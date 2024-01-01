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E-posta Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar - Ekvador
E-posta hizmetleri, elektronik mesajların gönderilmesini, alınmasını ve düzenlenmesini kolaylaştıran çevrimiçi platformları veya uygulamaları ifade eder. Bu hizmetler, kullanıcıların dijital mesajların, eklentilerin ve diğer multimedya içeriklerinin alışverişi yoluyla verimli ve güvenli bir şekilde iletişim kurmasını sağlar. E-posta hizmetleri genellikle gelen kutusu organizasyonu, spam filtreleme ve kişi oluşturma ve yönetme yeteneği gibi özellikleri içerir. İster kişisel ister profesyonel kullanım olsun, e-posta hizmetleri modern iletişimde çok önemli bir rol oynamakta ve günümüzün dijital çağında bağlantıda kalmanın güvenilir ve yaygın olarak benimsenmiş bir yolunu sunmaktadır.
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Gmail
google.com
Gmail, Google tarafından geliştirilen ücretsiz bir e-posta hizmetidir. Kullanıcılar Gmail'e web üzerinden ve e-posta içeriğini POP veya IMAP protokolleri aracılığıyla senkronize eden üçüncü taraf programları kullanarak erişebilir. Gmail, 1 Nisan 2004'te sınırlı bir beta sürümü olarak başladı ve test...
Outlook
microsoft.com
Web üzerinde Outlook (önceden Exchange Web Connect, Outlook Web Access ve Outlook Web App olarak biliniyordu), Microsoft'un kişisel bilgi yöneticisi web uygulamasıdır. Web tabanlı bir e-posta istemcisi, bir takvim aracı, bir kişi yöneticisi ve bir görev yöneticisi içerir. Ayrıca eklenti entegrasyonu...
Proton Mail
proton.me
ProtonMail, CERN ve MIT bilim insanları tarafından geliştirilen dünyanın en büyük güvenli e-posta hizmetidir. Açık kaynak kodluyuz ve İsviçre gizlilik yasası tarafından korunuyoruz.
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail, işletmelere yönelik güvenli bir e-posta barındırma hizmetidir. Tüm kuruluşun Inbox'ta sorunsuz bir şekilde paylaşımda bulunmasına ve iletişim kurmasına olanak tanıyan yerleşik bir işbirliği platformuna sahiptir. Yorumların, beğenilerin ve paylaşımın kullanımını teşvik eden klasik e-posta ...
Outlook Business
microsoft.com
Microsoft 365 (Office 365) aboneleri için Microsoft Outlook. Web üzerinde Outlook (önceden Exchange Web Connect, Outlook Web Access ve Outlook Web App olarak biliniyordu), Microsoft'un kişisel bilgi yöneticisi web uygulamasıdır. Web tabanlı bir e-posta istemcisi, bir takvim aracı, bir kişi yönetici...
Disroot Mail
disroot.org
Masaüstü IMAP istemciniz için veya bir Web arayüzü aracılığıyla ücretsiz ve güvenli e-posta hesapları. Disroot, masaüstü istemciniz için veya bir web arayüzü aracılığıyla güvenli e-posta hesapları sağlar. Sizinle posta sunucusu arasındaki iletişim, mümkün olduğunca fazla gizlilik sağlayacak şekilde...
Titan Email
titan.email
Titan, müşterilerle daha derin, daha anlamlı ilişkiler kurmak için tasarlanmış özelliklere sahip, profesyoneller ve küçük işletme sahipleri için özel olarak oluşturulmuş ilk müşteri odaklı e-posta paketidir. E-posta şablonları, gönderimleri planlama yeteneği, Takip hatırlatıcıları ve daha fazlası gi...
iCloud Mail
icloud.com
iCloud Mail hesabınızla e-posta gönderebilir, alabilir ve düzenleyebilirsiniz. Aygıtlarınızı iCloud Mail için ayarladığınızda, iPhone, iPad, iPod touch veya Mac bilgisayarınızdaki Mail uygulamasını ya da Windows bilgisayarınızdaki Microsoft Outlook'u kullanarak da iCloud Mail hesabınıza erişebilirsi...
