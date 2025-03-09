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E-posta hizmetleri, elektronik mesajların gönderilmesini, alınmasını ve düzenlenmesini kolaylaştıran çevrimiçi platformları veya uygulamaları ifade eder. Bu hizmetler, kullanıcıların dijital mesajların, eklentilerin ve diğer multimedya içeriklerinin alışverişi yoluyla verimli ve güvenli bir şekilde iletişim kurmasını sağlar. E-posta hizmetleri genellikle gelen kutusu organizasyonu, spam filtreleme ve kişi oluşturma ve yönetme yeteneği gibi özellikleri içerir. İster kişisel ister profesyonel kullanım olsun, e-posta hizmetleri modern iletişimde çok önemli bir rol oynamakta ve günümüzün dijital çağında bağlantıda kalmanın güvenilir ve yaygın olarak benimsenmiş bir yolunu sunmaktadır.
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Gmail
google.com
Gmail, Google tarafından geliştirilen ücretsiz bir e-posta hizmetidir. Kullanıcılar web ve mobil uygulamalar üzerinden e-postalarını yönetebilirler.
Mail.ru
mail.ru
Mail Mail.RU, en büyük ücretsiz posta, hızlı ve kullanışlı bir arayüz, sınırsız bir kutu hacmi, spam ve virüslere karşı güvenilir koruma, mobil bir sürüm ve akıllı telefonlar için uygulamadır. IMAP'a erişim, SMS bildirimleri, farklı dillerde arayüz ve posta konuları. Ayrıca Mail.ru'da: Haberler, internette arama, otomatik, spor, oyunlar, flört, hava durumu, iş.
Microsoft Outlook
outlook.com
Outlook, e-posta, takvim, kişi ve görev yönetimi sunan bir kişisel bilgi yöneticisi web uygulamasıdır.
Yandex Mail
mail.yandex.com
Yandex Mail, güvenli e-posta hizmeti sunarak spam koruma, 10 GB bulut depolama, e-posta sıralama ve mobil uygulamalar ile kişisel ve profesyonel iletişimi yönetir.
iCloud Mail
icloud.com
iCloud Mail, e-posta gönderme, alma ve düzenleme işlemleri için kullanıcı dostu bir arayüz sunan, Apple cihazlarıyla uyumlu bir e-posta hizmetidir.
QQ邮箱
mail.qq.com
QQ邮箱, kullanıcıların e-posta gönderip almasını sağlayan, güvenli, özelleştirilebilir bir e-posta uygulamasıdır.
Proton Mail
proton.me
ProtonMail, güvenli ve şifreli e-posta hizmeti sunan bir uygulamadır. Kullanıcı gizliliğini korumak için uçtan uca şifreleme kullanır.
STRATO
strato.de
Strato, kullanıcıların web sitelerini oluşturup yönetmelerini sağlayan, e-posta çözümleri ve bulut depolama sunan bir web hizmetleri platformudur.
BT Email
email.bt.com
BT e-posta uygulaması, birden fazla e-posta hesabını tek bir yerden yönetmeyi kolaylaştırır ve kullanıcıların mesajları etkin bir şekilde organize etmelerine yardımcı olur.
Titan Email
titan.email
Titan E-posta, profesyonellere ve küçük işletmelere yönelik, müşteri ilişkilerini güçlendiren ve üretkenliği artıran bir e-posta hizmetidir.
Rediffmail
mail.rediff.com
Rediffmail, kullanıcıların e-postalarını yönetmelerine, sınıflandırmalarına ve diğer hizmetlerle entegrasyon sağlayarak verimliliği artırmalarına yardımcı olan bir e-posta platformudur.
OnMail
onmail.com
OnMail, kullanıcıların e-posta hesaplarını yönetmelerine olanak tanıyan modern ve kullanıcı dostu bir e-posta hizmetidir.
네이버 메일
mail.naver.com
Naver Mail, kullanıcıların e-posta hesaplarını mobil cihazlardan yönetmelerini sağlayan kullanıcı dostu bir e-posta uygulamasıdır.
