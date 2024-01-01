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E-posta Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Eritre
E-posta pazarlama yazılımı, işletmelerin e-posta listelerini oluşturması ve denetlemesi, abone etkileşimlerini izlerken bunları hedeflenen e-posta kampanyalarına göre bölümlere ayırması için çok önemli bir araç olarak hizmet eder. Bu araçlar, HTML ve CSS veya kullanıcı dostu WYSIWYG editörlerini kullanarak özelleştirilmiş e-postaların oluşturulmasına olanak tanır. Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) yazılımıyla entegrasyon, platformun öngörü yeteneklerini geliştirir. E-posta pazarlaması, pazarlama otomasyonu araçlarında bulunan tipik bir özelliktir. Çeşitli kanalları kapsayan kapsamlı otomasyon çözümlerinin aksine, bu ürünler özellikle e-posta pazarlamasına odaklanmıştır. Alıcılar, pazarlama otomasyonu ürünleri içindeki e-posta pazarlama yeteneklerinin ayrıntılı bir araştırması için Pazarlama Otomasyonu kategori sayfasına başvurabilir.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp bir Amerikan pazarlama otomasyon platformu ve e-posta pazarlama hizmetidir. Platform, 2001 yılında Ben Chestnut ve Mark Armstrong tarafından kurulan ve daha sonraki bir tarihte Dan Kurzius'un da katılacağı bir Amerikan şirketi olan işletmecisi Rocket Science Group'un ticari adıdır. "Adını ...
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive, her büyüklükteki ekibin kullanmayı sevdiği, satış odaklı bir CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) aracıdır. 179 ülkeye yayılan 100.000'den fazla ödeme yapan müşteriyle satış ekipleri, CRM'mizin kullanışlılığa öncelik veren basit ama güçlü tasarımından etkileniyor. Pipedrive'ı kullanırken hiç...
Square
squareup.com
Square, Inc., San Francisco, Kaliforniya merkezli bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim McKelvey ta...
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platform...
Zoho Campaigns
zoho.com
Satışları artıran e-posta pazarlama yazılımı. Güçlü bir müşteri tabanı oluşturmanıza yardımcı olacak e-posta kampanyaları oluşturun, gönderin ve izleyin. Güzel e-posta şablonlarından kullanımı kolay bir düzenleyiciye ve otomasyon araçlarından gerçek zamanlı analizlere kadar Zoho Kampanyaları her şe...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.
MailerLite
mailerlite.com
Otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özelliklerle gelişmiş e-posta pazarlama kampanyaları oluşturun. 14 günlük deneme süresiyle premium özelliklere ücretsiz erişin!
SuiteDash
suitedash.com
Client Portal Yazılımından çok daha fazlası olan SuiteDash, çoğu küçük ve orta ölçekli işletmenin yazılım ihtiyaçlarını tamamen karşılayacak, tamamen entegre bulut tabanlı bir platformdur. Ne yazık ki, birçok işletme sahibi yazılım konusunda inanılmaz derecede hayal kırıklığına uğradı çünkü birden f...
Freshsales
freshworks.com
Bağlam odaklı satışlarla gelirinizi hızlandırın Freshsales ile etkileşimi kişiselleştirin, satış döngünüzü kısaltın ve işinizi büyütün Her ölçekteki işletmeye yönelik özelliklerle dolu ürün paketi. Ekiplerinizin seveceği yenilenen bulut yazılımı. Destek | Satış | ITSM | Bulut PBX
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (Twilio SendGrid olarak da bilinir), işlem ve pazarlama e-postalarına yönelik Denver, Colorado merkezli bir müşteri iletişim platformudur. Şirket 2009 yılında Isaac Saldana, Jose Lopez ve Tim Jenkins tarafından kuruldu ve Techstars hızlandırıcı programı aracılığıyla geliştirildi. 2017 itib...
AWeber
aweber.com
AWeber, küçük işletme e-posta pazarlama yazılımında pazar lideridir. 1998 yılında kurulan AWeber, dünya çapında bir milyondan fazla müşterinin güçlü ve basit e-posta pazarlama yazılımı aracılığıyla potansiyel müşterileri ve müşterileriyle güvenilir bir şekilde bağlantı kurmasına yardımcı olan 20 yıl...
