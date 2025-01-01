Web uygulamaları için uygulama mağazası

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

WebCatalog Desktop

WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.

WebCatalog Desktop'u İndir
Daha fazla bilgi edinin
Tümü
Kitaplar
İş
Eğitim
Eğlence
Finans
Yiyecek ve İçecek
Grafik ve Tasarım
Sağlık ve Fitness
Yaşam Tarzı
Tıp
Müzik ve Ses
Haberler
Fotoğraf ve Video
Verimlilik
Referans
Alışveriş
Sosyal Ağlar
Yazılım Geliştirme
Spor
Seyahat
Araçlar
Hava Durumu
E-posta Pazarlama Yazılımı
Kategoriler
En Popüler
Son Eklenenler

E-posta Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

E-posta pazarlama yazılımı, işletmelerin e-posta listelerini oluşturması ve denetlemesi, abone etkileşimlerini izlerken bunları hedeflenen e-posta kampanyalarına göre bölümlere ayırması için çok önemli bir araç olarak hizmet eder. Bu araçlar, HTML ve CSS veya kullanıcı dostu WYSIWYG editörlerini kullanarak özelleştirilmiş e-postaların oluşturulmasına olanak tanır. Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) yazılımıyla entegrasyon, platformun öngörü yeteneklerini geliştirir. E-posta pazarlaması, pazarlama otomasyonu araçlarında bulunan tipik bir özelliktir. Çeşitli kanalları kapsayan kapsamlı otomasyon çözümlerinin aksine, bu ürünler özellikle e-posta pazarlamasına odaklanmıştır. Alıcılar, pazarlama otomasyonu ürünleri içindeki e-posta pazarlama yeteneklerinin ayrıntılı bir araştırması için Pazarlama Otomasyonu kategori sayfasına başvurabilir.

Yeni Uygulama Gönder


Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp, küçük işletmeler için pazarlama ve e-posta gönderimi yapan, raporlama ve analiz araçları sunan kapsamlı bir platformdur.

Square

Square

squareup.com

Square, işletmelere ödeme işlemleri, envanter yönetimi ve satış analizi sunan bulut tabanlı bir POS çözümüdür.

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Pipedrive, satış ekipleri için tasarlanmış bir CRM aracıdır. Satış süreçlerini yönetmek, otomatikleştirmek ve analiz yapmak için kullanılır.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo, CRM, e-ticaret, muhasebe ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş bir ERP yazılımıdır.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo, müşteri etkileşimlerini merkezi bir platformda yöneterek e-posta, canlı sohbet ve sosyal medya üzerinden destek sunar.

Zoho Campaigns

Zoho Campaigns

zoho.com

Zoho Kampanyaları, e-posta kampanyaları oluşturma, gönderme ve analiz etme amacıyla tasarlanmış bir e-posta pazarlama platformudur.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Sabit İletişim, e-posta pazarlama, sosyal medya ve etkinlik yönetimi araçları sunarak küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olan bir platformdur.

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

MailerLite, e-posta kampanyaları için otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özellikler sunan bir pazarlama yazılımıdır.

AWeber

AWeber

aweber.com

AWeber, e-posta pazarlama kampanyalarını yönetmek için kullanıcıların e-posta oluşturmasını, göndermesini ve analiz etmesini sağlayan bir platformdur.

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

SuiteDash, işletmeler için müşteri portalları, proje yönetimi, faturalama ve CRM gibi araçları bir arada sunan bulut tabanlı bir yönetim platformudur.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse, e-posta pazarlama, otomasyon, analiz ve web semineri gibi özellikler sunan kapsamlı bir pazarlama platformudur.

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

Pabbly Abonelik, abonelik faturalama ve yönetim sürecine yönelik bulut tabanlı bir yazılımdır. Ödeme toplama ve müşteri yönetimi özellikleri sunar.

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Freshsales, satış süreçlerini yönetmeye ve müşteri etkileşimlerini geliştirmeye yardımcı olan kullanıcı dostu bir CRM platformudur.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermeyi, chatbot'lar kullanarak müşteri etkileşimi yönetmeyi ve hızlıca açılış sayfaları oluşturmayı sağlayan bir pazarlama otomasyon platformudur.

Kit

Kit

kit.com

Kit, içerik oluşturucuların e-posta kampanyalarını yönetmelerine ve optimize etmelerine yardımcı olan bir e-posta pazarlama platformudur.

Systeme

Systeme

systeme.io

Systeme, online işletmeler için pazarlama araçları sunan bir platformdur. Satış hunileri, e-posta pazarlaması ve kurs barındırma gibi işlevler içerir.

SendBuzz

SendBuzz

sendbuzz.io

SendBuzz, işletmelere potansiyel müşterilerle iletişim kurma ve satış yapma süreçlerini otomatikleştiren çok kanallı bir platformdur.

