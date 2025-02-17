E-posta Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Esvatini

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E-posta pazarlama yazılımı, işletmelerin e-posta listelerini oluşturması ve denetlemesi, abone etkileşimlerini izlerken bunları hedeflenen e-posta kampanyalarına göre bölümlere ayırması için çok önemli bir araç olarak hizmet eder. Bu araçlar, HTML ve CSS veya kullanıcı dostu WYSIWYG editörlerini kullanarak özelleştirilmiş e-postaların oluşturulmasına olanak tanır. Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) yazılımıyla entegrasyon, platformun öngörü yeteneklerini geliştirir. E-posta pazarlaması, pazarlama otomasyonu araçlarında bulunan tipik bir özelliktir. Çeşitli kanalları kapsayan kapsamlı otomasyon çözümlerinin aksine, bu ürünler özellikle e-posta pazarlamasına odaklanmıştır. Alıcılar, pazarlama otomasyonu ürünleri içindeki e-posta pazarlama yeteneklerinin ayrıntılı bir araştırması için Pazarlama Otomasyonu kategori sayfasına başvurabilir.
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Sendloop
sendloop.com
Sendloop, küçük işletmelerin büyümesine yardımcı olmak için e-posta pazarlamasını otomatikleştiren bir pazarlama aracıdır. Artık karmaşık e-posta pazarlamasına gerek yok. Sendloop en kolay e-posta pazarlama hizmetidir. Hesabınızı saniyeler içinde kurun ve yalnızca birkaç dakika içinde harika e-postalar göndermeye başlayın.
Snapforce CRM
snapforce.com
Snapforce CRM, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik, Telefon işlevselliği sağlayan bir yazılımdır ve tüm yeni müşteriler için standart modül olarak Sanal PBX Telefon Sistemi sağlayan piyasadaki tek CRM'dir.
Venntive
venntive.com
Venntive entegre pazarlama, satış ve müşteri başarısı platformu sunar.
Beetle Eye
beetle-eye.com
Beetle Eye, işinizi büyütmenize yardımcı olacak güçlü bir platform sağlamak için CRM ve pazarlama araçlarını kolaylaştırır. Bir pazarlama otomasyon platformu olarak Beetle Eye ile şunları yapabilirsiniz: * E-posta pazarlama kampanyalarını otomatikleştirin * Kişiselleştirilmiş e-posta şablonları oluşturun * A/B bölünmüş testi * Kampanya varlıklarını barındırın * E-posta aboneliklerini yönetin * Anketler yapın, dağıtın ve analiz edin * Müşteri etkileşimini takip edin Beetle Eye CRM işlevlerinden bazıları şunlardır: * Potansiyel müşteri kaynaklarını bir araya getirin * Potansiyel müşterileri yönetin ve nitelendirin * Potansiyel müşteri listeleri ve segmentler oluşturun 8 Tetiklenen satış yanıtlarını gönderin * Gelişmiş potansiyel müşteri verilerini kaydedin * Özel veri modellemeden yararlanın
Mailmeteor
mailmeteor.com
Kişiselleştirilmiş toplu e-postaları doğrudan Gmail'den gönderin. Sonuçlarınızı gerçek zamanlı olarak takip edin. Kolayca takip edin ve daha fazla yanıt alın.
Selzy
selzy.com
Selzy, küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyümesine yardımcı olan, kullanımı kolay pazarlama otomasyon araçlarından oluşan bir ekosistemdir. Selzy'nin sürükle ve bırak düzenleyicisiyle e-posta kampanyalarını 15 dakikadan kısa sürede başlatın; hiçbir html/tasarım becerisine gerek yok. E-posta blokları (üstbilgiler, altbilgiler) oluşturun ve bunları daha sonra herhangi bir şablona eklemek üzere kaydedin. 140'tan fazla hedefe yönelik şablon, özel geri sayım sayacı kullanın, 800 binden fazla görsele ve GIF'e erişin. Hedef kitlenizi kolaylıkla büyütün. Zahmetsiz e-posta listesi oluşturmak için yerleşik kayıt formlarını veya açılır pencereleri kullanın. Kampanyalarınızı otomatikleştirin. 12'den fazla hedef odaklı otomatik dizi şablonunu kullanın veya birkaç tıklamayla sıfırdan kendi şablonunuzu oluşturun. 70'ten fazla segmentasyon kriteriyle hedef kitlenizden en iyi şekilde yararlanın. Selzy'yi Albato aracılığıyla istediğiniz araca bağlayın. WooCommerce, Shopify, Salesforce, Hubspot, Wordpress ve çok daha fazlasıyla doğrudan entegrasyonlardan yararlanın. Facebook Potansiyel Müşteri Reklamlarıyla kusursuz entegrasyon sayesinde doğrudan Facebook'tan potansiyel müşteri oluşturun. 150'den fazla eğitime ve 100'den fazla nasıl yapılır kılavuzuna erişin: kampanya oluşturmaktan genel e-postayla pazarlama örnekleri, vakalar ve stratejiler hakkında bilgi almaya kadar.
Salesforge
salesforge.ai
Soğuk e-posta şablonlarına veda edin ve programlı soğuk e-posta desteğine merhaba deyin! Salesforge, e-posta teslimatınızı korurken soğuk e-posta erişimini geniş ölçekte kişiselleştirme ihtiyacını karşılayarak her satış ekibine hedeflerine ulaşma konusunda en yüksek olasılığı veren, hepsi bir arada süper bir satış yürütme uygulamasıdır. Kritik satış etkinliklerine karar vermek için makine öğrenimi, her dilde mesajlaşmayı geliştirmek ve çeşitli satış noktası çözümlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırmak, dolayısıyla üstün dönüşüm oranları sağlamak.
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai, işletmelerin giden iletişimlerini geliştirmelerine yardımcı olan bir soğuk e-posta otomasyon aracıdır. Süreci daha kolay, daha hızlı ve daha etkili hale getirecek bir dizi özellik sunar. Sınırsız sayıda gelen kutusunu bağlayın, tüm hesaplarınız için ücretsiz ısınmanın, yerleşik e-posta doğrulamanın ve veri temizlemenin, yapay zeka destekli sıra ve şablon yazıcının ve çok daha fazlasının keyfini çıkarın. Araç aynı zamanda e-posta doğrulama ve liste temizleme, özel kişiselleştirme alanları, otomatik GIF, IMG ve video kişiselleştirme, yapay zeka metin yazarlığı asistanı ve daha fazlası gibi özellikleri de içerir. İşletmelerin yeni müşteriler kazanmasına, karlarını artırmalarına, yurtdışına yönelik kampanyalarını ölçeklendirmelerine, sektör ortaklıklarını güvence altına almalarına ve bir sonraki finansman turu için yatırımcı bulmalarına yardımcı olur. Bu özelliklerin tümü, işletmelerin zamandan tasarruf etmelerine, verimliliklerini artırmalarına ve yatırım getirilerini artırmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Growmatik
growmatik.ai
Growmatik, tüm pazarlamanızı tek bir kontrol panelinden otomatikleştirmenize ve kişiselleştirmenize yardımcı olabilecek, kanallar arası bir pazarlama aracıdır. Bu aracı kullanarak müşteri yolculuğunuzu ortaya çıkarabilir, sektör lideri filtreleme sistemini kullanarak kullanıcılarınızı segmentlere ayırabilir, herhangi bir kod olmadan otomasyonları görsel olarak oluşturabilir ve yönetebilir, kişiselleştirilmiş e-postalar gönderebilir, yüksek hedefli pop-up'lar görüntüleyebilir, web sayfalarınızı kişiselleştirebilir ve dönüşümü ve büyümeyi iyileştirmek için hepsini ölçebilirsiniz. .
