyunun kuralları değişti. Özellikle her dolar ile daha verimli olma yönündeki artan baskı göz önüne alındığında, işletmenizin olması gereken yere sizi ulaştırmak için platforma, uzmanlara v...
Skribble
skribble.com
Skribble ile herhangi bir belgeyi elektronik olarak yasal olarak imzalayabilirsiniz. Farklı belgeler, farklı yasal gereklilikler; Skribble'da mevcut tüm e-imza standartlarına tek kaynaktan erişirsiniz ve her duruma hazırlıklı olursunuz.
MySignature
mysignature.io
MySignature, Gmail, Outlook, Apple Mail, Thunderbird, Office 365 için profesyonel ve görsel açıdan etkileyici e-posta imzaları ve Google Workspace için e-posta imza yönetimi oluşturmaya yardımcı olan çevrimiçi bir e-posta imza oluşturucudur. Teknik altyapıya gerek yok. Ayrıca, Gmail için MySignature...
Scrive
scrive.com
Scrive, elektronik imza ve kimlik doğrulama çözümleriyle anlaşmaya dayalı iş süreçlerini otomatikleştirir. 2010 yılında Stockholm'de kurulan Scrive, hızla İskandinav ülkelerinde e-işaret pazar lideri haline geldi ve Avrupa'ya doğru genişlemeye devam ediyor. Kullanım kolaylığı ve güçlü güvenlik önlem...
BoldSign
boldsign.com
BoldSign, yasal olarak bağlayıcı imzalar için belgelerin gönderilmesini hızlı, basit, güvenli ve uygun maliyetli hale getiren modern bir e-imza uygulamasıdır. Dijital imzaları kendi uygulamalarına entegre etmek isteyenler için kullanımı kolay API özel olarak tasarlanmıştır. Syncfusion'ın geliştirici...
SignRequest
signrequest.com
Kendiniz imzalayın veya belgeleri imzalatın. Kolay, güvenli, yasal olarak bağlayıcı ve ücretsiz.
NEWOLDSTAMP
newoldstamp.com
Newoldstamp, orta ölçekli işletmeler, kuruluşlar ve ekipler için mükemmel bir e-posta imza yönetimi ve pazarlama platformudur. Tüm şirket çalışanları için, Teknik veya Tasarım Ekiplerinin katılımını gerektirmeyen hızlı ve basit imza kurulumu. Akıllı telefonlar da dahil olmak üzere başlıca e-posta is...
Signwell
signwell.com
SignWell (eski adıyla Docsketch). Belgelerinizi imzalamayı o kadar kolaylaştırın ki geri dönüş süresini yarı yarıya azaltın. SignWell, yasal olarak bağlayıcı e-imzalar ve daha hızlı belge imzalama için bir elektronik imza aracıdır.
Sertifi
sertifi.net
Sertifi, yasal olarak bağlayıcı e-İmzalardan güvenli çevrimiçi ödeme yakalama ve güvenli çevrimiçi kredi kartı yetkilendirmesi yakalamaya kadar işi kapatmanın en hızlı ve en güvenli yolunu sunar. Dünya çapında binlerce şirket işlerini daha hızlı kapatmak, geliri daha hızlı tahsil etmek, güvenliği ve...
Workiro
workiro.com
E-imza da dahil olmak üzere görev, iletişim ve belge yönetimi özelliklerini benzersiz bir şekilde birleştiren yeni nesil bir uygulama; herhangi bir işi herkesle daha iyi bir şekilde yapmanıza yardımcı olur.
eSignly
esignly.com
Esignly, elektronik belgelerin kolay, verimli ve güvenli bir şekilde imzalanmasına olanak tanıyan, pazardaki lider e-İmza çözümüdür. Her zaman, her yerde, her cihazdan erişilebilen her boyuttaki ve sektördeki işletme, manuel, kağıt tabanlı imza yöntemlerini Esignly'nin elektronik imzalarıyla değişti...
StampyMail
stampymail.com
StampyMail, herhangi bir kuruluş için e-posta imzalarını herhangi bir PC veya mobil cihazdan merkezi, hızlı ve sezgisel bir şekilde oluşturmaya, yönetmeye ve görüntülemeye yönelik bir web platformudur. Herhangi bir e-posta çözümüyle (Microsoft 365, Google Workspace, G Mail, Outlook, Thunderbird, Exc...
DocuX
docux.ai
Belgelerinizi ve sözleşmelerinizi otomatik pilota alın. DocuX, belgelerinizin ve sözleşmelerinizin tüm yaşam döngüsünü (oluşturma ve işbirliğinden e-İmzalama ve uzun vadeli arşivlemeye kadar) yönetmenize olanak tanıyan yapay zeka destekli tek platformdur. Belgelerinize otomatik olarak öncelik veren ...
DottedSign
dottedsign.com
Belgeleri DottedSign ile web'de, iOS ve Android cihazlarda yasal olarak uygulanabilir bir şekilde çevrimiçi imzalayın. İlk elektronik imzanızı bugün yakalayın!