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

SendGrid, işletmelerin işlem ve pazarlama e-postalarını yönetmelerine yardımcı olan bir iletişim platformudur.

AdRoll

AdRoll

adroll.com

AdRoll, işletmelere çeşitli kanallarda reklam hedefleme, analiz ve yeniden hedefleme hizmetleri sunan bir pazarlama platformudur.

Success.ai

Success.ai

success.ai

Success.ai, işletmelerin e-posta pazarlama çabalarını geliştirmek için tasarlanmış, sınırsız e-posta gönderimi ve geniş bir B2B müşteri veritabanı sunan bir platformdur.

Rasa.io

Rasa.io

rasa.io

Rasa.io, abonelere kişiselleştirilmiş haber bültenleri gönderen bir platformdur. Yapay zeka ile içerik analizi yaparak ilgi alanlarına göre içerik sunar.

Podia

Podia

podia.com

Podia, çevrimiçi kurslar, dijital ürünler ve topluluklar yönetmek için web sitesi ve e-posta pazarlama özellikleri sunan bir dijital platformdur.

EcoSend

EcoSend

ecosend.io

EcoSend, sürdürülebilir e-posta pazarlama platformudur; kullanıcılara etkili kampanyalar oluşturma ve karbon ayak izlerini dengeleme imkanı sunar.

SendFox

SendFox

sendfox.com

SendFox, e-posta kampanyaları, otomasyon ve açılış sayfaları oluşturarak işletmelere ve içerik oluşturuculara kitlelerini büyütme imkanı sunan bir e-posta pazarlama platformudur.

ClickSend

ClickSend

clicksend.com

ClickSend, işletmelerin SMS, e-posta, sesli arama ve faks gibi iletişim kanallarını yönetmesine yardımcı olan bir iletişim yazılımıdır.

HelpCrunch

HelpCrunch

helpcrunch.com

HelpCrunch, müşteri iletişimini destekleyen, pazarlama ve satış fonksiyonlarını birleştiren kapsamlı bir platformdur. Canlı sohbet, chatbot ve e-posta gibi araçlar sunar.

EasySendy Pro

EasySendy Pro

easysendy.com

EasySendy Pro, dijital pazarlama ekipleri için e-posta kampanyalarını yönetme ve optimize etme platformudur. Çeşitli entegrasyonlar sunar ve analiz araçları içerir.

EmailOctopus

EmailOctopus

emailoctopus.com

EmailOctopus, kullanıcıların hızlı ve etkili e-posta kampanyaları oluşturmasına, otomasyon yapmasına ve performansı analiz etmesine olanak tanıyan bir e-posta pazarlama aracıdır.

Customerly

Customerly

customerly.io

Customerly, canlı sohbet, CRM ve pazarlama otomasyonu sunarak işletmelere müşteri etkileşimlerini yönetme imkanı sağlar.

Transpond

Transpond

transpond.io

Transpond uygulaması, aboneleri yönetmenizi, şablonlar oluşturmanızı, otomatik e-postalar göndermenizi ve kampanyaları takip etmenizi sağlar.

Campaigner

Campaigner

campaigner.com

Kampanyacı, işletmelerin e-posta pazarlama kampanyalarını yönetmelerine ve optimize etmelerine yardımcı olan kapsamlı bir platformdur.

Sender

Sender

sender.net

Gönderen, e-posta pazarlama kampanyalarını yönetmek için kullanıcı dostu bir platformdur. Otomasyon ve analiz araçlarıyla işletmelere destek sağlar.

Salesforge

Salesforge

salesforge.ai

Salesforge, AI destekli, çok dilli e-posta pazarlama süreçlerini optimize eden ve otomatikleştiren bir platformdur.

Metrilo

Metrilo

metrilo.com

Metrilo, e-ticaret markalarına müşteri verilerini analiz ederek pazarlama stratejilerini geliştirmelerine ve müşteri bağlılığını artırmalarına yardımcı olan bir platformdur.

NetHunt

NetHunt

nethunt.com

NetHunt, Gmail içinde çalışan bir satış otomasyon aracıdır. Müşteri ilişkilerini yönetir, potansiyel müşterileri takip eder ve satış süreçlerini otomatikleştirir.

Litmus

Litmus

litmus.com

Litmus, pazarlamacıların her e-posta gönderiminde daha iyi sonuçlar elde etmesine yardımcı olan bir uygulamadır. E-postaları oluşturma, test etme ve analiz etme imkanı sunar.

Levitate

Levitate

levitate.ai

Levitate, küçük işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine yardımcı olan bir pazarlama aracıdır. Otomatik e-postalar ve iletişim özellikleri sunar.

Markate

Markate

markate.com

Markate, hizmet sağlayıcıları için CRM, iş yönetimi ve pazarlama otomasyonu sunan mobil uyumlu bir uygulamadır. İşletmeleri verimli yönetmeye yardımcı olur.