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, küçük işletmelere, solo girişimcilere, koçlara ve pazarlamacılara hedef kitlelerini büyütmek, aboneleriyle etkileşim kurmak ve aboneleri ödeme yapan müşterilere dönüştürmek için güçlü ve uygun fiyatlı araçlar sağlayan kapsamlı bir e-posta pazarlama platformudur. 25 yılı aşkın uzmanlığım...
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions, ödeme tahsilatını kolaylaştırmak için önde gelen ödeme ağ geçidi entegrasyonuna sahip, abonelik faturalandırma ve yönetim sürecinde uzmanlaşmış, bulut tabanlı bir yazılımdır. Faturalarınızda vergiyi yönetmek, vergi hesaplamalarında ters masrafları uygulamak, tek oturum açma ile...
ConvertKit
convertkit.com
Blogunuzu ve işinizi büyütmek için ihtiyacınız olan e-posta pazarlama araçlarını ve otomasyonu edinin. 100.000'den fazla yaratıcıya katılın ve ConvertKit'i bugün deneyin.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse, çok yönlü iş tanıtımı ve müşteriyi elde tutmaya yönelik çok kanallı bir pazarlama otomasyon platformudur. SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermenize, Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp ve Instagram için sohbet robotlarını kullanarak müşterilerle çalışmanıza ve yalnızca 15 dak...
Systeme
systeme.io
Systeme.io, çevrimiçi işinizi büyütmek için ihtiyacınız olan tüm araçlara sahiptir. ÜCRETSİZ hesabınızı oluşturmak için buraya tıklayın!
Podia
podia.com
Web siteniz, e-posta pazarlamanız ve ürünleriniz. Hepsi tek çatı altında. Sizin gibi binlerce kişi tüm işlerini tek bir platformda toplamak için Podia'yı kullanıyor. Podia ücretsizdir. Ve siz büyüdükçe, büyümeye devam etmeniz için ihtiyaç duyacağınız tüm araçlara sahiptir.
SendBuzz
sendbuzz.io
SendBuzz, işletmelerin potansiyel müşterilerini alıcılara dönüştürmesine yardımcı olan çok kanallı bir soğuk destek platformudur. SendBuzz, işletme sahiplerinin ve pazarlamacıların e-posta, WhatsApp, Sosyal Medya, Metin mesajları ve daha fazlası üzerinden pazarlama ve satış desteklerini otomatikleşt...
SendFox
sendfox.com
İçeriğinizi entegre eden e-posta kampanyaları, otomasyonlar ve açılış sayfalarıyla hedef kitlenizi büyütün.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch, Destek, Pazarlama ve Satışlarınız için en yüksek puan alan müşteri iletişim platformudur. HelpCrunch ile dönüşümleri ve satışları artırın, desteği iyileştirin ve daha hızlı büyüyün. Özellikler şunları içerir: - Canlı sohbet - Chatbot - Bilgi tabanı - E-posta pazarlama - Açılır pencereler...
Success.ai
success.ai
Success.ai, işletmelerin hiper büyüme elde etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış hepsi bir arada soğuk e-posta platformudur. Sınırsız potansiyel müşteri, e-posta, ısınma ve gelişmiş yapay zeka yazma yeteneklerinin kilidini açmaya odaklanan bu araç, sosyal yardım çabalarını güçlendirmeyi amaçlıyor...
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro, dijital pazarlama ekiplerine yönelik hibrit bir e-posta pazarlama platformudur. Birden fazla e-posta dağıtım API'si geçiş hizmeti sağlayıcısıyla entegre olur ve e-posta kampanyalarının, isteğe bağlı e-postalar listesine teslim edilmesini sağlar. Test e-posta teslimatlarını geçiş sunuc...
AdRoll
adroll.com
AdRoll'un yapay zeka odaklı pazarlama yazılımıyla, gelişmiş hedef kitle hedefleme, kanallar arası etkileşim, gelişmiş ölçüm ve ilişkilendirme özelliklerinin hepsini tek bir yerden elde edebilirsiniz. AdRoll'un büyüme platformuyla müşterilerin sevdiği bir marka oluşturun, daha fazla ziyaretçiyi müşte...
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor by Marigold, pazarlamacıların güzel ve kişiselleştirilmiş e-postalar göndermesine olanak tanıyan, abonelerle etkileşimi artırmak ve sadık okuyucu ve dönüşümleri teşvik etmek için güvenilir bir kanal oluşturan basit bir e-posta pazarlama aracıdır. Güzel şablonlar, sürükle ve bırak ol...
