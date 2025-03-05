E-posta Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Ukrayna

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
E-posta pazarlama yazılımı, işletmelerin e-posta listelerini oluşturması ve denetlemesi, abone etkileşimlerini izlerken bunları hedeflenen e-posta kampanyalarına göre bölümlere ayırması için çok önemli bir araç olarak hizmet eder. Bu araçlar, HTML ve CSS veya kullanıcı dostu WYSIWYG editörlerini kullanarak özelleştirilmiş e-postaların oluşturulmasına olanak tanır. Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) yazılımıyla entegrasyon, platformun öngörü yeteneklerini geliştirir. E-posta pazarlaması, pazarlama otomasyonu araçlarında bulunan tipik bir özelliktir. Çeşitli kanalları kapsayan kapsamlı otomasyon çözümlerinin aksine, bu ürünler özellikle e-posta pazarlamasına odaklanmıştır. Alıcılar, pazarlama otomasyonu ürünleri içindeki e-posta pazarlama yeteneklerinin ayrıntılı bir araştırması için Pazarlama Otomasyonu kategori sayfasına başvurabilir.
Yeni Uygulama Gönder
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch, destek, pazarlama ve satış için hepsi bir arada bir müşteri iletişim platformudur. İşletmenizi büyütmenize yardımcı olacak bir dizi aracı birleştirir: 👉 Çok kanallı canlı sohbet 👉 Sohbet robotları 👉 Paylaşılan gelen kutusu 👉 Bilgi tabanı 👉 E-posta pazarlaması 👉 Pop-up'lar 👉 CRM
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp, küçük işletmeler için inşa edilmiş hepsi bir arada pazarlama platformudur. Raporlama ve analiz, pazarlama CRM, e -posta kampanyaları, bültenler ve içerik yönetimi gibi araçlarla, müşterilerinizi merkeze koyabilirsiniz, böylece daha akıllı pazarlayabilir ve işinizi daha hızlı büyütebilirsiniz. MailChimp'in Pazarlama ve CRM Mobil Uygulaması, ilk günden itibaren daha akıllı pazarlamanıza ve işinizi daha hızlı büyütmenize yardımcı olur. İşinizin sizi aldığı her yerde ihtiyacınız olan araçlara erişin ve dakikalar içinde çalışmaya başlayın - deneyime gerek yok. MailChimp ile bir satış yapma, müşterileri geri getirme, yeni aboneler bulma veya markanızın görevini paylaşma fırsatını asla kaçırmazsınız. Mailchimp kullanın: * Pazarlama CRM - MailChimp'ten CRM pazarlama ile olan kişilerinize ayak uydurun. Kartvizit tarayıcısı gibi iletişim içe aktarma araçlarıyla yeni müşteriler bulun ve ekleyin. İzleyici büyümesini izleyin ve gösterge tablosundaki bireysel kişilerle ilgili bilgileri görüntüleyin. Hepsini tek bir yerde yapın - doğrudan uygulamadan arayın, metin ve e -posta gönderin. Önemli ayrıntıları hatırlamak için notları kaydedin ve her etkileşimden sonra etiket ekleyin. * Raporlar ve Analytics - Satış ve pazarlama performansınıza daha derin bir bakış alın. Tüm kampanyalarınız için sonuçları izleyin ve nasıl geliştirileceğine dair eyleme geçirilebilir öneriler alın. E -posta kampanyaları, açılış sayfaları, Facebook ve Instagram reklamları, sosyal medya yayınları ve kartpostallar için raporları ve analitikleri görüntüleyin. * E -postalar ve otomasyonlar - E -posta pazarlama kampanyaları, bültenleri ve otomasyonları oluşturun, düzenleyin ve gönderin. Tek tıklamayla açılış olmayanlara ve ürün yeniden hedefleme e-postalarına yeniden katılma ile müşterileri yeniden etkiler ve satışları hemen büyütebilirsiniz. * Facebook ve Instagram Reklamları - Reklamlar taslak ve yayınlayın, bir bütçe belirleyin ve belirli bir grubu hedefleyin. Yeni insanlara ulaşın, mevcut kişilerle uğraşın, özel kitleler kurun veya web sitesi ziyaretçilerini geri getirin. * Pazarlama Önerileri - Pazarlamanızı geliştirmeye yardımcı olacak işlem yapılabilir öneriler alın. Terk edilmiş bir sepet e -postası kurmanın veya markanızın logosunu ayarlamak için bir hatırlatma almanın zamanı geldiğini bilin. * Marka Yönetimi - Cihazınızdan görüntüleri doğrudan MailChimp'e yükleyin ve bunları tüm kampanyalarınızda kullanın.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulunmaktadır. Çerçeve ve temel ERP modüllerinin kaynak kodu, Belçika merkezli Odoo S.A. tarafından küratörlüğünü yapmaktadır.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) Müşteri İlişkileri Yönetimi Hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar sunar. 2020'de Fortune Magazine, bir çalışan memnuniyet anketine dayanarak, Salesforce'u altı numaralı 'çalışmak için en iyi 100 şirket listesinde' sıraladı.
Square
squareup.com
Square, Inc., San Francisco, Kaliforniya merkezli bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim McKelvey tarafından kuruldu ve ilk uygulama ve hizmetini 2010 yılında başlattı. Kasım 2015'ten bu yana New York Menkul Kıymetler Borsası'nda halka açık bir şirket olarak SQ sembolüyle işlem görüyor.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse, çok yönlü iş tanıtımı ve müşteriyi elde tutmaya yönelik çok kanallı bir pazarlama otomasyon platformudur. SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermenize, Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp ve Instagram için sohbet robotlarını kullanarak müşterilerle çalışmanıza ve yalnızca 15 dakika içinde açılış sayfaları oluşturmanıza olanak tanır. SendPulse ayrıca çevrimiçi kurslar oluşturmak için bir platform da sunuyor. SendPulse'un ücretsiz CRM'si ile tüm pazarlama faaliyetlerinizi ve müşteri bilgilerinizi kolayca takip edebilirsiniz.
NetHunt
nethunt.com
Nethunt, tam anlamıyla Gmail ve diğer Google çalışma alanı uygulamalarınızda yaşayan bir satış otomasyon aracıdır. Satış ekiplerinin potansiyel müşterileri yönetmesine, müşteri ilişkilerini beslemesine, satış ilerlemesini izlemesine ve daha fazla anlaşmayı kapatmasına yardımcı olur. Nethunt CRM hakkında daha fazla bilgi 🙂 Müşteri tabanınızı düzenleyin Müşteri tabanınızı en verimli şekilde organize etmek için Nethunt'taki Core CRM özelliklerini kullanın. ✓ Sonsuza dek sıkıcı veri girişine veda edin. ✓ Verilerinizi her zaman temiz tutmak için Nethunt’un kopya önleme özelliğini kullanın. ✓ Gerekli alanlarda, ihtiyacınız olanı aldığınızdan emin olmak için verilerinizi izler. ✓ Müşteri tabanınız, uygun erişim yönetimi ile sızıntılardan veya meraklı gözlerden korunan bir yerde güvenli bir şekilde saklanır. 📞 Birden çok kanaldan yeni potansiyel müşteriler yakalayın Nethunt CRM, farklı kaynaklardan yeni olası satışlar almanızı ve CRM kayıtlarında iletişim iletişimi almanızı sağlayan birden fazla araçla entegre edilmiştir. ✓ Gelen ve giden çağrılardan yeni olası satışlar oluşturun ✓ Web sitesi sohbetlerini yeni potansiyel müşterilere çevirin ✓ Sosyal medya platformlarından yeni olası satışlar alın ✓ Habercilerden CRM'ye yeni olası satışlar ekleyin ✓ Özel web formlarından olası satışları yakalama 📋 Segmentler ve müşteriler taban Müşteri tabanınızı, çeşitli makrolar - iş unvanı, ihtiyaç, şirket büyüklüğü ve daha fazlasını kullanarak kişiselleştirilmiş sahalar göndermek için hedeflenen segmentlere ayırın. ✓ Kişilerinizi segmentlere ayırmak için özel filtreler ve görünümler kullanın. ✓ Kendiniz için sınırsız sayıda segment kaydedin veya bunları ekiple paylaşın. ✓ Yeni kullanıcılar belirli parametrelerle eşleştiğinde bu segmentler otomatik olarak güncellendi. 