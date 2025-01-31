E-posta Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Sudan

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E-posta yönetimi yazılımı, gelen e-postaları otomatik olarak kategorilere ayırıp önceliklendirerek gelen kutusu organizasyonunu kolaylaştırır. Bu teknoloji, otomasyon ve yapay zeka yoluyla bireyler ve işletmeler için üretkenliği artırır. Temel özellikler genellikle acil olmayan e-postaları ertelemek için erteleme işlevi ve otomatik arşivleme için özelleştirilebilir kurallar gibi seçeneklerle dikkat dağıtıcı unsurların azaltılmasını içerir. Ek özellikler arasında e-posta izleme, şablon oluşturma, otomatik sıralama ve istenmeyen içerik aboneliğinden kolayca çıkma yer alabilir. Bu yazılım özellikle müşteri ve müşteriyle yüz yüze kalan ekipler için faydalıdır; paylaşılan görüşmeleri ve destek taleplerini verimli bir şekilde yönetmelerine, önemli ölçümleri ve KPI'leri izlemelerine ve iş akışlarını otomatikleştirmelerine olanak tanır.
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Tonkean
tonkean.com
Tonkean, satın alma ve hukuk gibi kurumsal dahili hizmet ekiplerinin, insanların gerçekten takip ettiği süreç deneyimleri oluşturmasına yardımcı olan türünün ilk örneği olan süreç düzenleme ve deneyim platformudur. Tonkean, mevcut politikaları ve sistemleri sorunsuz bir şekilde tamamlayarak iç ekiplerin halihazırda sahip olduklarıyla daha fazlasını yapmasına olanak tanır. Tonkean ile her istek sahibi için kişiselleştirilmiş ve her isteğin alınmasını, önceliklendirilmesini ve çözümlenmesini otomatikleştirmek için yapay zekayı kullanan süreçler oluşturabilirsiniz. Önceden yapılandırılmış süreç şablonlarından oluşan bir kitaplığa ve %100 kodsuz iş akışı düzenleyicisine sahip Tonkean, Google, Netflix, Instacart ve Workday gibi yenilikçi şirketlerin tercih ettiği otomasyon platformudur. Tam yönetişim kontrolleri sayesinde, benimsemeyi en üst düzeye çıkarırken uyumluluğu da garanti edebilirsiniz; üstelik bunların tümünü herhangi bir değişiklik yönetimine ve koda gerek kalmadan yapabilirsiniz. 2015 yılında kurulan Tonkean'ın genel merkezi Palo Alto'da olup Ar-Ge'si Tel Aviv'dedir.
InMoat
inmoat.com
InMoat, e-posta tercihleriniz üzerinde kontrol sahibi olmanızı sağlayarak gelen kutunuzu güçlendirir. InMoat ile sizin için önemli olan e-posta türlerini seçerek gelen kutunuzun odaklanmasını sağlayabilirsiniz. Diğer önemsiz ve acil olmayan e-postalar daha sonra incelenmek üzere @InMoat klasörünüze filtrelenecektir. İster ekip üyelerinize, ister takvim davetlerine, ister proje işbirliği güncellemelerine öncelik vermek isteyin, InMoat kontrolün sizde olmasını sağlar. InMoat'ın genel merkezi Austin, Texas'ta olup, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da uzak bir ekip tarafından geliştirilmiştir.
OutReachBin
outreachbin.com
OutReachBin, gelen kutunuza sınırsız sayıda toplu e-posta göndermenizi sağlar! Daha fazla açılış, daha fazla potansiyel müşteri ve daha fazla satış elde edin. Gönderenin itibarını ve teslim edilebilirliğini artırın. Otomasyonlar ve diziler. Hiçbir takibi kaçırmayın. E-posta kişiselleştirme. Gönderenin itibarını artırın.
Hiver
hiverhq.com
Hiver, Google Workspace kullanan kuruluşların müşterileri, çalışanları ve tedarikçileriyle anlamlı bir şekilde etkileşim kurmasına yardımcı olan güçlü bir iletişim ve ortak çalışma platformudur. Hiver'ı kullanan ekipler, çok kanallı iletişimi verimli bir şekilde yönetebilir, self servis sağlayabilir, zorlu işleri otomatikleştirebilir, en sevdikleri uygulamalarla entegre olabilir, SLA uyumluluğunu sağlayabilir ve daha iyi iş sonuçları elde etmek için gerçek zamanlı performans öngörüleri elde edebilir. Gmail'den hiç ayrılmadan. Hiver'ın kullanım kolaylığı, sıfır öğrenme eğrisi, birinci sınıf güvenlik ve uyumluluk ve 7x24 en yüksek puan alan desteği, onu dünya çapında 2000'den fazla şirket için güvenilir bir yazılım haline getiriyor. Flexport, Pluralsight, Harvard Üniversitesi, Appsflyer, Oxford Business Group ve Upwork ve diğerleri Hiver tarafından desteklenmektedir.
