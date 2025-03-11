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E-posta hizmetleri, elektronik mesajların gönderilmesini, alınmasını ve düzenlenmesini kolaylaştıran çevrimiçi platformları veya uygulamaları ifade eder. Bu hizmetler, kullanıcıların dijital mesajların, eklentilerin ve diğer multimedya içeriklerinin alışverişi yoluyla verimli ve güvenli bir şekilde iletişim kurmasını sağlar. E-posta hizmetleri genellikle gelen kutusu organizasyonu, spam filtreleme ve kişi oluşturma ve yönetme yeteneği gibi özellikleri içerir. İster kişisel ister profesyonel kullanım olsun, e-posta hizmetleri modern iletişimde çok önemli bir rol oynamakta ve günümüzün dijital çağında bağlantıda kalmanın güvenilir ve yaygın olarak benimsenmiş bir yolunu sunmaktadır.
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Gmail
google.com
Gmail, Google tarafından geliştirilen ücretsiz bir e-posta hizmetidir. Kullanıcılar web ve mobil uygulamalar üzerinden e-postalarını yönetebilirler.
Microsoft Outlook
outlook.com
Outlook, e-posta, takvim, kişi ve görev yönetimi sunan bir kişisel bilgi yöneticisi web uygulamasıdır.
Proton Mail
proton.me
ProtonMail, güvenli ve şifreli e-posta hizmeti sunan bir uygulamadır. Kullanıcı gizliliğini korumak için uçtan uca şifreleme kullanır.
Yahoo Mail
mail.yahoo.com
Yahoo Mail, e-posta yönetimi için kullanıcı dostu bir arayüz sunan bir hizmettir. Spam filtreleri, e-posta takma adları ve geniş depolama alanı gibi özellikler içerir.
Outlook Business
microsoft.com
Outlook Business, işletmeler için e-posta yönetimi, takvim ve iletişim araçları sunan, güvenli ve işbirliğine dayalı bir uygulamadır.
iCloud Mail
icloud.com
iCloud Mail, e-posta gönderme, alma ve düzenleme işlemleri için kullanıcı dostu bir arayüz sunan, Apple cihazlarıyla uyumlu bir e-posta hizmetidir.
Disroot Mail
disroot.org
Disroot Mail, güvenli e-posta hizmeti sunar. Kullanıcılar, SSL ve TLS ile şifrelenmiş iletişimle e-postalarını yönetebilirler.
Fastmail
fastmail.com
Fastmail, kişisel ve kurumsal kullanıcılar için e-posta hesapları sunan bir hizmettir. E-posta, takvim ve notlar gibi araçlar içerir.
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail, işletmeler için güvenli ve kullanıcı dostu bir e-posta hizmetidir. Diğer Zoho uygulamalarıyla entegre olup verimli iletişim sağlar.
Yandex Mail
mail.yandex.com
Yandex Mail, güvenli e-posta hizmeti sunarak spam koruma, 10 GB bulut depolama, e-posta sıralama ve mobil uygulamalar ile kişisel ve profesyonel iletişimi yönetir.
Titan Email
titan.email
Titan E-posta, profesyonellere ve küçük işletmelere yönelik, müşteri ilişkilerini güçlendiren ve üretkenliği artıran bir e-posta hizmetidir.
IONOS Webmail
ionos.com
Ionos Webmail, kullanıcıların profesyonel e-posta hesaplarını yönetmelerine ve organize olmalarına yardımcı olan güvenli ve kullanıcı dostu bir e-posta çözümüdür.
Mail.ru
mail.ru
Mail.ru uygulaması, sınırsız e-posta alanı, spam koruması ve mobil erişim sunan ücretsiz e-posta hizmetidir. Ayrıca haberler, arama ve diğer hizmetler de vardır.
Hostinger Webmail
webmail.hostinger.com
Hostinger Webmail, kişiselleştirilmiş alan adı e-posta hizmeti sunar ve kullanıcıların e-posta yönetimini kolaylaştırır.