Kasplo
kasplo.com
Kasplo, markaların satışlarını artırmasına, müşteriyi elde tutmasına ve müşterilerin yaşam boyu değerini artırmasına yardımcı olan kurumsal düzeyde bir e-posta pazarlama platformudur. Öne çıkan özellikler arasında sürükle ve bırak seçenekleriyle kullanımı kolay bir e-posta oluşturucu, mesajlarınızı kullanıcılara göre uyarlamak için segmentasyon araçları ve çeşitli amaç yakalama formları oluşturma yer alıyor. Akıllı bir e-posta araç seti olan işletmeler, bu uygun maliyetli ve yatırım getirisi odaklı pazarlama platformundan en iyi şekilde yararlanmak için Kasplo'yu kullanabilir.
Overloop
overloop.com
Overloop çok kanallı bir satış etkileşim platformudur. Son derece kişiselleştirilmiş kampanyalarla, soğuk e-postaları, LinkedIn otomasyonunu ve telefon görüşmelerini birleştirerek satış kotanızı aşın. Tüm satış hattınızı yönetin, performanslarınızı takip edin ve sonunda daha fazla anlaşma yapın! Liste Oluşturma ve Kişi Yönetimi: - E-posta Bulucu - Chrome Uzantısı - LinkedIn'den içe aktarma - CSV İçe Aktarma - Özel Alanlar - Kişi Yönetimi Giden: - Çok Kanallı Kampanyalar - Soğuk E-postalar - LinkedIn Otomasyonu - Telefon Görüşmeleri - Şablonlar ve Değişkenler - E-posta Konuları - E-posta Satış Verimliliğini Takip Etme: - Anlaşmalar ve İşlem Hatları - İş Akışları - Görev Yönetimi - Konuşma Gelen Kutusu - İşbirliği - Entegrasyonlar ve Senkronizasyon
SocketLabs
socketlabs.com
E-posta bizim işimiz. Mesajlarınızın iletilmesini sağlamak bizim önceliğimizdir. Ve olağanüstü hizmet bizim sözümüzdür. E-postalarınızın kolay ve güvenilir şekilde teslim edilmesi sanatını ve bilimini mükemmelleştirmek için 15 yıldan fazla zaman harcadık. İşletmenizin boyutu veya karmaşıklığı ne olursa olsun, e-postanızın başarısını en üst düzeye çıkaracak teknolojiye, raporlamaya ve destek kaynaklarına sahibiz. Basit, baş ağrısız bir deneyim mi arıyorsunuz? Zengin özelliklere sahip bir giden posta dağıtım çözümü, kullanımı kolay bir kontrol paneli arayüzü ve daha da kolay bir kurulum arasında tam olarak doğru dengeyi yakaladık. Dakikalar içinde kurulabilir ve çalıştırılabilir. Tescilli e-posta sunucusu teknolojimiz, gelişmiş analizlerimiz ve kişiselleştirilmiş müşteri desteğimiz, SocketLab'ların en üst düzey müşteri deneyimini sunmasına yardımcı olan unsurlardır. Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz şunları yapmanızı sağlar: - Önemli pazarlama ve işlem e-postalarınızı gelen kutunuza alın - Tüm KPI'larda e-postanızın performansına ilişkin son derece ayrıntılı görsel bilgiler elde edin - Bir sorun ortaya çıkarsa E-posta Dağıtım Uzmanlarımıza erişin - Zamandan tasarruf edin ve verimli ve güvenilir SocketLabs e-posta altyapısını kullanarak para kazanın - Son derece güvenli ve uyumlu e-posta sistemimizin rahatlığında e-postayı yakalayın ve saklayın SocketLabs olarak, e-postanın işletmeniz için ne kadar hayati olduğunu biliyoruz, bu nedenle "gelen kutusuna girme bilimini" mükemmelleştiriyoruz bizim tutkumuzdur.
Success.ai
success.ai
Success.ai, işletmelerin hiper büyüme elde etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış hepsi bir arada soğuk e-posta platformudur. Sınırsız potansiyel müşteri, e-posta, ısınma ve gelişmiş yapay zeka yazma yeteneklerinin kilidini açmaya odaklanan bu araç, sosyal yardım çabalarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Platform, 700 milyondan fazla doğrulanmış B2B potansiyel müşterisinden oluşan geniş bir veritabanına erişim sağlayarak kullanıcıların ideal müşterilerini zahmetsizce keşfetmelerine ve onlarla etkileşime geçmelerine olanak tanır. Bu, sektöre, şirket büyüklüğüne, konuma ve gelire göre hedeflenen müşteri kazanımını sağlayan gelişmiş filtreler ve anahtar kelimelerle tamamlanmaktadır. Success.ai ayrıca sınırsız e-posta gönderme hesapları sunarak kullanıcıların itibarlarını etkilemeden her gün binlerce e-posta göndermelerine olanak tanır. Aracın ısınma özelliği, maksimum e-posta dağıtım verimliliğinin sağlanmasına yardımcı olur ve e-postaları spam'den uzak tutarak gönül rahatlığı sağlar ve gelen kutusu teslimatını garanti eder. Yapay zeka destekli yazma işlevi, kullanıcıların özel e-postaları zahmetsizce oluşturmasına olanak tanır, marka özgünlüğünü korumak ve veri odaklı bir etki yaratmak için yapay zekadan yararlanır. Yapay zeka kişiselleştirmesi, etkileşim ve yanıt oranlarını daha da artırarak kullanıcıların daha fazla fırsat yakalamasını sağlar. Ek özellikler arasında potansiyel müşteri yanıtlarını ve anlaşma kapanışlarını kolaylaştıran InboxHub ve sonuçları en üst düzeye çıkarmak için güçlü kampanya analizleri yer alır. Araç aynı zamanda e-posta gönderimini birden fazla hesap arasında organik olarak dağıtmak için gelen kutusu rotasyonunun yanı sıra teslim edilebilirliği korumak için e-posta doğrulama ve toplu alan adı testi de sunar. Genel olarak Success.ai, işletmelerin büyümelerini hızlandırmaya ve soğuk e-posta kampanyalarında maksimum etki ve başarıya ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçlayan kapsamlı bir çözümdür.
Foureyes
foureyes.io
Foureyes satış zekası yazılımı, işletmelerin daha iyi takip etmesine, korumasına, etkileşime geçmesine ve satış yapmasına yardımcı olur. Tipik olarak işletmeler, dönüşüm hunisinin en üstünde pazarlama çabalarıyla daha fazla potansiyel müşteri elde etmeye odaklanır. Ancak Foureyes, şirketlerin huninin en altındaki dönüşüm faaliyetlerini ve satışı yapmaktan nihai olarak sorumlu olan kişileri desteklemesine olanak tanıyor. Foureyes ile işletmeler, patentli kullanıcı düzeyinde web sitesi takibi sayesinde her çağrı, form ve sohbet olanağında görünürlük elde eder. Otomatik potansiyel müşteri kaydı ve analizi, satış hattınızı korur ve önceliklendirir. Dinamik iletişim yazılımı, ilgili potansiyel müşterilere gönderilen envantere özel güncellemeler aracılığıyla potansiyel müşterileri harekete geçirir. Yapay zeka destekli potansiyel müşteri bilgileri ve uyarılar, satış ekiplerinin daha iyi, daha müşteri odaklı görüşmelerle satış sürecini iyileştirmesine yardımcı olur. Foureyes kullanan müşteriler kapanış oranlarını ortalama %41 artırıyor. Bugün Foureyes satış istihbaratı yazılımı 5.000'den fazla işletme için çalışıyor ve temeldeki müşteri veri platformu, Stellantis ve Nissan Motor Co. dahil olmak üzere büyük üreticilerin satış ve pazarlama kararlarını bilgilendiriyor.