Hoppy Copy

Hoppy Copy

hoppycopy.co

Hoppy Copy, pazarlamacılar için e-posta yazımını hızlandıran AI destekli bir platformdur. Bültenler, damla dizileri ve diğer pazarlama içeriklerini oluşturur.

Getsitecontrol

Getsitecontrol

getsitecontrol.com

Getsitecontrol, e-posta pazarlamacılığını destekleyen açılır pencereler ve etkileşimli öğeler oluşturarak kullanıcı katılımını artırmayı hedefleyen bir platformdur.

Mailmeteor

Mailmeteor

mailmeteor.com

Mailmeteor, Gmail'den kişiselleştirilmiş kitle e-postaları göndermeye ve sonuçları gerçek zamanlı takip etmeye yarayan bir e-posta pazarlama aracıdır.

Elastic Email

Elastic Email

elasticemail.com

Elastic Email, e-posta pazarlama ve işlem e-postası göndermeye yardımcı olan bir platformdur; API, SMTP ve kullanıcı dostu araçlar sunar.

Big Mailer

Big Mailer

bigmailer.io

Big Mailer, 1.000 kontak için ücretsiz e-posta pazarlama platformudur. Toplu, otomatik ve işlemli kampanyalar için kullanılabilir.

GoSquared

GoSquared

gosquared.com

Dünyanın ilk sürdürülebilir e-posta pazarlama platformudur. MailChimp'tan geçerek daha iyi kampanyalar oluşturmanıza ve genişlemenize yardımcı olur.

Benchmark

Benchmark

benchmarkemail.com

Benchmark, işletmelerin e-posta pazarlama kampanyaları oluşturmasına, iletişimlerini kişiselleştirmesine ve analiz etmesine yardımcı olan bir platformdur.

Helpmonks

Helpmonks

helpmonks.com

Helpmonks, ekiplerin e-postaları ortak bir gelen kutusunda yönetmesini sağlayan bir platformdur. E-posta iş akışlarını düzenler ve müşteri destek süreçlerini kolaylaştırır.

MadMail

MadMail

madmail.allapps.io

MadMail, e-posta pazarlama kampanyalarını kolayca oluşturmayı, hedef kitleye ulaşmayı ve etkileşimi artırmayı sağlayan bir uygulamadır.

INBOX

INBOX

useinbox.com

INBOX, e-posta pazarlama kampanyaları oluşturmanıza, göndermenize ve analiz etmenize olanak tanıyan bir araçtır.

Glue Up

Glue Up

glueup.com

Glue Up, etkinlikler, üyelikler ve dijital araçlar ile toplulukları yönetmek için hepsi bir arada bir CRM platformudur.

Flexmail

Flexmail

flexmail.be

Flexmail, e-posta pazarlama kampanyalarını oluşturan, gönderen ve izleyen bir platformdur. Kullanıcıların e-postalarını kişiselleştirerek performanslarını analiz etmelerini sağlar.

Sendy

Sendy

sendy.co

Sendy, Amazon SES ile entegre bir e-posta bülten uygulamasıdır ve kullanıcılara izlenebilir yığın e-postalar göndermeyi sağlar.

Apptivo

Apptivo

apptivo.com

Apptivo, işletmelerin satış, pazarlama, faturalama ve destek gibi çeşitli işlemleri yönetmesini sağlayan bulut tabanlı bir iş uygulamaları platformudur.

Bluecore

Bluecore

bluecore.com

Bluecore, perakendecilerin veri odaklı kampanyalar oluşturmasına ve müşteri iletişimini otomatikleştirmesine yardımcı olan bir pazarlama platformudur.

MailUp

MailUp

mailup.com

MailUp, e-posta, SMS ve mesajlaşma uygulamaları için kampanyalar oluşturma, otomatikleştirme ve özelleştirme imkanı sunan bir pazarlama platformudur.

WeeBlok

WeeBlok

weeblok.com

WeeBlok, dijital ajanslar ve işletmeler için web pazarlama platformudur. Site oluşturma, CRM, e-posta pazarlama ve otomasyon araçları sunar.

Infobip

Infobip

infobip.com

Infobip Email API, SMTP ve HTTP API üzerinden yüksek hacimli e-posta gönderen bir alt yapıdır. Kullanıcı deneyimini artırarak e-posta performansını optimize eder.

Xeno

Xeno

getxeno.com

Xeno, AI destekli bir CRM uygulamasıdır. Perakendecilere ve D2C markalara, müşteri anlayışı ve hedefli pazarlama ile tekrar satışları artırma imkanı sunar.

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Kampanya Monitörü, kullanıcıların kolayca kişiselleştirilmiş e-postalar oluşturarak e-posta kampanyalarını yönetmelerine yardımcı olan bir e-posta pazarlama platformudur.

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

© 2025 WebCatalog, Inc.