Yandex Mail
mail.yandex.com
Yandex.Mail'i edinin: virüslere ve istenmeyen postalara karşı güvenli koruma, posta sıralama, gerçek kişilerden gelen e-postaların vurgulanması, Yandex.Disk'te ücretsiz 10 GB bulut depolama alanı, güzel temalar.
Yahoo Mail
mail.yahoo.com
Yahoo! Mail, şu anda Verizon'un bir yan kuruluşu olan Amerikan şirketi Yahoo! tarafından 8 Ekim 1997'de başlatılan bir e-posta hizmetidir. Dört farklı e-posta planı sunar: üçü kişisel kullanım için (Temel, Artı ve Reklamsız), diğeri ise işletmeler için. Ocak 2020 itibarıyla Yahoo! Mail'in 225 milyon...
Hostinger Webmail
webmail.hostinger.com
Profesyonel alan adı tabanlı Hostinger e-postasıyla işletmenizin öne çıkmasını sağlayın.
AOL Mail
mail.aol.com
AOL Mail, Yahoo'nun bir bölümü olan AOL tarafından sağlanan ücretsiz bir web tabanlı e-posta hizmetidir.
mail.com
mail.com
Olması gerektiği gibi e-posta gönderin: ✔ Ücretsiz, basit ve güvenli ✔ Birden fazla posta hesabını herhangi bir cihazdan tek bir yerden yönetin ✔ Bugün kaydolun!
OnMail
onmail.com
OnMail, Edison Mail'in yeni e-posta hizmeti.
Mail.ru
mail.ru
Mail.ru Mail, en büyük ücretsiz posta hizmeti, hızlı ve kullanışlı arayüz, sınırsız posta kutusu kapasitesi, spam ve virüslere karşı güvenilir koruma, mobil sürüm ve akıllı telefonlar için uygulamalardır. IMAP, SMS bildirimleri, farklı dillerdeki arayüz ve Mail tasarım temaları üzerinden erişim. Ayr...
Temp Mail
temp-mail.org
Spam'i postalarınızdan uzak tutun ve güvende kalın; yalnızca tek kullanımlık geçici bir e-posta adresi kullanın! Temp-mail ile kişisel e-posta adresinizi spam'den koruyun.
QQ邮箱
mail.qq.com
QQ Posta Kutusu yüz milyonlarca kullanıcıya verimli, istikrarlı ve kullanışlı e-posta hizmetleri sağlar. E-posta yoluyla 3G büyük ekleri göndermek ve dosya aktarma istasyonu, takvim, not defteri ve sürüklenme şişesi gibi özel işlevleri deneyimlemek için bilgisayar web sayfalarında, iOS/iPad istemcil...
Clean Email
clean.email
İhtiyacınız olmayan e-postaların Gelen Kutunuzu temizleyin. O halde temiz tutun. Temiz E-posta, verilerinizi güvende tutarken ve gizliliğinize saygı gösterirken, okunmamış ve istenmeyen e-postalarla aşırı yüklenmiş posta kutunuzu daha verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olur. E-posta gelen kut...
Fastmail
fastmail.com
Fastmail, bireylere ve kuruluşlara ücretli e-posta hesapları sunan bir e-posta hizmetidir. Melbourne, Victoria, Avustralya'da yerleşik bir şirket olan Fastmail Pty Ltd tarafından dünya çapındaki müşterilere 36 dilde sunulmaktadır. Şirket, 2010 yılında Opera Software tarafından satın alınmıştır. 26 E...
Rediffmail
mail.rediff.com
Rediff'ten e-posta hizmeti. Rediff.com (rediff.com olarak stilize edilmiştir) Hintli bir haber, bilgi, eğlence ve alışveriş web portalıdır. 1996 yılında kuruldu.
IONOS Webmail
ionos.com
Markanızı profesyonel e-postayla oluşturun Gönder tuşuna her bastığınızda adınızla ulaşın; alan adı, 2 GB+ depolama alanı ve daha fazlasını içerir.
