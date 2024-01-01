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E-İmza Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Curaçao

E-imza yazılımı, kullanıcıların belgeler üzerinde elektronik imza toplamasına olanak tanıyarak fiziksel evrak ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu yazılım, elektronik imza gerektiren, yasal açıdan hassas belgelerin dağıtım sürecini basitleştirir. Kuruluşlar, müşterilerin, çalışanların veya ortakların imzasını gerektiren satış sözleşmeleri veya iş evrakları gibi belgeleri güvenli bir şekilde şifrelemek için e-imza yazılımını kullanır. E-imza yazılımı genellikle CRM yazılımı, ERP sistemleri, İK yönetim paketleri ve muhasebe araçları dahil olmak üzere çeşitli üçüncü taraf uygulamalarla entegre olur. Bu entegrasyon, tekliflerin, sözleşmelerin ve tedarikçi etkileşimlerinin kusursuz yönetimini kolaylaştırır. Ek olarak, e-imza yazılımı hem yerel hem de federal yasal gereklilikleri karşılayan yerleşik güvenlik standartlarına uyar. Bu, yasal belgelerin sorunsuz alışverişini sağlar ve yazılım aracılığıyla alınan imzaların meşruiyetini ve yasal geçerliliğini garanti eder.

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DocuSign

DocuSign

docusign.com

Docusign e-İmza, işletmelerin ve bireylerin neredeyse her yerden, her zaman ve neredeyse her cihazdan güvenli bir şekilde sözleşme gönderip imzalamasının dünyanın 1 numaralı yoludur. Docusign uygulamasının kullanımı kolaydır, tüm taraflar için sınırsız ücretsiz imzalama olanağı sunar ve dünya çapınd...

Adobe Acrobat Sign

Adobe Acrobat Sign

adobe.com

Belgeleri ve formları imzalatın. Kolayca. Güvenli bir şekilde. Herhangi bir yer. Tüm PDF ve e-imza çalışmalarınız için tek yer. Acrobat bunu başardı. Microsoft'un tercih ettiği e-imza çözümü ve aynı zamanda Adobe Acrobat'ın gücünü tek bir pakette içeren tek e-imza aracı olan Acrobat Sign ile iş ak...

Zoho Sign

Zoho Sign

zoho.com

Zoho'nun e-imza yazılımını kullanarak iş belgelerini çevrimiçi olarak tam güvenlik ve güvenilirlikle dijital olarak imzalayın. Basit e-imza belge iş akışlarıyla işlemlerinizi otomatikleştirin. Zoho Sign; Zoho CRM, Zoho People, Zoho Recruit, Zoho Forms dahil olmak üzere Zoho uygulamalarının yanı sıra...

DocHub

DocHub

dochub.com

DocHub, herkese belge düzenleme, imzalama, dağıtım ve form tamamlama işlemlerini kolaylaştırma olanağı sağlar. DocHub ayrıca, kullanıcıların belgeleri doğrudan Google uygulamalarından içe aktarmasına, dışa aktarmasına, değiştirmesine ve imzalamasına olanak tanıyan Google Workspace ile son derece pop...

Dropbox Sign

Dropbox Sign

hellosign.com

Dropbox Sign (eski adıyla HelloSign), çevrimiçi olarak güvenli bir şekilde imzalamanın ve imza istemenin sezgisel yoludur. Yeni işe alım teklif mektuplarından kredilere, satış sözleşmelerinden gizlilik sözleşmelerine kadar her türlü sözleşmeye yasal olarak geçerli imzalar ekleyin. Ödüllü bir kullanı...

Signaturely

Signaturely

signaturely.com

Signaturely, belgelerin çevrimiçi olarak imzalanmasını sağlayan ücretsiz bir elektronik imza yazılımıdır. E-imzalarla dijital çağa geçerek daha akıllı ve daha hızlı çalışın. Belgeleri elle imzalamak, taramak ve e-postayla göndermek başınızı ağrıtıyor, öyle değil mi? Baş ağrısını mükemmel bir şekilde...

