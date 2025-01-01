E-posta Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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E-posta yönetimi yazılımı, gelen e-postaları otomatik olarak kategorilere ayırıp önceliklendirerek gelen kutusu organizasyonunu kolaylaştırır. Bu teknoloji, otomasyon ve yapay zeka yoluyla bireyler ve işletmeler için üretkenliği artırır. Temel özellikler genellikle acil olmayan e-postaları ertelemek için erteleme işlevi ve otomatik arşivleme için özelleştirilebilir kurallar gibi seçeneklerle dikkat dağıtıcı unsurların azaltılmasını içerir. Ek özellikler arasında e-posta izleme, şablon oluşturma, otomatik sıralama ve istenmeyen içerik aboneliğinden kolayca çıkma yer alabilir. Bu yazılım özellikle müşteri ve müşteriyle yüz yüze kalan ekipler için faydalıdır; paylaşılan görüşmeleri ve destek taleplerini verimli bir şekilde yönetmelerine, önemli ölçümleri ve KPI'leri izlemelerine ve iş akışlarını otomatikleştirmelerine olanak tanır.
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Fastmail
fastmail.com
Fastmail, kişisel ve kurumsal kullanıcılar için e-posta hesapları sunan bir hizmettir. E-posta, takvim ve notlar gibi araçlar içerir.
Titan Email
titan.email
Titan E-posta, profesyonellere ve küçük işletmelere yönelik, müşteri ilişkilerini güçlendiren ve üretkenliği artıran bir e-posta hizmetidir.
Unroll.Me
unroll.me
Unroll.Me, e-posta aboneliklerini tek tıklamayla iptal etmeye yarayan bir e-posta yönetim aracıdır, gelen kutusunu düzenler ve spam e-postaları azaltır.
Clean Email
clean.email
Clean Email, istenmeyen e-postaları yönetmeye ve gelen kutusunu düzenli tutmaya yardımcı olan bir e-posta düzenleme uygulamasıdır.
Shortwave
shortwave.com
Shortwave, Gmail ile entegre, e-posta yönetimini kolaylaştıran ve üretkenliği artıran bir uygulamadır. Kullanıcıların gelen kutularını düzenli hale getirmesine yardımcı olur.
Help Scout
helpscout.com
Help Scout, müşteri destek süreçlerini e-posta ve canlı sohbetle yönetmeye yardımcı olan bir yazılımdır. Ekiplerin iletişimini kolaylaştırır.
Mail Butler
mailbutler.io
Mail Butler, e-posta istemcileri için geliştirilen bir e-posta yönetim aracıdır. Akıllı asistan, izleme ve planlama gibi işlevlerle verimliliği artırır.
Neo
neo.space
Neo, küçük işletmelere ve girişimcilere yönelik e-posta ve büyüme araçları sunan bir platformdur. Kendi alan adınızla profesyonel web siteleri oluşturmanıza yardımcı olur.
SaneBox
sanebox.com
SaneBox, gereksiz e-postaları otomatik olarak düzenleyen ve önemli mesajları ön plana çıkaran bir e-posta yönetim aracıdır.
Paced Email
paced.email
Paced Email, gizlilik odaklı bir verimlilik aracıdır. Kullanıcıların mailleri istedikleri zamanda almasına olanak tanır ve geçici e-posta adresleri oluşturur.
Front
front.com
Front, çok kanallı müşteri iletişimini merkezileştirip, ekip işbirliğini artırarak, hizmet kalitesini iyileştiren modern bir müşteri hizmetleri platformudur.
Trengo
trengo.com
Trengo, çoklu iletişim kanallarını birleştiren, müşteri etkileşimlerini yöneten ve otomasyon ile işbirliğini artıran bir müşteri hizmetleri platformudur.
Krystal
krystal.io
Krystal, işletmelere özel internet hizmetleri sunan bir şirkettir ve sürdürülebilir web barındırma, bulut hizmetleri ve VoIP çözümleri sağlar.
Zoho SalesInbox
zoho.com
Zoho SalesInbox, e-postaları CRM sürecine entegre ederek satış ekiplerinin müşteri iletişimini yönetmesini sağlar.
Hiver
hiverhq.com
Hiver, ekiplerin e-posta yönetimini kolaylaştıran ve müşteri iletişimini geliştiren bir uygulamadır. Gmail ve Outlook ile entegre çalışır.
Gmelius
gmelius.com
Gmelius, Gmail içinde ekip işbirliği ve iş akışı otomasyonu sağlayan, projeleri yönetmeye ve e-posta iletişimini kolaylaştırmaya yardımcı bir platformdur.
Tonkean
tonkean.com
Tonkean, iç hizmet ekiplerinin süreçleri otomatikleştirip yönetmesini sağlayan, kodsuz bir iş akışı platformudur.
Leadspicker
leadspicker.com
Leadspicker, satış ve pazarlama profesyonelleri için olası satış üretimi ve e-posta kampanyalarını kolaylaştıran bir SaaS platformudur.
Vodien
vodien.com
Vodien, Singapur'da güvenilir alan adı ve web barındırma hizmetleri sunarak kullanıcıların çevrimiçi varlıklarını oluşturmalarına yardımcı olur.
OutReachBin
outreachbin.com
OutReachBin, e-posta teslim edilebilirliğini artıran ve istenmeyen e-postaları yönetmenizi sağlayan bir e-posta platformudur.
Rooftop
getrooftop.io
Rooftop, ekiplerin e-postalarını işbirlikçi hale getirerek, ortak gelen kutusunu düzenlemeye ve grup e-postalarını yönetmeye yardımcı olur.
InMoat
inmoat.com
InMoat, e-posta tercihlerinizi kontrol etmenizi sağlayarak odaklanmış bir gelen kutusu sunar; önemsiz e-postalar ise ayrı bir klasöre filtrelenir.
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