E-posta Şifreleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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E-posta şifreleme teknolojisi, bilgileri bir e-posta sunucusunda dolaşırken dönüştürür ve güvence altına alır, böylece aktarılan verilerin hedeflenen alıcı belirlenene kadar korunmasını sağlar. E-posta şifrelemesi çeşitli sektörlerde faydalı olsa da, tıbbi kayıtlar ve devlet verileri gibi hassas bilgilerin paylaşılmadan önce şifrelenmesi gereken sağlık ve kamu gibi sektörlerde önemlidir. Bu araçlar, bilgileri gizlemek için farklı şifreleme yöntemleri kullanır ve bunların tümü, hassas iş verilerine yetkisiz erişimi önlemeyi amaçlar. Aktarım düzeyindeki şifreleme, bilgilerin hedef ağa ulaşana kadar gizli kalmasını sağlayarak gizlice dinlenmeye karşı koruma sağlar. Uçtan uca şifreleme, e-postanın oluşturulduğu andan hedeflenen alıcıyla doğrudan ilişkili yetkili cihazlar tarafından erişilene kadar verileri şifreli tutarak ek güvenlik sunar.
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Tuta
tuta.com
Tuta, uçtan uca şifreleme sunan güvenli bir e-posta hizmetidir. Takvim ve adres defteri ile kişisel verileri korur.
Mailfence
mailfence.com
Mailfence, güvenli şifreli e-postalar göndermeye olanak tanıyan ve takvim, belgeler, kişiler gibi organizasyonel araçlar sunan bir e-posta hizmetidir.
Spike
spikenow.com
Spike, e-posta, sohbet, işbirliği belgeleri ve toplantıları tek bir arayüzde birleştiren bir iletişim platformudur.
Encyro
encyro.com
Encyro, kullanıcılara güvenli dosya paylaşımı ve mesajlaşma imkanı sunan bir müşteri portalıdır. Hesapsız erişim ile belgeleri güvenli şekilde yönetir.
HornetSecurity
hornetsecurity.com
HornetSecurity, Microsoft 365 için tüm güvenlik, uyum ve yedekleme ihtiyaçlarını karşılayan bir çözümdür. E-posta güvenliği, tehdit koruması ve yedekleme sunar.
Beeble
beeble.com
Beeble, üçüncü taraf erişimi olmadan e-posta ve çevrimiçi bulut depolama hizmeti sunan güvenli bir platformdur.
RMail
rmail.com
RMail, e-posta şifrelemesi, elektronik imza otomasyonu ve belgelerin yönetimi gibi güvenlik hizmetleri sunan bir uygulamadır.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, e-posta güvenliği, veri kaybı önleme ve uyumluluk çözümleri sunan bir siber güvenlik platformudur.
Virtru
virtru.com
Virtru, verileri şifreleyerek güvenli bir şekilde yönetmeyi sağlayan bir veri güvenlik platformudur. Çeşitli uygulamalarla entegre çalışır.
BlueFiles
bluefiles.com
BlueFiles, kullanıcıların şifreli dosyaları güvende gönderip alıcıları, erişim sürelerini ve indirme işlemlerini kontrol etmesini sağlayan bir dosya transfer platformudur.
LuxSci
luxsci.com
LuxSci, sağlık kuruluşları için güvenli e-posta ve iletişim çözümleri sunan bir platformdur. Hasta verilerini koruyarak HIPAA uyumunu sağlar.
Zivver
zivver.com
Zivver, hassas verileri güvenli bir şekilde e-posta ile paylaşmak için şifreleme ve iki faktörlü kimlik doğrulama sunan bir iletişim çözümüdür.
Boolebox
boolebox.com
Boolebox, hassas verilerin korunması için güvenli dosya yönetimi, şifreleme ve erişim kontrolü sunan bir uygulamadır.
Paubox
paubox.com
Paubox, sağlık kuruluşları için HIPAA uyumlu güvenli e-posta ve mesajlaşma çözümleri sunan bir uygulamadır.
Trustifi
trustifi.com
Trustifi, e-posta güvenliği sağlamak için tasarlanmış bir platformdur. Hassas bilgileri koruma, şifreleme ve tehditlerden korunma gibi hizmetler sunar.
SendSafely
sendsafely.com
SendSafely, şifreli dosya ve bilgi alışverişi yapmayı sağlayan güvenli bir platformdur. Kullanıcıların dosyalarını koruyarak şifreli şekilde göndermesine olanak tanır.
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