💲 Satış boru hattı oluşturun Kontakları potansiyel müşterilere dönüştürün ve güzel, fonksiyonel boru hattını aşağı itin. ✓ Yeni fırsatlar, değerleri, kapanma olasılığı ve beklenen kapanış tarihi ekleyin. ✓ Track Fırsatlar Boru Hattı aşamalarında ilerleme. ✓ Boru hattının her aşamasında sıkışmış geliri bilin ✓ Spot bloke edilen olası satışlar ve bunları satın almaya nasıl zorlayacağınız. ✓ Ürün ve hizmetleriniz için bir veya birkaç özel boru hattı oluşturun. ✓ Güvenebileceğiniz tahminler oluşturun. ⭕ Görevleri yönetin İş gününüzü düzenleyin ve ekibinizin iş yükünü yönetin. Hepsi Gmail içinde. ✓ Görevleri yönetin ve Gmail içindeki ekibinizle işbirliği yapın. ✓ Belirli kriterlere veya yuvarlak robin algoritmasına göre görevleri otomatik olarak atayın. ✓ Görevleri e -postalara ve CRM kayıtlarına bağlayın. ✓ Gününüzü planlamak için günlük görevleri sindirin. 🤖 Gmail'deki satış süreçlerini otomatikleştirin Nethunt CRM, kullanıcıların olası satış sürecini otomatikleştirmelerine olanak tanır - olası satıştan anlaşmaların boru hattı aşamasına kadar bildirimlere kadar. ✓ Farklı kaynaklardan olası satışları yakalayın ve bunları CRM'nize ekleyin. ✓ Yöneticileri liderlere atayın ve kişiselleştirilmiş otomatik çekirdekler kurun. ✓ Davranışlarına bağlı olarak potansiyel müşterileri otomatik olarak önceliklendirin ✓ Dizileri beslemek için dizileri ayarlayın. ✓ E -posta konuşmalarını, sohbetleri, CRM profillerini otomatik olarak bağlayın. ✓ Bir algoritmanın, olası satışların yanıtına göre bir sonraki boru hattı aşamasına geçmesini sağlayın. ✓ Takım için otomatik görevler oluşturun. ✓ Boru hattında önemli değişiklikler olduğunda ekibe bildirimler ayarlayın. ✓ Veri girişini otomatikleştirin. ✉️ E -posta Otomasyonu ✓ Gmail'de kişisel ve paylaşılan e -posta şablonları oluşturun. ✓ Tekrarlayan e -postaları kolayca ve hızlı bir şekilde yazın. ✓ E -posta şablonlarını özel alanlarla kişiselleştirin. ✓ Günlük e -posta yazışmaları, e -posta kampanyaları veya otomatik e -posta dizilerinde e -posta şablonlarını kullanın. 📩 E -posta İzleme Gmail'de e -postanızın açılmasını ve tıklamalarını izleyin. ✓ Alıcının e-postalarınızı gerçek zamanlı olarak görüntüleyeceğini, ne zaman ve ne sıklıkta görüntüleyeceğini bilin. ✓ İnsanların ekibiniz için bilgi sağlamak için e -postalarınızı ne zaman açtığını bilin. ✓ Kaç kez e -postaları açtıklarına veya bağlantılara tıkladıklarına göre olası satışları önceliklendirin. ✓ Normal e -postalar, e -posta kampanyaları ve otomatik e -posta dizileri için e -posta izleme kullanın. 🔁 E -posta kampanyaları Gmail'de e-posta kampanyaları ve takip kampanyaları gönderin. ✓ Özel segmentlere veya tüm müşteri tabanınıza e -posta kampanyaları gönderin. ✓ Önceki e-posta kampanyalarına takip e-postalarını ayarlayın. ✓ Kampanyaları izleyin İstatistikler: açılır, tıklar, abonelikten çıkar, sıçrar ve yanıtlar. ✓ Gmail, Nethunt SMTP veya kendi SMTP sunucunuz üzerinden e -posta kampanyaları gönderin. 📊 Satış raporları Nethunt CRM'deki raporlarla kilit iş metriklerini ve takım performansını izleyin. ✓ Tüm ekibin ve her yöneticinin etkinliğini ayrı ayrı izleyin - gönderilen e -posta sayısı, yapılan sunumlar, yapılan çağrılar vb. ✓ Önceki dönemlere kıyasla iş büyümesini analiz edin - kapalı anlaşmaların sayısı ve elde edilen gelir. ✓ Geliri, bir yönetici tarafından, belirli bir ürün tarafından, ülkeye göre parçalayarak analiz edin. ✓ Kota kazanımınızı izleyin. ✓ Anlaşmalar kaybetme nedenlerini analiz edin. ✓ Güvenebileceğiniz bir satış tahmini oluşturun.
Pipedrive
pipedrive.com
Her şirketin çiçek açması için doğru araçlara ihtiyacı vardır. İşletmenizi ölçeklendirmek için, erişilebilen, doğru işlevselliği sunan, ustalaşmak için hızlı olan ve temel fırsatları vurgulayan yazılıma ihtiyacınız var. Pipedrive, her boyuttaki ekiplerin kullanmayı sevdiği satış odaklı bir CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) aracıdır. 179 ülkeyi kapsayan 100.000'den fazla ücretli müşteri ile satış ekipleri, CRM'mizin kullanılabilirliğe öncelik veren basit ama güçlü tasarımı tarafından çekiliyor. Pipedrive kullanırken, hem çevik hem de güçlü bir CRM yazılımı ile ekibinizin daha az zaman ve daha fazla zaman harcamasına izin veren çatlaklardan hiçbir şey düşmez. Pipedrive, küçük işletmelerin büyümesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. On yılı aşkın bir süredir, satış elemanları tarafından ve satış görevlileri için bir CRM olan en iyi CRM'yi inşa etmeye kararlıyız. Sonuç, verilerinizi merkezileştiren, tüm satış sürecinizi görselleştirmenize ve daha fazla fırsat kazanmanıza yardımcı olan kullanımı kolay, etkili bir satış aracıdır.
Apptivo
apptivo.com
Apptivo, her şekil ve büyüklükteki şirket için tasarlanmış entegre iş uygulamalarından oluşan bir bulut platformudur. Satış ve pazarlamadan faturalandırma ve desteğe ve aradaki her şeye kadar Apptivo'nun uygulamalarını kullanarak neredeyse tüm ticari görevleri yönetmenize olanak tanır. Apptivo'da uygulama başına fiyatlandırma yoktur; Kullanıcı başına aylık yalnızca 10 ABD Dolarından başlayan fiyatlarla tüm platforma erişebilirsiniz. Apptivo'yu ister tek bir uygulama için ister tüm işletmenizi yönetmek için kullanın, kuruluşunuza inanılmaz değer katacaktır. Uygulamaları müşteri yaşam döngüsünün tamamını kapsar: * Pazarlama: Hedeflenen kişi listeleri oluşturun, e-posta kampanyaları oluşturup gönderin ve analizleri izleyin. * Satış: Güçlü iletişim yönetimi, satış hattı, otomasyon ve raporlama ile eksiksiz CRM yeteneği. * Yardım Masası: E-posta entegrasyonu, web portalı ve zaman takibine sahip güçlü bir biletleme sistemi. * Proje Yönetimi: Gantt şemaları aracılığıyla proje programlarını yönetin, zamanı ve kilometre taşlarını takip edin ve harcanan çabayı faturalandırın. * Saha Hizmeti: İş emri ataması ve gönderilmesi, mobil fotoğraf, zaman ve malzeme yakalama ve faturalandırma. * Teklif Verme ve Faturalandırma: Profesyonel teklifler oluşturun ve entegre faturalandırma ve yinelenen fatura özellikleriyle bunları müşterinize e-postayla gönderin. * Sipariş Yönetimi: Teklifleri siparişlere dönüştürün, envanteri ve gönderileri takip edin ve ürününüz için müşteriye fatura düzenleyin. * Tedarik ve Tedarik Zinciri: Satıcıları yönetin, satın alma siparişlerini ve faturalamayı takip edin ve envanteri yönetin. Apptivo, dünya çapında 193 ülkeden yüzbinlerce işletme tarafından kullanılıyor ve milyar dolarlık işletmelere kadar bağımsız danışmanları bünyesinde barındırabiliyor. Apptivo'nun esnekliği, onu üç temel farklılaştırıcı özelliğinden biridir: Uygun Fiyatlılık, Esneklik ve Yetenek. Tek bir fiyata sunulan tüm iş uygulamaları paketiyle, sistemi her türlü uygulama için esnek kılan sınıfının en iyisi yapılandırma yetenekleriyle birlikte, değerleri açısından benzersiz bir yetenek sağlayan geniş bir uygulama yelpazesinde zengin ve güçlü özellikler sunar. işletme.