SignEasy

SignEasy

signeasy.com

SignEasy, belgeleri elektronik olarak imzalamak ve doldurmak veya belgeleri telefon, tablet veya bilgisayardan imzalatmak için bulut tabanlı bir çözümdür. SignEasy ile yapılan imzalar, ESIGN Yasası'nın yanı sıra eIDAS ve Avrupa Direktifi (EC/1999/93) ile de uyumludur.

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

Bonsai, yaratıcı ve dijital ajanslar, danışmanlıklar ve profesyonel hizmet sağlayıcılar için tek adresli bir platformdur. İşletmelere, işlerine ilişkin eksiksiz ve gerçek zamanlı bir genel bakış sağlamak için tasarlanmıştır. İş operasyonlarınızı basitleştirin ve projelerinizi, müşterilerinizi ve eki...

Mail Butler

Mail Butler

mailbutler.io

Bu, gelen kutunuzu daha akıllı hale getiren e-posta eklentisi Mailbutler'dır. Mailbutler size doğrudan gelen kutunuzdan erişebileceğiniz çok sayıda kullanışlı, üretkenliği artırıcı özellik sunar. Akıllı işlevsellik sunarak Apple Mail, Gmail veya Outlook e-posta istemcinizin yerel özelliklerini geliş...

WiseStamp

WiseStamp

wisestamp.com

Ödüllü imza oluşturucumuzla güzel özelleştirilmiş e-posta imzaları oluşturun. E-posta imzanızı kolayca oluşturun ve düzenleyin; ÜCRETSİZDİR

Foxit eSign

Foxit eSign

foxit.com

Foxit, 650 milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanılıyor ve dünya çapında 200'den fazla ülkede bulunan KOBİ'lerden küresel işletmelere kadar 425.000'den fazla müşteriye satış yapıyor. Foxit eSign, önemli imzalı belgeleri hazırlamak ve toplamak için yasal olarak bağlayıcı bir e-imza hizmetidir. E...

signNow

signNow

signnow.com

İş akışınıza göre ölçeklenen elektronik imza. AirSlate Business Cloud'un bir parçası olan SignNow ile e-İmza iş akışları oluşturun ve ölçeklendirin. Belgeleri imzalamak için imzalayın ve gönderin, anlaşmalar oluşturun, sözleşmeler üzerinde görüşün, ödemeleri kabul edin ve iş süreçlerini otomatikleş...

Encyro

Encyro

encyro.com

Encyro, güvenli dosyaları herhangi bir e-posta adresine göndermenizi sağlar. İstemcileri davet etmek, paylaşılan klasörler oluşturmak veya izinleri yapılandırmak için zaman harcamayı bırakın. Müşterilerden oturum açmalarını istemeden güvenli mesaj ve dosyalar alın. Encyro, bilgisayarda imzalamak içi...

Formstack

Formstack

formstack.com

Formstack Sign (eski adıyla InsureSign), herhangi bir belgeyi elektronik olarak imzalatmanın en basit, en hızlı ve en güvenli yoludur. Her boyutta binlerce işletmenin güvendiği Formstack Sign (eski adıyla InsureSign), müşterilerinizin belgelerinizi dizüstü bilgisayarlarından, tabletlerinden ve mobil...

Nitro

Nitro

gonitro.com

Nitro, PDF yazılımı, belge yönetimi ve elektronik imzalarda küresel bir SaaS lideridir. Nitro'nun Üretkenlik Platformu, güçlü PDF araçlarını, dijital iş akışlarını, son derece güvenli e-İmzalama ve kimlik doğrulama özelliklerini içerir. Sektör lideri iş zekası ve analitik ürünü, tamamı sınıfının en ...

Eversign

Eversign

eversign.com

İşyerinde, evde veya hareket halindeyken yasal olarak bağlayıcı elektronik imzalar. Belgeleri çevrimiçi olarak güvenli bir şekilde onaylayın, teslim edin ve imzalayın.

