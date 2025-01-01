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E-posta Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

E-posta yönetimi yazılımı, gelen e-postaları otomatik olarak kategorilere ayırıp önceliklendirerek gelen kutusu organizasyonunu kolaylaştırır. Bu teknoloji, otomasyon ve yapay zeka yoluyla bireyler ve işletmeler için üretkenliği artırır. Temel özellikler genellikle acil olmayan e-postaları ertelemek için erteleme işlevi ve otomatik arşivleme için özelleştirilebilir kurallar gibi seçeneklerle dikkat dağıtıcı unsurların azaltılmasını içerir. Ek özellikler arasında e-posta izleme, şablon oluşturma, otomatik sıralama ve istenmeyen içerik aboneliğinden kolayca çıkma yer alabilir. Bu yazılım özellikle müşteri ve müşteriyle yüz yüze kalan ekipler için faydalıdır; paylaşılan görüşmeleri ve destek taleplerini verimli bir şekilde yönetmelerine, önemli ölçümleri ve KPI'leri izlemelerine ve iş akışlarını otomatikleştirmelerine olanak tanır.

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Fastmail

Fastmail

fastmail.com

Fastmail, kişisel ve kurumsal kullanıcılar için e-posta hesapları sunan bir hizmettir. E-posta, takvim ve notlar gibi araçlar içerir.

Titan Email

Titan Email

titan.email

Titan E-posta, profesyonellere ve küçük işletmelere yönelik, müşteri ilişkilerini güçlendiren ve üretkenliği artıran bir e-posta hizmetidir.

Unroll.Me

Unroll.Me

unroll.me

Unroll.Me, e-posta aboneliklerini tek tıklamayla iptal etmeye yarayan bir e-posta yönetim aracıdır, gelen kutusunu düzenler ve spam e-postaları azaltır.

Clean Email

Clean Email

clean.email

Clean Email, istenmeyen e-postaları yönetmeye ve gelen kutusunu düzenli tutmaya yardımcı olan bir e-posta düzenleme uygulamasıdır.

Shortwave

Shortwave

shortwave.com

Shortwave, Gmail ile entegre, e-posta yönetimini kolaylaştıran ve üretkenliği artıran bir uygulamadır. Kullanıcıların gelen kutularını düzenli hale getirmesine yardımcı olur.

Help Scout

Help Scout

helpscout.com

Help Scout, müşteri destek süreçlerini e-posta ve canlı sohbetle yönetmeye yardımcı olan bir yazılımdır. Ekiplerin iletişimini kolaylaştırır.

Mail Butler

Mail Butler

mailbutler.io

Mail Butler, e-posta istemcileri için geliştirilen bir e-posta yönetim aracıdır. Akıllı asistan, izleme ve planlama gibi işlevlerle verimliliği artırır.

Neo

Neo

neo.space

Neo, küçük işletmelere ve girişimcilere yönelik e-posta ve büyüme araçları sunan bir platformdur. Kendi alan adınızla profesyonel web siteleri oluşturmanıza yardımcı olur.

Paced Email

Paced Email

paced.email

Paced Email, gizlilik odaklı bir verimlilik aracıdır. Kullanıcıların mailleri istedikleri zamanda almasına olanak tanır ve geçici e-posta adresleri oluşturur.

SaneBox

SaneBox

sanebox.com

SaneBox, gereksiz e-postaları otomatik olarak düzenleyen ve önemli mesajları ön plana çıkaran bir e-posta yönetim aracıdır.

Front

Front

front.com

Front, çok kanallı müşteri iletişimini merkezileştirip, ekip işbirliğini artırarak, hizmet kalitesini iyileştiren modern bir müşteri hizmetleri platformudur.

Trengo

Trengo

trengo.com

Trengo, çoklu iletişim kanallarını birleştiren, müşteri etkileşimlerini yöneten ve otomasyon ile işbirliğini artıran bir müşteri hizmetleri platformudur.

Krystal

Krystal

krystal.io

Krystal, işletmelere özel internet hizmetleri sunan bir şirkettir ve sürdürülebilir web barındırma, bulut hizmetleri ve VoIP çözümleri sağlar.

Zoho SalesInbox

Zoho SalesInbox

zoho.com

Zoho SalesInbox, e-postaları CRM sürecine entegre ederek satış ekiplerinin müşteri iletişimini yönetmesini sağlar.

Hiver

Hiver

hiverhq.com

Hiver, ekiplerin e-posta yönetimini kolaylaştıran ve müşteri iletişimini geliştiren bir uygulamadır. Gmail ve Outlook ile entegre çalışır.

Gmelius

Gmelius

gmelius.com

Gmelius, Gmail içinde ekip işbirliği ve iş akışı otomasyonu sağlayan, projeleri yönetmeye ve e-posta iletişimini kolaylaştırmaya yardımcı bir platformdur.

Tonkean

Tonkean

tonkean.com

Tonkean, iç hizmet ekiplerinin süreçleri otomatikleştirip yönetmesini sağlayan, kodsuz bir iş akışı platformudur.

Leadspicker

Leadspicker

leadspicker.com

Leadspicker, satış ve pazarlama profesyonelleri için olası satış üretimi ve e-posta kampanyalarını kolaylaştıran bir SaaS platformudur.

Vodien

Vodien

vodien.com

Vodien, Singapur'da güvenilir alan adı ve web barındırma hizmetleri sunarak kullanıcıların çevrimiçi varlıklarını oluşturmalarına yardımcı olur.

OutReachBin

OutReachBin

outreachbin.com

OutReachBin, e-posta teslim edilebilirliğini artıran ve istenmeyen e-postaları yönetmenizi sağlayan bir e-posta platformudur.

Rooftop

Rooftop

getrooftop.io

Rooftop, ekiplerin e-postalarını işbirlikçi hale getirerek, ortak gelen kutusunu düzenlemeye ve grup e-postalarını yönetmeye yardımcı olur.

InMoat

InMoat

inmoat.com

InMoat, e-posta tercihlerinizi kontrol etmenizi sağlayarak odaklanmış bir gelen kutusu sunar; önemsiz e-postalar ise ayrı bir klasöre filtrelenir.

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