E-posta Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

Leadspicker

leadspicker.com

Leadspicker: Potansiyel Müşteri Bulma ve E-postayla Erişim için En İyi SaaS Platformu İş bulma oyununuzu, özellikle sonuç odaklı pazarlamacılar ve satış profesyonelleri için tasarlanmış çığır açan bir SaaS çözümü olan Leadspicker ile yükseltin. Leadspicker ile artık potansiyel müşteri bulma ve e-posta kampanyaları için birden fazla araçla uğraşmanıza gerek yok. Bu platform size her şeyi tek bir dijital çatı altında sunuyor. Temel Özellikler: E-postayla Erişim Yeteneği: Hedeflenen kampanyaları potansiyel müşterilerinize zahmetsizce gönderin. E-posta ısınma ve döndürme işlevleriyle, sosyal yardımınızın maksimum etkililiğe sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Akıllı E-posta Eşleştirme: Artık tahmin yürütmeye gerek yok! Potansiyel müşterinizin e-posta sağlayıcısıyla eşleşen istemciyi kullanarak e-posta gönderin. Potansiyel müşteriniz ister Outlook ister Gmail kullanıyor olsun, Leadspicker optimum teslimat oranları için uygun istemciyi eşleştirir ve kullanır. Potansiyel Müşteri Bulma Aracı: İşletmenizin gereksinimlerine uygun potansiyel müşteri adaylarını sorunsuz bir şekilde belirleyin. Zengin potansiyel müşteri havuzuna dalın ve hedefleme sürecinizi kolaylaştırın. Şelale E-posta Avcılığı: Leadspicker, benzersiz bir şelale yaklaşımı kullanarak e-posta avcılığında devrim yaratıyor. 5'ten fazla üçüncü taraf çözümle sinerji oluşturarak, geçerli e-posta adreslerinin alınmasında daha yüksek başarı oranı ve kalite sağlar. Özel teklifler: Hizmet Olarak Veri: Kaliteli potansiyel müşteriler bulmak zor olabilir. Leadspicker'ın Hizmet Olarak Veri özelliğiyle, üst düzey potansiyel müşterilere doğrudan platform üzerinden erişime hazır olarak erişin. Hizmet Olarak Satış Kampanyası: Veri araştırmasından e-posta erişimine kadar ağır işleri Leadspicker'ın halletmesine izin verin. Bir müşteri olarak öncelikli odak noktanız, toplantılara gerçek ilgi gösteren ve daha yüksek dönüşüm oranları sağlayan potansiyel müşteriler üzerinde kalır.