FeedOtter
feedotter.com
FeedOtter, Marketo, Pardot veya Eloqua gibi mevcut bir pazarlama otomasyon yazılımı tarafından sağlanan blogu, haberleri ve RSS e-postasını otomatikleştirerek 200'den fazla B2B şirketinin web sitesi trafiğini artırır.
Routee
routee.net
Routee, gelişmiş Web ve API otomasyon çözümleri tasarlayan, geliştiren ve dağıtan lider bir bulut iletişim sağlayıcısıdır. Sağlam platformu ve ölçeklenebilir API'si sayesinde dünya çapındaki şirketlerin, perakende işletmelerinin ve hizmet sağlayıcıların hedef kitleleriyle etkili bir şekilde iletişim kurmalarına yardımcı olur. AMD Telecom'un güçlü altyapısıyla desteklenen Routee, güvenilir küresel ortaklarına ve en ünlü Fortune 500 şirketlerinden bazılarına güçlü bir etkileşim araç seti getiriyor. Routee ile yapabileceğiniz bazı şeyler nelerdir? -SMS Routee'nin sağladığı SMS servislerini kullanarak mesajınızı tüm dünyaya verimli bir şekilde yayın. Pazarlama SMS'i, İşlemsel SMS, İki Yönlü SMS, SMS İki Faktörlü Kimlik Doğrulama, SMS Anketi, Toplu MMS, Doğrulanmış SMS Gönderen. -SES Çok sayıda VoIP seçeneği aracılığıyla insanların işletmenizin sesini duymasını sağlayın. Ses Yayını, İki Yönlü Ses, Tıkla ve Ara, Metinden Konuşmaya, Bulut IVR ve Sesli İki Faktörlü Kimlik Doğrulama ile markanızı yükseltin. -EMAIL Hangi E-posta hizmetinin size uygun olduğunu keşfedin, özelleştirin ve gerçekleştirin. Promosyon E-postası, İşlemsel E-posta, E-posta Doğrulayıcı. Hangisine ihtiyacınız var? -MESAJLAMA UYGULAMALARI Müşterilerinize daha etkileşimli mesajlarla ulaşın, gelirlerinizi artırın. Viber, RCS, Facebook, Telegram ve WhatsApp aracılığıyla onlarla etkileşime geçin. -NUMARALAR Kendi Premium Tarifenizi veya Ücretsiz numaralarınızı alın, kişi listenizi doğrulayın ve aramalarla ilgili sahtekarlığı önleyin. Bu gelişmiş iletişim platformu Sanal Numaralar, Numara Doğrulama, Numara Arama, Cevapsız Arama, Çağrı Maskeleme, Ücretsiz Numaraları içerir. -İKİ FAKTÖRLÜ DOĞRULAMA İki farklı bileşenin birleşimini kullanarak işletmenize ikinci bir güvenlik katmanı ekleyin. Dolandırıcıların hassas bilgilerinize, uygulamanıza veya yazılımınıza erişmesini önleyin. Geri Dönüş, SMS, Ses, Viber veya Cevapsız Çağrı ile İki Faktörlü Kimlik Doğrulama arasında kullanın.
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail bir e-posta ve çok kanallı pazarlama platformudur. E-posta, SMS, Facebook kullanarak müşterilerle etkili bir şekilde iletişim kurun. Bizimle bunu basit ve otomatik olarak, ancak kişisel bakımla yapabilirsiniz. Sürükle ve bırak düzenleyicimizi kullanın ve güzel, duyarlı şablonlar oluşturun veya önceden hazırlanmış 100 şablondan birini seçin. Bir adım önde olun ve müşterilerinizin gelen kutularında öne çıkmak için kişiselleştirmeyi, dinamik içeriği kullanın. İçeriği özelleştirmek ve müşteri davranışınıza göre tepki vermek için gelişmiş segmentasyon seçeneklerimizi kullanın. Ayrıca kayıt formlarını ve Facebook potansiyel müşteri reklamlarını kullanarak veritabanınızı büyütün. Kapsamlı raporlarla iyileştirin. VEYA, TO, hemen çıkma ve abonelikten çıkma oranı veya spam şikayetlerine ilişkin veriler sunuyoruz. Ayrıca, dönüşüm oranını, geliri, her bir kişinin etkinliğini, tıklama haritasını, masaüstü ve mobil cihazlarda açılmaları, posta istemcilerini ve daha birçok faydalı içgörü istatistiklerini izleyin. Basit otomasyon oluşturucumuzun avantajlarından yararlanın ve otomasyonların sizin için çalışmasına izin verin. En popüler otomasyonların şablonlarını kullanın - hoş geldiniz serisi, ilk satın almada indirim, doğum günü otomasyonu, terk edilmiş sepet, satın alma ödülü, e-kitap indirme ve daha fazlası. Entegrasyonları kullanarak verileri doğrudan mağazanızdan alın; Shopify, Woocommerce, Opencart, Ecwid, Zapier, API ve daha fazlasını sunuyoruz. Kendiniz görmek için Ecomail'i bir aylık ücretsiz deneme sürümümüzle deneyin! Sadece birkaç adımda haber bülteni göndermeyi ve müşterilerinizle iletişim kurmayı kolay ve erişilebilir hale getirdik. Desteğimiz tüm kullanıcılar için ücretsizdir. [email protected] adresinden her zaman yanınızdayız. Ücretli planlarımız aylık 5€'dan başlıyor.