Concord

Concord

concordnow.com

Concord, tüm sözleşmeleriniz için ihtiyacınız olan tek araçtır. Uygulamalar, editörler ve e-imza araçları arasında geçiş yaparak daha az zaman harcayın ve paradan tasarruf edin. 500.000'den fazla şirket sözleşmelerinde Concord'a güveniyor. Concord ile şunları yapabilirsiniz: -Kuruluşunuz genelindeki...

Skribble

Skribble

skribble.com

Skribble ile herhangi bir belgeyi elektronik olarak yasal olarak imzalayabilirsiniz. Farklı belgeler, farklı yasal gereklilikler; Skribble'da mevcut tüm e-imza standartlarına tek kaynaktan erişirsiniz ve her duruma hazırlıklı olursunuz.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

İşleri yapmanın eski yolu artık işe yaramıyor. Ve geride kalmayı göze alamazsınız. B2B stratejileri gelişti ve oyunun kuralları değişti. Özellikle her dolar ile daha verimli olma yönündeki artan baskı göz önüne alındığında, işletmenizin olması gereken yere sizi ulaştırmak için platforma, uzmanlara v...

SignFree

SignFree

signfree.io

SignFree, hızlı ve güvenli belge imzalama için tasarlanmış, başvurulacak e-imza çözümünüzdür. SignFree ile sınırsız belgeyi 30 saniyeden kısa sürede ücretsiz olarak imzalayabilirsiniz. Kağıt israfına elveda deyin ve sözleşmelerinizi yönetmenin daha hızlı, daha yeşil bir yolunu benimseyin. İmzaları b...

Sertifi

Sertifi

sertifi.net

Sertifi, yasal olarak bağlayıcı e-İmzalardan güvenli çevrimiçi ödeme yakalama ve güvenli çevrimiçi kredi kartı yetkilendirmesi yakalamaya kadar işi kapatmanın en hızlı ve en güvenli yolunu sunar. Dünya çapında binlerce şirket işlerini daha hızlı kapatmak, geliri daha hızlı tahsil etmek, güvenliği ve...

SignRequest

SignRequest

signrequest.com

Kendiniz imzalayın veya belgeleri imzalatın. Kolay, güvenli, yasal olarak bağlayıcı ve ücretsiz.

BoldSign

BoldSign

boldsign.com

BoldSign, yasal olarak bağlayıcı imzalar için belgelerin gönderilmesini hızlı, basit, güvenli ve uygun maliyetli hale getiren modern bir e-imza uygulamasıdır. Dijital imzaları kendi uygulamalarına entegre etmek isteyenler için kullanımı kolay API özel olarak tasarlanmıştır. Syncfusion'ın geliştirici...

eSignly

eSignly

esignly.com

Esignly, elektronik belgelerin kolay, verimli ve güvenli bir şekilde imzalanmasına olanak tanıyan, pazardaki lider e-İmza çözümüdür. Her zaman, her yerde, her cihazdan erişilebilen her boyuttaki ve sektördeki işletme, manuel, kağıt tabanlı imza yöntemlerini Esignly'nin elektronik imzalarıyla değişti...

DottedSign

DottedSign

dottedsign.com

Belgeleri DottedSign ile web'de, iOS ve Android cihazlarda yasal olarak uygulanabilir bir şekilde çevrimiçi imzalayın. İlk elektronik imzanızı bugün yakalayın!

NEWOLDSTAMP

NEWOLDSTAMP

newoldstamp.com

Newoldstamp, orta ölçekli işletmeler, kuruluşlar ve ekipler için mükemmel bir e-posta imza yönetimi ve pazarlama platformudur. Tüm şirket çalışanları için, Teknik veya Tasarım Ekiplerinin katılımını gerektirmeyen hızlı ve basit imza kurulumu. Akıllı telefonlar da dahil olmak üzere başlıca e-posta is...

Signwell

Signwell

signwell.com

SignWell (eski adıyla Docsketch). Belgelerinizi imzalamayı o kadar kolaylaştırın ki geri dönüş süresini yarı yarıya azaltın. SignWell, yasal olarak bağlayıcı e-imzalar ve daha hızlı belge imzalama için bir elektronik imza aracıdır.

