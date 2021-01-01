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E-posta Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Anguilla

E-posta pazarlama yazılımı, işletmelerin e-posta listelerini oluşturması ve denetlemesi, abone etkileşimlerini izlerken bunları hedeflenen e-posta kampanyalarına göre bölümlere ayırması için çok önemli bir araç olarak hizmet eder. Bu araçlar, HTML ve CSS veya kullanıcı dostu WYSIWYG editörlerini kullanarak özelleştirilmiş e-postaların oluşturulmasına olanak tanır. Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) yazılımıyla entegrasyon, platformun öngörü yeteneklerini geliştirir. E-posta pazarlaması, pazarlama otomasyonu araçlarında bulunan tipik bir özelliktir. Çeşitli kanalları kapsayan kapsamlı otomasyon çözümlerinin aksine, bu ürünler özellikle e-posta pazarlamasına odaklanmıştır. Alıcılar, pazarlama otomasyonu ürünleri içindeki e-posta pazarlama yeteneklerinin ayrıntılı bir araştırması için Pazarlama Otomasyonu kategori sayfasına başvurabilir.

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Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp bir Amerikan pazarlama otomasyon platformu ve e-posta pazarlama hizmetidir. Platform, 2001 yılında Ben Chestnut ve Mark Armstrong tarafından kurulan ve daha sonraki bir tarihte Dan Kurzius'un da katılacağı bir Amerikan şirketi olan işletmecisi Rocket Science Group'un ticari adıdır. "Adını ...

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Pipedrive, kullanımı kolay, kullanıcı derecelendirmeli 1 numaralı CRM aracıdır. Daha nitelikli potansiyel müşteriler edinin ve işinizi büyütün. 14 günlük ücretsiz deneme için kaydolun.

Square

Square

squareup.com

Square, Inc., merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim M...

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo (eski adıyla Sendinblue) işinizi büyütmenize yardımcı olur. E-posta, SMS, sohbet ve daha fazlasını kullanarak müşteri ilişkileri oluşturun. İhtiyaç duyduğunuz araçları, ihtiyaç duyduğunuz anda kullanın. Bedavaya deneyin.

Zoho Campaigns

Zoho Campaigns

zoho.com

Satışları artıran e-posta pazarlama yazılımı. Güçlü bir müşteri tabanı oluşturmanıza yardımcı olacak e-posta kampanyaları oluşturun, gönderin ve izleyin. Güzel e-posta şablonlarından kullanımı kolay bir düzenleyiciye ve otomasyon araçlarından gerçek zamanlı analizlere kadar Zoho Kampanyaları her şe...

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

Otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özelliklerle gelişmiş e-posta pazarlama kampanyaları oluşturun. 14 günlük deneme süresiyle premium özelliklere ücretsiz erişin!

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

Güvenli Müşteri Portalı Yazılımımızı kullanarak kendi Müşteri Portalınızı veya Müşteri Portalı erişiminizi tasarlayın: Beyaz Etiketli, Tamamen markalı Oturum Açma, Kontrol Paneli ve E-posta Bildirimleri

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

SendGrid (Twilio SendGrid olarak da bilinir), işlem ve pazarlama e-postalarına yönelik Denver, Colorado merkezli bir müşteri iletişim platformudur. Şirket 2009 yılında Isaac Saldana, Jose Lopez ve Tim Jenkins tarafından kuruldu ve Techstars hızlandırıcı programı aracılığıyla geliştirildi. 2017 itib...

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Bağlam odaklı satışlarla gelirinizi hızlandırın Freshsales ile etkileşimi kişiselleştirin, satış döngünüzü kısaltın ve işinizi büyütün Her ölçekteki işletmeye yönelik özelliklerle dolu ürün paketi. Ekiplerinizin seveceği yenilenen bulut yazılımı. Destek | Satış | ITSM | Bulut PBX

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse, e-posta pazarlama yazılımı, açılış sayfası oluşturucu, web semineri barındırma ve çok daha fazlası için çevrimiçi bir platform sunar. Kredi kartı olmadan 30 gün ücretsiz deneyin!

AWeber

AWeber

aweber.com

AWeber'i bugün ücretsiz deneyin ve e-posta listenizi büyütmek, hedef kitlenizle etkileşime geçmek ve satışları artırmak için tüm çözümleri edinin. Kredi kartına gerek yok.

ConvertKit

ConvertKit

convertkit.com

Blogunuzu ve işinizi büyütmek için ihtiyacınız olan e-posta pazarlama araçlarını ve otomasyonu edinin. 100.000'den fazla yaratıcıya katılın ve ConvertKit'i bugün deneyin.

