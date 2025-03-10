E-posta Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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E-posta pazarlama yazılımı, işletmelerin e-posta listelerini oluşturması ve denetlemesi, abone etkileşimlerini izlerken bunları hedeflenen e-posta kampanyalarına göre bölümlere ayırması için çok önemli bir araç olarak hizmet eder. Bu araçlar, HTML ve CSS veya kullanıcı dostu WYSIWYG editörlerini kullanarak özelleştirilmiş e-postaların oluşturulmasına olanak tanır. Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) yazılımıyla entegrasyon, platformun öngörü yeteneklerini geliştirir. E-posta pazarlaması, pazarlama otomasyonu araçlarında bulunan tipik bir özelliktir. Çeşitli kanalları kapsayan kapsamlı otomasyon çözümlerinin aksine, bu ürünler özellikle e-posta pazarlamasına odaklanmıştır. Alıcılar, pazarlama otomasyonu ürünleri içindeki e-posta pazarlama yeteneklerinin ayrıntılı bir araştırması için Pazarlama Otomasyonu kategori sayfasına başvurabilir.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için pazarlama ve e-posta gönderimi yapan, raporlama ve analiz araçları sunan kapsamlı bir platformdur.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive, satış ekipleri için tasarlanmış bir CRM aracıdır. Satış süreçlerini yönetmek, otomatikleştirmek ve analiz yapmak için kullanılır.
Square
squareup.com
Square, işletmelere ödeme işlemleri, envanter yönetimi ve satış analizi sunan bulut tabanlı bir POS çözümüdür.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, muhasebe ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş bir ERP yazılımıdır.
Brevo
brevo.com
Brevo, müşteri etkileşimlerini merkezi bir platformda yöneterek e-posta, canlı sohbet ve sosyal medya üzerinden destek sunar.
Zoho Campaigns
zoho.com
Zoho Kampanyaları, e-posta kampanyaları oluşturma, gönderme ve analiz etme amacıyla tasarlanmış bir e-posta pazarlama platformudur.
Constant Contact
constantcontact.com
Sabit İletişim, e-posta pazarlama, sosyal medya ve etkinlik yönetimi araçları sunarak küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olan bir platformdur.
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite, e-posta kampanyaları için otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özellikler sunan bir pazarlama yazılımıdır.
AWeber
aweber.com
AWeber, e-posta pazarlama kampanyalarını yönetmek için kullanıcıların e-posta oluşturmasını, göndermesini ve analiz etmesini sağlayan bir platformdur.
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash, işletmeler için müşteri portalları, proje yönetimi, faturalama ve CRM gibi araçları bir arada sunan bulut tabanlı bir yönetim platformudur.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, e-posta pazarlama, otomasyon, analiz ve web semineri gibi özellikler sunan kapsamlı bir pazarlama platformudur.
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Abonelik, abonelik faturalama ve yönetim sürecine yönelik bulut tabanlı bir yazılımdır. Ödeme toplama ve müşteri yönetimi özellikleri sunar.
Freshsales
freshworks.com
Freshsales, satış süreçlerini yönetmeye ve müşteri etkileşimlerini geliştirmeye yardımcı olan kullanıcı dostu bir CRM platformudur.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermeyi, chatbot'lar kullanarak müşteri etkileşimi yönetmeyi ve hızlıca açılış sayfaları oluşturmayı sağlayan bir pazarlama otomasyon platformudur.
Kit
kit.com
Kit, içerik oluşturucuların e-posta kampanyalarını yönetmelerine ve optimize etmelerine yardımcı olan bir e-posta pazarlama platformudur.
Systeme
systeme.io
Systeme, online işletmeler için pazarlama araçları sunan bir platformdur. Satış hunileri, e-posta pazarlaması ve kurs barındırma gibi işlevler içerir.
SendBuzz
sendbuzz.io
SendBuzz, işletmelere potansiyel müşterilerle iletişim kurma ve satış yapma süreçlerini otomatikleştiren çok kanallı bir platformdur.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid, işletmelerin işlem ve pazarlama e-postalarını yönetmelerine yardımcı olan bir iletişim platformudur.
AdRoll
adroll.com
AdRoll, işletmelere çeşitli kanallarda reklam hedefleme, analiz ve yeniden hedefleme hizmetleri sunan bir pazarlama platformudur.
