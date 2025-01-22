E-posta Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar - Rusya

Gmail

google.com

Gmail, Google tarafından geliştirilen ücretsiz bir e-posta hizmetidir. Kullanıcılar Gmail'e web üzerinden ve e-posta içeriğini POP veya IMAP protokolleri aracılığıyla senkronize eden üçüncü taraf programları kullanarak erişebilir. Gmail, 1 Nisan 2004'te sınırlı bir beta sürümü olarak başladı ve test aşamasını 7 Temmuz 2009'da sonlandırdı. Başlangıçta Gmail, kullanıcı başına bir gigabaytlık ilk depolama kapasitesi teklifine sahipti; bu, o dönemde sunulan rakiplerden önemli ölçüde daha yüksek bir miktardı. Bugün hizmet 15 gigabayt depolama alanıyla geliyor. Kullanıcılar, ekler dahil 50 megabayt boyutuna kadar e-posta alabilirken, 25 megabayt boyutuna kadar e-posta gönderebilmektedir. Kullanıcılar daha büyük dosyalar göndermek için mesaja Google Drive'dan dosya ekleyebilir. Gmail'in arama odaklı bir arayüzü ve İnternet forumuna benzer bir "konuşma görünümü" vardır. Hizmet, Ajax'ın erken benimsenmesi nedeniyle web sitesi geliştiricileri arasında dikkate değerdir. Google'ın posta sunucuları, spam ve kötü amaçlı yazılımları filtrelemek ve e-postaların yanına bağlama duyarlı reklamlar eklemek de dahil olmak üzere birçok amaç için e-postaları otomatik olarak tarar. Bu reklamcılık uygulaması, sınırsız veri saklama, üçüncü tarafların izleme kolaylığı, diğer e-posta sağlayıcılarının kullanıcılarının Gmail adreslerine e-posta gönderme konusunda politikayı kabul etmemesi ve Google'ın politikayı değiştirme potansiyeli konusundaki endişeler nedeniyle gizlilik savunucuları tarafından önemli ölçüde eleştirildi. bilgileri diğer Google veri kullanımlarıyla birleştirerek gizliliği daha da azaltmaya yönelik politikaları. Şirket konuyla ilgili davalara konu oldu. Google, e-posta kullanıcılarının, e-postalarının otomatik işleme tabi tutulmasını "zorunlu olarak beklemeleri" gerektiğini belirtti ve hizmetin, ırk, din, cinsel yönelim, sağlık veya mali beyanlardan bahseden potansiyel olarak hassas mesajların yanında reklam görüntülemekten kaçındığını iddia etti. . Haziran 2017'de Google, diğer hizmetlerin kullanımından toplanan verilere dayanarak içeriğe dayalı Gmail içeriğinin reklam amaçlı kullanımının sona erdiğini duyurdu. 2018 itibarıyla Gmail'in dünya çapında 1,5 milyar aktif kullanıcısı vardı.