Neo
neo.space
Neo, küçük işletmelerin ve girişimcilerin çevrimiçi büyümesini hızlandırmak için tasarlanmış bir e-posta ve büyüme paketidir. 15.000'den fazla küçük işletme Neo'ya güveniyor. Neo, marka adınızla eşleşen ve markanızı büyütmenize yardımcı olacak güçlü özelliklere sahip özel bir iş e-posta adresi (adını[email protected]) alacağınız, hepsi bir arada bir iş e-posta platformudur. Bir iş e-posta adresi, alan adınızı temel aldığından güvenilirlik katar ve müşterilerinize ve müşterilerinize markanız için güven aşılar. Ve en iyi kısmı? Halihazırda bir alan adınız yoksa uygun bir alan adı konusunda size yardımcı olacağız! Ayrıca markanızın dijital varlığını güçlendirecek bir web sitesine de sahip olursunuz ve bu, herhangi bir kurulum veya kodlama gerektirmez. Neo, entegre Takvim ve Kişiler uygulamaları, e-posta pazarlama, randevu planlama ve herhangi bir e-postayı yazmak ve yanıtlamak için bir AI e-posta asistanı, okundu bilgileri ve diğer birçok üretkenlik ve güvenlik dahil olmak üzere zengin web postasının yanı sıra bir dizi araçla donatılmıştır. özellikler. Şunlar için idealdir: Müşteriler ve ekip arkadaşlarıyla etkili bir şekilde iletişim kurmak için kapsamlı bir e-posta paketi arayan küçük işletmeler, girişimciler ve yeni kurulan şirketler.
Leadspicker
leadspicker.com
Leadspicker: Potansiyel Müşteri Bulma ve E-postayla Erişim için En İyi SaaS Platformu İş bulma oyununuzu, özellikle sonuç odaklı pazarlamacılar ve satış profesyonelleri için tasarlanmış çığır açan bir SaaS çözümü olan Leadspicker ile yükseltin. Leadspicker ile artık potansiyel müşteri bulma ve e-posta kampanyaları için birden fazla araçla uğraşmanıza gerek yok. Bu platform size her şeyi tek bir dijital çatı altında sunuyor. Temel Özellikler: E-postayla Erişim Yeteneği: Hedeflenen kampanyaları potansiyel müşterilerinize zahmetsizce gönderin. E-posta ısınma ve döndürme işlevleriyle, sosyal yardımınızın maksimum etkililiğe sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Akıllı E-posta Eşleştirme: Artık tahmin yürütmeye gerek yok! Potansiyel müşterinizin e-posta sağlayıcısıyla eşleşen istemciyi kullanarak e-posta gönderin. Potansiyel müşteriniz ister Outlook ister Gmail kullanıyor olsun, Leadspicker optimum teslimat oranları için uygun istemciyi eşleştirir ve kullanır. Potansiyel Müşteri Bulma Aracı: İşletmenizin gereksinimlerine uygun potansiyel müşteri adaylarını sorunsuz bir şekilde belirleyin. Zengin potansiyel müşteri havuzuna dalın ve hedefleme sürecinizi kolaylaştırın. Şelale E-posta Avcılığı: Leadspicker, benzersiz bir şelale yaklaşımı kullanarak e-posta avcılığında devrim yaratıyor. 5'ten fazla üçüncü taraf çözümle sinerji oluşturarak, geçerli e-posta adreslerinin alınmasında daha yüksek başarı oranı ve kalite sağlar. Özel teklifler: Hizmet Olarak Veri: Kaliteli potansiyel müşteriler bulmak zor olabilir. Leadspicker'ın Hizmet Olarak Veri özelliğiyle, üst düzey potansiyel müşterilere doğrudan platform üzerinden erişime hazır olarak erişin. Hizmet Olarak Satış Kampanyası: Veri araştırmasından e-posta erişimine kadar ağır işleri Leadspicker'ın halletmesine izin verin. Bir müşteri olarak öncelikli odak noktanız, toplantılara gerçek ilgi gösteren ve daha yüksek dönüşüm oranları sağlayan potansiyel müşteriler üzerinde kalır.