StampyMail

StampyMail

stampymail.com

StampyMail, herhangi bir kuruluş için e-posta imzalarını herhangi bir PC veya mobil cihazdan merkezi, hızlı ve sezgisel bir şekilde oluşturmaya, yönetmeye ve görüntülemeye yönelik bir web platformudur. Herhangi bir e-posta çözümüyle (Microsoft 365, Google Workspace, G Mail, Outlook, Thunderbird, Exc...

MySignature

MySignature

mysignature.io

MySignature, Gmail, Outlook, Apple Mail, Thunderbird, Office 365 için profesyonel ve görsel açıdan etkileyici e-posta imzaları ve Google Workspace için e-posta imza yönetimi oluşturmaya yardımcı olan çevrimiçi bir e-posta imza oluşturucudur. Teknik altyapıya gerek yok. Ayrıca, Gmail için MySignature...

Workiro

Workiro

workiro.com

E-imza da dahil olmak üzere görev, iletişim ve belge yönetimi özelliklerini benzersiz bir şekilde birleştiren yeni nesil bir uygulama; herhangi bir işi herkesle daha iyi bir şekilde yapmanıza yardımcı olur.

Exclaimer

Exclaimer

exclaimer.com

Profesyonel e-posta imzaları oluşturun ve yönetin. E-posta imza yönetimi çözümlerimiz, kuruluşunuzun e-posta imzalarını tasarlamayı ve kontrol etmeyi kolaylaştırır.

Mailtastic

Mailtastic

mailtastic.com

Mailtastic, çalışanlarınızın e-posta imzalarını merkezi olarak yönetmenize ve günlük e-posta trafiğini güçlü bir pazarlama kanalına dönüştürmek için bunları pazarlama banner'larıyla genişletmenize olanak tanır. Mailtastic, Fortune 500+ şirketleri de dahil olmak üzere dünyanın her yerindeki her büyük...

Opensense

Opensense

opensense.com

Tüm cihazlarda e-posta imzalarını merkezi olarak yönetin. Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach ve daha fazlasıyla harika çalışır!

Signority

Signority

signority.com

Signority, yazdırma-imzalama-tarama işleminin yerini alan bir e-İmza ve belge iş akışı otomasyon yönetimi aracıdır. 2010 yılında kurulan Signority, HIPAA uyumludur ve Kuzey Amerika'nın sağlık, personel, kar amacı gütmeyen kuruluş ve eğitim sektörlerinde lider bir e-İmza sağlayıcısıdır. Şablonlar, to...

SignHouse

SignHouse

usesignhouse.com

SignHouse ücretsiz, modern ve basit bir e-İmza çözümüdür. Ücretsiz planın yanı sıra, ömür boyu anlaşma teklifi sunuyoruz; bu da bizi diğer elektronik imza uygulamalarının %90'ından fazlasından ayırıyor. DocuSign gibi güncelliğini kaybetmiş bir uygulamaya aylık ücret ödemek yerine, SignHouse için yal...

Contractify

Contractify

contractify.io

Contractify, sözleşmelerin çevrimiçi olarak e-imzalanması, yönetilmesi ve otomatikleştirilmesi sürecini basitleştiren bir sözleşme yönetimi yazılımıdır. Ekiplerin etkili bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanır ve hukuk ekipleri, finans ekipleri ve iş liderleri için özel olarak tasarlanmış çeşit...

emSigner

emSigner

emsigner.com

emSigner, bireylerin ve kuruluşların belgeleri dijital olarak imzalamasına olanak tanıyan bir elektronik belge imzalama çözümüdür. emSigner'ın gelişmiş e-İmza çözümleriyle iş akışınızı dönüştürün.

MyDocSafe

MyDocSafe

mydocsafe.com

MyDocSafe, müşteri iletişiminin, belge imzalamanın ve alışverişin güvenli hale getirilmesine ve otomatikleştirilmesine ve uyumluluğun geliştirilmesine yardımcı olur. Belgeleri güvence altına alıyor ve belge akışlarını otomatikleştiriyoruz. Güçlü e-imzadan esnek bir e-form motoruna ve yapılandırılab...