Xeno
getxeno.com
Xeno, büyük perakendecilerin ve D2C markalarının, her bir müşteriyi anlayarak ve SMS, e-posta, Whatsapp, Facebook ve Instagram üzerinden daha alakalı pazarlama kampanyaları oluşturarak tekrarlı satışları %11 oranında artırmasına olanak tanıyan yapay zeka destekli bir CRM'dir. Levi's, Tommy Hilfiger, Forever New, Jack & Jones, Vero Moda, Forest Essentials, Kama Ayurveda, Taco Bell & Nando's gibi 100'lerce perakendeci, e-ticaret ve mağaza satışlarını artırmak için Xeno'yu kullanıyor.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch, blogcular, solo girişimciler, yeni başlayanlar ve işletmeler için eksiksiz bir lider geliştirme ve e-posta pazarlama hizmetidir. B2B'den B2C'ye kadar 500.000'den fazla işletme, her gün binlerce potansiyel müşteri oluşturmak ve e-posta pazarlamasından elde ettikleri geliri artırmak için Mailmunch'a güveniyor. İşte Mailmunch ile yapabileceğiniz her şey: - Her sektör ve kullanım durumu için çok çeşitli katılım formları içeren e-posta listeleri oluşturun - Bu potansiyel müşterileri potansiyel müşteri yetiştirme dizileriyle besleyin - Alışveriş sepetini terk etme oranını azaltın ve oluşturulması kolay ürünlerle tekrar satışlar oluşturun otomatik yanıtlayıcılar - Yüksek teslim edilebilirlik yayınlarıyla yeni kampanyaları tanıtın veya ürün güncellemelerini duyurun - Yüksek çekiş için tasarlanmış göz alıcı açılış sayfalarımızla dönüşümleri artırın Mailmunch'un kurulumu da inanılmaz derecede kolaydır. Yüzlerce ücretsiz şablonun yanı sıra sezgisel sürükle ve bırak oluşturucumuz, ister bir katılım formu, ister bir e-posta kampanyası veya bir açılış sayfası olsun, herhangi bir kampanyayı birkaç dakika içinde başlatabilmenizi sağlar. Mailmunch'un kuruluşunuza uygun olup olmadığını merak ediyorsanız endişelenmeyin. Mailmunch'un her sektör ve sektör için bir seçeneği vardır. Mailmunch katılım formları hakkında daha fazla bilgi: - Altı farklı katılım formu türü - Her kullanım durumu için geniş şablon kütüphanesi - Gelişmiş görüntüleme kuralları ve A/B testi - Kolay özelleştirme için sürükle ve bırak oluşturucu - İyi görünen mobil uyumlu formlar her cihazda Mailmunch açılış sayfaları hakkında daha fazla bilgi: - Her sektör için geniş şablon kitaplığı - Kolay özelleştirme için sürükle ve bırak oluşturucu - Önde gelen e-posta pazarlama hizmetleriyle kullanıma hazır entegrasyonlar - Yüksek dönüşümler için optimize etmek için A/B testi Mailmunch e-posta pazarlaması hakkında daha fazla bilgi : - Her kampanya ve niş için geniş şablon kütüphanesi - Kolay özelleştirme için Sürükle ve bırak oluşturucu - Otomatik yanıtlayıcı dizileri - Tasarımı kolay ve yayınları planlamak Tüm e-posta pazarlama ihtiyaçlarınızı karşılayacak güçlü araç paketimizde çok daha fazlası var. Tüm ücretli planlarımız, bulabileceğiniz en kolay potansiyel müşteri geliştirme ve e-posta pazarlama aracını deneme konusunda size güven vermek için 60 günlük para iade garantisiyle birlikte gelir.
Tarvent
tarvent.com
Tarvent, sınırlı bütçelere sahip, hızlı büyüyen küçük işletmeler için oluşturulmuş bir pazarlama otomasyonu ve e-posta pazarlama çözümüdür. Amacımız, en büyük rakiplerimizden bazılarının kurumsal düzeydeki özelliklerini herkesin karşılayabileceği bir fiyata sunmaktır. Çoğu durumda, bu gelişmiş özellikler için binlerce dolar ödemeye gerek yoktur, ancak gerçekte işe yaramaları o kadar da maliyetli değildir. Fiyatlarımız da aynı şekilde belirlenmektedir. Eğer yeniyseniz, şunu kullanın:
smoove
smoove.io
Smoove, işletmelere mevcut veya potansiyel tüm müşterilerle bağlantılarını geliştirme, sürdürme ve güçlendirme yetkisi veren bir SAAS pazarlama otomasyon platformudur.
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok, dijital ajanslar, pazarlamacılar, işletmeler ve danışmanlar için hepsi bir arada web pazarlama platformunuz. İşlevsellik Web Sitesi Oluşturucu, Huni Oluşturucu, Açılış sayfaları, Açılır Pencereler, E-Ticaret, E-posta pazarlamalı CRM, Form Oluşturucu, Anket Oluşturucu, Çevrimiçi Planlama, İş Akışı Otomasyonu, Analizler, Web Kancaları ve daha fazlasını içerir! Başvuracağınız çözüm. Kodsuz, sürükle ve bırak basitliği ve bir dizi dönüştürme aracı, parasal yatırım getirinizi garanti eder. 14 günlük ücretsiz deneme sürümüyle başlayın!
Simon Data
simondata.com
Simon Data, pazarlama ekiplerine, daha hızlı, daha hassas segmentasyon ve kişiselleştirme yoluyla kampanya performansını artırmak amacıyla tasarlanmış tek Müşteri Veri Platformu (CDP) ile güç veriyor. Snowflake üzerine inşa edilen ilk CDP olan Simon Veri Platformu, markaların verilere erişmeyi ve dağıtmayı zorlaştıran eski mimariden kurtulmasına olanak tanıyor. Bu nedenle Tripadvisor, Equinox, JetBlue, ASOS, Venmo ve diğer pek çok şirket, tüketicilerle bağlantı kurma konusunda Simon Data'ya güveniyor. Düşük kodlu Simon Veri Platformu, pazarlamacıların kullanımı için tasarlanmıştır ve onları veri bilimcilerine dönüştürür. Simon Data, 2022 Yerleşik Çalışmak için En İyi Yerler, Harika Çalışma Yerleri Sertifikasına sahiptir ve CDP alanında 8 kez G2 Lideridir. Daha fazla bilgi edinmek için www.simondata.com adresini ziyaret edin.
Omeda
omeda.com
Omeda, hedef kitlenizi büyütmek, etkileşime geçirmek ve para kazanmak için hepsi bir arada, kapsamlı bir pazarlama teknolojisi platformudur. Müşteri Veri Platformu (CDP), E-posta ve Pazarlama Otomasyonu, Veri ve Onay Yönetimi, Abonelik Yönetimi ve çok sayıda Entegrasyondan oluşan Omeda, hiçbir ek araca ihtiyaç duymadan geniş ölçekte gelişmiş hedef kitle büyütme kampanyaları oluşturmayı kolaylaştırır. Omeda, izleyici ilişkileri yönetiminde 40 yılı aşkın deneyime sahiptir. Müşterilerimiz için yılda 5,5 milyarın üzerinde e-posta gönderdik, 25.000'den fazla marka ve ürünü yönettik ve milyonlarca kaydı temizleyip yönettik.
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit, internetin en büyük markalarının satışlarını artırmasına, yeni potansiyel müşteriler yakalamasına, vazgeçmeyi durdurmasına ve yeni müşteri kazanımını artırmasına yardımcı olan yönetilen dönüşüm optimizasyonu sağlar. Şirket içi yaratıcı ve geliştirme ekipleri, UpSellit'in teknolojilerini dönüşüm hunisinin hedeflenen aşamalarında mükemmel bir şekilde hizalayarak pazarlama ekibinizin bir uzantısı olarak hizmet verir. UpSellit'in esnek fiyatlandırma modelleri her türlü işletmenin ihtiyaçlarını karşılamaya uygundur ve her ölçekteki perakendecinin dönüşüm oranı optimizasyonunun gerçek etkisini görmesine olanak tanır. UpSellit'in yönetim hizmetleri paketi şunları içerir: - E-posta Yeniden Pazarlama - Teşvik Edilmiş Stratejiler - SMS Kampanyaları - Değer Odaklı Stratejiler - Sepet Yeniden Oluşturma Teknolojisi - Kontrol Grupları - Gelişmiş AB Testleri - Davranışsal Ayrıştırma - Yanlış Önleme Korumaları
W3rocks
w3rocks.com
W3rocks, şirketinizi büyütmek, potansiyel müşteriler bulmak, e-posta göndermek, bir sohbet robotu oluşturmak, ziyaretçilerin yorum yazmasını sağlamak, sitenizi sahte e-postalardan korumak, sitenizde sosyal bildirim görüntülemek için pazarlamanız için kullanabileceğiniz bir ürün paketi sunar. ve çok daha fazlası. Bir pazarlama ve potansiyel müşteri yaratma ürünleri paketi: Paket, şirketinizi büyütmek için kullanabileceğiniz birden fazla potansiyel müşteri yaratma aracı içerir. Daha fazla potansiyel müşteri ve müşteri edinin: Tüm araçlar, şirketinize büyümek için yeni potansiyel müşteriler ve müşteriler kazandırmaya yöneliktir. Tüm ürünlere sınırsız erişim: Tüm yazılımlara sınırsız erişim sunun, artık müşteri başına ödeme yapmayın. Neler dahil? Yeni potansiyel müşterilerin e-postalarını bulmak için zenginleştirilmiş veri yazılımı: Şirket listesinden potansiyel müşterileri bulun. Bir şirket veya etki alanı listesinden potansiyel müşteri elde edebileceksiniz. Yazılım B2B şirketleri, Satış ve Büyüme Hackerları için mükemmeldir. Potansiyel müşterileri bulmak için en iyi zenginleştirme yazılımı. Soğuk e-posta yoluyla müşteri adayları oluşturmak için idealdir. İş e-postalarını ve potansiyel müşteri bilgilerini bulun. Potansiyel müşterileri iş verileriyle birlikte doğrudan Excel'e aktarın. Web siteleri listesinden e-posta, telefon ve sosyal medya çıkarıcı: Bir etki alanı listesi yükleyebilir ve e-postaları, sosyal medya URL'lerini ve Facebook, LinkedIn, Twitter vb. kullanıcı adlarını ve her web sitesinin tüm sayfalarındaki telefon numaralarını çıkarabilirsiniz. Tüm e-postalar çıkarıldıktan sonra Excel olarak indirilebilecek bir rapor mevcuttur.