Vodien
vodien.com
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Mail Butler
mailbutler.io
Bu, gelen kutunuzu daha akıllı hale getiren e-posta eklentisi Mailbutler'dır. Mailbutler size doğrudan gelen kutunuzdan erişebileceğiniz çok sayıda kullanışlı, üretkenliği artırıcı özellik sunar. Akıllı işlevsellik sunarak Apple Mail, Gmail veya Outlook e-posta istemcinizin yerel özelliklerini geliştirir. Sizin için mesaj yazabilen yapay zeka destekli bir e-posta asistanı, planlanmış e-postanızın bilgisayarınız çevrimdışı olsa bile gönderilebilmesi için Bulut Teslimatı, alıcınızın onayını gerektirmeyen gelişmiş e-posta takibi ve güçlü bir Kişiler özelliği sunar. Bu, diğer birçok akıllı, gelen kutusunu geliştiren özelliğin yanı sıra müşteri ilişkilerinizi geliştirmenize yardımcı olabilir. Bunlar arasında şunlar yer alır: • Akıllı Asistan: Mesajları yazan, özetleyen ve iyileştiren, görevleri ve kişileri bulan ve sizin için yanıt veren, yapay zeka destekli bir e-posta asistanı. • Daha Sonra Akıllı Gönder: E-posta teslim sürelerinizi optimize etmenize yardımcı olacak akıllı planlama işlevi. • Alıcıya Göre Optimize Edilmiş Planlama: E-postanın açılma olasılığını en üst düzeye çıkarmak amacıyla e-posta göndermeniz için en iyi zamanı önerir. • E-posta Takibi: E-postanızın veya bağlantınızın ne zaman, nerede ve ne sıklıkta açıldığını öğrenin. iCloud veya IMAP e-posta adreslerini kullananlar, birden fazla alıcıya mesaj gönderdiğinizde e-postanızı tam olarak kimin açtığını görün. Ayrıca cep telefonunuzdan takip edilen e-postalar gönderin. • Ertele: Daha az önemli olan e-postaları geçici olarak erteleyin; bunlar sizin seçtiğiniz bir zamanda yeniden görünecektir. • Kişiler: Müşteri iletişimini en üst düzeyde tutmak için kişilerinize ilişkin temel bilgileri edinin. • İmzalar: Kapsamlı yaratıcı kontrole sahip güzel ve profesyonel e-posta imzaları. • Şablonlar: Üretkenliği ve verimliliği artırmak için mesaj şablonları oluşturun. •
Zoho SalesInbox
zoho.com
Zoho SalesInbox, e-postaları en önemli fırsatlara göre otomatik olarak önceliklendirir ve düzenler. Tüm CRM aktivitelerini doğrudan gelen kutunuzdan gerçekleştirmenizi sağlar.
Unroll.Me
unroll.me
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Trengo
trengo.com
Trengo, birden fazla kanaldaki iletişimi kolaylaştırmak, müşteri deneyimini ve ekip işbirliğini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir müşteri etkileşim platformudur. Verimlilik ve otomasyona odaklanan Trengo, işletmelerin müşteri etkileşimlerini tek bir arayüzden sorunsuz bir şekilde yönetmesine olanak tanır.
Fastmail
fastmail.com
Fastmail, bireylere ve kuruluşlara ücretli e-posta hesapları sunan bir e-posta hizmetidir. Melbourne, Victoria, Avustralya'da yerleşik bir şirket olan Fastmail Pty Ltd tarafından dünya çapındaki müşterilere 36 dilde sunulmaktadır. Şirket, 2010 yılında Opera Software tarafından satın alınmıştır. 26 Eylül 2013'te Fastmail, Opera'dan ayrıldığını ve bir şirket haline geldiğini duyurdu. özel olarak düzenlenen bağımsız bir şirket. Ana sunucuları New York City ve Amsterdam'da bulunmaktadır; İzlanda'daki önceki yedekleme konumu, Amsterdam'daki sunucu konumuyla değiştiriliyor.