AWeber
aweber.com
AWeber, küçük işletme e-posta pazarlama yazılımında pazar lideridir. 1998 yılında kurulan AWeber, dünya çapında bir milyondan fazla müşterinin güçlü ve basit e-posta pazarlama yazılımı aracılığıyla potansiyel müşterileri ve müşterileriyle güvenilir bir şekilde bağlantı kurmasına yardımcı olan 20 yılı aşkın kanıtlanmış bir başarıya sahiptir. AWeber, ödüllü 7/24 ABD merkezli müşteri desteğinin yanı sıra, hızlı bir şekilde duyarlı açılış sayfaları oluşturma, kişileri yükleme ve yönetme, harika e-postalar gönderme, anında anlık bildirimler gönderme ve bir teknoloji dehası olmanıza gerek kalmadan sonuçları analiz etme yeteneği sunar. . AWeber, 1.000'den fazla iş ortağı yazılım çözümüyle çalışarak müşterilerin çalışmak ve büyümek için güvendikleri uygulama ve hizmetlerle sorunsuz bir şekilde entegre olmalarına olanak tanır. Özel bir şirket olan AWeber'in genel merkezi Chalfont, Pennsylvania'da bulunmaktadır.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (Twilio SendGrid olarak da bilinir), işlem ve pazarlama e-postalarına yönelik Denver, Colorado merkezli bir müşteri iletişim platformudur. Şirket 2009 yılında Isaac Saldana, Jose Lopez ve Tim Jenkins tarafından kuruldu ve Techstars hızlandırıcı programı aracılığıyla geliştirildi. 2017 itibarıyla SendGrid 81 milyon doların üzerinde bağış topladı ve Denver, Colorado'da ofisleri var; Boulder, Kolorado; Irvine, Kaliforniya; Redwood City, Kaliforniya; ve Londra. Şirket, 16 Kasım 2017'de New York Borsası'nda halka açıldı. Twilio, Şubat 2019'da SendGrid'i satın aldı.
Snapforce CRM
snapforce.com
Snapforce CRM, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik, Telefon işlevselliği sağlayan bir yazılımdır ve tüm yeni müşteriler için standart modül olarak Sanal PBX Telefon Sistemi sağlayan piyasadaki tek CRM'dir.
Freshsales
freshworks.com
İçerik odaklı satışlarla gelirinizi hızlandırın Katılımı kişiselleştirin, satış döngünüzü kısaltın ve işinizi Freshsales ile büyüt Her boyuttaki işletmeler için paketlenmiş ürün süitine sahiptir. Serinletici bulut yazılımı ekipleriniz sevecek. Destek | Satış | ITSM | Bulut PBX
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks, hepsi bir arada eksiksiz bir müşteri etkileşim platformudur. Ekipler için Yapılacaklar, Müşteri Yönetimi yetenekleri, otomatik iş akışları oluşturma, e-posta atama, düzenli kalmak için e-postaları etiketleme ve dahili notlar ekleme gibi özellikler, e-posta iş yükünüzü hafifletmeye ve ekibinizin e-postalarının yükünü hafifletmeye yardımcı olur. Ayrıca Helpmonks, her planda Canlı Sohbet seçeneğine ve e-posta kampanyaları ve otomatik e-posta tetikleyicileri için güçlü bir E-posta Pazarlama Platformuna sahiptir. Üstelik Helpmonks, SaaS (barındırılan), özel Bulut sunucuları ve Şirket İçi (kendi kendine barındırılan) seçenekleri gibi birden fazla dağıtım modeli sunan tek paylaşılan gelen kutusu aracıdır ve kullanıcı başına değil, posta kutusu başına fiyatlandırılır. Helpmonks, ekibinizin e-posta konuşmalarında işbirliği yapmasına olanak tanıyan paylaşılan bir posta kutusu yazılımıdır. Helpmonks, tüm paylaşılan posta kutularınızı merkezi bir konumda kullanılabilir hale getirir, böylece kuruluşunuz tüm ekip e-postalarınıza ilişkin şeffaflık ve bilgi kazanır. Her ekip üyesi için. Ofiste, evde veya uzaktaki ekipler için. Ayrıca Helpmonks her e-posta sağlayıcısıyla çalışır, böylece zaten bildiğiniz ve kullandığınız araçları kullanmaya devam edebilirsiniz.
Litmus
litmus.com
Turnusol, pazarlamacıların her gönderimi nasıl değerlendirdiğini gösterir. Gönderdiğiniz her e-postayı oluşturmanıza, kişiselleştirmenize, test etmenize, incelemenize ve analiz etmenize olanak tanıyan teknoloji yığınınızın temel bir bileşenidir. Pek çok şirket farkında bile olmadan bozuk e-postalar gönderiyor, sonuçları gerçekten iyileştirmek için gereken daha derin içgörüleri kaçırıyor ve e-postaları geniş ölçekte kişiselleştirme konusunda zorlanıyor. Litmus ile giden her mesajı oluşturmanın, test etmenin ve ona güvenmenin daha iyi bir yolunu elde edersiniz. Bu nedenle Fortune 100'ün %80'i dahil 700.000'den fazla pazarlama profesyoneli bize yöneldi. Ve bu şekilde %98'lik bir müşteri memnuniyeti oranına ulaştık. Turnusol. Her gönderimin önemli olmasını sağlayın.
Elastic Email
elasticemail.com
Elastic Email, 2010 yılında kurulmuş bir Kanada-Polonya şirketidir. Yıllarca müşterilere e-posta hizmetleri sağladıktan sonra, bugün Elastic Email, en uygun maliyetli e-posta API'si üzerine kurulmuş muhteşem bir e-posta pazarlama platformudur. SMTP Aktarımı, sağlam HTTP API'si, sezgisel kullanıcı arayüzü, 7/24 küresel destek ve küçük işletmeler düşünülerek tasarlanan fiyatlandırmayla Elastic Email, e-posta kampanyalarınızı oluşturmanız ve göndermeniz konusunda sizi teşvik eder ve destekler. İşletmenizi ölçeklendirmek ve müşterilerinizle daha derin ilişkiler kurmak için kapsamlı modern araçların ve akıllı çözümlerin gücünden yararlanın. Daha fazlasına mı açsınız? İşletmenizi Elastic Email hizmetleriyle nasıl entegre edebileceğinizi görmek için Elastic Email entegrasyon sayfasını ziyaret edin.
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platformumuz, ekibinize birinci sınıf destek sunma ve müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırma konusunda güç verir. Gerçek zamanlı, gerçek konuşma Konuşmalar e-postayı, canlı sohbeti ve Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya kanallarını entegre eder. Artık sekme karıştırma veya kopyalayıp yapıştırma yok. Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir kullanışlı akışta merkezileştirin. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürün ve gelir artışının kilidini açın Canlı sohbet widget'ımız ve sohbet robotlarımız ile potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin ve sitenizden ayrılmadan önce dönüşüm sağlamalarını sağlayın. Günümüzün rekabet ortamında geliri en üst düzeye çıkarmak için mevcut müşterileri koruyun ve geliştirin. Verimlilik parmaklarınızın ucunda Güncel değişkenleri içeren hazır yanıtlarla zamandan tasarruf edin. SSS'lere yanıt vermek ve tekrarlanan soruları azaltmak için kapsamlı bir yardım merkezi oluşturun. Daha anlamlı görüşmeler için self servis ve otomasyon araçlarından yararlanın. Hareket halindeyken Android veya iOS için Brevo Conversations mobil uygulamasını kullanın. Sorunsuz Entegrasyon ve Veri Konsolidasyonu Conversations by Brevo, Brevo ürünlerine ve ötesine sorunsuz bir şekilde entegre olarak size birleşik bir müşteri komuta merkezi sağlar. WordPress, Shopify, WooCommerce ve diğerleriyle derin entegrasyonlarla pazarlama hunilerinizi ve daha fazlasını zahmetsizce yönetin. Gönderim, iadeler, incelemeler, sadakat programları ve diğer temel iş işlevlerini kolaylaştırın. İlgili tüm verileri tek bir yerde toplayıp birleştirerek her müşteriye ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin. Brevo'yu seçen 500.000'den fazla işletmeye katılın ve Conversations by Brevo'nun gücünü ve basitliğini deneyimleyin. İster küçük bir işletme ister kurumsal olun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özel planlar hazırladık.
Glue Up
glueup.com
Glue Up, tek bir yerden etkinlikler, üyelikler ve diğer dijital araçlar aracılığıyla topluluğunuzu oluşturmanıza ve büyütmenize yardımcı olan hepsi bir arada bir CRM platformudur. Glue Up'ın hepsi bir arada platformu en iyi CRM, etkinlik yönetimi, üyelik yönetimi, e-posta pazarlaması, proje yönetimi, eğitim yönetimi, anketler, finans ve diğer üretkenlik araçlarını entegre eder. Glue Up'ın bulut çözümleri, biri kuruluşlara, diğeri topluluklara yönelik olmak üzere iki mobil uygulamayla birlikte gelir. Çözümler dernekler, Ticaret Odaları, etkinlik organizatörleri ve topluluklarına daha iyi hizmet etme arzusundaki tüm üye tabanlı kuruluşlar için mükemmeldir; hatta şahsen buluşmak her zaman mümkün olmasa da. 2020'nin pandemik Glue Up'ı aynı zamanda Hızlı Ağ İletişimi, Topluluk Katılımı Çözümü veya Web Semineri Katılımı Çözümü gibi gelişmiş katılım özellikleriyle donatılmıştır.