AddShoppers
addshoppers.com
AddShoppers olarak vizyonumuz, markalar ve alışveriş yapanlar için güvenilir bir dijital ticaret platformu olmaktır; insanlara zaman ve para tasarrufu sağlayan keyifli deneyimler yaratmasıyla tanınır. Ürünümüz SafeOpt, 175 milyondan fazla alışverişçiden oluşan bir ağdan yararlanarak markaların 3-5 kat daha fazla e-posta göndermesine ve kaybolan müşterileri etkili bir şekilde kurtarmasına olanak tanır. 1.000'den fazla e-Ticaret markasının güvendiği SafeOpt, mevcut pazarlama stratejileriyle sorunsuz bir şekilde bütünleşerek önemli miktarda gelir artışı sağlar ve web trafiğini optimize eder.
AiTrillion
aitrillion.com
Eyleme Geçirilebilir Yapay Zeka ile Güçlendirilmiş Pazarlama Otomasyonunu Deneyimleyin - AiTrillion'u Alın! AiTrillion, e-Ticaret satıcıları için ilk SaaS tabanlı Yapay Zeka özellikli, hepsi bir arada pazarlama platformudur. E-Ticaret sektörü için oluşturulmuş analitiklerle entegre 11'den fazla müşteri etkileşim kanalı var; biz AiTrillion olarak 175'ten fazla ülkede milyonlarca müşteri arasındaki noktaları birleştirme konusunda uzmanız. Entegre & Yenilikçi özellikleriyle aradığınız her şey tek çatı altında toplanıyor. E-posta Pazarlama Otomasyonu Sadakat Ödül Programı Ürün İncelemeleri + Soru-Cevap Web Push Bildirimleri Affiliate Marketing Düzenli Üyelikler Form Oluşturucu Yapay Zeka İş Akışı Otomasyonu Akıllı Açılır Pencereler Duyuru Çubuğu Ürün Önerisi
Nicesender
nicesender.com
E-posta pazarlama platformu. API aracılığıyla otomatikleştirin ve entegre edin. Basit e-posta şablonu düzeni için hazırlanmış şablonları ve güçlü bir oluşturucuyu kullanın.
Infobip
infobip.com
Infobip Email API, yüksek hacimli e-postaları SMTP veya HTTP API üzerinden anında ileten bir e-posta gönderme altyapısıdır. E-postaların gecikme olmadan teslim edilmesiyle mükemmel bir müşteri deneyimi sağlanmasına yardımcı olur ve teslim edilebilirliği en üst düzeye çıkararak geliri artırır. İşlemsel veya promosyonel e-postaların tüm formatlarını destekleyin. Sağlam ve kolayca ölçeklenebilir altyapı Milyonlarca e-postayı dakikalar içinde işleyin ve %99,4 teslim edilebilirlik oranıyla 2 saniyede teslim edin. Her türlü e-postayı desteklemeye hazır. Ürün ekipleri ve geliştiriciler için tasarlandı Basit ve esnek entegrasyon, tüm popüler programlama dillerini destekler, <100 milisaniye ortalama yanıt süresi, %99,99 kesintisiz çalışma HDS'si. Deneyimli mühendislerden 7/24 teknik destek. Dünya çapındaki veri merkezleri Yerel dağıtımlar ve depolama, daha düşük gecikme süreleri ve daha yüksek güvenlik sağlar. Bölgesel düzenlemelere tamamen uyum sağlayın. Teslim edilebilirlik desteği Teslim edilebilirlik uzmanlarından oluşan özel bir ekip, katılıma, özel etki alanının ısınmasına ve performansın en üst düzeye çıkarılmasına yardımcı olur. Raporlama ve analiz Günlük raporları ve web kancalarıyla gönderme sorunlarını hızlı bir şekilde teşhis edin ve çözün. E-posta performansını izleyin ve tam e-posta analiziyle içgörüler elde edin. E-posta Doğrulaması Yüksek riskli kişileri belirlemek, geçersiz e-posta adreslerini kaldırmak ve posta listelerini temiz tutmak için API veya web uygulamasını kullanın. Kaliteli bir veritabanıyla gönderenin itibarını koruyun ve teslimatı artırın.
StoneShot
stoneshot.com
StoneShot, finansal hizmetlerde uzmanlaşmış bir dijital pazarlama teknolojisi ve hizmet sağlayıcısıdır. StoneShot, yoğun finansal hizmetler pazarlama ekiplerinin katılımı artırmasına ve müşteri deneyimini yükseltirken operasyonel verimsizlikleri en aza indirmesine yardımcı olur. Teknolojileri pazarlama otomasyonunu, e-posta pazarlamasını, etkinlik tanıtımını, içerik otomasyonunu ve fon belge dağıtımını kapsar. StoneShot butik, hızlı büyüyen firmalardan küresel lider markalara kadar perakende, kurumsal ve özel bankalarla çalışmaktadır. 2001 yılında Londra'da kurulan StoneShot'un Londra, New York ve Singapur'da ofisleri ve 25'ten fazla ülkede müşterileri bulunmaktadır.
Gold Lasso
goldlasso.com
Gold Lasso, medya şirketlerine özel olarak yerel reklam ve e-posta bülteni otomasyonu ile e-posta varlıklarından para kazanmalarına yardımcı olan ücretsiz bir e-posta hizmet sağlayıcısıdır.