Customerly
customerly.io
Müşterilerinize hak ettikleri desteği verin. Müşteri, işinizi büyütürken ve ölçeklendirirken müşterilerinize birinci sınıf destek sunmaya devam etmenizi kolaylaştırır
NetHunt
nethunt.com
NetHunt, kelimenin tam anlamıyla Gmail'inizin ve diğer Google Workspace uygulamalarınızın içinde yaşayan bir satış otomasyon aracıdır. Satış ekiplerinin potansiyel müşterileri yönetmesine, müşteri ilişkilerini geliştirmesine, satış ilerlemesini izlemesine ve daha fazla anlaşma yapmasına yardımcı olu...
Hoppy Copy
hoppycopy.co
Hoppy Copy, özellikle pazarlamacılar için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir e-posta yazma platformudur. Kullanıcının zamandan ve emekten tasarruf etmesine odaklanarak, damlamalar ve haber bültenleri de dahil olmak üzere çok çeşitli e-posta pazarlama kampanyaları için etkili içerik oluşturulmasına...
Litmus
litmus.com
Turnusol, pazarlamacıların her gönderimi nasıl değerlendirdiğini gösterir. Gönderdiğiniz her e-postayı oluşturmanıza, kişiselleştirmenize, test etmenize, incelemenize ve analiz etmenize olanak tanıyan teknoloji yığınınızın temel bir bileşenidir. Pek çok şirket farkında bile olmadan bozuk e-postalar ...
EcoSend
ecosend.io
Dünyanın ilk sürdürülebilir e-posta pazarlama platformu. Daha iyi e-posta kampanyaları göndermek, hedef kitlenizi büyütmek ve gezegeni yeniden canlandırmak için MailChimp'ten geçiş yapın.
Rasa.io
rasa.io
Haber bültenlerimiz, seçilmiş içerik aracılığıyla müşterilerinizin ilgisini çeker ve ilişkiler kurmanıza yardımcı olur. İşletmelere, e-posta listelerindeki herkes için düzenli olarak gerçek fayda sağlamanın bir yolunu sunuyoruz. Ve sadece düzenli olarak değil, aynı zamanda uygun bir şekilde. Otomasy...
Nutshell
nutshell.com
Nutshell, B2B kuruluşlarının daha fazla anlaşma kazanmak için birlikte çalışmasına yardımcı olan, hepsi bir arada bir CRM ve e-posta pazarlama platformudur. Her kullanıcı için yeterince basit ve her işletme için yeterince gelişmiş olan Nutshell, ayrı satış ve pazarlama araçlarıyla hokkabazlık yapmak...
Metrilo
metrilo.com
Metrilo, pazarlama ve müşteri verilerini eyleme geçirilebilir hale getirerek ve elde tutma ve daha yüksek CLTV'ye odaklanarak e-ticaret markalarının büyümesine yardımcı olur. Araçlar arasında gerçek zamanlı raporlama, müşteri veritabanı, segmentasyon, e-posta pazarlaması ve otomasyon yer alır. Büyük...
Sender
sender.net
Sender'ın temel güçlü yönleri, yüksek e-posta teslim edilebilirliği, ödüllü kullanıcı dostu olması ve benzersiz ekonomikliğidir. Sender, birçok ek özelliğiyle e-ticaret ve blog yazarları için özel olarak tasarlanmıştır, ancak tek kişilik şirketlerden orta ve büyük şirketlere kadar her türlü işletmey...
EmailOctopus
emailoctopus.com
EmailOctopus, zengin bir e-posta pazarlama şablonları seti sunan bir e-posta pazarlama aracıdır ve kullanıcıların birkaç dakika içinde herhangi bir cihaza duyarlı kampanyalar oluşturmasına olanak tanır. Kullanıcılar, damla e-posta dizileri oluşturma, kişileri içe aktarma, formlarla entegre etme ve ö...
Getsitecontrol
getsitecontrol.com
Getsitecontrol, çok yönlü bir açılır pencere oluşturucuya sahip bir e-posta pazarlama platformudur. E-ticaret markalarının sürekli müşterileri çekmesine yardımcı olur. Uygulama, satıcılara özel tekliflerin tanıtımını yapmak, sepetten ayrılmayı önlemek, anketler yürütmek, e-posta toplamak, kişileri y...