Aruba.it Webmail
webmail.aruba.it
Aruba.it Webmail, kullanıcılara e-posta gönderme, alma, takvim yönetimi ve kişileri düzenleme imkanı sunan web tabanlı bir e-posta hizmetidir.
QQ邮箱
mail.qq.com
QQ邮箱, kullanıcıların e-posta gönderip almasını sağlayan, güvenli, özelleştirilebilir bir e-posta uygulamasıdır.
AOL Mail
mail.aol.com
AOL Mail, kullanıcıların e-postalarını yönetmesine yardımcı olan, web ve mobil uygulama üzerinden erişilebilen ücretsiz bir e-posta hizmetidir.
Rediffmail
mail.rediff.com
Rediffmail, kullanıcıların e-postalarını yönetmelerine, sınıflandırmalarına ve diğer hizmetlerle entegrasyon sağlayarak verimliliği artırmalarına yardımcı olan bir e-posta platformudur.
mail.com
mail.com
Mail.com uygulaması, güvenli e-posta ve bulut depolama hizmeti sunarak kullanıcıların e-postalarını ve belgelerini kolayca yönetmelerine olanak tanır.
OnMail
onmail.com
OnMail, kullanıcıların e-posta hesaplarını yönetmelerine olanak tanıyan modern ve kullanıcı dostu bir e-posta hizmetidir.
Infomaniak Mail
infomaniak.com
Infomaniak Mail, kullanıcı gizliliğini önceliklendiren güvenli bir e-posta hizmetidir. İşletmeler için e-posta hesapları yönetimi sağlar.
Temp Mail
temp-mail.org
Temp Mail, kullanıcılara geçici e-posta adresleri sağlayarak spam'den korunmalarını ve kişisel e-posta gizliliklerini korumalarını sağlar.
Tuta
tuta.com
Tuta, uçtan uca şifreleme sunan güvenli bir e-posta hizmetidir. Takvim ve adres defteri ile kişisel verileri korur.
BT Email
email.bt.com
BT e-posta uygulaması, birden fazla e-posta hesabını tek bir yerden yönetmeyi kolaylaştırır ve kullanıcıların mesajları etkin bir şekilde organize etmelerine yardımcı olur.
阿里邮箱
mail.aliyun.com
阿里邮箱, Alibaba'nın sunduğu güvenilir bir e-posta hizmetidir. Kullanıcılara profesyonel iletişim sunar ve çoklu e-posta hesap yönetimine olanak tanır.
Clean Email
clean.email
Clean Email, istenmeyen e-postaları yönetmeye ve gelen kutusunu düzenli tutmaya yardımcı olan bir e-posta düzenleme uygulamasıdır.
163网易免费邮
mail.163.com
163网易免费邮 uygulaması, kullanıcıların e-posta hesaplarını yönetmesine olanak tanıyan bir e-posta hizmetidir. Spam filtreleme ve çoklu hesap desteği sunar.
STRATO
strato.de
Strato, kullanıcıların web sitelerini oluşturup yönetmelerini sağlayan, e-posta çözümleri ve bulut depolama sunan bir web hizmetleri platformudur.
Burner Mail
burnermail.io
Burner Mail, kimliğinizi korumak için geçici e-posta adresleri oluşturmanıza ve yönetmenize yardımcı olan bir hizmettir.
Libero Mail
libero.it
Libero Mail, kullanıcıların e-posta iletişimlerini yönetmelerine yardımcı olan, çok cihazlı erişim, klasör oluşturma ve güvenli iletişim sağlayan bir uygulamadır.
HEY Email
hey.com
Hey e-posta, kullanıcıların gelen kutusunu düzenlemelerine yardımcı olan ve mesajları kategorilere ayırarak verimliliği artıran bir e-posta yönetim uygulamasıdır.
네이버 메일
mail.naver.com
Naver Mail, kullanıcıların e-posta hesaplarını mobil cihazlardan yönetmelerini sağlayan kullanıcı dostu bir e-posta uygulamasıdır.
