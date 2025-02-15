E-posta Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar - El Salvador

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E-posta hizmetleri, elektronik mesajların gönderilmesini, alınmasını ve düzenlenmesini kolaylaştıran çevrimiçi platformları veya uygulamaları ifade eder. Bu hizmetler, kullanıcıların dijital mesajların, eklentilerin ve diğer multimedya içeriklerinin alışverişi yoluyla verimli ve güvenli bir şekilde iletişim kurmasını sağlar. E-posta hizmetleri genellikle gelen kutusu organizasyonu, spam filtreleme ve kişi oluşturma ve yönetme yeteneği gibi özellikleri içerir. İster kişisel ister profesyonel kullanım olsun, e-posta hizmetleri modern iletişimde çok önemli bir rol oynamakta ve günümüzün dijital çağında bağlantıda kalmanın güvenilir ve yaygın olarak benimsenmiş bir yolunu sunmaktadır.
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Gmail
google.com
Gmail, Google tarafından geliştirilen ücretsiz bir e-posta hizmetidir. Kullanıcılar Gmail'e web üzerinden ve e-posta içeriğini POP veya IMAP protokolleri aracılığıyla senkronize eden üçüncü taraf programları kullanarak erişebilir. Gmail, 1 Nisan 2004'te sınırlı bir beta sürümü olarak başladı ve test aşamasını 7 Temmuz 2009'da sonlandırdı. Başlangıçta Gmail, kullanıcı başına bir gigabaytlık ilk depolama kapasitesi teklifine sahipti; bu, o dönemde sunulan rakiplerden önemli ölçüde daha yüksek bir miktardı. Bugün hizmet 15 gigabayt depolama alanıyla geliyor. Kullanıcılar, ekler dahil 50 megabayt boyutuna kadar e-posta alabilirken, 25 megabayt boyutuna kadar e-posta gönderebilmektedir. Kullanıcılar daha büyük dosyalar göndermek için mesaja Google Drive'dan dosya ekleyebilir. Gmail'in arama odaklı bir arayüzü ve İnternet forumuna benzer bir "konuşma görünümü" vardır. Hizmet, Ajax'ın erken benimsenmesi nedeniyle web sitesi geliştiricileri arasında dikkate değerdir. Google'ın posta sunucuları, spam ve kötü amaçlı yazılımları filtrelemek ve e-postaların yanına bağlama duyarlı reklamlar eklemek de dahil olmak üzere birçok amaç için e-postaları otomatik olarak tarar. Bu reklamcılık uygulaması, sınırsız veri saklama, üçüncü tarafların izleme kolaylığı, diğer e-posta sağlayıcılarının kullanıcılarının Gmail adreslerine e-posta gönderme konusunda politikayı kabul etmemesi ve Google'ın politikayı değiştirme potansiyeli konusundaki endişeler nedeniyle gizlilik savunucuları tarafından önemli ölçüde eleştirildi. bilgileri diğer Google veri kullanımlarıyla birleştirerek gizliliği daha da azaltmaya yönelik politikaları. Şirket konuyla ilgili davalara konu oldu. Google, e-posta kullanıcılarının, e-postalarının otomatik işleme tabi tutulmasını "zorunlu olarak beklemeleri" gerektiğini belirtti ve hizmetin, ırk, din, cinsel yönelim, sağlık veya mali beyanlardan bahseden potansiyel olarak hassas mesajların yanında reklam görüntülemekten kaçındığını iddia etti. . Haziran 2017'de Google, diğer hizmetlerin kullanımından toplanan verilere dayanarak içeriğe dayalı Gmail içeriğinin reklam amaçlı kullanımının sona erdiğini duyurdu. 2018 itibarıyla Gmail'in dünya çapında 1,5 milyar aktif kullanıcısı vardı.
Proton Mail
proton.me
ProtonMail, CERN ve MIT bilim insanları tarafından geliştirilen dünyanın en büyük güvenli e-posta hizmetidir. Açık kaynak kodluyuz ve İsviçre gizlilik yasası tarafından korunuyoruz.