Titan Email
titan.email
Titan, müşterilerle daha derin, daha anlamlı ilişkiler kurmak için tasarlanmış özelliklere sahip, profesyoneller ve küçük işletme sahipleri için özel olarak oluşturulmuş ilk müşteri odaklı e-posta paketidir. E-posta şablonları, gönderimleri planlama yeteneği, Takip hatırlatıcıları ve daha fazlası gibi kullanışlı yerleşik araçlarla Titan, üretkenliği kolaylaştıran bir e-posta deneyimi sağlar. Titan'ın takvimi, kişi listesi ve depolama alanı doğrudan gelen kutusundan verimlilik sunar. Titan, müşterilere tam paket bir çözüm sunmak için Web Host'lar, Alan Adı Kayıt Kuruluşları ve Web Sitesi Oluşturucuları ile entegre edilebilir. Titan Email Webmail, iOS ve Android cihazlarda kullanılabilir. En İyisi: Anlamlı müşteri ilişkileri sağlayan kapsamlı bir e-posta paketi arayan profesyoneller veya küçük işletmeler.
Shortwave
shortwave.com
Shortwave, ekibinizin mevcut Gmail gelen kutularına paylaşılan kanalları ve üretkenlik özelliklerini getirmek için tasarlanmış bir e-posta uygulamasıdır. Yeni kurulan ekiplerin daha üretken olmasına, birbirleriyle etkili bir şekilde işbirliği yapmasına ve müşterileriyle daha hızlı yineleme yapmasına yardımcı olur.
SaneBox
sanebox.com
SaneBox, ortalama bir çalışanın haftada en az 2,5 saat tasarruf etmesine ve böylece gelen kutusu dışında daha fazla zaman geçirebilmesine yardımcı olan bir e-posta yönetim aracıdır. 2011 yılında kurulan SaneBox, hem bireylere hem de kurumsal müşterilere, gelen kutularının kontrolünü geri almaları için eksiksiz bir e-posta düzenleme araçları paketi sunar.
Rooftop
getrooftop.io
Rooftop'ta ekiplerin e-posta gönderme şeklini yeniden keşfediyoruz.📧 Meslektaşlarınızdan etkili bir şekilde bahsederek e-postaları ortak çalışmaya dayalı hale getirin veya paylaşılan gelen kutularını organize etmek için akıllı iş akışları oluşturun. @contact, @info veya @yourbrand gibi grup e-postalarını kolayca yönetin.
Paced Email
paced.email
Paced Email, Birleşik Krallık merkezli, gizliliği ön planda tutan bir üretkenlik aracıdır. Daha fazla gizlilik ve kimlik koruması sağlarken daha sakin bir e-posta gelen kutusu elde etmenize yardımcı oluyoruz. Kişiselleştirilmiş veya anonim Hızlandırılmış E-posta adreslerini, siz istediğinize kadar iletilerden kendinizi tamponlamak için kullanın. Günlük, haftalık veya aylık olarak uygun özetlere bölün. Tek tıklamayla süper etkili bir yakıcı e-posta sağlayıcısı olarak da kullanılabilir. Safari, Chrome ve Firefox uyumlu eklentimizle tarayıcınızdan tek kullanımlık e-posta adresleri oluşturun.
Krystal
krystal.uk
Krystal, 2002 yılında kurulmuş, dünya çapındaki işletmelere yönelik son teknoloji araçlar ve hizmetler konusunda uzmanlaşmış bir internet hizmetleri şirketidir. Performanstan ödün vermeden sürdürülebilir birinci sınıf çözümler sunarak işleri farklı yapıyoruz. Bugün Birleşik Krallık'ın en büyük bağımsız web barındırma şirketiyiz ve dünyanın tek B Corp web barındırma ve genel bulut sağlayıcısıyız. Ödüllü web barındırma, özel bulut hizmetlerimiz, VoIP çözümlerimiz veya olağanüstü Birleşik Krallık müşteri desteğimiz olsun, ürünlerimizden, hizmetlerimizden veya gezegende ilk yaklaşımımızdan asla ödün vermeyiz. Gücümüz %100 yenilenebilir elektrikle sağlanıyor ve karlarımızı hizmetimizi geliştirmek için yeniden yatırdıktan sonra, kalan parayı çevresel girişimlere yönlendiriyoruz. Tüm iş gücümüzün karbon emisyonlarını dengeliyoruz ve milyonlarca karbon yakalayan, yaşam alanını yenileyen ağaç dikiyoruz. İşletmenizin büyüklüğü veya hedefleri ne olursa olsun, Krystal işinizi geleceğe hazırlayacak ve büyümenize güç verecek sürdürülebilir bir çözüme sahiptir.
