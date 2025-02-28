E-posta Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tonga

Gmelius

gmelius.com

GMelius, Google Workspace (eski adıyla G Suite) içinde yerel olarak entegre olan ve şirketiniz tarafından Slack veya Trello gibi kullanılan diğer uygulamalarla birleştiren ilk işbirliği platformudur. GMelius, zaten bildikleri ve sevdikleri araçlardan çalışırken ekiplerin işbirliği yapmalarına izin verir. Verileri farklı bir üçüncü taraf çözümüne taşımaya veya başka bir uygulamanın nasıl kullanılacağını öğrenmeye gerek yoktur. GMelius, bir kullanıcının Gmail gelen kutusundan harika bir ekip çalışmasını gerçekleştirir. Güçlü paylaşılan Gmail etiketleri, görsel Kanban panoları ve Gmail'in hemen içinde akıllı iş akışı otomasyonları ile başlayan GMelius, bir kullanıcının günlük uygulamalarının geri kalanıyla entegre olan benzersiz bir işbirliği platformu sunar. Bir kullanıcı, en sevdikleri araçları benzersiz 2 yönlü entegrasyonlarla (Slack ve Trello dahil), bir kamu API'sı veya Zapier aracılığıyla bağlayabilir. * E -posta yönetimini basitleştirin * Şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırın * İş yükünün dağılımını otomatikleştirin ve optimize edin * İş akışlarını kolaylaştırın ve herhangi bir homurdanmayı otomatikleştirin GMelius, piyasada önde gelen ortak gelen kutusu çözümünü sunuyor ve işte: 1. GMELIUS mevcut araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur. GMelius, bir kullanıcının Gmail gelen kutusunda yaşıyor ve rahat oldukları bir ekosistemde çalışmalarına izin veriyor. Bu, göç, yönetim ve eğitim için zaman ve para tasarrufu sağlar. 2. GMelius ihtiyaçlarla ölçeklendirilir. Eşsiz mimarisi hem küçük hem de büyük kuruluşları günlük olarak destekler. En büyük müşterileri 8.000'den fazla aktif paylaşılan gelen kutusunu ve on binlerce kullanıcıyı sayıyor. 3. GMelius, tasarım modeline göre katı bir gizlilik uygular. Merkezi İsviçre, Avrupa'da ve gizlilik her zaman proaktif olarak platforma entegre edilmiştir. Diğer hizmetlerden farklı olarak, GMelius bir kullanıcının e -postalarının içeriğini asla saklamaz.