Yahoo!メール
yahoo.co.jp
Yahoo! Mail, e-posta yönetimi için kullanıcı dostu bir platformdur. Spam filtreleri, özelleştirilebilir klasörler ve çoklu hesap entegrasyonu sunar.
Daum Mail
daum.net
Daum Mail uygulaması, e-posta yazarken aynı ekranda gelen kutusunu görebilmenizi sağlar ve yazmakta olduğunuz Maili yeniden açmanıza imkân tanır.
mailbox.org
mailbox.org
Mailbox.org, güvenli ve reklam içermeyen e-posta hizmeti sunar. Bulut depolama, video konferans ve verimlilik araçları ile birlikte gelir.
Zimbra
zimbra.com
Zimbra, e-posta yönetimi, takvimler ve dosya paylaşımı gibi işbirliği araçları sunan açık kaynaklı bir iletişim platformudur.
Vivaldi Webmail
vivaldi.com
Vivaldi Webmail, kullanıcıların e-postalarını yönetmesine olanak tanıyan güvenli bir e-posta hizmetidir. Hem kişisel hem de profesyonel amaçlar için uygundur.
Neo
neo.space
Neo, küçük işletmelere ve girişimcilere yönelik e-posta ve büyüme araçları sunan bir platformdur. Kendi alan adınızla profesyonel web siteleri oluşturmanıza yardımcı olur.
Kanban Mail
kanbanmail.app
Kanban Mail, e-postaları Kanban sistemine entegre ederek daha hızlı yönetim ve organizasyon sağlar, görevleri görsel olarak takip etmeye yardımcı olur.
Atmail
atmail.com
Atmail, telekomünikasyon ve internet servis sağlayıcıları için tasarlanmış bir bulut tabanlı e-posta hizmetidir. Müşteri etkileşimini artırmayı hedefler.
Pobox
pobox.com
Pobox, kişisel alan adınızda veya mevcut alanlardan birinde e-posta kutusu, özelleştirilebilir spam filtreleri ve birden fazla adrese yönlendirme sunan bir e-posta hizmetidir.
UOL Mail
email.uol.com.br
UOL Mail, kullanıcıların e-posta iletişimlerini yönetmeleri için güvenli ve basit bir uygulamadır. E-posta gönderme, alma ve düzenleme işlevleri sunar.
Viettel Mail
mail.viettel.com.vn
Viettel Mail, kullanıcıların e-posta gönderip almasını sağlayan, çoklu hesap desteği ve güvenli bir arayüz sunan bir e-posta uygulamasıdır.
Paced Email
paced.email
Paced Email, gizlilik odaklı bir verimlilik aracıdır. Kullanıcıların mailleri istedikleri zamanda almasına olanak tanır ve geçici e-posta adresleri oluşturur.
Dinahosting Webmail
dinahosting.com
Dinahosting Webmail, kendi alan adınızla profesyonel e-posta yönetimi sağlayan, güvenli erişim ve işbirliği imkanı sunan bir uygulamadır.
netclusive Webmail
netclusive.de
NetClusive Webmail, kullanıcıların güvenli ve verimli bir şekilde e-posta hesaplarını yönetmesini sağlayan web tabanlı bir e-posta istemcisidir.
Soverin
soverin.net
Soverin, kullanıcıların güvenli bir e-posta hizmeti üzerinden iletişimlerini yönetmelerini sağlayan, kullanıcı dostu bir uygulamadır.
No2bounce
no2bounce.com
No2bounce, e-posta doğrulama, AI tabanlı değerlendirme ve temiz veri ile e-posta pazarlama kampanyalarını yönetmeye yardımcı bir uygulamadır.
Bouncify
bouncify.io
Bouncify, e-posta listelerini doğrulayan ve temizleyen bir araçtır. Gerçek zamanlı analiz ile sıçrama oranlarını azaltmaya yardımcı olur.
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