Reloadify
reloadify.com
E-ticaret için e-posta pazarlaması. Kişiselleştirilmiş e-postalar gönderin ve tek seferlik alıcıları ömür boyu müşterilere dönüştürün. Geniş ölçekte iletişim kurun ancak her müşteriyle kişisel düzeyde konuşun. Pazarlama otomasyonu ile cironuzu artırın. Dönüşümünüzü ikiye katlamaya hazır mısınız?
Overloop
overloop.com
Overloop çok kanallı bir satış etkileşim platformudur. Son derece kişiselleştirilmiş kampanyalarla, soğuk e-postaları, LinkedIn otomasyonunu ve telefon görüşmelerini birleştirerek satış kotanızı aşın. Tüm satış hattınızı yönetin, performanslarınızı takip edin ve sonunda daha fazla anlaşma yapın! Liste Oluşturma ve Kişi Yönetimi: - E-posta Bulucu - Chrome Uzantısı - LinkedIn'den içe aktarma - CSV İçe Aktarma - Özel Alanlar - Kişi Yönetimi Giden: - Çok Kanallı Kampanyalar - Soğuk E-postalar - LinkedIn Otomasyonu - Telefon Görüşmeleri - Şablonlar ve Değişkenler - E-posta Konuları - E-posta Satış Verimliliğini Takip Etme: - Anlaşmalar ve İşlem Hatları - İş Akışları - Görev Yönetimi - Konuşma Gelen Kutusu - İşbirliği - Entegrasyonlar ve Senkronizasyon
sitenote
sitenote.ai
sitenote, web sitesi bildirimleri, modeller ve yapay zeka destekli sohbet robotları için bir CMS'dir (İçerik Yönetim Sistemi). Pazarlamacıların herhangi bir teknik uzmanlık gerektirmeden web sitesi dönüşüm oranlarını artıracak kampanyalar başlatmasına yardımcı olur.
SocketLabs
socketlabs.com
E-posta bizim işimiz. Mesajlarınızın iletilmesini sağlamak bizim önceliğimizdir. Ve olağanüstü hizmet bizim sözümüzdür. E-postalarınızın kolay ve güvenilir şekilde teslim edilmesi sanatını ve bilimini mükemmelleştirmek için 15 yıldan fazla zaman harcadık. İşletmenizin boyutu veya karmaşıklığı ne olursa olsun, e-postanızın başarısını en üst düzeye çıkaracak teknolojiye, raporlamaya ve destek kaynaklarına sahibiz. Basit, baş ağrısız bir deneyim mi arıyorsunuz? Zengin özelliklere sahip bir giden posta dağıtım çözümü, kullanımı kolay bir kontrol paneli arayüzü ve daha da kolay bir kurulum arasında tam olarak doğru dengeyi yakaladık. Dakikalar içinde kurulabilir ve çalıştırılabilir. Tescilli e-posta sunucusu teknolojimiz, gelişmiş analizlerimiz ve kişiselleştirilmiş müşteri desteğimiz, SocketLab'ların en üst düzey müşteri deneyimini sunmasına yardımcı olan unsurlardır. Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz şunları yapmanızı sağlar: - Önemli pazarlama ve işlem e-postalarınızı gelen kutunuza alın - Tüm KPI'larda e-postanızın performansına ilişkin son derece ayrıntılı görsel bilgiler elde edin - Bir sorun ortaya çıkarsa E-posta Dağıtım Uzmanlarımıza erişin - Zamandan tasarruf edin ve verimli ve güvenilir SocketLabs e-posta altyapısını kullanarak para kazanın - Son derece güvenli ve uyumlu e-posta sistemimizin rahatlığında e-postayı yakalayın ve saklayın SocketLabs olarak, e-postanın işletmeniz için ne kadar hayati olduğunu biliyoruz, bu nedenle "gelen kutusuna girme bilimini" mükemmelleştiriyoruz bizim tutkumuzdur.
Success.ai
success.ai
Success.ai, işletmelerin hiper büyüme elde etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış hepsi bir arada soğuk e-posta platformudur. Sınırsız potansiyel müşteri, e-posta, ısınma ve gelişmiş yapay zeka yazma yeteneklerinin kilidini açmaya odaklanan bu araç, sosyal yardım çabalarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Platform, 700 milyondan fazla doğrulanmış B2B potansiyel müşterisinden oluşan geniş bir veritabanına erişim sağlayarak kullanıcıların ideal müşterilerini zahmetsizce keşfetmelerine ve onlarla etkileşime geçmelerine olanak tanır. Bu, sektöre, şirket büyüklüğüne, konuma ve gelire göre hedeflenen müşteri kazanımını sağlayan gelişmiş filtreler ve anahtar kelimelerle tamamlanmaktadır. Success.ai ayrıca sınırsız e-posta gönderme hesapları sunarak kullanıcıların itibarlarını etkilemeden her gün binlerce e-posta göndermelerine olanak tanır. Aracın ısınma özelliği, maksimum e-posta dağıtım verimliliğinin sağlanmasına yardımcı olur ve e-postaları spam'den uzak tutarak gönül rahatlığı sağlar ve gelen kutusu teslimatını garanti eder. Yapay zeka destekli yazma işlevi, kullanıcıların özel e-postaları zahmetsizce oluşturmasına olanak tanır, marka özgünlüğünü korumak ve veri odaklı bir etki yaratmak için yapay zekadan yararlanır. Yapay zeka kişiselleştirmesi, etkileşim ve yanıt oranlarını daha da artırarak kullanıcıların daha fazla fırsat yakalamasını sağlar. Ek özellikler arasında potansiyel müşteri yanıtlarını ve anlaşma kapanışlarını kolaylaştıran InboxHub ve sonuçları en üst düzeye çıkarmak için güçlü kampanya analizleri yer alır. Araç aynı zamanda e-posta gönderimini birden fazla hesap arasında organik olarak dağıtmak için gelen kutusu rotasyonunun yanı sıra teslim edilebilirliği korumak için e-posta doğrulama ve toplu alan adı testi de sunar. Genel olarak Success.ai, işletmelerin büyümelerini hızlandırmaya ve soğuk e-posta kampanyalarında maksimum etki ve başarıya ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçlayan kapsamlı bir çözümdür.
Foureyes
foureyes.io
Foureyes satış zekası yazılımı, işletmelerin daha iyi takip etmesine, korumasına, etkileşime geçmesine ve satış yapmasına yardımcı olur. Tipik olarak işletmeler, dönüşüm hunisinin en üstünde pazarlama çabalarıyla daha fazla potansiyel müşteri elde etmeye odaklanır. Ancak Foureyes, şirketlerin huninin en altındaki dönüşüm faaliyetlerini ve satışı yapmaktan nihai olarak sorumlu olan kişileri desteklemesine olanak tanıyor. Foureyes ile işletmeler, patentli kullanıcı düzeyinde web sitesi takibi sayesinde her çağrı, form ve sohbet olanağında görünürlük elde eder. Otomatik potansiyel müşteri kaydı ve analizi, satış hattınızı korur ve önceliklendirir. Dinamik iletişim yazılımı, ilgili potansiyel müşterilere gönderilen envantere özel güncellemeler aracılığıyla potansiyel müşterileri harekete geçirir. Yapay zeka destekli potansiyel müşteri bilgileri ve uyarılar, satış ekiplerinin daha iyi, daha müşteri odaklı görüşmelerle satış sürecini iyileştirmesine yardımcı olur. Foureyes kullanan müşteriler kapanış oranlarını ortalama %41 artırıyor. Bugün Foureyes satış istihbaratı yazılımı 5.000'den fazla işletme için çalışıyor ve temeldeki müşteri veri platformu, Stellantis ve Nissan Motor Co. dahil olmak üzere büyük üreticilerin satış ve pazarlama kararlarını bilgilendiriyor.
FeedOtter
feedotter.com
FeedOtter, Marketo, Pardot veya Eloqua gibi mevcut bir pazarlama otomasyon yazılımı tarafından sağlanan blogu, haberleri ve RSS e-postasını otomatikleştirerek 200'den fazla B2B şirketinin web sitesi trafiğini artırır.