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

İşinizi Yürütecek Güçlü Yazılım Araçları. Form oluşturma, e-postayla pazarlama, faturalandırma, otomasyonlar ve çok daha fazlası gibi iş açısından kritik uygulamalara tek bir paketten erişin.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

Pazarlamanızı otomatikleştirin ve tüm dağıtım kanallarını tek bir platformda birleştirin: e-posta, web push bildirimleri, SMS, Viber. © 2021

Systeme

Systeme

systeme.io

Systeme.io, çevrimiçi işinizi büyütmek için ihtiyacınız olan tüm araçlara sahiptir. ÜCRETSİZ hesabınızı oluşturmak için buraya tıklayın!

Podia

Podia

podia.com

Podia, hepsi bir arada dijital vitrininizdir. Hiçbir teknik beceri gerektirmeden çevrimiçi kurslar, indirmeler, web seminerleri ve üyelikler satmanın en kolay yolu. Ücretsiz dene!

HelpCrunch

HelpCrunch

helpcrunch.com

HelpCrunch hepsi bir arada araç setiyle desteğinizi, pazarlamanızı ve satışlarınızı ölçeklendirin; ihtiyacınız olan her şey artık tek bir yerde.

SendFox

SendFox

sendfox.com

İçeriğinizi entegre eden e-posta kampanyaları, otomasyonlar ve açılış sayfalarıyla hedef kitlenizi büyütün.

SendBuzz

SendBuzz

sendbuzz.io

SendBuzz, işletmelerin potansiyel müşterilerini alıcılara dönüştürmesine yardımcı olan çok kanallı bir soğuk destek platformudur. SendBuzz, işletme sahiplerinin ve pazarlamacıların e-posta, WhatsApp, Sosyal Medya, Metin mesajları ve daha fazlası üzerinden pazarlama ve satış desteklerini otomatikleşt...

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Unutulmaz e-posta pazarlamasıyla sonuçları artırın. Campaign Monitor'ün basit e-posta pazarlama ve otomasyon araçlarıyla hedef kitlenizle bağlantı kurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Litmus

Litmus

litmus.com

Litmus, e-posta pazarlamacılarının daha verimli çalışmasına, maliyetli hataları yakalamasına ve kampanya performansını hızlandırmasına yardımcı olur.

NetHunt

NetHunt

nethunt.com

NetHunt, CRM yazılımının yanı sıra satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri ekipleri için mükemmel müşteri desteği ve bilgi tabanı sunar. Bize katılın!

EasySendy Pro

EasySendy Pro

easysendy.com

EasySendy Pro, dijital pazarlama ekiplerine yönelik hibrit bir e-posta pazarlama platformudur. Birden fazla e-posta dağıtım API'si geçiş hizmeti sağlayıcısıyla entegre olur ve e-posta kampanyalarının, isteğe bağlı e-postalar listesine teslim edilmesini sağlar. Test e-posta teslimatlarını aktarma sun...

Customerly

Customerly

customerly.io

Müşterilerinize hak ettikleri desteği verin. Müşteri, işinizi büyütürken ve ölçeklendirirken müşterilerinize birinci sınıf destek sunmaya devam etmenizi kolaylaştırır

Nutshell

Nutshell

nutshell.com

Nutshell, hızlı katılım, güçlü raporlama ve %100 ücretsiz destek ile satış temsilcilerinin daha fazla anlaşma kazanmasına yardımcı olan kullanıcı dostu satış otomasyonu CRM'sidir.

Hoppy Copy

Hoppy Copy

hoppycopy.co

Yüksek dönüşüm sağlayan e-postaları 10 kat daha hızlı yazın. Yazarak sayısız saatler kazanın. Yüzlerce farklı e-posta pazarlama kampanyası, damla, haber bülteni ve daha fazlası için saniyeler içinde güçlü bir kopya oluşturmak için yapay zekayı kullanın ⚡

Sender

Sender

sender.net

E-posta listeleriniz ile geliriniz arasında köprü kurun. Sender, çok daha az harcayarak müşterilerinizle hızlı ve kolay bir şekilde iletişim kurmanızı ve işinizi büyütmenizi sağlar.

Metrilo

Metrilo

metrilo.com

Metrilo, pazarlama ve müşteri verilerini eyleme geçirilebilir hale getirerek ve elde tutma ve daha yüksek CLTV'ye odaklanarak e-ticaret markalarının büyümesine yardımcı olur. Araçlar arasında gerçek zamanlı raporlama, müşteri veritabanı, segmentasyon, e-posta pazarlaması ve otomasyon yer alır. Büyük...