Levitate
levitate.ai
ShareFile'ın yaratıcısı Jesse Lipson tarafından 2017 yılında kurulan Levitate, küçük işletmelerin en iyi yaptıkları işe, yani ilişkiler kurmaya odaklanmasına yardımcı oluyor. Levitate, küçük işletmelerin müşterileriyle özgün ilişkiler kurmasına ve sürdürmesine yardımcı olmak için tasarlanmış, iletiş...
Apptivo
apptivo.com
Apptivo, her şekil ve büyüklükteki şirketler için tasarlanmış entegre iş uygulamalarından oluşan bir bulut platformudur. Apptivo'nun Uygulamalarını kullanarak satış ve pazarlamadan faturalandırma ve desteğe ve aradaki her şeye kadar neredeyse tüm ticari görevleri yönetin. Apptivo'da uygulama başına ...
ClickSend
clicksend.com
ClickSend, işletmelere ve geliştiricilere yönelik iletişim yazılımıdır. Önemli kişilerle konuşmanıza yardımcı olmak için SMS, MMS, Ses, Çevrimiçi Posta, E-posta ve Faks sunuyoruz. ClickSend, Avustralya, Filipinler, İngiltere, Amerika, Vietnam ve ötesinde çalışan 100'den fazla kişiden oluşan yetene...
Sendy
sendy.co
Sendy, Amazon Simple Email Service (SES) aracılığıyla izlenebilir e-postalar göndermenize olanak tanıyan, kendi kendine barındırılan bir e-posta bülteni uygulamasıdır. Bu, teslim edilebilirlikten ödün vermeden son derece düşük bir fiyata kimliği doğrulanmış toplu e-postalar göndermenizi mümkün kılar...
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks, hepsi bir arada eksiksiz bir müşteri etkileşim platformudur. Ekipler için Yapılacaklar, Müşteri Yönetimi yetenekleri, otomatik iş akışları oluşturma, e-posta atama, düzenli kalmak için e-postaları etiketleme ve dahili notlar ekleme gibi özellikler, e-posta iş yükünüzü hafifletmeye ve ekib...
Bluecore
bluecore.com
Bluecore, pazarlamacıların verileri dakikalar içinde gelir getirici kampanyalara dönüştürmesine yardımcı olan bir perakende pazarlama platformudur. İşaretle ve tıkla tahmin modellerinin yanı sıra doğrudan kampanya iş akışlarına yerleştirilen veriler sayesinde perakende pazarlamacılar, manuel süreçle...
Transpond
transpond.io
Aboneleri yönetin, güzel şablonlar tasarlayın, otomatik e-postalar oluşturun ve kampanyaları gönderip izleyin. Son teknoloji bir pazarlama platformu olan Transpond'a hoş geldiniz. Transpond'u deneyin - Kullanımı kolay pazarlama paketi. Müşterilerinize göndermek ve işinizi büyütmek için dikkat çekic...
Cakemail
cakemail.com
İnsanların istediği e-postaları iletmek için ihtiyacınız olan tüm araçlar. Pazarlama ve işlem e-postaları göndermek için ihtiyaç duyduğunuz araçlarla ve sürekli destekle hedef kitlenizin ilgisini çekin ve işinizi büyütün.
MailUp
mailup.com
MailUp, E-posta, SMS ve Mesajlaşma Uygulamaları pazarlama kampanyalarını oluşturmak, otomatikleştirmek ve özelleştirmek için basit ve ölçeklenebilir bir çözümdür. Dünya çapında 10.000'den fazla müşterinin güvendiği bu ürün, pazarlama stratejileriniz için gelişmiş otomasyon özellikleri ve türünün en ...
GoSquared
gosquared.com
Dünyanın ilk sürdürülebilir e-posta pazarlama platformu. Daha iyi e-posta kampanyaları göndermek, hedef kitlenizi büyütmek ve gezegeni yeniden canlandırmak için MailChimp'ten geçiş yapın.
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark, dünyanın her yerindeki işletmelerin müşterileriyle ilişkilerini alevlendirmesine yardımcı olma misyonuna sahip bir e-posta pazarlama platformudur. * DÖNÜŞTÜREN E-POSTALAR OLUŞTURUN Her beceri düzeyindeki kullanıcılar, sonuç sağlayan e-posta kampanyaları oluşturabilir. Sezgisel, kodsuz e...