Tuta
tuta.com
Tuta, dünyanın en güvenli e-posta hizmetidir, kullanımı kolaydır ve tasarımı gereği özeldir. Tüm kişisel ve iş e-posta hesaplarımızda tamamen şifrelenmiş takvimlere ve kişilere sahip olursunuz. Eskiden Tutanota.
Aruba.it Webmail
webmail.aruba.it
Tarayıcınızdan Webmail'e erişin. E-postanızı kontrol etmenin yanı sıra takviminizdeki, kişilerinizdeki ve yapılacaklar listenizdeki randevuları da yönetebilirsiniz!
Infomaniak Mail
infomaniak.com
İşletmeler için güvenli posta hesapları. Binlerce KOBİ ve özel kişi web postalarını infomaniak aracılığıyla yönetiyor
BT Email
email.bt.com
Sorunsuz e-posta gönderme - Uygulama, e-postanızı göndermenizi, okumanızı ve düzenlemenizi kolaylaştıran anlaşılır, kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir.
HEY Email
hey.com
E-posta tozdan arındırılmayı hak ediyor. Bir yenileme. Bugün e-posta gönderme şeklimize göre modernize edildi. HEY ile tam da bunu yaptık. Bu, e-postanın yeniden yapılması, yeniden düşünülmesi, basitleştirilmiş, güçlü bir yeniden sunulmasıdır. Yeni bir başlangıç, olması gerektiği gibi. HEY, e-postay...
STRATO
strato.de
STRATO ürün dünyasını keşfedin ve çevrimiçi başlayın! Barındırma, bulut depolama, web sitesi oluşturucu ve web mağazası artık ücretsiz olarak test edilebilir!
Burner Mail
burnermail.io
Kimliğinizi korumak ve kişisel e-posta adresinizin satılmasını veya spam edilmesini önlemek için web sitelerine kaydolurken kullanabileceğiniz tek tıklamayla yazılan e-posta adresleri.
Zimbra
zimbra.com
Zimbra, mesajlaşma ve işbirliği için açık kaynaklı sunucu ve istemci yazılımı sağlar. Daha fazlasını öğrenmek için https://www.zimbra.com adresini ziyaret edin.
네이버 메일
mail.naver.com
Güvenli giriş için adres çubuğundaki URL'yi ve kilit işaretini kontrol edin! Naver Postası
mailbox.org
mailbox.org
mailbox.org ► güvenli ve reklamsız e-posta gelen kutusu ✓ Çevrimiçi ofis ve bulut depolama ✓ %100 yeşil elektrik ✓ Almanya'da sunucu konumu ✓ ayda 1 euro'dan başlayan fiyatlarla ✓ Şimdi ücretsiz deneyin!
Daum Mail
daum.net
Aynı anda okuyun ve yazın. E-postaları görüntülerken tek ekrandan hızlı bir şekilde yanıt verin. 'Küçült' butonuna basarak yazdığınız e-postayı geçici olarak bir kenara bırakabilir ve e-postayı göndermek için istediğiniz yerden yeniden açabilirsiniz.
阿里邮箱
mail.aliyun.com
-Alibaba Posta Kutusu, Alibaba tarafından üretilmiştir. Profesyonel bir ofis işbirliği aracı yapın. -10.000.000'den fazla kurumsal kullanıcıya hizmet veren, 20 yıllık profesyonel kurumsal e-posta operasyon tecrübesiyle Çin'deki en eski kurumsal e-posta servis sağlayıcılarından biri.
163网易免费邮
mail.163.com
NetEase 163 ücretsiz posta kutusu - Çin posta kutularının ilk markası. Kapasite otomatik olarak iki katına çıkarılır, 50 MB'lık ekleri destekler ve cep telefonu numarası ve e-posta açarken ücretsiz 3G süper ek hizmeti sağlanır. Gönderme ve alma için çeşitli istemci yazılımlarını destekler ve spam mü...