Zimbra
zimbra.com
Zimbra, e-posta yönetimi, takvimler ve dosya paylaşımı gibi işbirliği araçları sunan açık kaynaklı bir iletişim platformudur.
阿里邮箱
mail.aliyun.com
阿里邮箱, Alibaba'nın sunduğu güvenilir bir e-posta hizmetidir. Kullanıcılara profesyonel iletişim sunar ve çoklu e-posta hesap yönetimine olanak tanır.
mail.com
mail.com
Mail.com uygulaması, güvenli e-posta ve bulut depolama hizmeti sunarak kullanıcıların e-postalarını ve belgelerini kolayca yönetmelerine olanak tanır.
IONOS Webmail
ionos.com
Ionos Webmail, kullanıcıların profesyonel e-posta hesaplarını yönetmelerine ve organize olmalarına yardımcı olan güvenli ve kullanıcı dostu bir e-posta çözümüdür.
mailbox.org
mailbox.org
Mailbox.org, güvenli ve reklam içermeyen e-posta hizmeti sunar. Bulut depolama, video konferans ve verimlilik araçları ile birlikte gelir.
Hostinger Webmail
webmail.hostinger.com
Hostinger Webmail, kişiselleştirilmiş alan adı e-posta hizmeti sunar ve kullanıcıların e-posta yönetimini kolaylaştırır.
Infomaniak Mail
infomaniak.com
Infomaniak Mail, kullanıcı gizliliğini önceliklendiren güvenli bir e-posta hizmetidir. İşletmeler için e-posta hesapları yönetimi sağlar.
HEY Email
hey.com
Hey e-posta, kullanıcıların gelen kutusunu düzenlemelerine yardımcı olan ve mesajları kategorilere ayırarak verimliliği artıran bir e-posta yönetim uygulamasıdır.
Clean Email
clean.email
Clean Email, istenmeyen e-postaları yönetmeye ve gelen kutusunu düzenli tutmaya yardımcı olan bir e-posta düzenleme uygulamasıdır.
Burner Mail
burnermail.io
Burner Mail, kimliğinizi korumak için geçici e-posta adresleri oluşturmanıza ve yönetmenize yardımcı olan bir hizmettir.
Yahoo Mail
mail.yahoo.com
Yahoo Mail, e-posta yönetimi için kullanıcı dostu bir arayüz sunan bir hizmettir. Spam filtreleri, e-posta takma adları ve geniş depolama alanı gibi özellikler içerir.
Viettel Mail
mail.viettel.com.vn
Viettel e-posta hizmetine erişin.
Neo
neo.space
Neo, küçük işletmelerin ve girişimcilerin çevrimiçi büyümesini hızlandırmak için tasarlanmış bir e-posta ve büyüme paketidir. 15.000'den fazla küçük işletme Neo'ya güveniyor. Neo, marka adınızla eşleşen ve markanızı büyütmenize yardımcı olacak güçlü özelliklere sahip özel bir iş e-posta adresi (adını[email protected]) alacağınız, hepsi bir arada bir iş e-posta platformudur. Bir iş e-posta adresi, alan adınızı temel aldığından güvenilirlik katar ve müşterilerinize ve müşterilerinize markanız için güven aşılar. Ve en iyi kısmı? Halihazırda bir alan adınız yoksa uygun bir alan adı konusunda size yardımcı olacağız! Ayrıca markanızın dijital varlığını güçlendirecek bir web sitesine de sahip olursunuz ve bu, herhangi bir kurulum veya kodlama gerektirmez. Neo, entegre Takvim ve Kişiler uygulamaları, e-posta pazarlama, randevu planlama ve herhangi bir e-postayı yazmak ve yanıtlamak için bir AI e-posta asistanı, okundu bilgileri ve diğer birçok üretkenlik ve güvenlik dahil olmak üzere zengin web postasının yanı sıra bir dizi araçla donatılmıştır. özellikler. Şunlar için idealdir: Müşteriler ve ekip arkadaşlarıyla etkili bir şekilde iletişim kurmak için kapsamlı bir e-posta paketi arayan küçük işletmeler, girişimciler ve yeni kurulan şirketler.