SIGN.PLUS

SIGN.PLUS

sign.plus

SIGN.PLUS, iş akışlarını daha hızlı hale getirmek için tasarlanmış bir elektronik imza çözümüdür. Çeşitli platformlarda kullanımı kolay, güvenli ve güvenilirdir.

DocuFirst

DocuFirst

docufirst.com

DocuFirst, iş formlarınızı ve belgelerinizi tek bir basit, güvenli çevrimiçi platformda yönetmenin kolay yoludur. DocuFirst, bir e-imza çözümünden çok daha fazlasıdır! Güçlü belge yönetimi yetenekleri sağlamanın yanı sıra, işletmelerin formları doldurmak için gereken verileri toplamasına ve depolama...

inSign

inSign

getinsign.com

Elektronik İmza Yazılımı, belgelerin imzalanmasını hızlı ve kolay hale getirir. inSign, eIDAS ve ZertES'e göre gelişmiş (AES) ve nitelikli elektronik imzaları (QES) destekler. İmza yasal olarak güvenli ve kanıtlanabilir. İmzalama tarayıcıda veya uygulama aracılığıyla mümkündür; kurulum gerekmez. inS...

VeriDoc Sign

VeriDoc Sign

veridocsign.com

VeriDoc Sign, belgeler ve elektronik imza doğrulama konusunda tüm sorunlarınızın çözümüdür. VeriDoc Sign, VeriDoc Global tarafından yıllar içinde geliştirilen patentli doğrulama teknolojisini kullanır. Dünya çapındaki kuruluşlara blockchain ile güvenli elektronik imza çözümleri sağlar. VeriDoc Sign,...

FuseSign

FuseSign

fusesign.com

Uygun fiyatlı, güvenli ve kullanımı kolay Dijital İmzalama aracı. FuseSign profesyonel hizmet sektörü için özel olarak tasarlanmıştır. Belgeleri imzalanacak şekilde gönderin ve günlerce değil, birkaç dakika içinde geri alın. Yasal olarak bağlayıcıdır ve çok çeşitli belgeler için kullanılabilir. Fuse...

WeSign

WeSign

wesign.com

Geçerli kabul edilen diğer e-İmza türleri Dijital imza ve e-İmza dışında, yaygın olarak kabul görmeye başlayan başka elektronik imza türleri de vardır.

Mekari Sign

Mekari Sign

mekarisign.com

Güvenli ve entegre sözleşme imzalama yazılımıyla anlaşmaları daha hızlı tamamlayın Sözleşmeleri tek bir birleşik platformda hazırlayın, gönderin ve imzalayın. Sertifikalı bir dijital imza ve Peruri'nin resmi eMeterai'si ile tüm sözleşmeleri daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde tamamlayın.

Signable

Signable

signable.co.uk

Signable'ın elektronik imza yazılımı, yasal olarak bağlayıcı ve güvenli çevrimiçi belgeleri saniyeler içinde göndermenize yardımcı olur. Bugün e-İmzalarla başlayın!

Agrello

Agrello

agrello.io

Agrello ile daha akıllı çalışın Dijital dönüşüm yolculuğunuza bizimle başlayın! İster zaman zaman dijital belgeleri imzalamanız, ister şirketinizin tüm yasal belgelerini yönetmeniz gerekiyorsa, size yardımcı olmak için buradayız. // Stres olmadan ve öğrenmeden başlayın Yeni araçlar sıklıkla yeni bec...

DocVerify

DocVerify

docverify.com

DocVerify, güçlü bir eSign ve uzaktan çevrimiçi noter tasdiki (RON) çözümüyle imzaları ve noter onayını dijital çağa taşıyor. Artık yasal olarak bağlayıcı belgeleri güvenilir, çevrimiçi bir ortamda güvenli bir şekilde imzalayabilir, yönetebilir ve saklayabilirsiniz. DocVerify'ın onaylı ve sertifikal...