Outlook
outlook.com
Web üzerinde Outlook (önceden Exchange Web Connect, Outlook Web Access ve Outlook Web App olarak biliniyordu), Microsoft'un kişisel bilgi yöneticisi web uygulamasıdır. Web tabanlı bir e-posta istemcisi, bir takvim aracı, bir kişi yöneticisi ve bir görev yöneticisi içerir. Ayrıca eklenti entegrasyonu, web üzerinde Skype ve uyarıların yanı sıra tüm web uygulamalarını kapsayan birleşik temaları da içerir.
Yahoo Mail
mail.yahoo.com
Yahoo! Mail, şu anda Verizon'un bir yan kuruluşu olan Amerikan şirketi Yahoo! tarafından 8 Ekim 1997'de başlatılan bir e-posta hizmetidir. Dört farklı e-posta planı sunar: üçü kişisel kullanım için (Temel, Artı ve Reklamsız), diğeri ise işletmeler için. Ocak 2020 itibarıyla Yahoo! Mail'in 225 milyon kullanıcısı vardı. Kullanıcılar, standart bir web tarayıcısı kullanılarak erişilebilen web posta arayüzünü kullanarak posta kutularına erişebilir ve bunları yönetebilirler. Bazı hesaplar standart posta protokollerinin (POP3 ve SMTP) kullanımını da destekliyordu. 2015'ten bu yana kullanıcılar, Yahoo dışındaki e-posta hesaplarını da web posta istemcisine bağlayabiliyor. Uzun yıllar boyunca kullanıcılar ''@yahoo.com'' veya "@ymail.com" adresini veya ulusal bir e-posta adresini kullanarak hesap açabiliyorlardı. alan adı (Fransa'da ''@yahoo.fr'', Birleşik Krallık'ta ''@yahoo.co.uk'', İtalya'da ''@yahoo.it'' vb.). Şu anda Yahoo! kullanıcıların yalnızca ''@yahoo.com'' hesaplarını kaydetmesine izin verir.
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail, işletmelere yönelik güvenli bir e-posta barındırma hizmetidir. Tüm kuruluşun Inbox'ta sorunsuz bir şekilde paylaşımda bulunmasına ve iletişim kurmasına olanak tanıyan yerleşik bir işbirliği platformuna sahiptir. Yorumların, beğenilerin ve paylaşımın kullanımını teşvik eden klasik e-posta ile modern işbirliği araçlarının bir karışımıdır. Zoho Mail, diğer tüm Zoho uygulamalarının yanı sıra popüler harici uygulamalarla da iyi bir şekilde entegre edilmiştir.
Outlook Business
microsoft.com
Microsoft 365 (Office 365) aboneleri için Microsoft Outlook. Web üzerinde Outlook (önceden Exchange Web Connect, Outlook Web Access ve Outlook Web App olarak biliniyordu), Microsoft'un kişisel bilgi yöneticisi web uygulamasıdır. Web tabanlı bir e-posta istemcisi, bir takvim aracı, bir kişi yöneticisi ve bir görev yöneticisi içerir. Ayrıca eklenti entegrasyonu, web üzerinde Skype ve uyarıların yanı sıra tüm web uygulamalarını kapsayan birleşik temaları da içerir. Web üzerinde Outlook, Office 365 ve Exchange Online abonelerinin kullanımına açıktır ve kullanıcıların, Microsoft Outlook veya diğer e-posta istemcilerinin yüklenmesini gerektirmeden bir web tarayıcısı aracılığıyla e-posta hesaplarına bağlanmalarını sağlamak için şirket içi Exchange Sunucusuna dahildir. .
Disroot Mail
disroot.org
Masaüstü IMAP istemciniz için veya bir Web arayüzü aracılığıyla ücretsiz ve güvenli e-posta hesapları. Disroot, masaüstü istemciniz için veya bir web arayüzü aracılığıyla güvenli e-posta hesapları sağlar. Sizinle posta sunucusu arasındaki iletişim, mümkün olduğunca fazla gizlilik sağlayacak şekilde SSL ile şifrelenir. Ayrıca, sunucumuzdan gönderilen tüm e-postalar, alıcının e-posta sunucusunun desteklemesi durumunda şifrelenir (TLS). Bu, e-postaların artık geleneksel "kartpostal" olarak gönderilmediği, aslında bir "zarf" içine konulduğu anlamına geliyor. Bununla birlikte, e-posta iletişimini kullanırken her zaman dikkatli olmanızı ve yazışmalarınızın olabildiğince gizli olmasını sağlamak için GPG uçtan uca şifrelemeyi kullanmanızı öneririz.