Success.ai
success.ai
Success.ai, işletmelerin e-posta pazarlama çabalarını geliştirmek için tasarlanmış, sınırsız e-posta gönderimi ve geniş bir B2B müşteri veritabanı sunan bir platformdur.
Rasa.io
rasa.io
Rasa.io, abonelere kişiselleştirilmiş haber bültenleri gönderen bir platformdur. Yapay zeka ile içerik analizi yaparak ilgi alanlarına göre içerik sunar.
Podia
podia.com
Podia, çevrimiçi kurslar, dijital ürünler ve topluluklar yönetmek için web sitesi ve e-posta pazarlama özellikleri sunan bir dijital platformdur.
EcoSend
ecosend.io
EcoSend, sürdürülebilir e-posta pazarlama platformudur; kullanıcılara etkili kampanyalar oluşturma ve karbon ayak izlerini dengeleme imkanı sunar.
SendFox
sendfox.com
SendFox, e-posta kampanyaları, otomasyon ve açılış sayfaları oluşturarak işletmelere ve içerik oluşturuculara kitlelerini büyütme imkanı sunan bir e-posta pazarlama platformudur.
ClickSend
clicksend.com
ClickSend, işletmelerin SMS, e-posta, sesli arama ve faks gibi iletişim kanallarını yönetmesine yardımcı olan bir iletişim yazılımıdır.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch, müşteri iletişimini destekleyen, pazarlama ve satış fonksiyonlarını birleştiren kapsamlı bir platformdur. Canlı sohbet, chatbot ve e-posta gibi araçlar sunar.
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro, dijital pazarlama ekipleri için e-posta kampanyalarını yönetme ve optimize etme platformudur. Çeşitli entegrasyonlar sunar ve analiz araçları içerir.
EmailOctopus
emailoctopus.com
EmailOctopus, kullanıcıların hızlı ve etkili e-posta kampanyaları oluşturmasına, otomasyon yapmasına ve performansı analiz etmesine olanak tanıyan bir e-posta pazarlama aracıdır.
Customerly
customerly.io
Customerly, canlı sohbet, CRM ve pazarlama otomasyonu sunarak işletmelere müşteri etkileşimlerini yönetme imkanı sağlar.
Sender
sender.net
Gönderen, e-posta pazarlama kampanyalarını yönetmek için kullanıcı dostu bir platformdur. Otomasyon ve analiz araçlarıyla işletmelere destek sağlar.
Transpond
transpond.io
Transpond uygulaması, aboneleri yönetmenizi, şablonlar oluşturmanızı, otomatik e-postalar göndermenizi ve kampanyaları takip etmenizi sağlar.
Campaigner
campaigner.com
Kampanyacı, işletmelerin e-posta pazarlama kampanyalarını yönetmelerine ve optimize etmelerine yardımcı olan kapsamlı bir platformdur.
Salesforge
salesforge.ai
Salesforge, AI destekli, çok dilli e-posta pazarlama süreçlerini optimize eden ve otomatikleştiren bir platformdur.
Metrilo
metrilo.com
Metrilo, e-ticaret markalarına müşteri verilerini analiz ederek pazarlama stratejilerini geliştirmelerine ve müşteri bağlılığını artırmalarına yardımcı olan bir platformdur.
NetHunt
nethunt.com
NetHunt, Gmail içinde çalışan bir satış otomasyon aracıdır. Müşteri ilişkilerini yönetir, potansiyel müşterileri takip eder ve satış süreçlerini otomatikleştirir.
Litmus
litmus.com
Litmus, pazarlamacıların her e-posta gönderiminde daha iyi sonuçlar elde etmesine yardımcı olan bir uygulamadır. E-postaları oluşturma, test etme ve analiz etme imkanı sunar.
Levitate
levitate.ai
Levitate, küçük işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine yardımcı olan bir pazarlama aracıdır. Otomatik e-postalar ve iletişim özellikleri sunar.
Markate
markate.com
Markate, hizmet sağlayıcıları için CRM, iş yönetimi ve pazarlama otomasyonu sunan mobil uyumlu bir uygulamadır. İşletmeleri verimli yönetmeye yardımcı olur.