Success.ai

Success.ai

success.ai

Success.ai, doğrulanmış potansiyel müşterilere sınırsız e-posta göndermenize yardımcı olmak ve desteğinizi artırmak için yapay zekayı kullanır. Durdurulamaz bir büyüme elde edebilmeniz için hedeflenecek doğru potansiyel müşterileri belirliyoruz, e-postalarınızı kişiselleştiriyoruz ve kampanyalarınız...

EcoSend

EcoSend

ecosend.io

Dünyanın ilk sürdürülebilir e-posta pazarlama platformu. Daha iyi e-posta kampanyaları göndermek, hedef kitlenizi büyütmek ve gezegeni yeniden canlandırmak için MailChimp'ten geçiş yapın.

Rasa.io

Rasa.io

rasa.io

E-posta listeniz ister 100 ister 100.000 olsun; herkes bülteninde kendisi için özel olarak seçilmiş bir dizi makale alır. rasa.io ile e-posta listenizdeki herkes için düzenli olarak gerçek bir fayda sağlayabilirsiniz. Ve sadece düzenli olarak değil, aynı zamanda uygun bir şekilde.

Getsitecontrol

Getsitecontrol

getsitecontrol.com

Getsitecontrol formları ve açılır pencereleri, web sitesi ziyaretçilerinin herhangi bir işlem yapmadan ayrılmalarını engellemenize yardımcı olur. E-posta listeleri oluşturmak, geri bildirim toplamak ve yatırım getirisini artırmak için bunu kullanın.

EmailOctopus

EmailOctopus

emailoctopus.com

EmailOctopus ile abonelerinizi çok daha ucuza yönetin ve e-posta gönderin. Sürükle ve bırak e-posta oluşturucu, güçlü analizler, geri dönen/şikayet takibi ve daha fazlası.

Levitate

Levitate

levitate.ai

Mutluluk Platformumuz, kalıcı ilişkiler kurmanıza yardımcı olmak için özgün iletişim araçlarını, özel başarı uzmanlarını ve yapay zekayı birleştirir.

AdRoll

AdRoll

adroll.com

AdRoll'un yapay zeka odaklı pazarlama yazılımıyla, gelişmiş hedef kitle hedefleme, kanallar arası etkileşim, gelişmiş ölçüm ve ilişkilendirme özelliklerinin hepsini tek bir yerden elde edebilirsiniz. AdRoll'un büyüme platformuyla müşterilerin sevdiği bir marka oluşturun, daha fazla ziyaretçiyi müşte...

Apptivo

Apptivo

apptivo.com

Apptivo'nun misyonu, küçük işletmelerin son derece özelleştirilebilir uygulamalar sağlayarak müşterilerle işbirliği yapmaları için uygun fiyatlı ve kullanımı kolay bir çözüm olmaktı.

Sendy

Sendy

sendy.co

Sendy, Amazon Simple Email Service (SES) aracılığıyla izlenebilir e-postalar göndermenize olanak tanıyan, kendi kendine barındırılan bir e-posta bülteni uygulamasıdır. Bu, teslim edilebilirlikten ödün vermeden son derece düşük bir fiyata kimliği doğrulanmış toplu e-postalar göndermenizi mümkün kılar...

Helpmonks

Helpmonks

helpmonks.com

Müşteri deneyiminizi geliştirecek araçlara sahip, müşteri hizmetleri ekibiniz için oluşturulmuş hepsi bir arada müşteri etkileşimi platformunu keşfedin. Daha fazla bilgi edin!

Bluecore

Bluecore

bluecore.com

Bluecore, perakendecilerin müşterileriyle e-posta pazarlaması ve web sitesi kişiselleştirme yoluyla nasıl iletişim kurduğunu yeniden tasarlayan bir perakende pazarlama teknolojisidir. Bugün ücretsiz bir demo talep edin!

Cakemail

Cakemail

cakemail.com

İnsanların istediği e-postaları iletmek için ihtiyacınız olan tüm araçlar. Pazarlama ve işlem e-postaları göndermek için ihtiyaç duyduğunuz araçlarla ve sürekli destekle hedef kitlenizin ilgisini çekin ve işinizi büyütün.

MailUp

MailUp

mailup.com

MailUp, güçlü e-posta pazarlama araçlarını SMTP geçişi ve e-ticaret, CRM ve CMS sistemleri için eklentilerle birleştiren eksiksiz e-posta ve SMS dağıtım çözümünüzdür.

GoSquared

GoSquared

gosquared.com

Pazarlama otomasyonu, canlı sohbet ve gerçek zamanlı analizlerle işinizi büyütün.