Libero Mail
libero.it
Libero.it (Libero Postası)
Yahoo!メール
yahoo.co.jp
Yahoo! JAPONYA'nın e-posta hizmeti. Büyük kapasiteli bir posta kutusu ve anti-spam posta işlevleri mevcuttur. Yahoo Mail (ücretsiz) bilgisayarlarda, akıllı telefonlarda ve cep telefonlarında rahatlıkla kullanılabilir.
Vivaldi Webmail
vivaldi.com
Vivaldi'den e-posta hizmeti.
Paced Email
paced.email
Paced Email, Birleşik Krallık merkezli, gizliliği ön planda tutan bir üretkenlik aracıdır. Daha fazla gizlilik ve kimlik koruması sağlarken daha sakin bir e-posta gelen kutusu elde etmenize yardımcı oluyoruz. Kişiselleştirilmiş veya anonim Hızlandırılmış E-posta adreslerini, siz istediğinize kadar i...
Kanban Mail
kanbanmail.app
E-postaya daha az zaman harcayın. E-postalarınızı her zamankinden daha hızlı inceleyin, gelen kutunuzu düzenli tutun ve hiçbir konuşmanın takibini kaybetmeyin.
UOL Mail
email.uol.com.br
UOL Mail, UOL e-postasını yönetmek için etkili bir uygulamadır.
Soverin
soverin.net
Gerçekten size ait olan özel bir posta kutusu. Ayda bir kapuçino fiyatına size kendi alan adınızda güvenli bir posta kutusu sunuyoruz. E-postanız güvendedir ve reklam amacıyla satılmaz.
Atmail
atmail.com
Atmail'e hoş geldiniz. Misyonumuz, bireysel müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için e-postaya yönelik esnek bir hizmet yaklaşımıyla müşterilerinizle etkileşime geçmenizi ve onları memnun etmenizi sağlamaktır. Hizmetimiz, sorunsuz bir şekilde entegre edilen uygulama içi satın alımlar yoluyla kullanıcı ...
Neo
neo.space
Neo, küçük işletmelerin ve girişimcilerin çevrimiçi büyümesini hızlandırmak için tasarlanmış bir e-posta ve büyüme paketidir. 15.000'den fazla küçük işletme Neo'ya güveniyor. Neo, marka adınızla eşleşen ve markanızı büyütmenize yardımcı olacak güçlü özelliklere sahip özel bir iş e-posta adresi (adın...
Dinahosting Webmail
dinahosting.com
KENDİ ALANINIZLA PROFESYONEL POSTA. - E-posta adresinizi özelleştirin ve markanızı öne çıkarın - Web postası dinahosting: işbirliği ortamınız. KENDİ ALANINIZLA PROFESYONEL E-POSTA - E-posta adresinizi kişiselleştirin ve markanızı öne çıkarın - Web postası dinahosting: işbirliği ortamınız.
Viettel Mail
mail.viettel.com.vn
Viettel e-posta hizmetine erişin.
Pobox
pobox.com
Pobox, e-postalarını seven kişilere yönelik e-posta hizmetidir. Kendi alan adınızda veya bizim alanlarımızdan birinde bir posta kutusu, özelleştirilebilir spam filtreleri, birden fazla adrese yönlendirme ve daha fazlasını edinin.
netclusive Webmail
netclusive.de
Netclusive Bulut Yedekleme ile şifrelenmiş veri yedeklemeleri maksimum güvenliği garanti eder. 2 GB tamamen ücretsiz!
No2bounce
no2bounce.com
No2bounce, uygun bir e-posta doğrulama sistemini, yapay zeka tabanlı e-posta puanlamasını ve yüksek teslim edilebilirlik oranını korumanıza yardımcı olur. İdeal potansiyel müşterilere kolayca ulaşmak için temiz bir e-posta veritabanı bulundurun. E-posta doğrulama aracımızla e-posta listelerinizi tem...
Bouncify
bouncify.io
Bouncify, çok hızlı ve uygun maliyetli bir toplu e-posta doğrulama aracıdır. ABD, İngiltere ve Avrupa'daki e-posta pazarlamacıları, hemen çıkma oranlarını azaltmak için e-posta listesi temizleme hizmetimizi kullanıyor.