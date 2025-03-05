OnMail

onmail.com

Onmail, Edison Mail'den yeni e -posta hizmeti. Sonsuz spam akışına ve müdahaleci reklamlara veda edin. Onmail ile nihayet gelen kutunuzu geri alabilir ve gerçekten güvenli ve kesintisiz bir e -posta deneyimi yaşayabilirsiniz. Onmail ayrıca Gmail, Outlook, Yahoo Mail, Hotmail ve daha fazlası dahil olmak üzere mevcut tüm e -posta hizmetlerinizle de uyumludur. * Gelen kutunuzun kontrolünü ele alalım: Adresinize kim olursa olsun tam kontrol sahibi olan gelen kutunuza kimin girdiğini seçersiniz. Seçim gücü gerçek özgürlüktir. İstenmeyen postadan bağımsızlığı beyan edin. Bir Tap aboneliğinin öncülerinden. * Gelişmiş Anti-Tracking Technology: Mesajlarınızı otomatik olarak snoops ve casus piksellerden koruyan yerleşik izleme karşıtı teknolojiyi deneyimleyin. Gizliliğiniz önemlidir ve Onmail, e -postalarınızın meraklı gözlerden korunmasını sağlar. * Kesintisiz geçiş ve modernizasyon: E -posta hizmetlerini değiştirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Onmail, Gmail, Yahoo Mail, Outlook ve daha fazlası dahil olmak üzere mevcut e -posta hesaplarınızı sizinle sorunsuz bir şekilde getirme ve bunları modernize etme olanağı sunar. Tanıdık e -posta adreslerinizi tutarken Onmail'in yenilikçi özelliklerinin avantajlarından yararlanın. * Platformlar arası uyumluluk: E-postalarınıza tüm cihazlarınızda sorunsuz bir şekilde erişin. Onmail, Android, iOS ve Web için mevcuttur ve nerede olursanız olun bağlı kalmanızı sağlar. Gelen kutunuzu, taslaklarınızı ve kişilerinizi zahmetsizce senkronize edin, tüm platformlarda kesintisiz bir e -posta deneyimi sağlayın. * Kontrol, gizlilik ve basitlik üzerine inşa edilmiş: Onmail, kontrol, gizlilik ve sadeliğin temel ilkeleri üzerine inşa edilmiştir. E -posta ile daha fazlasını başarmanızı sağlar. Dağınık gelen kutulara ve zaman alıcı e-posta yönetimine veda edin. Onmail, e -posta deneyiminizi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır ve size en önemli olanlar için daha fazla zaman verir. * En son e-posta uzmanlığı: Onmail, modern bir gelen kutusuna sorunsuz bir geçiş sağlayan en akıllı ve tek e-posta hizmetidir. E -posta uzmanları ekibimiz, verimliliğinizi artırmak için sezgisel bir arayüz ve güçlü özellikler hazırladı. Gerçek e -posta uzmanları tarafından dikkatle yapılan e -posta hizmeti ile e -posta için harcadığınız zamanı yarıya indirin. * Tasarımla Gizlilik: Gizlilik, Onmail'in kullanıcılarımıza verdiği sözün merkezindedir. Adınız veya e -posta adresiniz gibi kişisel bilgileriniz asla paylaşılmaz. Verilerinizin güvenliğine ve gizliliğine öncelik veriyoruz. Ayrıca, Onmail size Anonimleştirilmiş Edison Trends araştırmamıza Settings menüsü aracılığıyla katılma seçeneği sunar. Onmail ile e -postanın geleceğini deneyimleyin. Gelen kutunuzun sorumluluğunu alın, gizliliğinizi koruyun ve e -posta yönetiminizi basitleştirin. Kontrol ve güvenliğinize gerçekten öncelik veren e -posta hizmetlerinin devrimine katılın. Bugün Android için Onmail e -posta uygulamasına ellerinizi alın!