Routee
routee.net
Routee, gelişmiş Web ve API otomasyon çözümleri tasarlayan, geliştiren ve dağıtan lider bir bulut iletişim sağlayıcısıdır. Sağlam platformu ve ölçeklenebilir API'si sayesinde dünya çapındaki şirketlerin, perakende işletmelerinin ve hizmet sağlayıcıların hedef kitleleriyle etkili bir şekilde iletişim kurmalarına yardımcı olur. AMD Telecom'un güçlü altyapısıyla desteklenen Routee, güvenilir küresel ortaklarına ve en ünlü Fortune 500 şirketlerinden bazılarına güçlü bir etkileşim araç seti getiriyor. Routee ile yapabileceğiniz bazı şeyler nelerdir? -SMS Routee'nin sağladığı SMS servislerini kullanarak mesajınızı tüm dünyaya verimli bir şekilde yayın. Pazarlama SMS'i, İşlemsel SMS, İki Yönlü SMS, SMS İki Faktörlü Kimlik Doğrulama, SMS Anketi, Toplu MMS, Doğrulanmış SMS Gönderen. -SES Çok sayıda VoIP seçeneği aracılığıyla insanların işletmenizin sesini duymasını sağlayın. Ses Yayını, İki Yönlü Ses, Tıkla ve Ara, Metinden Konuşmaya, Bulut IVR ve Sesli İki Faktörlü Kimlik Doğrulama ile markanızı yükseltin. -EMAIL Hangi E-posta hizmetinin size uygun olduğunu keşfedin, özelleştirin ve gerçekleştirin. Promosyon E-postası, İşlemsel E-posta, E-posta Doğrulayıcı. Hangisine ihtiyacınız var? -MESAJLAMA UYGULAMALARI Müşterilerinize daha etkileşimli mesajlarla ulaşın, gelirlerinizi artırın. Viber, RCS, Facebook, Telegram ve WhatsApp aracılığıyla onlarla etkileşime geçin. -NUMARALAR Kendi Premium Tarifenizi veya Ücretsiz numaralarınızı alın, kişi listenizi doğrulayın ve aramalarla ilgili sahtekarlığı önleyin. Bu gelişmiş iletişim platformu Sanal Numaralar, Numara Doğrulama, Numara Arama, Cevapsız Arama, Çağrı Maskeleme, Ücretsiz Numaraları içerir. -İKİ FAKTÖRLÜ DOĞRULAMA İki farklı bileşenin birleşimini kullanarak işletmenize ikinci bir güvenlik katmanı ekleyin. Dolandırıcıların hassas bilgilerinize, uygulamanıza veya yazılımınıza erişmesini önleyin. Geri Dönüş, SMS, Ses, Viber veya Cevapsız Çağrı ile İki Faktörlü Kimlik Doğrulama arasında kullanın.
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail bir e-posta ve çok kanallı pazarlama platformudur. E-posta, SMS, Facebook kullanarak müşterilerle etkili bir şekilde iletişim kurun. Bizimle bunu basit ve otomatik olarak, ancak kişisel bakımla yapabilirsiniz. Sürükle ve bırak düzenleyicimizi kullanın ve güzel, duyarlı şablonlar oluşturun veya önceden hazırlanmış 100 şablondan birini seçin. Bir adım önde olun ve müşterilerinizin gelen kutularında öne çıkmak için kişiselleştirmeyi, dinamik içeriği kullanın. İçeriği özelleştirmek ve müşteri davranışınıza göre tepki vermek için gelişmiş segmentasyon seçeneklerimizi kullanın. Ayrıca kayıt formlarını ve Facebook potansiyel müşteri reklamlarını kullanarak veritabanınızı büyütün. Kapsamlı raporlarla iyileştirin. VEYA, TO, hemen çıkma ve abonelikten çıkma oranı veya spam şikayetlerine ilişkin veriler sunuyoruz. Ayrıca, dönüşüm oranını, geliri, her bir kişinin etkinliğini, tıklama haritasını, masaüstü ve mobil cihazlarda açılmaları, posta istemcilerini ve daha birçok faydalı içgörü istatistiklerini izleyin. Basit otomasyon oluşturucumuzun avantajlarından yararlanın ve otomasyonların sizin için çalışmasına izin verin. En popüler otomasyonların şablonlarını kullanın - hoş geldiniz serisi, ilk satın almada indirim, doğum günü otomasyonu, terk edilmiş sepet, satın alma ödülü, e-kitap indirme ve daha fazlası. Entegrasyonları kullanarak verileri doğrudan mağazanızdan alın; Shopify, Woocommerce, Opencart, Ecwid, Zapier, API ve daha fazlasını sunuyoruz. Kendiniz görmek için Ecomail'i bir aylık ücretsiz deneme sürümümüzle deneyin! Sadece birkaç adımda haber bülteni göndermeyi ve müşterilerinizle iletişim kurmayı kolay ve erişilebilir hale getirdik. Desteğimiz tüm kullanıcılar için ücretsizdir. [email protected] adresinden her zaman yanınızdayız. Ücretli planlarımız aylık 5€'dan başlıyor.
Xeno
getxeno.com
Xeno, büyük perakendecilerin ve D2C markalarının, her bir müşteriyi anlayarak ve SMS, e-posta, Whatsapp, Facebook ve Instagram üzerinden daha alakalı pazarlama kampanyaları oluşturarak tekrarlı satışları %11 oranında artırmasına olanak tanıyan yapay zeka destekli bir CRM'dir. Levi's, Tommy Hilfiger, Forever New, Jack & Jones, Vero Moda, Forest Essentials, Kama Ayurveda, Taco Bell & Nando's gibi 100'lerce perakendeci, e-ticaret ve mağaza satışlarını artırmak için Xeno'yu kullanıyor.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch, blogcular, solo girişimciler, yeni başlayanlar ve işletmeler için eksiksiz bir lider geliştirme ve e-posta pazarlama hizmetidir. B2B'den B2C'ye kadar 500.000'den fazla işletme, her gün binlerce potansiyel müşteri oluşturmak ve e-posta pazarlamasından elde ettikleri geliri artırmak için Mailmunch'a güveniyor. İşte Mailmunch ile yapabileceğiniz her şey: - Her sektör ve kullanım durumu için çok çeşitli katılım formları içeren e-posta listeleri oluşturun - Bu potansiyel müşterileri potansiyel müşteri yetiştirme dizileriyle besleyin - Alışveriş sepetini terk etme oranını azaltın ve oluşturulması kolay ürünlerle tekrar satışlar oluşturun otomatik yanıtlayıcılar - Yüksek teslim edilebilirlik yayınlarıyla yeni kampanyaları tanıtın veya ürün güncellemelerini duyurun - Yüksek çekiş için tasarlanmış göz alıcı açılış sayfalarımızla dönüşümleri artırın Mailmunch'un kurulumu da inanılmaz derecede kolaydır. Yüzlerce ücretsiz şablonun yanı sıra sezgisel sürükle ve bırak oluşturucumuz, ister bir katılım formu, ister bir e-posta kampanyası veya bir açılış sayfası olsun, herhangi bir kampanyayı birkaç dakika içinde başlatabilmenizi sağlar. Mailmunch'un kuruluşunuza uygun olup olmadığını merak ediyorsanız endişelenmeyin. Mailmunch'un her sektör ve sektör için bir seçeneği vardır. Mailmunch katılım formları hakkında daha fazla bilgi: - Altı farklı katılım formu türü - Her kullanım durumu için geniş şablon kütüphanesi - Gelişmiş görüntüleme kuralları ve A/B testi - Kolay özelleştirme için sürükle ve bırak oluşturucu - İyi görünen mobil uyumlu formlar her cihazda Mailmunch açılış sayfaları hakkında daha fazla bilgi: - Her sektör için geniş şablon kitaplığı - Kolay özelleştirme için sürükle ve bırak oluşturucu - Önde gelen e-posta pazarlama hizmetleriyle kullanıma hazır entegrasyonlar - Yüksek dönüşümler için optimize etmek için A/B testi Mailmunch e-posta pazarlaması hakkında daha fazla bilgi : - Her kampanya ve niş için geniş şablon kütüphanesi - Kolay özelleştirme için Sürükle ve bırak oluşturucu - Otomatik yanıtlayıcı dizileri - Tasarımı kolay ve yayınları planlamak Tüm e-posta pazarlama ihtiyaçlarınızı karşılayacak güçlü araç paketimizde çok daha fazlası var. Tüm ücretli planlarımız, bulabileceğiniz en kolay potansiyel müşteri geliştirme ve e-posta pazarlama aracını deneme konusunda size güven vermek için 60 günlük para iade garantisiyle birlikte gelir.
Tarvent
tarvent.com
Tarvent, sınırlı bütçelere sahip, hızlı büyüyen küçük işletmeler için oluşturulmuş bir pazarlama otomasyonu ve e-posta pazarlama çözümüdür. Amacımız, en büyük rakiplerimizden bazılarının kurumsal düzeydeki özelliklerini herkesin karşılayabileceği bir fiyata sunmaktır. Çoğu durumda, bu gelişmiş özellikler için binlerce dolar ödemeye gerek yoktur, ancak gerçekte işe yaramaları o kadar da maliyetli değildir. Fiyatlarımız da aynı şekilde belirlenmektedir. Eğer yeniyseniz, şunu kullanın:
smoove
smoove.io
Smoove, işletmelere mevcut veya potansiyel tüm müşterilerle bağlantılarını geliştirme, sürdürme ve güçlendirme yetkisi veren bir SAAS pazarlama otomasyon platformudur.
