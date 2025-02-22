E-posta Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar - Tayland

Gmail

google.com

Gmail, Google tarafından geliştirilen ücretsiz bir e -posta hizmetidir. Kullanıcılar Gmail'e Web'de erişebilir ve e-posta içeriğini POP veya IMAP protokolleri aracılığıyla senkronize eden üçüncü taraf programları kullanabilir. Gmail, 1 Nisan 2004'te sınırlı bir beta sürümü olarak başladı ve test aşamasını 7 Temmuz 2009'da sona erdirdi. Lansmanda Gmail, kullanıcı başına bir gigabayt başlangıç ​​depolama kapasitesi teklifine sahipti, o sırada sunulan rakiplerden önemli ölçüde daha yüksek bir miktar. Bugün, hizmet 15 gigabayt depolama ile geliyor. Kullanıcılar, ekler de dahil olmak üzere 50 megabayt boyutunda e -postalar alabilirken, 25 megabayt'a kadar e -posta gönderebilirler. Daha büyük dosyalar göndermek için kullanıcılar Google Drive'dan dosyaları mesaja ekleyebilir. Gmail, bir internet forumuna benzer bir arama odaklı arayüze ve "konuşma görünümü" na sahiptir. Hizmet, Ajax'ın erken benimsenmesi için web sitesi geliştiricileri arasında dikkat çekicidir. Google'ın posta sunucuları, e-postaları otomatik olarak spam ve kötü amaçlı yazılımları filtrelemek ve e-postaların yanında içeriğe duyarlı reklamlar eklemek de dahil olmak üzere birçok amaç için tarar. Bu reklam uygulaması, sınırsız veri saklama, üçüncü taraflarca izleme kolaylığı, diğer e -posta sağlayıcılarının kullanıcıları, gmail adreslerine e -posta gönderme potansiyeli olarak politikayı kabul etmeyenler nedeniyle gizlilik savunucuları tarafından önemli ölçüde eleştirilmiştir. Bilgileri diğer Google veri kullanımıyla birleştirerek gizliliği daha da azaltma politikaları. Şirket, konularla ilgili davalara konu olmuştur. Google, e -posta kullanıcılarının e -postalarının otomatik işlemeye tabi olmasını "zorunlu olarak" beklemesi gerektiğini ve hizmetin yarış, din, cinsel yönelim, sağlık veya finansal tablolardan bahsedenler gibi potansiyel olarak hassas mesajların yanında reklamları görüntülemeden kaçındığını iddia etti. . Haziran 2017'de Google, diğer hizmetlerinin kullanımından toplanan verilere dayanarak, reklam amaçlı bağlamsal Gmail içeriğinin kullanımının sonunu açıkladı. 2018'de Gmail, dünya çapında 1,5 milyar aktif kullanıcıya sahipti.