Titan Email
titan.email
Titan, müşterilerle daha derin, daha anlamlı ilişkiler kurmak için tasarlanmış özelliklere sahip, profesyoneller ve küçük işletme sahipleri için özel olarak oluşturulmuş ilk müşteri odaklı e-posta paketidir. E-posta şablonları, gönderimleri planlama yeteneği, Takip hatırlatıcıları ve daha fazlası gibi kullanışlı yerleşik araçlarla Titan, üretkenliği kolaylaştıran bir e-posta deneyimi sağlar. Titan'ın takvimi, kişi listesi ve depolama alanı doğrudan gelen kutusundan verimlilik sunar. Titan, müşterilere tam paket bir çözüm sunmak için Web Host'lar, Alan Adı Kayıt Kuruluşları ve Web Sitesi Oluşturucuları ile entegre edilebilir. Titan Email Webmail, iOS ve Android cihazlarda kullanılabilir. En İyisi: Anlamlı müşteri ilişkileri sağlayan kapsamlı bir e-posta paketi arayan profesyoneller veya küçük işletmeler.
Viettel Mail
mail.viettel.com.vn
Viettel e-posta hizmetine erişin.
OnMail
onmail.com
OnMail, Edison Mail'in yeni e-posta hizmeti.
Tuta
tuta.com
Tuta, dünyanın en güvenli e-posta hizmetidir, kullanımı kolaydır ve tasarımı gereği özeldir. Tüm kişisel ve iş e-posta hesaplarımızda tamamen şifrelenmiş takvimlere ve kişilere sahip olursunuz. Eskiden Tutanota.
Temp Mail
temp-mail.org
Spam'i postalarınızdan uzak tutun ve güvende kalın; yalnızca tek kullanımlık geçici bir e-posta adresi kullanın! Temp-mail ile kişisel e-posta adresinizi spam'den koruyun.
STRATO
strato.de
STRATO ürün dünyasını keşfedin ve çevrimiçi başlayın! Barındırma, bulut depolama, web sitesi oluşturucu ve web mağazası artık ücretsiz olarak test edilebilir!
Soverin
soverin.net
Gerçekten size ait olan özel bir posta kutusu. Ayda bir kapuçino fiyatına size kendi alan adınızda güvenli bir posta kutusu sunuyoruz. E-postanız güvendedir ve reklam amacıyla satılmaz.
Rediffmail
mail.rediff.com
Rediff'ten e-posta hizmeti. Rediff.com (rediff.com olarak stilize edilmiştir) Hintli bir haber, bilgi, eğlence ve alışveriş web portalıdır. 1996 yılında kuruldu.
Paced Email
paced.email
Paced Email, Birleşik Krallık merkezli, gizliliği ön planda tutan bir üretkenlik aracıdır. Daha fazla gizlilik ve kimlik koruması sağlarken daha sakin bir e-posta gelen kutusu elde etmenize yardımcı oluyoruz. Kişiselleştirilmiş veya anonim Hızlandırılmış E-posta adreslerini, siz istediğinize kadar iletilerden kendinizi tamponlamak için kullanın. Günlük, haftalık veya aylık olarak uygun özetlere bölün. Tek tıklamayla süper etkili bir yakıcı e-posta sağlayıcısı olarak da kullanılabilir. Safari, Chrome ve Firefox uyumlu eklentimizle tarayıcınızdan tek kullanımlık e-posta adresleri oluşturun.