Big Mailer
bigmailer.io
Uygun Fiyatlı E-posta Pazarlama Platformu - Toplu + Damlama + İşlemsel - 1.000 Kişiye Kadar Ücretsiz BigMailer tüm önemli e-posta kampanya türlerini destekler (toplu, otomasyon, damlama, otomatik yanıtlayıcılar, e-postaya rss ve işlemsel) ve yüksek hacimli gönderenlerin tüm e-postalarını birleştirmesine olanak tanır faaliyetleri tek platformda Yerleşik marka yönetimi, ajanslar, büyük ekipler, çok ürünlü işletmeler ve birden fazla projeye sahip yapımcılar için optimize edilmiş iş akışlarına olanak tanır. Uygun izin düzeyine sahip sınırsız kullanıcı veya istemciyi davet edin ve erişimi istediğiniz zaman değiştirin. Ajans ve kurumsal planlarda beyaz etiket seçeneği mevcuttur. Geri dönmeler, abonelikten çıkmalar ve şikayetler otomatik olarak ele alınır. Desteğe başvurmadan istediğiniz zaman listeleri dışa aktarmaya veya silmeye yönelik self servis seçeneği. E-posta şablonu yönetimi için esnek seçenekler - Sürükle ve bırak düzenleyicimizle mobil cihazlar için optimize edilmiş güzel şablonlar oluşturun veya mevcut markalı şablonlarınızı yönetmek ve zengin metin veya kod olarak düzenlemek için klasik düzenleyicimizi kullanın. Şablonlarınızda kullanmak üzere sınırsız görsel barındırın. Seçilen şablonları markalar arasında paylaşın. Tüm hesaplar ücretsiz katmanda başlar, CC gerekmez.
OpenMoves
openmoves.com
OpenMoves OM3 platformu, kullanımı son derece kolay olan ve I-do™ ve We-do™ hizmetlerimizle birlikte gelen, Kurumsal düzeyde bir e-posta pazarlama platformudur, böylece bizimle nasıl çalışmak istediğinizi seçebilirsiniz (self servis veya tam hizmet) . Mobil uyumlu e-posta şablonları, otomatik damlama kampanyaları, potansiyel müşteri puanlaması, kullanıcıları davranışa göre segmentlere ayırma ve çok daha fazlasını oluşturmak için en kolay sürükle ve bırak işlevini deneyimleyin. Gelişmiş özellikler arasında alışveriş sepetini terk etme ve göz atmayı bırakma, PipeDrive, Salesforce ve MS Dynamics entegrasyonunun yanı sıra Magento, Shopify ve çok daha fazlası yer alır. Daha fazla bilgi için: www.openmoves.com/om3-signup
Rejoiner
rejoiner.com
7 gün 24 saat güvenebileceğiniz uzmanlar tarafından desteklenen e-ticaret e-posta pazarlama yazılımı. Diğer e-posta platformları sizi DIY yapmaya, bir ajansla çalışmaya veya daha fazla tam zamanlı personel tutmaya zorlar. Rejoiner, pazarlama ekibinize dahil olan e-posta uzmanlarıyla birlikte gelir. Genel giderleri azaltın, daha hızlı yürütün ve daha kârlı bir şekilde büyüyün. E-ticaret için e-posta pazarlaması; yaptığımız tek şey bu.
MailBluster
mailbluster.com
MailBluster, AWS destekli bir e-posta pazarlama platformudur. AWS hesabına sahip kullanıcılar, AWS SES hesaplarını MailBluster'a bağlayabilir ve sınırsız abone depolama alanı, segmentasyon, tamamen güncellenmiş Sürükle ve Bırak düzenleyicisi ve HTML düzenleyicisi gibi platformun inanılmaz özelliklerinden en düşük fiyatlardan birinde yararlanabilirler. şu an piyasada mevcut fiyatlar.
Vision6
vision6.com.au
Vision6 by Constant Contact, Avustralya'nın En Güvenilir E-posta ve SMS Pazarlama Platformudur. Sınıfının lideri e-posta tasarımcımız ve profesyonelce tasarlanmış şablonlarımızla her cihazda güzel görünen e-posta kampanyaları oluşturun. İş akışı otomasyonu ve kişiselleştirme araçlarıyla güçlü promosyon veya işlem e-postaları gönderin. SMS pazarlamayla etkileşiminizi artırın. Web Formları ile potansiyel müşterilerinizi büyütün ve gerçek zamanlı raporlarla yatırım getirinizi artırın. Ayrıca, özel Müşteri Başarısı ekibimiz ihtiyaç duyduğunuzda destek sağlar. Fort Know'dan daha iyi veri güvenliği sayesinde verilerinizin bizimle her zaman güvende olduğundan emin olabilirsiniz. Fiyatlandırma ayda 9 dolardan başlıyor. Ücretsiz denemenizi bugün başlatın! Kredi kartı gerekmez. 2001 yılında kurulan ve merkezi Avustralya'da bulunan dünya çapında binlerce şirket, markalarını büyütmek ve sezgisel e-posta ve SMS pazarlamasıyla daha fazla iş elde etmek için Vision6'ya güveniyor.
UniSender
unisender.com
UniSender, kişiselleştirilmiş E-posta ve SMS kampanyaları için çok kanallı bir pazarlama platformudur. Kullanıma hazır E-posta şablonlarına, zaman kazandıran pazarlama otomasyon araçlarına ve bilgilendirici toplu istatistiklere sahiptir. Popüler platformlarla beş tıklamayla entegrasyon, pazarlama faaliyetlerinin hızlı ve kolay bir şekilde başlatılmasını sağlar. UniSender, 2008'den bu yana çeşitli büyüklükteki işletmelerin büyümesine yardımcı oluyor.
Acymailing
acymailing.com
WordPress ve Joomla için Bülten ve Pazarlama otomasyon aracı. Kullanıcı dostu AcyMailing, E-posta kampanyanızın her adımında size yardımcı olur: Konsept: - İçeriğinizi test edin (bağlantılar, anahtar kelimeler, resimler) - Kampanyanızın SPAM olarak değerlendirilmesini önleyin - Listenizi yönetin - CRM Tasarımı: - Sürükle ve Bırak Düzenleyici - Dinamik içerik ekleme (alıcı bilgileri, etkinlikler...) Kampanyanızı yönetme: - Sınırsız sayıda e-posta gönderin - Haber bülteninizin verimliliğini takip edin - İstatistikler (tıklama puanı, potansiyel dönüşüm, açılma oranı...) - Ne kadar para kazandığınızı görün Bültenlerinizde gönderdiğiniz içerik sayesinde
Critical Impact
criticalimpact.com
Critical Impact'in yenilikçi e-posta pazarlama teknolojisini uygulayarak, Pazarlamacıların büyük etki yaratan ve daha da iyi sonuçlar getiren dinamik haber bültenleri, hedefli pazarlama mesajları, anketler ve kısa mesajlar (SMS) sunması kolaydır.
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro, dijital pazarlama ekiplerine yönelik hibrit bir e-posta pazarlama platformudur. Birden fazla e-posta dağıtım API'si geçiş hizmeti sağlayıcısıyla entegre olur ve e-posta kampanyalarının, isteğe bağlı e-postalar listesine teslim edilmesini sağlar. Test e-posta teslimatlarını geçiş sunucuları arasında bölebilir, e-posta listesi temizliği yapabilir, e-posta ısınması ve kontrol raporları yapabilir, e-posta tıklamalarını izleyebilir ve her bir e-posta kampanyasını açabilirsiniz. Aynı zamanda akıllı otomatik yanıtlayıcı ve e-posta listesi bölümlendirmesine de sahiptir. EasySendy ile otomatik yanıtlayıcılar ve otomatik damla e-posta kampanyaları aracılığıyla aboneleriniz ve müşterilerinizle etkileşime geçmek için çeşitli kampanyalar başlatabilirsiniz. Ayrıca Facebook messenger abonelerinizi yönetebilir ve onlarla etkileşim kurabilirsiniz. Web sitenizden e-posta abonelerini yakalamak, özel abone sayfaları oluşturmak, sürükle ve bırak düzenleyiciyle e-posta şablonları oluşturmak, damla e-posta otomasyon akışı oluşturmak, abone segmentasyonu filtrelemesi yapmak için Web Pop Formları ekleyebilirsiniz. Uygulamanızı / web sitenizi API, Google Analytics, WordPress ve Zapier aracılığıyla bağlayın. EasySendy, orta ölçekli işletme markası Aritic ile işbirliği içinde, küçük işletmelerin müşterilerini ve ekiplerini EasySendy uygulamasında verimli bir şekilde yönetmeleri için bir dizi gelişmiş pazarlama otomasyonu özelliği, işlemsel e-posta dağıtım API'si ve hepsi bir arada CRM sunuyor. Yani dijital veya fiziksel ürünler üretiyorsanız, hizmet sağlıyorsanız, yazılım geliştiriyorsanız ve çevrimiçi pazarlama/satış yapıyorsanız EasySendy tam size göre.