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok, dijital ajanslar, pazarlamacılar, işletmeler ve danışmanlar için hepsi bir arada web pazarlama platformunuz. İşlevsellik Web Sitesi Oluşturucu, Huni Oluşturucu, Açılış sayfaları, Açılır Pencereler, E-Ticaret, E-posta pazarlamalı CRM, Form Oluşturucu, Anket Oluşturucu, Çevrimiçi Planlama, İş...
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch, blogcular, solo girişimciler, yeni başlayanlar ve işletmeler için eksiksiz bir lider geliştirme ve e-posta pazarlama hizmetidir. B2B'den B2C'ye kadar 500.000'den fazla işletme, her gün binlerce potansiyel müşteri oluşturmak ve e-posta pazarlamasından elde ettikleri geliri artırmak için Ma...
SendX
sendx.io
SendX, pazarlamacılar ve işletme sahipleri için Sezgisel, Uygun Fiyatlı ve Zengin Özellikli bir E-posta Pazarlama Yazılımıdır. SendX, pazarlamacılara sektördeki en basit kullanıcı arayüzlerinden birini sunma olanağı sağlamaktan gurur duymaktadır. SendX, her planla sınırsız e-posta gönderimi, güçlü o...
Salesforge
salesforge.ai
Soğuk e-posta şablonlarına veda edin ve programlı soğuk e-posta desteğine merhaba deyin! Salesforge, e-posta teslimatınızı korurken soğuk e-posta erişimini geniş ölçekte kişiselleştirme ihtiyacını karşılayarak her satış ekibine hedeflerine ulaşma konusunda en yüksek olasılığı veren, hepsi bir arada ...
Totango
totango.com
Totango, çapraz işlevli kurumsal ekiplerin üretkenliği, elde tutmayı ve genişletmeyi artırmasına yardımcı olmak için sınırsız ölçeklenebilirlik ve benzersiz değer elde etme süresi sağlayan, işletmelerin büyüyemeyeceği müşteri başarısı yazılımıdır. Sektördeki en iyi uygulamalarla bütünleştirilmiş önc...
Privy
privy.com
E-POSTA LİSTENİZİ BÜYÜTÜN Kullanıcıların listenize katılmasını ve mağazanızdan satın almasını sağlamak için tasarlanmış, kullanımı kolay hedef kitle hedefleme ve tetikleyicilerle güzel görüntüler oluşturun. HEDEFLENMİŞ EKRANLARLA SEPETİ TERK ETMEYİ AZALTIN İnsanlar ayrılmadan önce satışı kapatmak ...
FreshMail
freshmail.com
FreshMail, çevrimiçi kampanyalar oluşturmayı ve göndermeyi kolaylaştıran yenilikçi bir e-posta pazarlama sistemidir. Sezgisel kullanıcı arayüzü, dikkat çeken ve sonuç alan güzel haber bültenleri tasarlamanıza ve özelleştirmenize olanak tanır. Ayrıca işinizin çoğunu otomatikleştirmeniz ve müşterileri...
Workbooks
workbooks.com
Workbooks CRM, tüm işletmenizi birleştirerek tek bir bulut tabanlı sistemle herkesin daha iyi çalışmasına, birlikte çalışmasına ve doğru şekilde çalışmasına yardımcı olur. Pazarlama daha yüksek kaliteli potansiyel müşteriler yaratabilir, satışlar daha fazla anlaşma yapabilir, finans hızlı ve kolay b...
Markate
markate.com
Markate uygulaması uygun fiyatlı, mobil kullanıma hazır, kullanımı kolay, uçtan uca yönetim çözümü arayan tüm hizmet işletmeleri için idealdir. Markate'in işletmenize nasıl yardımcı olduğunu öğrenin.
mails.ai
mails.ai
Mails.ai, verimli soğuk e-posta desteği yoluyla işinizi büyütmek için başvurulacak platformdur. Daha az çabayla daha fazla kişiye ulaşmanıza yardımcı olan, gelişmiş ancak kullanıcı dostu bir sistemdir. Mails.ai hakkında seveceğiniz şeyler: - Akıllı E-posta Otomasyonu: Yapay zekamız sizin için e-post...
Replyify
replyify.com
Damla e-posta kampanya dizileri, Hesap Yöneticileri, Satış Geliştirme, Talep Yaratma, İşe Alma Uzmanları, Finansal Planlamacılar, Başkan Yardımcıları ve CEO'lar için daha fazla anlaşma yapmanın en etkili yoludur