Neo
neo.space
Neo, küçük işletmelerin ve girişimcilerin çevrimiçi büyümesini hızlandırmak için tasarlanmış bir e-posta ve büyüme paketidir. 15.000'den fazla küçük işletme Neo'ya güveniyor. Neo, marka adınızla eşleşen ve markanızı büyütmenize yardımcı olacak güçlü özelliklere sahip özel bir iş e-posta adresi (adını[email protected]) alacağınız, hepsi bir arada bir iş e-posta platformudur. Bir iş e-posta adresi, alan adınızı temel aldığından güvenilirlik katar ve müşterilerinize ve müşterilerinize markanız için güven aşılar. Ve en iyi kısmı? Halihazırda bir alan adınız yoksa uygun bir alan adı konusunda size yardımcı olacağız! Ayrıca markanızın dijital varlığını güçlendirecek bir web sitesine de sahip olursunuz ve bu, herhangi bir kurulum veya kodlama gerektirmez. Neo, entegre Takvim ve Kişiler uygulamaları, e-posta pazarlama, randevu planlama ve herhangi bir e-postayı yazmak ve yanıtlamak için bir AI e-posta asistanı, okundu bilgileri ve diğer birçok üretkenlik ve güvenlik dahil olmak üzere zengin web postasının yanı sıra bir dizi araçla donatılmıştır. özellikler. Şunlar için idealdir: Müşteriler ve ekip arkadaşlarıyla etkili bir şekilde iletişim kurmak için kapsamlı bir e-posta paketi arayan küçük işletmeler, girişimciler ve yeni kurulan şirketler.
Vivaldi Webmail
vivaldi.com
Vivaldi'den e-posta hizmeti.
Yahoo!メール
yahoo.co.jp
Yahoo! JAPONYA'nın e-posta hizmeti. Büyük kapasiteli bir posta kutusu ve anti-spam posta işlevleri mevcuttur. Yahoo Mail (ücretsiz) bilgisayarlarda, akıllı telefonlarda ve cep telefonlarında rahatlıkla kullanılabilir.
Zimbra
zimbra.com
Zimbra, mesajlaşma ve işbirliği için açık kaynaklı sunucu ve istemci yazılımı sağlar. Daha fazlasını öğrenmek için https://www.zimbra.com adresini ziyaret edin.
QQ邮箱
mail.qq.com
QQ Posta Kutusu yüz milyonlarca kullanıcıya verimli, istikrarlı ve kullanışlı e-posta hizmetleri sağlar. E-posta yoluyla 3G büyük ekleri göndermek ve dosya aktarma istasyonu, takvim, not defteri ve sürüklenme şişesi gibi özel işlevleri deneyimlemek için bilgisayar web sayfalarında, iOS/iPad istemcilerinde ve Android istemcilerinde kullanabilirsiniz. QQ e-postası, iletişimde kalın.
阿里邮箱
mail.aliyun.com
-Alibaba Posta Kutusu, Alibaba tarafından üretilmiştir. Profesyonel bir ofis işbirliği aracı yapın. -10.000.000'den fazla kurumsal kullanıcıya hizmet veren, 20 yıllık profesyonel kurumsal e-posta operasyon tecrübesiyle Çin'deki en eski kurumsal e-posta servis sağlayıcılarından biri.
UOL Mail
email.uol.com.br
UOL Mail, UOL e-postasını yönetmek için etkili bir uygulamadır.
Dinahosting Webmail
dinahosting.com
KENDİ ALANINIZLA PROFESYONEL POSTA. - E-posta adresinizi özelleştirin ve markanızı öne çıkarın - Web postası dinahosting: işbirliği ortamınız. KENDİ ALANINIZLA PROFESYONEL E-POSTA - E-posta adresinizi kişiselleştirin ve markanızı öne çıkarın - Web postası dinahosting: işbirliği ortamınız.
No2bounce
no2bounce.com
No2bounce, uygun bir e-posta doğrulama sistemini, yapay zeka tabanlı e-posta puanlamasını ve yüksek teslim edilebilirlik oranını korumanıza yardımcı olur. İdeal potansiyel müşterilere kolayca ulaşmak için temiz bir e-posta veritabanı bulundurun. E-posta doğrulama aracımızla e-posta listelerinizi temizleyin ve e-posta pazarlama kampanyalarınızı güçlendirin. Gönderilen tüm e-postalar, gerektiğinde yeniden değerlendirilebilmeleri için önbelleğe alınacaktır. no2bounce ile doğru e-postaları bulun, e-posta verilerini doğrulayın, e-posta veritabanını temizleyin ve e-posta itibar puanı alın.
Bouncify
bouncify.io
Bouncify, çok hızlı ve uygun maliyetli bir toplu e-posta doğrulama aracıdır. ABD, İngiltere ve Avrupa'daki e-posta pazarlamacıları, hemen çıkma oranlarını azaltmak için e-posta listesi temizleme hizmetimizi kullanıyor.