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok, dijital ajanslar, pazarlamacılar, işletmeler ve danışmanlar için hepsi bir arada web pazarlama platformunuz. İşlevsellik Web Sitesi Oluşturucu, Huni Oluşturucu, Açılış sayfaları, Açılır Pencereler, E-Ticaret, E-posta pazarlamalı CRM, Form Oluşturucu, Anket Oluşturucu, Çevrimiçi Planlama, İş Akışı Otomasyonu, Analizler, Web Kancaları ve daha fazlasını içerir! Başvuracağınız çözüm. Kodsuz, sürükle ve bırak basitliği ve bir dizi dönüştürme aracı, parasal yatırım getirinizi garanti eder. 14 günlük ücretsiz deneme sürümüyle başlayın!
Simon Data
simondata.com
Simon Data, pazarlama ekiplerine, daha hızlı, daha hassas segmentasyon ve kişiselleştirme yoluyla kampanya performansını artırmak amacıyla tasarlanmış tek Müşteri Veri Platformu (CDP) ile güç veriyor. Snowflake üzerine inşa edilen ilk CDP olan Simon Veri Platformu, markaların verilere erişmeyi ve dağıtmayı zorlaştıran eski mimariden kurtulmasına olanak tanıyor. Bu nedenle Tripadvisor, Equinox, JetBlue, ASOS, Venmo ve diğer pek çok şirket, tüketicilerle bağlantı kurma konusunda Simon Data'ya güveniyor. Düşük kodlu Simon Veri Platformu, pazarlamacıların kullanımı için tasarlanmıştır ve onları veri bilimcilerine dönüştürür. Simon Data, 2022 Yerleşik Çalışmak için En İyi Yerler, Harika Çalışma Yerleri Sertifikasına sahiptir ve CDP alanında 8 kez G2 Lideridir. Daha fazla bilgi edinmek için www.simondata.com adresini ziyaret edin.
Omeda
omeda.com
Omeda, hedef kitlenizi büyütmek, etkileşime geçirmek ve para kazanmak için hepsi bir arada, kapsamlı bir pazarlama teknolojisi platformudur. Müşteri Veri Platformu (CDP), E-posta ve Pazarlama Otomasyonu, Veri ve Onay Yönetimi, Abonelik Yönetimi ve çok sayıda Entegrasyondan oluşan Omeda, hiçbir ek araca ihtiyaç duymadan geniş ölçekte gelişmiş hedef kitle büyütme kampanyaları oluşturmayı kolaylaştırır. Omeda, izleyici ilişkileri yönetiminde 40 yılı aşkın deneyime sahiptir. Müşterilerimiz için yılda 5,5 milyarın üzerinde e-posta gönderdik, 25.000'den fazla marka ve ürünü yönettik ve milyonlarca kaydı temizleyip yönettik.
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit, internetin en büyük markalarının satışlarını artırmasına, yeni potansiyel müşteriler yakalamasına, vazgeçmeyi durdurmasına ve yeni müşteri kazanımını artırmasına yardımcı olan yönetilen dönüşüm optimizasyonu sağlar. Şirket içi yaratıcı ve geliştirme ekipleri, UpSellit'in teknolojilerini dönüşüm hunisinin hedeflenen aşamalarında mükemmel bir şekilde hizalayarak pazarlama ekibinizin bir uzantısı olarak hizmet verir. UpSellit'in esnek fiyatlandırma modelleri her türlü işletmenin ihtiyaçlarını karşılamaya uygundur ve her ölçekteki perakendecinin dönüşüm oranı optimizasyonunun gerçek etkisini görmesine olanak tanır. UpSellit'in yönetim hizmetleri paketi şunları içerir: - E-posta Yeniden Pazarlama - Teşvik Edilmiş Stratejiler - SMS Kampanyaları - Değer Odaklı Stratejiler - Sepet Yeniden Oluşturma Teknolojisi - Kontrol Grupları - Gelişmiş AB Testleri - Davranışsal Ayrıştırma - Yanlış Önleme Korumaları
W3rocks
w3rocks.com
W3rocks, şirketinizi büyütmek, potansiyel müşteriler bulmak, e-posta göndermek, bir sohbet robotu oluşturmak, ziyaretçilerin yorum yazmasını sağlamak, sitenizi sahte e-postalardan korumak, sitenizde sosyal bildirim görüntülemek için pazarlamanız için kullanabileceğiniz bir ürün paketi sunar. ve çok daha fazlası. Bir pazarlama ve potansiyel müşteri yaratma ürünleri paketi: Paket, şirketinizi büyütmek için kullanabileceğiniz birden fazla potansiyel müşteri yaratma aracı içerir. Daha fazla potansiyel müşteri ve müşteri edinin: Tüm araçlar, şirketinize büyümek için yeni potansiyel müşteriler ve müşteriler kazandırmaya yöneliktir. Tüm ürünlere sınırsız erişim: Tüm yazılımlara sınırsız erişim sunun, artık müşteri başına ödeme yapmayın. Neler dahil? Yeni potansiyel müşterilerin e-postalarını bulmak için zenginleştirilmiş veri yazılımı: Şirket listesinden potansiyel müşterileri bulun. Bir şirket veya etki alanı listesinden potansiyel müşteri elde edebileceksiniz. Yazılım B2B şirketleri, Satış ve Büyüme Hackerları için mükemmeldir. Potansiyel müşterileri bulmak için en iyi zenginleştirme yazılımı. Soğuk e-posta yoluyla müşteri adayları oluşturmak için idealdir. İş e-postalarını ve potansiyel müşteri bilgilerini bulun. Potansiyel müşterileri iş verileriyle birlikte doğrudan Excel'e aktarın. Web siteleri listesinden e-posta, telefon ve sosyal medya çıkarıcı: Bir etki alanı listesi yükleyebilir ve e-postaları, sosyal medya URL'lerini ve Facebook, LinkedIn, Twitter vb. kullanıcı adlarını ve her web sitesinin tüm sayfalarındaki telefon numaralarını çıkarabilirsiniz. Tüm e-postalar çıkarıldıktan sonra Excel olarak indirilebilecek bir rapor mevcuttur.
AddShoppers
addshoppers.com
AddShoppers olarak vizyonumuz, markalar ve alışveriş yapanlar için güvenilir bir dijital ticaret platformu olmaktır; insanlara zaman ve para tasarrufu sağlayan keyifli deneyimler yaratmasıyla tanınır. Ürünümüz SafeOpt, 175 milyondan fazla alışverişçiden oluşan bir ağdan yararlanarak markaların 3-5 kat daha fazla e-posta göndermesine ve kaybolan müşterileri etkili bir şekilde kurtarmasına olanak tanır. 1.000'den fazla e-Ticaret markasının güvendiği SafeOpt, mevcut pazarlama stratejileriyle sorunsuz bir şekilde bütünleşerek önemli miktarda gelir artışı sağlar ve web trafiğini optimize eder.
AiTrillion
aitrillion.com
Eyleme Geçirilebilir Yapay Zeka ile Güçlendirilmiş Pazarlama Otomasyonunu Deneyimleyin - AiTrillion'u Alın! AiTrillion, e-Ticaret satıcıları için ilk SaaS tabanlı Yapay Zeka özellikli, hepsi bir arada pazarlama platformudur. E-Ticaret sektörü için oluşturulmuş analitiklerle entegre 11'den fazla müşteri etkileşim kanalı var; biz AiTrillion olarak 175'ten fazla ülkede milyonlarca müşteri arasındaki noktaları birleştirme konusunda uzmanız. Entegre & Yenilikçi özellikleriyle aradığınız her şey tek çatı altında toplanıyor. E-posta Pazarlama Otomasyonu Sadakat Ödül Programı Ürün İncelemeleri + Soru-Cevap Web Push Bildirimleri Affiliate Marketing Düzenli Üyelikler Form Oluşturucu Yapay Zeka İş Akışı Otomasyonu Akıllı Açılır Pencereler Duyuru Çubuğu Ürün Önerisi
Nicesender
nicesender.com
E-posta pazarlama platformu. API aracılığıyla otomatikleştirin ve entegre edin. Basit e-posta şablonu düzeni için hazırlanmış şablonları ve güçlü bir oluşturucuyu kullanın.