Vivaldi Webmail
vivaldi.com
Vivaldi Webmail, kullanıcıların e-postalarını yönetmesine olanak tanıyan güvenli bir e-posta hizmetidir. Hem kişisel hem de profesyonel amaçlar için uygundur.
Yahoo!メール
yahoo.co.jp
Yahoo! Mail, e-posta yönetimi için kullanıcı dostu bir platformdur. Spam filtreleri, özelleştirilebilir klasörler ve çoklu hesap entegrasyonu sunar.
163网易免费邮
mail.163.com
163网易免费邮 uygulaması, kullanıcıların e-posta hesaplarını yönetmesine olanak tanıyan bir e-posta hizmetidir. Spam filtreleme ve çoklu hesap desteği sunar.
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail, işletmeler için güvenli ve kullanıcı dostu bir e-posta hizmetidir. Diğer Zoho uygulamalarıyla entegre olup verimli iletişim sağlar.
Fastmail
fastmail.com
Fastmail, kişisel ve kurumsal kullanıcılar için e-posta hesapları sunan bir hizmettir. E-posta, takvim ve notlar gibi araçlar içerir.
UOL Mail
email.uol.com.br
UOL Mail, UOL e-postasını yönetmek için etkili bir uygulamadır.
Dinahosting Webmail
dinahosting.com
KENDİ ALANINIZLA PROFESYONEL POSTA. - E-posta adresinizi özelleştirin ve markanızı öne çıkarın - Web postası dinahosting: işbirliği ortamınız. KENDİ ALANINIZLA PROFESYONEL E-POSTA - E-posta adresinizi kişiselleştirin ve markanızı öne çıkarın - Web postası dinahosting: işbirliği ortamınız.
No2bounce
no2bounce.com
No2bounce, uygun bir e-posta doğrulama sistemini, yapay zeka tabanlı e-posta puanlamasını ve yüksek teslim edilebilirlik oranını korumanıza yardımcı olur. İdeal potansiyel müşterilere kolayca ulaşmak için temiz bir e-posta veritabanı bulundurun. E-posta doğrulama aracımızla e-posta listelerinizi temizleyin ve e-posta pazarlama kampanyalarınızı güçlendirin. Gönderilen tüm e-postalar, gerektiğinde yeniden değerlendirilebilmeleri için önbelleğe alınacaktır. no2bounce ile doğru e-postaları bulun, e-posta verilerini doğrulayın, e-posta veritabanını temizleyin ve e-posta itibar puanı alın.
Bouncify
bouncify.io
Bouncify, çok hızlı ve uygun maliyetli bir toplu e-posta doğrulama aracıdır. ABD, İngiltere ve Avrupa'daki e-posta pazarlamacıları, hemen çıkma oranlarını azaltmak için e-posta listesi temizleme hizmetimizi kullanıyor.
Pobox
pobox.com
Pobox, e-postalarını seven kişilere yönelik e-posta hizmetidir. Kendi alan adınızda veya bizim alanlarımızdan birinde bir posta kutusu, özelleştirilebilir spam filtreleri, birden fazla adrese yönlendirme ve daha fazlasını edinin.
Tuta
tuta.com
Tuta, uçtan uca şifreleme sunan güvenli bir e-posta hizmetidir. Takvim ve adres defteri ile kişisel verileri korur.
AOL Mail
mail.aol.com
AOL Mail, kullanıcıların e-postalarını yönetmesine yardımcı olan, web ve mobil uygulama üzerinden erişilebilen ücretsiz bir e-posta hizmetidir.
Temp Mail
temp-mail.org
Temp Mail, kullanıcılara geçici e-posta adresleri sağlayarak spam'den korunmalarını ve kişisel e-posta gizliliklerini korumalarını sağlar.