SuiteFiles

SuiteFiles

suitefiles.com

Belge oluşturma, ortak çalışma ve imzalama işlemlerinin tümü tek bir noktada. SuiteFiles, muhasebe ve profesyonel hizmet firmaları için güçlü ancak basit bir belge yönetimi yazılımıdır. İş akışlarımız, küçük ve orta ölçekli firmaların müşterileriyle birlikte büyümek için tam olarak ihtiyaç duyduğu ş...

CocoSign

CocoSign

cocosign.com

KOBİ'ler ve Profesyoneller için Daha Kolay, Daha Hızlı, Daha Güvenli e-İmza Çözümü CocoSign'ın güvenilir ve yasal olarak bağlayıcı eSign yazılımıyla elektronik imzaları hızla ve zahmetsizce imzalayın, gönderin, takip edin ve toplayın.

DocuX

DocuX

docux.ai

Belgelerinizi ve sözleşmelerinizi otomatik pilota alın. DocuX, belgelerinizin ve sözleşmelerinizin tüm yaşam döngüsünü (oluşturma ve işbirliğinden e-İmzalama ve uzun vadeli arşivlemeye kadar) yönetmenize olanak tanıyan yapay zeka destekli tek platformdur. Belgelerinize otomatik olarak öncelik veren ...

Serviceform

Serviceform

serviceform.com

Serviceform – İşletmenizin Satış, Destek ve Pazarlama için ihtiyaç duyduğu tek yazılım Web sitenizin ziyaretçileri var ancak bunları müşteriye dönüştüremiyor musunuz? Hadi bunu değiştirelim! Serviceform, dünya çapındaki işletmelerin web sitesi ziyaretçilerini gelire dönüştürmelerine yardımcı olur. B...

BlueInk

BlueInk

blueink.com

Blueink ile eSign: Kalitenin Maliyet Verimliliğiyle Buluştuğu Yer. Yüksek e-İmza maliyetlerine elveda deyin. Blueink'in güvenli, uygun fiyatlı ve imza dostu e-İmza çözümlerini seçin.

airSlate

airSlate

airslate.com

En büyük belge iş akışı otomasyon platformu airSlate WorkFlow, kodsuz teknoloji, yerleşik entegrasyon seçenekleri ve ekiplerin her türlü karmaşıklıktaki iş akışlarını dijitalleştirmesine olanak tanıyan yüzlerce Robot sunar.

Sigsync

Sigsync

sigsync.com

Sigsync e-posta imza hizmeti en iyi şekilde sadece üç kelimeyle anlatılabilir. Office 365 için merkezi, şirket çapında ve web tabanlı bir imza hizmetidir. Merkezileştirilmiş olarak, şirketinize ait tüm e-posta imzalarınızı tek bir yerden oluşturmanıza ve yönetmenize olanak sağladığı anlamına gelir. ...

Signer HQ

Signer HQ

signerhq.com

Signer HQ ile sözleşme imzalama sürecinizi basitleştirin ve imzaları kovalamak için daha az zaman harcayın.

Zoopsign

Zoopsign

zoopsign.com

Zoop Sign e-İmza ve belge izleme çözümleriyle sözleşme yönetimini basitleştirin, güvenliği artırın ve iş akışlarını optimize edin. Ücretsiz denemenizi şimdi başlatın

Signmee

Signmee

signmee.com

Daha Hızlı Oturum Kapatmak için Çevrimiçi Anlaşma Formları Herkes için bir Gelen Kutusu ile çevrimiçi form oluşturucu, posta gönderici ve e-İmzalayıcı

Secured Signing

Secured Signing

securedsigning.com

Güvenli İmzalama, işletmelerin belgeleri elektronik olarak imzalamasına yardımcı olan bir dijital imza ve uzaktan çevrimiçi noter yazılımıdır. Belgeleri imzalamanın güvenli, kullanışlı ve uygun maliyetli bir yoludur ve küresel olarak çok sayıda sektör düzenlemesiyle uyumludur. 2010 yılında kurulan v...

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