E-posta Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Seyşeller

Neo

neo.space

Neo, küçük işletmelerin ve girişimcilerin çevrimiçi büyümesini hızlandırmak için tasarlanmış bir e-posta ve büyüme paketidir. 15.000'den fazla küçük işletme Neo'ya güveniyor. Neo, marka adınızla eşleşen ve markanızı büyütmenize yardımcı olacak güçlü özelliklere sahip özel bir iş e-posta adresi (adını[email protected]) alacağınız, hepsi bir arada bir iş e-posta platformudur. Bir iş e-posta adresi, alan adınızı temel aldığından güvenilirlik katar ve müşterilerinize ve müşterilerinize markanız için güven aşılar. Ve en iyi kısmı? Halihazırda bir alan adınız yoksa uygun bir alan adı konusunda size yardımcı olacağız! Ayrıca markanızın dijital varlığını güçlendirecek bir web sitesine de sahip olursunuz ve bu, herhangi bir kurulum veya kodlama gerektirmez. Neo, entegre Takvim ve Kişiler uygulamaları, e-posta pazarlama, randevu planlama ve herhangi bir e-postayı yazmak ve yanıtlamak için bir AI e-posta asistanı, okundu bilgileri ve diğer birçok üretkenlik ve güvenlik dahil olmak üzere zengin web postasının yanı sıra bir dizi araçla donatılmıştır. özellikler. Şunlar için idealdir: Müşteriler ve ekip arkadaşlarıyla etkili bir şekilde iletişim kurmak için kapsamlı bir e-posta paketi arayan küçük işletmeler, girişimciler ve yeni kurulan şirketler.