Pobox
pobox.com
Pobox, e-postalarını seven kişilere yönelik e-posta hizmetidir. Kendi alan adınızda veya bizim alanlarımızdan birinde bir posta kutusu, özelleştirilebilir spam filtreleri, birden fazla adrese yönlendirme ve daha fazlasını edinin.
HEY Email
hey.com
E-posta tozdan arındırılmayı hak ediyor. Bir yenileme. Bugün e-posta gönderme şeklimize göre modernize edildi. HEY ile tam da bunu yaptık. Bu, e-postanın yeniden yapılması, yeniden düşünülmesi, basitleştirilmiş, güçlü bir yeniden sunulmasıdır. Yeni bir başlangıç, olması gerektiği gibi. HEY, e-postaya göndereceğimiz aşk mektubumuzdur ve bunu size Web, Mac, Windows, Linux, iOS ve Android üzerinden gönderiyoruz.
Yandex Mail
mail.yandex.com
Yandex.Mail'i edinin: virüslere ve istenmeyen postalara karşı güvenli koruma, posta sıralama, gerçek kişilerden gelen e-postaların vurgulanması, Yandex.Disk'te ücretsiz 10 GB bulut depolama alanı, güzel temalar.
Fastmail
fastmail.com
Fastmail, bireylere ve kuruluşlara ücretli e-posta hesapları sunan bir e-posta hizmetidir. Melbourne, Victoria, Avustralya'da yerleşik bir şirket olan Fastmail Pty Ltd tarafından dünya çapındaki müşterilere 36 dilde sunulmaktadır. Şirket, 2010 yılında Opera Software tarafından satın alınmıştır. 26 Eylül 2013'te Fastmail, Opera'dan ayrıldığını ve bir şirket haline geldiğini duyurdu. özel olarak düzenlenen bağımsız bir şirket. Ana sunucuları New York City ve Amsterdam'da bulunmaktadır; İzlanda'daki önceki yedekleme konumu, Amsterdam'daki sunucu konumuyla değiştiriliyor.
163网易免费邮
mail.163.com
NetEase 163 ücretsiz posta kutusu - Çin posta kutularının ilk markası. Kapasite otomatik olarak iki katına çıkarılır, 50 MB'lık ekleri destekler ve cep telefonu numarası ve e-posta açarken ücretsiz 3G süper ek hizmeti sağlanır. Gönderme ve alma için çeşitli istemci yazılımlarını destekler ve spam müdahale oranı %98'i aşar.
AOL Mail
mail.aol.com
AOL Mail, Yahoo'nun bir bölümü olan AOL tarafından sağlanan ücretsiz bir web tabanlı e-posta hizmetidir.
Aruba.it Webmail
webmail.aruba.it
Tarayıcınızdan Webmail'e erişin. E-postanızı kontrol etmenin yanı sıra takviminizdeki, kişilerinizdeki ve yapılacaklar listenizdeki randevuları da yönetebilirsiniz!
Atmail
atmail.com
Atmail'e hoş geldiniz. Misyonumuz, bireysel müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için e-postaya yönelik esnek bir hizmet yaklaşımıyla müşterilerinizle etkileşime geçmenizi ve onları memnun etmenizi sağlamaktır. Hizmetimiz, sorunsuz bir şekilde entegre edilen uygulama içi satın alımlar yoluyla kullanıcı başına ortalama gelirinizi (ARPU) artıracak ve basit, tek tıklamayla kişisel alan adı e-posta teklifleriyle kaybı azaltacaktır. Atmail, özellikle telekomünikasyon şirketleri ve İSS'ler için tasarlanmış, beyaz etiketli, bulutta yerel bir e-posta hizmetidir. Yönetilen AWS genel bulutumuz tarafından desteklenen veya tercihinize göre sizin bulutunuzdan yararlanan Atmail, milyonlarca e-posta hesabına yüksek oranda ölçeklenebilir, son derece güvenlidir ve her zaman kullanılabilir. E-postayı bir maliyet merkezinden bulut tabanlı bir kâr ve elde tutma makinesine dönüştürerek değerli zamanınızdan tasarruf edin. 2 yılı aşkın tecrübemizle müşterilerinizi ağırlamaya hazırız.
BT Email
email.bt.com
Sorunsuz e-posta gönderme - Uygulama, e-postanızı göndermenizi, okumanızı ve düzenlemenizi kolaylaştıran anlaşılır, kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir.
