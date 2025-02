E-posta Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - San Marino

Help Scout

Help Scout, yardım masası yazılımı sağlayıcısı olan ve merkezi Boston, Massachusetts'te bulunan küresel bir uzak şirkettir. Şirket, müşteri hizmetleri profesyonelleri için e-posta tabanlı bir müşteri destek platformu, bilgi tabanı aracı ve yerleştirilebilir bir arama/iletişim widget'ı sağlar. Help Scout'un ana ürünü (Help Scout olarak da bilinir), web tabanlı bir SaaS (hizmet olarak yazılım) HIPAA uyumlu yardım masasıdır. 2011 yılında kurulan şirket, Buffer, Basecamp, Trello dahil 140'tan fazla ülkede 10.000'den fazla müşteriye hizmet vermektedir. Reddit ve AngelList. Boston'daki konumunun yanı sıra şirketin dünya çapında 80'den fazla şehirde yaşayan 100'den fazla çalışanından oluşan uzaktan çalışan bir iş gücü var.