VerticalResponse
verticalresponse.com
Bir Deluxe şirket olan VerticalResponse®, işletmelerin müşterileriyle e-posta, sosyal medya ve daha fazlası üzerinden bağlantı kurmasına yardımcı olur. Hiçbir tasarım veya kodlama deneyimi gerektirmeden yalnızca birkaç tıklamayla e-posta pazarlama kampanyaları oluşturun, yönetin ve optimize edin. Çeşitli mobil uyumlu, ilgi çekici şablonlar arasından seçim yapın veya kolay e-posta düzenleyicimizi kullanarak sıfırdan mesajlar oluşturun. E-posta aboneleriniz için mükemmel bir deneyim sağlayan otomatik karşılama mesajları ve diğer otomatik yanıtlayıcılarla zamandan tasarruf edin. Dakikalar içinde oluşturup yayınlayabileceğiniz sosyal gönderiler, açılış sayfaları ve müşteri anketleriyle hedef kitlenizin ilgisini daha da fazla çekin. Ayrıca VerticalResponse, Salesforce ve düzinelerce diğer çevrimiçi platformla entegre olarak doğrudan kişi listelerinize aktarılan müşteri verilerini yakalamayı kolaylaştırır. Her büyüklükte 1.400.000'den fazla işletme, e-posta pazarlama ihtiyaçları konusunda VerticalResponse platformuna güvendi.
SMTPMaster
smtpmaster.com
SMTPMaster.com, geliştiricilerin SMTP çözümlerini uygulamalarına veya hizmetlerine kolayca entegre etmelerine olanak tanıyan son derece esnek bir platforma ek olarak gelişmiş bir SMTP geçişi sağlar. SMTPMaster'ın bulut tabanlı altyapısı her işletme boyutuna göre ölçeklenebilir ve özel teknolojisi, e-postaların gelen kutusuna ulaşmasını sağlar. SMTPMaster.com, işlemsel ve promosyonel e-postaların gönderilmesinde uzmanlaşmış en iyi SMTP hizmetlerinden biridir. Büyük olasılıkla, kaç tane olursa olsun e-postalarınızın teslim edilmesini sağlayacak özel bir e-posta gönderme hizmeti olan işlemsel ve promosyonel bir e-posta hizmetine ihtiyacınız olacaktır. göndermeniz gerekiyor. Bizimle çalışmayı seveceksiniz.
MadMail
madmail.allapps.io
Usta E-posta Pazarlama Artık Basitleşti Allapps.io'nun MadMail'i ile e-posta pazarlama kampanyalarınızda devrim yaratın. Müşterileriniz, müşterileriniz veya potansiyel müşterileriniz olsun, hedef kitlenizle sorunsuz bir şekilde bağlantı kurun ve etkileşimi yeni boyutlara taşıyın. Etkileyici e-postalar oluşturun, alıcılarınızı büyüleyin ve olağanüstü sonuçlar elde edin. Özellikler: 👉 Zahmetsiz Kampanya Oluşturma: Kullanıcı dostu şablonlar ve özelleştirme seçenekleriyle göz alıcı e-postalar tasarlayın. 👉 Segmentasyon ve Hedefleme: Gelişmiş segmentasyon sayesinde doğru hedef kitleye hassas bir şekilde ulaşın. 👉 Otomasyon: Potansiyel müşterileri, yerleşik kullanıcıları ve daha fazlasını geliştirmek için otomatik iş akışları ayarlayın. 👉 İlgi Çekici İçerik: Dikkat çekmek için resimler, videolar ve etkileşimli öğeler ekleyin. 👉 Analizler ve Analizler: Ayrıntılı e-posta performans ölçümleriyle değerli bilgiler elde edin. 👉 Duyarlı Tasarım: E-postalarınızın her cihazda harika görünmesini sağlayarak kullanıcı deneyimini artırın. 👉 Kişiselleştirme: Her alıcının değerli hissetmesini sağlamak için kişiselleştirilmiş mesajlar oluşturun. 👉 Liste Yönetimi: Maksimum etki için kişilerinizi verimli bir şekilde düzenleyin ve yönetin. 👉 A/B Testi: Daha yüksek dönüşüm oranları için farklı unsurları test ederek kampanyalarınızı optimize edin. MadMail ile sadece e-posta göndermekle kalmıyorsunuz, aynı zamanda anlamlı bağlantılar da kuruyorsunuz. Pazarlama stratejinizi yükseltin ve işletmenizin gelişmesini izleyin. MadMail'i bugün deneyin ve etkili e-posta pazarlamasının gücünü deneyimleyin.
Markeaze
markeaze.com
Markeaze - moda endüstrisi için pazarlamacıların sorunlarını kapsamlı bir şekilde çözen hepsi bir arada pazarlama aracı. Çarpıcı e-posta tasarımları oluşturun veya müşterileriniz için hangi içeriğin en iyi sonucu verdiğini analiz edin; neye ihtiyacınız olduğunu seçin ve bunu başarmak için ne kadar az zamana ihtiyacınız olduğunu görün! 1) E-posta segmentasyonu - Düzinelerce farklı müşteri özelliğine dayalı olarak kolayca statik ve dinamik segmentler oluşturabilirsiniz. Hedef kitlenizin tercihlerini anlamak ve içeriğinizin benzersizliğini ve alaka düzeyini ayarlamak için kendi niteliklerinizi oluşturun 2) Basit bir sürükle ve bırak görsel e-posta oluşturucu - Kolayca çarpıcı e-postalar oluşturun, e-posta boyutlarını optimize etmek için mobil ve masaüstü sürümünü aynı anda düzenleyin. Gece çalışanları hedef almak için karanlık modu etkinleştirin. Ve eğer kodlama konusunda uzmansanız, blok düzenleyicide çıldırın
MDirector
mdirector.com
MDirector, her şeye sahip olan e-posta pazarlama platformu. E-posta ve toplu SMS ile işinizi dönüştürün ve pazarlama stratejinizi aynı yerden geliştirin. Satışlarınızı artırmak ve hedeflerinize ulaşmak için doğru hedef kitleyle bağlantı kurun ve sonuçlarınızı gerçek zamanlı olarak optimize edin.
Nitronews
nitronews.com.br
E-posta pazarlaması, e-postanın bir bilgi aracı veya doğrudan pazarlama olarak kullanılması, piyasadaki iyi uygulamalara ve düzenlemelere saygı gösterilmesi, bunun için uygun araçların kullanılması ve açılış, tıklama, ret vb. raporlar aracılığıyla geri dönüşün ölçülmesidir.