Burner Mail
burnermail.io
Kimliğinizi korumak ve kişisel e-posta adresinizin satılmasını veya spam edilmesini önlemek için web sitelerine kaydolurken kullanabileceğiniz tek tıklamayla yazılan e-posta adresleri.
Clean Email
clean.email
İhtiyacınız olmayan e-postaların Gelen Kutunuzu temizleyin. O halde temiz tutun. Temiz E-posta, verilerinizi güvende tutarken ve gizliliğinize saygı gösterirken, okunmamış ve istenmeyen e-postalarla aşırı yüklenmiş posta kutunuzu daha verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olur. E-posta gelen kutusu temizleyici uygulamamızla e-postaları temizleyin.
Daum Mail
daum.net
Aynı anda okuyun ve yazın. E-postaları görüntülerken tek ekrandan hızlı bir şekilde yanıt verin. 'Küçült' butonuna basarak yazdığınız e-postayı geçici olarak bir kenara bırakabilir ve e-postayı göndermek için istediğiniz yerden yeniden açabilirsiniz.
netclusive Webmail
netclusive.de
Netclusive Bulut Yedekleme ile şifrelenmiş veri yedeklemeleri maksimum güvenliği garanti eder. 2 GB tamamen ücretsiz!
Hostinger Webmail
webmail.hostinger.com
Profesyonel alan adı tabanlı Hostinger e-postasıyla işletmenizin öne çıkmasını sağlayın.
iCloud Mail
icloud.com
iCloud Mail hesabınızla e-posta gönderebilir, alabilir ve düzenleyebilirsiniz. Aygıtlarınızı iCloud Mail için ayarladığınızda, iPhone, iPad, iPod touch veya Mac bilgisayarınızdaki Mail uygulamasını ya da Windows bilgisayarınızdaki Microsoft Outlook'u kullanarak da iCloud Mail hesabınıza erişebilirsiniz. Hangi cihazı kullanırsanız kullanın, değişiklikler her yerde güncellenir. Önemli: Apple kimliğiniz @icloud.com, @me.com veya @mac.com ile bitmiyorsa, Mail'i iCloud.com'da kullanabilmeniz için önce bir @icloud.com e-posta adresi ayarlamanız gerekir.
Infomaniak Mail
infomaniak.com
İşletmeler için güvenli posta hesapları. Binlerce KOBİ ve özel kişi web postalarını infomaniak aracılığıyla yönetiyor
IONOS Webmail
ionos.com
Markanızı profesyonel e-postayla oluşturun Gönder tuşuna her bastığınızda adınızla ulaşın; alan adı, 2 GB+ depolama alanı ve daha fazlasını içerir.
Kanban Mail
kanbanmail.app
E-postaya daha az zaman harcayın. E-postalarınızı her zamankinden daha hızlı inceleyin, gelen kutunuzu düzenli tutun ve hiçbir konuşmanın takibini kaybetmeyin.
Libero Mail
libero.it
Libero.it (Libero Postası)
mail.com
mail.com
Olması gerektiği gibi e-posta gönderin: ✔ Ücretsiz, basit ve güvenli ✔ Birden fazla posta hesabını herhangi bir cihazdan tek bir yerden yönetin ✔ Bugün kaydolun!
Mail.ru
mail.ru
Mail.ru Mail, en büyük ücretsiz posta hizmeti, hızlı ve kullanışlı arayüz, sınırsız posta kutusu kapasitesi, spam ve virüslere karşı güvenilir koruma, mobil sürüm ve akıllı telefonlar için uygulamalardır. IMAP, SMS bildirimleri, farklı dillerdeki arayüz ve Mail tasarım temaları üzerinden erişim. Ayrıca Mail.ru'da: haberler, İnternet araması, arabalar, spor, oyunlar, flört, hava durumu, iş.
mailbox.org
mailbox.org
mailbox.org ► güvenli ve reklamsız e-posta gelen kutusu ✓ Çevrimiçi ofis ve bulut depolama ✓ %100 yeşil elektrik ✓ Almanya'da sunucu konumu ✓ ayda 1 euro'dan başlayan fiyatlarla ✓ Şimdi ücretsiz deneyin!
네이버 메일
mail.naver.com
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