Aruba.it Webmail
webmail.aruba.it
Aruba.it Webmail, kullanıcılara e-posta gönderme, alma, takvim yönetimi ve kişileri düzenleme imkanı sunan web tabanlı bir e-posta hizmetidir.
Soverin
soverin.net
Gerçekten size ait olan özel bir posta kutusu. Ayda bir kapuçino fiyatına size kendi alan adınızda güvenli bir posta kutusu sunuyoruz. E-postanız güvendedir ve reklam amacıyla satılmaz.
Atmail
atmail.com
Atmail'e hoş geldiniz. Misyonumuz, bireysel müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için e-postaya yönelik esnek bir hizmet yaklaşımıyla müşterilerinizle etkileşime geçmenizi ve onları memnun etmenizi sağlamaktır. Hizmetimiz, sorunsuz bir şekilde entegre edilen uygulama içi satın alımlar yoluyla kullanıcı başına ortalama gelirinizi (ARPU) artıracak ve basit, tek tıklamayla kişisel alan adı e-posta teklifleriyle kaybı azaltacaktır. Atmail, özellikle telekomünikasyon şirketleri ve İSS'ler için tasarlanmış, beyaz etiketli, bulutta yerel bir e-posta hizmetidir. Yönetilen AWS genel bulutumuz tarafından desteklenen veya tercihinize göre sizin bulutunuzdan yararlanan Atmail, milyonlarca e-posta hesabına yüksek oranda ölçeklenebilir, son derece güvenlidir ve her zaman kullanılabilir. E-postayı bir maliyet merkezinden bulut tabanlı bir kâr ve elde tutma makinesine dönüştürerek değerli zamanınızdan tasarruf edin. 2 yılı aşkın tecrübemizle müşterilerinizi ağırlamaya hazırız.
Paced Email
paced.email
Paced Email, Birleşik Krallık merkezli, gizliliği ön planda tutan bir üretkenlik aracıdır. Daha fazla gizlilik ve kimlik koruması sağlarken daha sakin bir e-posta gelen kutusu elde etmenize yardımcı oluyoruz. Kişiselleştirilmiş veya anonim Hızlandırılmış E-posta adreslerini, siz istediğinize kadar iletilerden kendinizi tamponlamak için kullanın. Günlük, haftalık veya aylık olarak uygun özetlere bölün. Tek tıklamayla süper etkili bir yakıcı e-posta sağlayıcısı olarak da kullanılabilir. Safari, Chrome ve Firefox uyumlu eklentimizle tarayıcınızdan tek kullanımlık e-posta adresleri oluşturun.
netclusive Webmail
netclusive.de
Netclusive Bulut Yedekleme ile şifrelenmiş veri yedeklemeleri maksimum güvenliği garanti eder. 2 GB tamamen ücretsiz!
Outlook Business
microsoft.com
Outlook Business, işletmeler için e-posta yönetimi, takvim ve iletişim araçları sunan, güvenli ve işbirliğine dayalı bir uygulamadır.
Daum Mail
daum.net
Aynı anda okuyun ve yazın. E-postaları görüntülerken tek ekrandan hızlı bir şekilde yanıt verin. 'Küçült' butonuna basarak yazdığınız e-postayı geçici olarak bir kenara bırakabilir ve e-postayı göndermek için istediğiniz yerden yeniden açabilirsiniz.
Disroot Mail
disroot.org
Disroot Mail, güvenli e-posta hizmeti sunar. Kullanıcılar, SSL ve TLS ile şifrelenmiş iletişimle e-postalarını yönetebilirler.
Libero Mail
libero.it
Libero Mail, kullanıcıların e-posta iletişimlerini yönetmelerine yardımcı olan, çok cihazlı erişim, klasör oluşturma ve güvenli iletişim sağlayan bir uygulamadır.
Kanban Mail
kanbanmail.app
E-postaya daha az zaman harcayın. E-postalarınızı her zamankinden daha hızlı inceleyin, gelen kutunuzu düzenli tutun ve hiçbir konuşmanın takibini kaybetmeyin.
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