Tabular
tabular.email
Tabular ile, tek bir kod satırı bile görmeden, her gelen kutusunda ve cihazda mükemmel görünen kaliteli e-postalar oluşturmak kolaydır. Zaten binlerce pazarlamacı, sezgisel tasarım deneyimi ve kullanım kolaylığı nedeniyle onu seviyor. İlk tepkilerin çoğu, sanki e-posta tasarımı için Canva veya Figma kullanıyormuş gibi hissettiriyor. **Size nasıl yardımcı olabilir?** 1. Uygulamanız veya pazarlama kampanyanız için e-postaları sezgisel olarak tasarlayın 2. E-posta oluşturma sürecinizi hızlandırın - tasarımları hızlı bir şekilde oluşturun veya yineleyin 3. Mobil e-posta okuyucuları için son derece farklı deneyimler tasarlayın - tam anlamıyla yararlanın yanıt verme hızı üzerinde kontrol 4. Maliyetleri ve zamanı azaltın — sıfırdan tasarladığınız e-postalar 50'den fazla büyük e-posta istemcisinde mükemmel görünür 5. E-posta oluşturma konusunda ekibinizle işbirliği yapın — yeniden kullanılabilir ekip blokları oluşturun ve ekip klasörlerinde projeler yapılandırın 6. Özel e-posta tasarımınız aracı — herhangi bir e-posta pazarlama platformuyla birlikte kullanın Web sitemizi ziyaret edin ve tasarım aracı hakkında fikir sahibi olmak için rastgele bir e-posta deneyin.
theMarketer
themarketer.com
theMarketer, işin büyümesini artırmak ve gerçek müşteri ilişkileri kurmak için tasarlanmış, hepsi bir arada bir e-posta ve sadakat pazarlama platformudur. %100 kişiselleştirilmiş bültenler oluşturun, sadakat programları oluşturun, otomatik akışlar ayarlayın, SMS ve anlık bildirimler gönderin, pop-up'larla kişi listenizi büyütün, RFM analizine güvenin, geri bildirim ve incelemeleri toplayın ve müşteri etkileşimlerini anlamlı ilişkilere dönüştürmek için yönlendirmelerden yararlanın , marka bağlılığını ve müşteri yaşam boyu değerini artırın.
Campaignfeed
brands.campaignfeed.com
Bir daha asla bülten fikirleriniz tükenmesin. Campaignfeed, 45.000'den fazla lider markanın en iyi uygulamalarını sunan 1 Numaralı Haber Bülteni Kitaplığıdır. Rekabetinizi takip edin ve e-posta pazarlama çabalarınızdan en iyi şekilde yararlanın.
JetSend
jetsend.com
JetSend, işletmelerin dijital mesajları yönetmesine, göndermesine ve izlemesine yardımcı olmak için tasarlanmış, işlemsel bir e-posta yönetim sistemidir. JetSend ile geliştiriciler, özel API'mizi yazılım platformlarınıza entegre edebilir ve önemli işlem mesajlarının kullanıcılarınıza iletilmesini sağlayabilir. Ayrıca JetSend, kişiselleştirilmiş kontrol panelinde teslim edilebilirlik analizlerini izleyebilir, böylece önemli işlem mesajlarınızın performansını izleyebilirsiniz. En İyisi: JetSend, kendi altyapılarını oluşturmaya gerek kalmadan güvenilir bir işlemsel mesajlaşma platformunu uygulamalarına entegre etmek isteyen teknoloji şirketlerini hedef alır. Fiyatlandırmaya Genel Bakış: JetSend fiyatlandırması, kullanıma bağlı olarak aylık 8,00 ABD dolarından başlar. JetSend ücretsiz deneme sunuyor!
Mailkit
mailkit.com
Yaratıcılığınızı gerçek anlamda ortaya çıkaracak birinci sınıf pazarlama platformu. Dinamik kişiselleştirme, yüksek teslim edilebilirlik ve etkileşim puanlamasını kullanarak iletişimi otomatikleştirmenin yeni ve heyecan verici yollarını oluşturma esnekliğine sahipsiniz.
Octeth
www2.octeth.com
Octeth, kurumsal düzeyde bir şirket içi e-posta pazarlama ve hedef kitle yönetimi yazılımıdır. Sonsuza kadar ücretsiz topluluk sürümü, 10.000'e kadar aboneye ücretsiz olarak GDPR uyumlu toplu e-postalar göndermenize olanak tanıyan tüm kurumsal düzeydeki özelliklere erişmenizi sağlar.
Smaily
smaily.com
Smaily, e-posta pazarlamasını herkes için erişilebilir, kolay ve eğlenceli hale getirmek için oluşturulmuş bir e-posta pazarlama ve otomasyon aracıdır. Platform, kullanıcılarına göz alıcı e-postalar oluşturmalarına yardımcı olacak ödüllü bir sürükle ve bırak şablon düzenleyicisi sunuyor. Kullanıcılar, e-posta pazarlamasını daha verimli ve karlı hale getirmek için otomatik iş akışları ayarlayabilir. Smaily, kullanıcılarına müşteri verilerini tüm platformlarda senkronize etme olanağı sağlamak için çeşitli entegrasyonlara sahiptir.
sitenote
sitenote.ai
sitenote, web sitesi bildirimleri, modeller ve yapay zeka destekli sohbet robotları için bir CMS'dir (İçerik Yönetim Sistemi). Pazarlamacıların herhangi bir teknik uzmanlık gerektirmeden web sitesi dönüşüm oranlarını artıracak kampanyalar başlatmasına yardımcı olur.
Sigful
sigful.com
Sigful, özel bir imza oluşturucu aracılığıyla işletmelere yönelik e-posta imzalarını ve banner'ları destekleyen kurumsal e-posta imzası pazarlama ve yönetim yazılımıdır.
Signitic
signitic.com
Tüm e-posta imzalarınızı yönetmek, güncel kalmak için bağlantıları, resimleri ve kampanya sloganlarını güncelleme konusunda sürekli bir mücadeledir. Bugüne kadar çünkü artık Signitic'i kullanabilirsiniz. Signitic, daha fazla potansiyel müşteri ve daha iyi kampanyalar için sınırsız sayıda e-posta imzası oluşturmanıza ve özelleştirmenize olanak tanıyan bir araçtır.
Bulk Signature
bulksignature.com
Bulksignature, Google çalışma alanı için bir e -posta imza yönetimi çözümüdür. Tüm kuruluşunuz için e -posta imzaları oluşturma sürecini otomatikleştirir. E -postalarınızı bir Bulksignature ile güçlü bir pazarlama kanalına dönüştürün! E -posta imzalarını kullanarak afişler yükleyebilir ve promosyon kampanyaları çalıştırabilirsiniz. Dünya çapında 4000'den fazla güvenilir şirketle Bulksignature, Google çalışma alanı yöneticileriniz, BT yöneticileriniz ve çalışanlarınız için kolay bir eklenti yapar.
ColdClicks
coldclicks.com
ColdClicks, mükemmel şekilde alakalı e-posta açıcıları oluşturmak için işletmeniz hakkında bilgi sahibi olan bir eklenti aracıdır. İlgili noktaya odaklanmak ve açılışlarınızı oluşturmak için verilerinizi ve Blueprint mikro kampanyalarımızı kullanın. Favori e-posta pazarlama veya sosyal yardım aracınıza bağlanın ve gönderin.
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