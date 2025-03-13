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En Popüler Son Eklenenler E-posta Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

E-posta pazarlama yazılımı, işletmelerin e-posta listelerini oluşturması ve denetlemesi, abone etkileşimlerini izlerken bunları hedeflenen e-posta kampanyalarına göre bölümlere ayırması için çok önemli bir araç olarak hizmet eder. Bu araçlar, HTML ve CSS veya kullanıcı dostu WYSIWYG editörlerini kullanarak özelleştirilmiş e-postaların oluşturulmasına olanak tanır. Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) yazılımıyla entegrasyon, platformun öngörü yeteneklerini geliştirir. E-posta pazarlaması, pazarlama otomasyonu araçlarında bulunan tipik bir özelliktir. Çeşitli kanalları kapsayan kapsamlı otomasyon çözümlerinin aksine, bu ürünler özellikle e-posta pazarlamasına odaklanmıştır. Alıcılar, pazarlama otomasyonu ürünleri içindeki e-posta pazarlama yeteneklerinin ayrıntılı bir araştırması için Pazarlama Otomasyonu kategori sayfasına başvurabilir.