Infobip
infobip.com
Infobip Email API, yüksek hacimli e-postaları SMTP veya HTTP API üzerinden anında ileten bir e-posta gönderme altyapısıdır. E-postaların gecikme olmadan teslim edilmesiyle mükemmel bir müşteri deneyimi sağlanmasına yardımcı olur ve teslim edilebilirliği en üst düzeye çıkararak geliri artırır. İşlemsel veya promosyonel e-postaların tüm formatlarını destekleyin. Sağlam ve kolayca ölçeklenebilir altyapı Milyonlarca e-postayı dakikalar içinde işleyin ve %99,4 teslim edilebilirlik oranıyla 2 saniyede teslim edin. Her türlü e-postayı desteklemeye hazır. Ürün ekipleri ve geliştiriciler için tasarlandı Basit ve esnek entegrasyon, tüm popüler programlama dillerini destekler, <100 milisaniye ortalama yanıt süresi, %99,99 kesintisiz çalışma HDS'si. Deneyimli mühendislerden 7/24 teknik destek. Dünya çapındaki veri merkezleri Yerel dağıtımlar ve depolama, daha düşük gecikme süreleri ve daha yüksek güvenlik sağlar. Bölgesel düzenlemelere tamamen uyum sağlayın. Teslim edilebilirlik desteği Teslim edilebilirlik uzmanlarından oluşan özel bir ekip, katılıma, özel etki alanının ısınmasına ve performansın en üst düzeye çıkarılmasına yardımcı olur. Raporlama ve analiz Günlük raporları ve web kancalarıyla gönderme sorunlarını hızlı bir şekilde teşhis edin ve çözün. E-posta performansını izleyin ve tam e-posta analiziyle içgörüler elde edin. E-posta Doğrulaması Yüksek riskli kişileri belirlemek, geçersiz e-posta adreslerini kaldırmak ve posta listelerini temiz tutmak için API veya web uygulamasını kullanın. Kaliteli bir veritabanıyla gönderenin itibarını koruyun ve teslimatı artırın.
StoneShot
stoneshot.com
Stoneshot, finansal hizmetlerde uzmanlaşmış bir dijital pazarlama teknolojisi ve hizmet sağlayıcısıdır. Stoneshot, yoğun finansal hizmetler pazarlama ekiplerinin etkileşimi artırmasına ve operasyonel verimsizlikleri en aza indirirken müşteri deneyimini artırmasına yardımcı olur. Teknolojileri pazarlama otomasyonu, e -posta pazarlaması, etkinlik tanıtımı, içerik otomasyonu ve fon belge dağıtımını kapsar. Stoneshot, butik, hızlı büyüyen firmalardan küresel önde gelen markalara kadar perakende, kurumsal ve özel bankalarla çalışır. 2001 yılında Londra'da kurulan Stoneshot, 25'den fazla ülkede Londra, New York ve Singapur'da ofisleri ve müşterileri var.
Gold Lasso
goldlasso.com
Gold Lasso, medya şirketlerine özel olarak yerel reklam ve e-posta bülteni otomasyonu ile e-posta varlıklarından para kazanmalarına yardımcı olan ücretsiz bir e-posta hizmet sağlayıcısıdır.
Big Mailer
bigmailer.io
Uygun Fiyatlı E-posta Pazarlama Platformu - Toplu + Damlama + İşlemsel - 1.000 Kişiye Kadar Ücretsiz BigMailer tüm önemli e-posta kampanya türlerini destekler (toplu, otomasyon, damlama, otomatik yanıtlayıcılar, e-postaya rss ve işlemsel) ve yüksek hacimli gönderenlerin tüm e-postalarını birleştirmesine olanak tanır faaliyetleri tek platformda Yerleşik marka yönetimi, ajanslar, büyük ekipler, çok ürünlü işletmeler ve birden fazla projeye sahip yapımcılar için optimize edilmiş iş akışlarına olanak tanır. Uygun izin düzeyine sahip sınırsız kullanıcı veya istemciyi davet edin ve erişimi istediğiniz zaman değiştirin. Ajans ve kurumsal planlarda beyaz etiket seçeneği mevcuttur. Geri dönmeler, abonelikten çıkmalar ve şikayetler otomatik olarak ele alınır. Desteğe başvurmadan istediğiniz zaman listeleri dışa aktarmaya veya silmeye yönelik self servis seçeneği. E-posta şablonu yönetimi için esnek seçenekler - Sürükle ve bırak düzenleyicimizle mobil cihazlar için optimize edilmiş güzel şablonlar oluşturun veya mevcut markalı şablonlarınızı yönetmek ve zengin metin veya kod olarak düzenlemek için klasik düzenleyicimizi kullanın. Şablonlarınızda kullanmak üzere sınırsız görsel barındırın. Seçilen şablonları markalar arasında paylaşın. Tüm hesaplar ücretsiz katmanda başlar, CC gerekmez.
OpenMoves
openmoves.com
OpenMoves OM3 platformu, kullanımı son derece kolay olan ve I-do™ ve We-do™ hizmetlerimizle birlikte gelen, Kurumsal düzeyde bir e-posta pazarlama platformudur, böylece bizimle nasıl çalışmak istediğinizi seçebilirsiniz (self servis veya tam hizmet) . Mobil uyumlu e-posta şablonları, otomatik damlama kampanyaları, potansiyel müşteri puanlaması, kullanıcıları davranışa göre segmentlere ayırma ve çok daha fazlasını oluşturmak için en kolay sürükle ve bırak işlevini deneyimleyin. Gelişmiş özellikler arasında alışveriş sepetini terk etme ve göz atmayı bırakma, PipeDrive, Salesforce ve MS Dynamics entegrasyonunun yanı sıra Magento, Shopify ve çok daha fazlası yer alır. Daha fazla bilgi için: www.openmoves.com/om3-signup
Rejoiner
rejoiner.com
7 gün 24 saat güvenebileceğiniz uzmanlar tarafından desteklenen e-ticaret e-posta pazarlama yazılımı. Diğer e-posta platformları sizi DIY yapmaya, bir ajansla çalışmaya veya daha fazla tam zamanlı personel tutmaya zorlar. Rejoiner, pazarlama ekibinize dahil olan e-posta uzmanlarıyla birlikte gelir. Genel giderleri azaltın, daha hızlı yürütün ve daha kârlı bir şekilde büyüyün. E-ticaret için e-posta pazarlaması; yaptığımız tek şey bu.
MailBluster
mailbluster.com
MailBluster, AWS destekli bir e-posta pazarlama platformudur. AWS hesabına sahip kullanıcılar, AWS SES hesaplarını MailBluster'a bağlayabilir ve sınırsız abone depolama alanı, segmentasyon, tamamen güncellenmiş Sürükle ve Bırak düzenleyicisi ve HTML düzenleyicisi gibi platformun inanılmaz özelliklerinden en düşük fiyatlardan birinde yararlanabilirler. şu an piyasada mevcut fiyatlar.
Vision6
vision6.com.au
Vision6 by Constant Contact, Avustralya'nın En Güvenilir E-posta ve SMS Pazarlama Platformudur. Sınıfının lideri e-posta tasarımcımız ve profesyonelce tasarlanmış şablonlarımızla her cihazda güzel görünen e-posta kampanyaları oluşturun. İş akışı otomasyonu ve kişiselleştirme araçlarıyla güçlü promosyon veya işlem e-postaları gönderin. SMS pazarlamayla etkileşiminizi artırın. Web Formları ile potansiyel müşterilerinizi büyütün ve gerçek zamanlı raporlarla yatırım getirinizi artırın. Ayrıca, özel Müşteri Başarısı ekibimiz ihtiyaç duyduğunuzda destek sağlar. Fort Know'dan daha iyi veri güvenliği sayesinde verilerinizin bizimle her zaman güvende olduğundan emin olabilirsiniz. Fiyatlandırma ayda 9 dolardan başlıyor. Ücretsiz denemenizi bugün başlatın! Kredi kartı gerekmez. 2001 yılında kurulan ve merkezi Avustralya'da bulunan dünya çapında binlerce şirket, markalarını büyütmek ve sezgisel e-posta ve SMS pazarlamasıyla daha fazla iş elde etmek için Vision6'ya güveniyor.
UniSender
unisender.com
UniSender, kişiselleştirilmiş E-posta ve SMS kampanyaları için çok kanallı bir pazarlama platformudur. Kullanıma hazır E-posta şablonlarına, zaman kazandıran pazarlama otomasyon araçlarına ve bilgilendirici toplu istatistiklere sahiptir. Popüler platformlarla beş tıklamayla entegrasyon, pazarlama faaliyetlerinin hızlı ve kolay bir şekilde başlatılmasını sağlar. UniSender, 2008'den bu yana çeşitli büyüklükteki işletmelerin büyümesine yardımcı oluyor.
Acymailing
acymailing.com
WordPress ve Joomla için Bülten ve Pazarlama otomasyon aracı. Kullanıcı dostu AcyMailing, E-posta kampanyanızın her adımında size yardımcı olur: Konsept: - İçeriğinizi test edin (bağlantılar, anahtar kelimeler, resimler) - Kampanyanızın SPAM olarak değerlendirilmesini önleyin - Listenizi yönetin - CRM Tasarımı: - Sürükle ve Bırak Düzenleyici - Dinamik içerik ekleme (alıcı bilgileri, etkinlikler...) Kampanyanızı yönetme: - Sınırsız sayıda e-posta gönderin - Haber bülteninizin verimliliğini takip edin - İstatistikler (tıklama puanı, potansiyel dönüşüm, açılma oranı...) - Ne kadar para kazandığınızı görün Bültenlerinizde gönderdiğiniz içerik sayesinde
Critical Impact
criticalimpact.com
Critical Impact'in yenilikçi e-posta pazarlama teknolojisini uygulayarak, Pazarlamacıların büyük etki yaratan ve daha da iyi sonuçlar getiren dinamik haber bültenleri, hedefli pazarlama mesajları, anketler ve kısa mesajlar (SMS) sunması kolaydır.
