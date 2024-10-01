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E-posta Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Macaristan
E-posta yönetimi yazılımı, gelen e-postaları otomatik olarak kategorilere ayırıp önceliklendirerek gelen kutusu organizasyonunu kolaylaştırır. Bu teknoloji, otomasyon ve yapay zeka yoluyla bireyler ve işletmeler için üretkenliği artırır. Temel özellikler genellikle acil olmayan e-postaları ertelemek için erteleme işlevi ve otomatik arşivleme için özelleştirilebilir kurallar gibi seçeneklerle dikkat dağıtıcı unsurların azaltılmasını içerir. Ek özellikler arasında e-posta izleme, şablon oluşturma, otomatik sıralama ve istenmeyen içerik aboneliğinden kolayca çıkma yer alabilir. Bu yazılım özellikle müşteri ve müşteriyle yüz yüze kalan ekipler için faydalıdır; paylaşılan görüşmeleri ve destek taleplerini verimli bir şekilde yönetmelerine, önemli ölçümleri ve KPI'leri izlemelerine ve iş akışlarını otomatikleştirmelerine olanak tanır.
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Titan Email
titan.email
Titan, müşterilerle daha derin, daha anlamlı ilişkiler kurmak için tasarlanmış özelliklere sahip, profesyoneller ve küçük işletme sahipleri için özel olarak oluşturulmuş ilk müşteri odaklı e-posta paketidir. E-posta şablonları, gönderimleri planlama yeteneği, Takip hatırlatıcıları ve daha fazlası gi...
Fastmail
fastmail.com
Fastmail, bireylere ve kuruluşlara ücretli e-posta hesapları sunan bir e-posta hizmetidir. Melbourne, Victoria, Avustralya'da yerleşik bir şirket olan Fastmail Pty Ltd tarafından dünya çapındaki müşterilere 36 dilde sunulmaktadır. Şirket, 2010 yılında Opera Software tarafından satın alınmıştır. 26 E...
Help Scout
helpscout.net
Help Scout, yardım masası yazılımı sağlayıcısı olan ve merkezi Boston, Massachusetts'te bulunan küresel bir uzak şirkettir. Şirket, müşteri hizmetleri profesyonelleri için e-posta tabanlı bir müşteri destek platformu, bilgi tabanı aracı ve yerleştirilebilir bir arama/iletişim widget'ı sağlar. Help S...
Unroll.Me
unroll.me
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Shortwave
shortwave.com
Shortwave, ekibinizin mevcut Gmail gelen kutularına paylaşılan kanalları ve üretkenlik özelliklerini getirmek için tasarlanmış bir e-posta uygulamasıdır. Yeni kurulan ekiplerin daha üretken olmasına, birbirleriyle etkili bir şekilde işbirliği yapmasına ve müşterileriyle daha hızlı yineleme yapmasına...
Clean Email
clean.email
İhtiyacınız olmayan e-postaların Gelen Kutunuzu temizleyin. O halde temiz tutun. Temiz E-posta, verilerinizi güvende tutarken ve gizliliğinize saygı gösterirken, okunmamış ve istenmeyen e-postalarla aşırı yüklenmiş posta kutunuzu daha verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olur. E-posta gelen kut...
Front
front.com
Front, şirketlerin müşterilerini memnun etmesine, ekipleriyle etkileşim kurmasına ve daha güçlü işler kurmasına yardımcı olan modern müşteri hizmetleri platformudur. Her müşteri iletişim kanalında gerçek zamanlı ekip işbirliği için yardım masasını yeniden tasarladık, ardından sorunları çözmek ve eki...
Krystal
krystal.uk
Krystal, 2002 yılında kurulmuş, dünya çapındaki işletmelere yönelik son teknoloji araçlar ve hizmetler konusunda uzmanlaşmış bir internet hizmetleri şirketidir. Performanstan ödün vermeden sürdürülebilir birinci sınıf çözümler sunarak işleri farklı yapıyoruz. Bugün Birleşik Krallık'ın en büyük bağım...
Mail Butler
mailbutler.io
Bu, gelen kutunuzu daha akıllı hale getiren e-posta eklentisi Mailbutler'dır. Mailbutler size doğrudan gelen kutunuzdan erişebileceğiniz çok sayıda kullanışlı, üretkenliği artırıcı özellik sunar. Akıllı işlevsellik sunarak Apple Mail, Gmail veya Outlook e-posta istemcinizin yerel özelliklerini geliş...
SaneBox
sanebox.com
SaneBox, ortalama bir çalışanın haftada en az 2,5 saat tasarruf etmesine ve böylece gelen kutusu dışında daha fazla zaman geçirebilmesine yardımcı olan bir e-posta yönetim aracıdır. 2011 yılında kurulan SaneBox, hem bireylere hem de kurumsal müşterilere, gelen kutularının kontrolünü geri almaları iç...