Help Scout
helpscout.net
Help Scout, yardım masası yazılımı sağlayıcısı olan ve merkezi Boston, Massachusetts'te bulunan küresel bir uzak şirkettir. Şirket, müşteri hizmetleri profesyonelleri için e-posta tabanlı bir müşteri destek platformu, bilgi tabanı aracı ve yerleştirilebilir bir arama/iletişim widget'ı sağlar. Help Scout'un ana ürünü (Help Scout olarak da bilinir), web tabanlı bir SaaS (hizmet olarak yazılım) HIPAA uyumlu yardım masasıdır. 2011 yılında kurulan şirket, Buffer, Basecamp, Trello dahil 140'tan fazla ülkede 10.000'den fazla müşteriye hizmet vermektedir. Reddit ve AngelList. Boston'daki konumunun yanı sıra şirketin dünya çapında 80'den fazla şehirde yaşayan 100'den fazla çalışanından oluşan uzaktan çalışan bir iş gücü var.
Gmelius
gmelius.io
Gmelius, mükemmel ekip çalışmasının doğrudan Gmail gelen kutunuzdan gerçekleşmesini sağlar. Doğrudan Gmail'in içindeki güçlü paylaşılan gelen kutuları, paylaşılan Gmail etiketleri, görsel Kanban panoları ve akıllı iş akışı otomasyonlarıyla başlayan Gmelius, günlük uygulamalarınızın geri kalanıyla entegre olan benzersiz bir işbirliği platformu sunar. Favori araçlarınızı benzersiz 2 yönlü entegrasyonlarımızla (Slack ve Trello dahil), genel API ile veya Zapier aracılığıyla birbirine bağlayın. • E-posta yönetimini basitleştirin • Şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırın • İş yükünüzün dağıtımını otomatikleştirin ve optimize edin • İş akışlarınızı kolaylaştırın ve zorlu işleri otomatikleştirin Gmelius, pazardaki lider paylaşılan gelen kutusu çözümünü sunar ve nedeni budur: 1. Gmelius, mevcut sisteminizle sorunsuz bir şekilde bütünleşir aletler. Gmelius doğrudan Gmail gelen kutunuzda yaşayarak ekip arkadaşlarınızın kendilerini rahat hissedecekleri bir ekosistemde çalışmasına olanak tanır. Geçiş, yönetim ve eğitim konularında zamandan ve paradan tasarruf edersiniz. 2. Gmelius ihtiyaçlarınıza göre ölçeklenir. Benzersiz mimarimiz günlük olarak küçük ve büyük organizasyonları destekler. En büyük müşterilerimiz arasında 8.000'den fazla aktif paylaşılan gelen kutusu ve 10 binlerce kullanıcı bulunmaktadır. 3. Gmelius, Tasarıma Göre Gizlilik modelini sıkı bir şekilde uygulamaktadır. Genel merkezimiz İsviçre, Avrupa'dadır ve gizlilik her zaman proaktif bir şekilde platformumuza entegre edilmiştir. Diğer hizmetlerden farklı olarak Gmelius, e-postalarınızın içeriğini asla saklamaz.
Front
front.com
Front, şirketlerin müşterilerini memnun etmesine, ekipleriyle etkileşim kurmasına ve daha güçlü işler kurmasına yardımcı olan modern müşteri hizmetleri platformudur. Her müşteri iletişim kanalında gerçek zamanlı ekip işbirliği için yardım masasını yeniden tasarladılar, ardından sorunları çözmek ve ekiplerin daha hızlı çalışmasına yardımcı olmak için yapay zeka ve otomasyonla güçlendirdiler. Müşteriler, ister basit, anında bir yanıt ister en karmaşık sorunlarıyla ilgili kişiselleştirilmiş yardım arıyor olsunlar, olağanüstü hizmet alırlar ve müşteri deneyimlerini optimize etmek için işlerinin ihtiyaç duyduğu analitik ve öngörülere ulaşırlar. ClickUp'tan Şube Sigortası'na, Echo Global Logistics'ten Reed & Mackay'a kadar her şekil ve boyutta 8.500'den fazla işletme, müşterileri ömür boyu kazanan ve elinde tutan, oyunun kurallarını değiştiren hizmet sunmak için Front'a güveniyor.
Clean Email
clean.email
İhtiyacınız olmayan e-postaların Gelen Kutunuzu temizleyin. O halde temiz tutun. Temiz E-posta, verilerinizi güvende tutarken ve gizliliğinize saygı gösterirken, okunmamış ve istenmeyen e-postalarla aşırı yüklenmiş posta kutunuzu daha verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olur. E-posta gelen kutusu temizleyici uygulamamızla e-postaları temizleyin.
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