Mailtastic
mailtastic.com
Mailtastic, çalışanlarınızın e-posta imzalarını merkezi olarak yönetmenize ve günlük e-posta trafiğini güçlü bir pazarlama kanalına dönüştürmek için bunları pazarlama banner'larıyla genişletmenize olanak tanır. Mailtastic, Fortune 500+ şirketleri de dahil olmak üzere dünyanın her yerindeki her büyük...
Opensense
opensense.com
Tüm cihazlarda e-posta imzalarını merkezi olarak yönetin. Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach ve daha fazlasıyla harika çalışır!
SIGN.PLUS
sign.plus
SIGN.PLUS, iş akışlarını daha hızlı hale getirmek için tasarlanmış bir elektronik imza çözümüdür. Çeşitli platformlarda kullanımı kolay, güvenli ve güvenilirdir.
inSign
getinsign.com
Elektronik İmza Yazılımı, belgelerin imzalanmasını hızlı ve kolay hale getirir. inSign, eIDAS ve ZertES'e göre gelişmiş (AES) ve nitelikli elektronik imzaları (QES) destekler. İmza yasal olarak güvenli ve kanıtlanabilir. İmzalama tarayıcıda veya uygulama aracılığıyla mümkündür; kurulum gerekmez. inS...
SignHouse
usesignhouse.com
SignHouse ücretsiz, modern ve basit bir e-İmza çözümüdür. Ücretsiz planın yanı sıra, ömür boyu anlaşma teklifi sunuyoruz; bu da bizi diğer elektronik imza uygulamalarının %90'ından fazlasından ayırıyor. DocuSign gibi güncelliğini kaybetmiş bir uygulamaya aylık ücret ödemek yerine, SignHouse için yal...
emSigner
emsigner.com
emSigner, bireylerin ve kuruluşların belgeleri dijital olarak imzalamasına olanak tanıyan bir elektronik belge imzalama çözümüdür. emSigner'ın gelişmiş e-İmza çözümleriyle iş akışınızı dönüştürün.
Exclaimer
exclaimer.com
Profesyonel e-posta imzaları oluşturun ve yönetin. E-posta imza yönetimi çözümlerimiz, kuruluşunuzun e-posta imzalarını tasarlamayı ve kontrol etmeyi kolaylaştırır.
Signable
signable.co.uk
Signable'ın elektronik imza yazılımı, yasal olarak bağlayıcı ve güvenli çevrimiçi belgeleri saniyeler içinde göndermenize yardımcı olur. Bugün e-İmzalarla başlayın!
Signority
signority.com
Signority, yazdırma-imzalama-tarama işleminin yerini alan bir e-İmza ve belge iş akışı otomasyon yönetimi aracıdır. 2010 yılında kurulan Signority, HIPAA uyumludur ve Kuzey Amerika'nın sağlık, personel, kar amacı gütmeyen kuruluş ve eğitim sektörlerinde lider bir e-İmza sağlayıcısıdır. Şablonlar, to...
Contractify
contractify.io
Contractify, sözleşmelerin çevrimiçi olarak e-imzalanması, yönetilmesi ve otomatikleştirilmesi sürecini basitleştiren bir sözleşme yönetimi yazılımıdır. Ekiplerin etkili bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanır ve hukuk ekipleri, finans ekipleri ve iş liderleri için özel olarak tasarlanmış çeşit...
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – İşletmenizin Satış, Destek ve Pazarlama için ihtiyaç duyduğu tek yazılım Web sitenizin ziyaretçileri var ancak bunları müşteriye dönüştüremiyor musunuz? Hadi bunu değiştirelim! Serviceform, dünya çapındaki işletmelerin web sitesi ziyaretçilerini gelire dönüştürmelerine yardımcı olur. B...
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe, müşteri iletişiminin, belge imzalamanın ve alışverişin güvenli hale getirilmesine ve otomatikleştirilmesine ve uyumluluğun geliştirilmesine yardımcı olur. Belgeleri güvence altına alıyor ve belge akışlarını otomatikleştiriyoruz. Güçlü e-imzadan esnek bir e-form motoruna ve yapılandırılab...
Letsignit
letsignit.com
%98 müşteri memnuniyeti ve dünya çapında 1.000.000'den fazla kullanıcısıyla Letsignit, pazarlama ve BT ekiplerinin marka tutarlılığı elde etmek, potansiyel müşteri yaratmayı teşvik etmek ve çalışan katılımını artırmak için çalışanların e-posta imzalarını optimize etmesine yardımcı olan güçlü bir çöz...
FuseSign
fusesign.com
Uygun fiyatlı, güvenli ve kullanımı kolay Dijital İmzalama aracı. FuseSign profesyonel hizmet sektörü için özel olarak tasarlanmıştır. Belgeleri imzalanacak şekilde gönderin ve günlerce değil, birkaç dakika içinde geri alın. Yasal olarak bağlayıcıdır ve çok çeşitli belgeler için kullanılabilir. Fuse...