Benchmark

Benchmark

benchmarkemail.com

Abonelerin ilgisini çekmek, potansiyel müşterileri geliştirmek, güzel, duyarlı e-postalar göndermek ve sonuçları izlemek için E-posta Pazarlama Hizmeti.

Transpond

Transpond

transpond.io

Transpond'u deneyin - Kullanımı kolay pazarlama paketi. Müşterilerinize göndermek ve işinizi büyütmek için dikkat çekici iletişimler oluşturun.

Mailmunch

Mailmunch

mailmunch.com

Mailmunch, blog yazarları, solo girişimciler, yeni başlayanlar ve işletmeler için eksiksiz bir lider geliştirme ve e-posta pazarlama hizmetidir. B2B'den B2C'ye kadar 500.000'den fazla işletme, her gün binlerce potansiyel müşteri elde etmek ve e-posta pazarlamasından elde ettikleri gelirleri artırmak...

SendX

SendX

sendx.io

E-posta kampanyaları, damla pazarlama, liste büyütme, açılış sayfaları, web formları, e-posta açılır pencereleri ve otomasyon konularında size yardımcı olan e-posta pazarlama yazılımı. E-posta pazarlama hesabınızı oluşturun ve ücretsiz deneme sürümünü hemen başlatın.

FreshMail

FreshMail

freshmail.com

FreshMail hesabınıza her yerden erişin. FreshMail'in araçlarının yanı sıra dosyalarınız ve verileriniz özel bir bulutta güvendedir ve her zaman buluşmaya hazırdır

Workbooks

Workbooks

workbooks.com

İşletmelerin müşteri kazanmasını, dönüştürmesini ve elde tutmasını sağlayan uygun fiyatlı, zengin özelliklere sahip bir CRM çözümü olan Workbooks CRM ile iş başarısını artırın.

WeeBlok

WeeBlok

weeblok.com

WeeBlok, dijital ajanslar, pazarlamacılar, işletmeler ve danışmanlar için hepsi bir arada web pazarlama platformunuz. İşlevsellik Web Sitesi Oluşturucu, Huni Oluşturucu, Açılış sayfaları, Açılır Pencereler, E-Ticaret, E-posta pazarlamalı CRM, Form Oluşturucu, Anket Oluşturucu, Çevrimiçi Planlama, İş...

Markate

Markate

markate.com

Markate uygulaması uygun fiyatlı, mobil kullanıma hazır, kullanımı kolay, uçtan uca yönetim çözümü arayan tüm hizmet işletmeleri için idealdir. Markate'in işletmenize nasıl yardımcı olduğunu öğrenin.

mails.ai

mails.ai

mails.ai

Sınırsız e-posta hesabıyla ölçeklendirilmiş erişim. Mails.ai, işinizi büyütmek için akıllı, otomatik, yapay zeka odaklı e-posta kampanyaları yürütmenize yardımcı olur.

Replyify

Replyify

replyify.com

Damla e-posta kampanya dizileri, Hesap Yöneticileri, Satış Geliştirme, Talep Yaratma, İşe Alma Uzmanları, Finansal Planlamacılar, Başkan Yardımcıları ve CEO'lar için daha fazla anlaşma yapmanın en etkili yoludur

QuickMail

QuickMail

quickmail.io

Otomatik E-postalar Gönderin ve Daha Fazla Konuşma Başlatın. Yazılımımız teslimatı iyileştirir ve takipleri otomatikleştirir, böylece daha az çabayla daha fazla yanıt alırsınız.

Totango

Totango

totango.com

Totango, SaaS müşteri yolculuğuna odaklanırken işletmelerin gelir artışını artırmasına, kaybı azaltmasına yardımcı olan bir Müşteri Başarı Yazılımıdır. Totango'yu ücretsiz deneyimleyin.

Privy

Privy

privy.com

Privy.com, E-Ticaret Pazarlamasını Öğrenmek İçin 1 Numaralı Kaynağınızdır... E-ticaret uzmanlarından, satışlarının 0 dolardan 1 milyon dolara nasıl çıktığını öğrenin.

Big Mailer

Big Mailer

bigmailer.io

Uygun Fiyatlı E-posta Pazarlama Platformu - Toplu + Damlama + İşlemsel - 1.000 Kişiye Kadar Ücretsiz BigMailer tüm önemli e-posta kampanya türlerini destekler (toplu, otomasyon, damlama, otomatik yanıtlayıcılar, e-postaya rss ve işlemsel) ve yüksek hacimli gönderenlerin tüm e-postalarını birleştirme...

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