Hoppy Copy
hoppycopy.co
Hoppy Copy, pazarlamacılar için e-posta yazımını hızlandıran AI destekli bir platformdur. Bültenler, damla dizileri ve diğer pazarlama içeriklerini oluşturur.
Getsitecontrol
getsitecontrol.com
Getsitecontrol, e-posta pazarlamacılığını destekleyen açılır pencereler ve etkileşimli öğeler oluşturarak kullanıcı katılımını artırmayı hedefleyen bir platformdur.
Mailmeteor
mailmeteor.com
Mailmeteor, Gmail'den kişiselleştirilmiş kitle e-postaları göndermeye ve sonuçları gerçek zamanlı takip etmeye yarayan bir e-posta pazarlama aracıdır.
Elastic Email
elasticemail.com
Elastic Email, e-posta pazarlama ve işlem e-postası göndermeye yardımcı olan bir platformdur; API, SMTP ve kullanıcı dostu araçlar sunar.
Big Mailer
bigmailer.io
Big Mailer, 1.000 kontak için ücretsiz e-posta pazarlama platformudur. Toplu, otomatik ve işlemli kampanyalar için kullanılabilir.
GoSquared
gosquared.com
Dünyanın ilk sürdürülebilir e-posta pazarlama platformudur. MailChimp'tan geçerek daha iyi kampanyalar oluşturmanıza ve genişlemenize yardımcı olur.
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark, işletmelerin e-posta pazarlama kampanyaları oluşturmasına, iletişimlerini kişiselleştirmesine ve analiz etmesine yardımcı olan bir platformdur.
MadMail
madmail.allapps.io
MadMail, e-posta pazarlama kampanyalarını kolayca oluşturmayı, hedef kitleye ulaşmayı ve etkileşimi artırmayı sağlayan bir uygulamadır.
INBOX
useinbox.com
INBOX, e-posta pazarlama kampanyaları oluşturmanıza, göndermenize ve analiz etmenize olanak tanıyan bir araçtır.
Glue Up
glueup.com
Glue Up, etkinlikler, üyelikler ve dijital araçlar ile toplulukları yönetmek için hepsi bir arada bir CRM platformudur.
Flexmail
flexmail.be
Flexmail, e-posta pazarlama kampanyalarını oluşturan, gönderen ve izleyen bir platformdur. Kullanıcıların e-postalarını kişiselleştirerek performanslarını analiz etmelerini sağlar.
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks, ekiplerin e-postaları ortak bir gelen kutusunda yönetmesini sağlayan bir platformdur. E-posta iş akışlarını düzenler ve müşteri destek süreçlerini kolaylaştırır.
Sendy
sendy.co
Sendy, Amazon SES ile entegre bir e-posta bülten uygulamasıdır ve kullanıcılara izlenebilir yığın e-postalar göndermeyi sağlar.
Campaign Monitor
createsend.com
Kampanya Monitörü, kullanıcıların kolayca kişiselleştirilmiş e-postalar oluşturarak e-posta kampanyalarını yönetmelerine yardımcı olan bir e-posta pazarlama platformudur.
Apptivo
apptivo.com
Apptivo, işletmelerin satış, pazarlama, faturalama ve destek gibi çeşitli işlemleri yönetmesini sağlayan bulut tabanlı bir iş uygulamaları platformudur.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore, perakendecilerin veri odaklı kampanyalar oluşturmasına ve müşteri iletişimini otomatikleştirmesine yardımcı olan bir pazarlama platformudur.
MailUp
mailup.com
MailUp, e-posta, SMS ve mesajlaşma uygulamaları için kampanyalar oluşturma, otomatikleştirme ve özelleştirme imkanı sunan bir pazarlama platformudur.
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok, dijital ajanslar ve işletmeler için web pazarlama platformudur. Site oluşturma, CRM, e-posta pazarlama ve otomasyon araçları sunar.
Infobip
infobip.com
Infobip Email API, SMTP ve HTTP API üzerinden yüksek hacimli e-posta gönderen bir alt yapıdır. Kullanıcı deneyimini artırarak e-posta performansını optimize eder.
Xeno
getxeno.com
Xeno, AI destekli bir CRM uygulamasıdır. Perakendecilere ve D2C markalara, müşteri anlayışı ve hedefli pazarlama ile tekrar satışları artırma imkanı sunar.
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