DocuFirst
docufirst.com
DocuFirst, iş formlarınızı ve belgelerinizi tek bir basit, güvenli çevrimiçi platformda yönetmenin kolay yoludur. DocuFirst, bir e-imza çözümünden çok daha fazlasıdır! Güçlü belge yönetimi yetenekleri sağlamanın yanı sıra, işletmelerin formları doldurmak için gereken verileri toplamasına ve depolama...
DocVerify
docverify.com
DocVerify, güçlü bir eSign ve uzaktan çevrimiçi noter tasdiki (RON) çözümüyle imzaları ve noter onayını dijital çağa taşıyor. Artık yasal olarak bağlayıcı belgeleri güvenilir, çevrimiçi bir ortamda güvenli bir şekilde imzalayabilir, yönetebilir ve saklayabilirsiniz. DocVerify'ın onaylı ve sertifikal...
Secured Signing
securedsigning.com
Güvenli İmzalama, işletmelerin belgeleri elektronik olarak imzalamasına yardımcı olan bir dijital imza ve uzaktan çevrimiçi noter yazılımıdır. Belgeleri imzalamanın güvenli, kullanışlı ve uygun maliyetli bir yoludur ve küresel olarak çok sayıda sektör düzenlemesiyle uyumludur. 2010 yılında kurulan v...
SIGNandGO
signandgo.io
SIGNandGO, şirketinize merkezi bir e-posta imza yönetimi sağlar. SIGNandGO ile tasarlanan imza banner'ı marka bilinirliğini artırır. Kişiye özel imza tasarımları ile marka kimliğinizi yansıtan dijital kartvizitlere sahip olursunuz. E-posta imza çözümü SIGNandGO ile imzalar daha profesyonel bir görün...
Zoopsign
zoopsign.com
Zoop Sign e-İmza ve belge izleme çözümleriyle sözleşme yönetimini basitleştirin, güvenliği artırın ve iş akışlarını optimize edin. Ücretsiz denemenizi şimdi başlatın
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign, belgeler ve elektronik imza doğrulama konusunda tüm sorunlarınızın çözümüdür. VeriDoc Sign, VeriDoc Global tarafından yıllar içinde geliştirilen patentli doğrulama teknolojisini kullanır. Dünya çapındaki kuruluşlara blockchain ile güvenli elektronik imza çözümleri sağlar. VeriDoc Sign,...
WeSign
wesign.com
Geçerli kabul edilen diğer e-İmza türleri Dijital imza ve e-İmza dışında, yaygın olarak kabul görmeye başlayan başka elektronik imza türleri de vardır.
Mekari Sign
mekarisign.com
Güvenli ve entegre sözleşme imzalama yazılımıyla anlaşmaları daha hızlı tamamlayın Sözleşmeleri tek bir birleşik platformda hazırlayın, gönderin ve imzalayın. Sertifikalı bir dijital imza ve Peruri'nin resmi eMeterai'si ile tüm sözleşmeleri daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde tamamlayın.
Agrello
agrello.io
Agrello ile daha akıllı çalışın Dijital dönüşüm yolculuğunuza bizimle başlayın! İster zaman zaman dijital belgeleri imzalamanız, ister şirketinizin tüm yasal belgelerini yönetmeniz gerekiyorsa, size yardımcı olmak için buradayız. // Stres olmadan ve öğrenmeden başlayın Yeni araçlar sıklıkla yeni bec...
SuiteFiles
suitefiles.com
Belge oluşturma, ortak çalışma ve imzalama işlemlerinin tümü tek bir noktada. SuiteFiles, muhasebe ve profesyonel hizmet firmaları için güçlü ancak basit bir belge yönetimi yazılımıdır. İş akışlarımız, küçük ve orta ölçekli firmaların müşterileriyle birlikte büyümek için tam olarak ihtiyaç duyduğu ş...
Legalesign
legalesign.com
Legalesign, sözleşmeleri çevrimiçi olarak göndermek, imzalamak ve yönetmek için kullanılan İngiltere merkezli bir e-İmza yazılımıdır. Şirketler Legalesign'ı önemli verimlilik ve finansal faydalar elde etmek, yazıcı ihtiyacını ortadan kaldırarak ve her yerden imza atmalarını sağlayarak müşterilerinin...
CocoSign
cocosign.com
KOBİ'ler ve Profesyoneller için Daha Kolay, Daha Hızlı, Daha Güvenli e-İmza Çözümü CocoSign'ın güvenilir ve yasal olarak bağlayıcı eSign yazılımıyla elektronik imzaları hızla ve zahmetsizce imzalayın, gönderin, takip edin ve toplayın.
BlueInk
blueink.com
Blueink ile eSign: Kalitenin Maliyet Verimliliğiyle Buluştuğu Yer. Yüksek e-İmza maliyetlerine elveda deyin. Blueink'in güvenli, uygun fiyatlı ve imza dostu e-İmza çözümlerini seçin.