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro, dijital pazarlama ekiplerine yönelik hibrit bir e-posta pazarlama platformudur. Birden fazla e-posta dağıtım API'si geçiş hizmeti sağlayıcısıyla entegre olur ve e-posta kampanyalarının, isteğe bağlı e-postalar listesine teslim edilmesini sağlar. Test e-posta teslimatlarını geçiş sunucuları arasında bölebilir, e-posta listesi temizliği yapabilir, e-posta ısınması ve kontrol raporları yapabilir, e-posta tıklamalarını izleyebilir ve her bir e-posta kampanyasını açabilirsiniz. Aynı zamanda akıllı otomatik yanıtlayıcı ve e-posta listesi bölümlendirmesine de sahiptir. EasySendy ile otomatik yanıtlayıcılar ve otomatik damla e-posta kampanyaları aracılığıyla aboneleriniz ve müşterilerinizle etkileşime geçmek için çeşitli kampanyalar başlatabilirsiniz. Ayrıca Facebook messenger abonelerinizi yönetebilir ve onlarla etkileşim kurabilirsiniz. Web sitenizden e-posta abonelerini yakalamak, özel abone sayfaları oluşturmak, sürükle ve bırak düzenleyiciyle e-posta şablonları oluşturmak, damla e-posta otomasyon akışı oluşturmak, abone segmentasyonu filtrelemesi yapmak için Web Pop Formları ekleyebilirsiniz. Uygulamanızı / web sitenizi API, Google Analytics, WordPress ve Zapier aracılığıyla bağlayın. EasySendy, orta ölçekli işletme markası Aritic ile işbirliği içinde, küçük işletmelerin müşterilerini ve ekiplerini EasySendy uygulamasında verimli bir şekilde yönetmeleri için bir dizi gelişmiş pazarlama otomasyonu özelliği, işlemsel e-posta dağıtım API'si ve hepsi bir arada CRM sunuyor. Yani dijital veya fiziksel ürünler üretiyorsanız, hizmet sağlıyorsanız, yazılım geliştiriyorsanız ve çevrimiçi pazarlama/satış yapıyorsanız EasySendy tam size göre.
VerticalResponse
verticalresponse.com
Bir Deluxe şirket olan VerticalResponse®, işletmelerin müşterileriyle e-posta, sosyal medya ve daha fazlası üzerinden bağlantı kurmasına yardımcı olur. Hiçbir tasarım veya kodlama deneyimi gerektirmeden yalnızca birkaç tıklamayla e-posta pazarlama kampanyaları oluşturun, yönetin ve optimize edin. Çeşitli mobil uyumlu, ilgi çekici şablonlar arasından seçim yapın veya kolay e-posta düzenleyicimizi kullanarak sıfırdan mesajlar oluşturun. E-posta aboneleriniz için mükemmel bir deneyim sağlayan otomatik karşılama mesajları ve diğer otomatik yanıtlayıcılarla zamandan tasarruf edin. Dakikalar içinde oluşturup yayınlayabileceğiniz sosyal gönderiler, açılış sayfaları ve müşteri anketleriyle hedef kitlenizin ilgisini daha da fazla çekin. Ayrıca VerticalResponse, Salesforce ve düzinelerce diğer çevrimiçi platformla entegre olarak doğrudan kişi listelerinize aktarılan müşteri verilerini yakalamayı kolaylaştırır. Her büyüklükte 1.400.000'den fazla işletme, e-posta pazarlama ihtiyaçları konusunda VerticalResponse platformuna güvendi.
Sendloop
sendloop.com
Sendloop, küçük işletmelerin büyümesine yardımcı olmak için e-posta pazarlamasını otomatikleştiren bir pazarlama aracıdır. Artık karmaşık e-posta pazarlamasına gerek yok. Sendloop en kolay e-posta pazarlama hizmetidir. Hesabınızı saniyeler içinde kurun ve yalnızca birkaç dakika içinde harika e-postalar göndermeye başlayın.
Ungapped
ungapped.com
Ungapped, temel pazarlama ve satış araçlarını entegre ederek, bir işletmenin günlük işleyişini daha az karmaşık ve daha bütünsel hale getirmeyi amaçlamaktadır; böylece büyüyen işletmeler, işletmenizi büyütmek için olağanüstü müşteri deneyimleri yaratabilmektedir. E-posta pazarlama, anketler, davetiyeler, kayıt formları ve kısa mesajlara yönelik araçlar içeren, büyüyen işletmelere yönelik eksiksiz bir platform. Platformumuza ek olarak olağanüstü müşteri deneyimleri yaratmanıza yardımcı olacak danışmanlık hizmetleri de sunuyoruz.
ClickSend
clicksend.com
ClickSend, işletmelere ve geliştiricilere yönelik iletişim yazılımıdır. Önemli kişilerle konuşmanıza yardımcı olmak için SMS, MMS, Ses, Çevrimiçi Posta, E-posta ve Faks sunuyoruz. ClickSend, Avustralya, Filipinler, İngiltere, Amerika, Vietnam ve ötesinde çalışan 100'den fazla kişiden oluşan yetenekli ekibimiz tarafından desteklenmektedir. ClickSend araçları dünya çapında en güvenilir markalar, kuruluşlar ve geliştiricilerden bazıları tarafından kullanılmaktadır. Çünkü kullanımı, otomatikleştirilmesi ve entegrasyonu kolaydır. ClickSend, güvenli ve güvenilir bir platform aracılığıyla 7/24 yararlı destek ve ışık hızında teslimat sunar. ClickSend'in müşterileri, ClickSend Kontrol Paneli, mobil uygulama, esnek API veya entegrasyonlar aracılığıyla mesaj gönderir. ClickSend, küçük işletmelerden kuruluşlara kadar 232'den fazla doğrudan operatör bağlantısıyla dünya çapında milyarlarca mesaja güç sağlar. Ayrıca ClickSend her zaman kullandıkça öde yöntemidir. İşte bu yüzden ClickSend iş iletişimlerinin çözümüdür. ClickSend, Müşteri İletişim Bulutu Sinch'in bir parçasıdır.
Octeth
www2.octeth.com
Octeth, kurumsal düzeyde bir şirket içi e-posta pazarlama ve hedef kitle yönetimi yazılımıdır. Sonsuza kadar ücretsiz topluluk sürümü, 10.000'e kadar aboneye ücretsiz olarak GDPR uyumlu toplu e-postalar göndermenize olanak tanıyan tüm kurumsal düzeydeki özelliklere erişmenizi sağlar.
JetSend
jetsend.com
JetSend, işletmelerin dijital mesajları yönetmesine, göndermesine ve izlemesine yardımcı olmak için tasarlanmış, işlemsel bir e-posta yönetim sistemidir. JetSend ile geliştiriciler, özel API'mizi yazılım platformlarınıza entegre edebilir ve önemli işlem mesajlarının kullanıcılarınıza iletilmesini sağlayabilir. Ayrıca JetSend, kişiselleştirilmiş kontrol panelinde teslim edilebilirlik analizlerini izleyebilir, böylece önemli işlem mesajlarınızın performansını izleyebilirsiniz. En İyisi: JetSend, kendi altyapılarını oluşturmaya gerek kalmadan güvenilir bir işlemsel mesajlaşma platformunu uygulamalarına entegre etmek isteyen teknoloji şirketlerini hedef alır. Fiyatlandırmaya Genel Bakış: JetSend fiyatlandırması, kullanıma bağlı olarak aylık 8,00 ABD dolarından başlar. JetSend ücretsiz deneme sunuyor!
Mailkit
mailkit.com
Yaratıcılığınızı gerçek anlamda ortaya çıkaracak birinci sınıf pazarlama platformu. Dinamik kişiselleştirme, yüksek teslim edilebilirlik ve etkileşim puanlamasını kullanarak iletişimi otomatikleştirmenin yeni ve heyecan verici yollarını oluşturma esnekliğine sahipsiniz.
Campaignfeed
brands.campaignfeed.com
Bir daha asla bülten fikirleriniz tükenmesin. Campaignfeed, 45.000'den fazla lider markanın en iyi uygulamalarını sunan 1 Numaralı Haber Bülteni Kitaplığıdır. Rekabetinizi takip edin ve e-posta pazarlama çabalarınızdan en iyi şekilde yararlanın.
© 2025 WebCatalog, Inc.