Paced Email
paced.email
Paced Email, Birleşik Krallık merkezli, gizliliği ön planda tutan bir üretkenlik aracıdır. Daha fazla gizlilik ve kimlik koruması sağlarken daha sakin bir e-posta gelen kutusu elde etmenize yardımcı oluyoruz. Kişiselleştirilmiş veya anonim Hızlandırılmış E-posta adreslerini, siz istediğinize kadar i...
Trengo
trengo.com
Trengo'da kendimizi müşteri memnuniyetine adadık. Konuşmaları ilişkilere dönüştürmenin rekabet avantajı sağladığına inanıyoruz. Ve her etkileşimde daha fazla gerçek keyif anının kilidini açmak, bu büyümeyi artıracaktır. Müşteri Memnuniyeti. Her zaman. Kazandı. Hadi tanışalım: https://trengo.com/getd...
Zoho SalesInbox
zoho.com
Zoho SalesInbox, e-postaları en önemli fırsatlara göre otomatik olarak önceliklendirir ve düzenler. Tüm CRM aktivitelerini doğrudan gelen kutunuzdan gerçekleştirmenizi sağlar.
Neo
neo.space
Neo, küçük işletmelerin ve girişimcilerin çevrimiçi büyümesini hızlandırmak için tasarlanmış bir e-posta ve büyüme paketidir. 15.000'den fazla küçük işletme Neo'ya güveniyor. Neo, marka adınızla eşleşen ve markanızı büyütmenize yardımcı olacak güçlü özelliklere sahip özel bir iş e-posta adresi (adın...
Gmelius
gmelius.io
Gmelius, mükemmel ekip çalışmasının doğrudan Gmail gelen kutunuzdan gerçekleşmesini sağlar. Doğrudan Gmail'in içindeki güçlü paylaşılan gelen kutuları, paylaşılan Gmail etiketleri, görsel Kanban panoları ve akıllı iş akışı otomasyonlarıyla başlayan Gmelius, günlük uygulamalarınızın geri kalanıyla en...
Tonkean
tonkean.com
Tonkean, satın alma ve hukuk gibi kurumsal iç hizmet ekiplerinin, insanların gerçekten takip ettiği süreç deneyimleri oluşturmasına yardımcı olan, türünün ilk örneği olan süreç düzenleme ve deneyim platformudur. Tonkean, mevcut politikaları ve sistemleri sorunsuz bir şekilde tamamlayarak iç ekipleri...
Hiver
hiverhq.com
Hiver, Google Workspace kullanan kuruluşların müşterileri, çalışanları ve tedarikçileriyle anlamlı bir şekilde etkileşim kurmasına yardımcı olan güçlü bir iletişim ve ortak çalışma platformudur. Hiver'ı kullanan ekipler, çok kanallı iletişimi verimli bir şekilde yönetebilir, self servis sağlayabilir...
Leadspicker
leadspicker.com
Leadspicker: Potansiyel Müşteri Bulma ve E-postayla Erişim için En İyi SaaS Platformu İş bulma oyununuzu, özellikle sonuç odaklı pazarlamacılar ve satış profesyonelleri için tasarlanmış çığır açan bir SaaS çözümü olan Leadspicker ile yükseltin. Leadspicker ile artık potansiyel müşteri bulma ve e-pos...
Vodien
vodien.com
Singapur'da alan adı barındırma mı arıyorsunuz? Güvenilir çözümlerle web siteniz için domain ve hosting hizmetleri satın alın. Bugün başlayın ve çevrimiçi varlığınızı oluşturun.
Rooftop
getrooftop.io
Rooftop'ta ekiplerin e-posta gönderme şeklini yeniden keşfediyoruz.📧 Meslektaşlarınızdan etkili bir şekilde bahsederek e-postaları ortak çalışmaya dayalı hale getirin veya paylaşılan gelen kutularını organize etmek için akıllı iş akışları oluşturun. @contact, @info veya @yourbrand gibi grup e-posta...
InMoat
inmoat.com
InMoat, e-posta tercihleriniz üzerinde kontrol sahibi olmanızı sağlayarak gelen kutunuzu güçlendirir. InMoat ile sizin için önemli olan e-posta türlerini seçerek gelen kutunuzun odaklanmasını sağlayabilirsiniz. Diğer önemsiz ve acil olmayan e-postalar daha sonra incelenmek üzere @InMoat klasörünüze ...
OutReachBin
outreachbin.com
OutReachBin, gelen kutunuza sınırsız sayıda toplu e-posta göndermenizi sağlar! Daha fazla açılış, daha fazla potansiyel müşteri ve daha fazla satış elde edin. Gönderenin itibarını ve teslim edilebilirliğini artırın. Otomasyonlar ve diziler. Hiçbir takibi kaçırmayın. E-posta kişiselleştirme. Gönderen...