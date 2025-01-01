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E-posta Şifreleme Yazılımı
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E-posta Şifreleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

E-posta şifreleme teknolojisi, bilgileri bir e-posta sunucusunda dolaşırken dönüştürür ve güvence altına alır, böylece aktarılan verilerin hedeflenen alıcı belirlenene kadar korunmasını sağlar. E-posta şifrelemesi çeşitli sektörlerde faydalı olsa da, tıbbi kayıtlar ve devlet verileri gibi hassas bilgilerin paylaşılmadan önce şifrelenmesi gereken sağlık ve kamu gibi sektörlerde önemlidir. Bu araçlar, bilgileri gizlemek için farklı şifreleme yöntemleri kullanır ve bunların tümü, hassas iş verilerine yetkisiz erişimi önlemeyi amaçlar. Aktarım düzeyindeki şifreleme, bilgilerin hedef ağa ulaşana kadar gizli kalmasını sağlayarak gizlice dinlenmeye karşı koruma sağlar. Uçtan uca şifreleme, e-postanın oluşturulduğu andan hedeflenen alıcıyla doğrudan ilişkili yetkili cihazlar tarafından erişilene kadar verileri şifreli tutarak ek güvenlik sunar.

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Tuta

Tuta

tuta.com

Tuta, uçtan uca şifreleme sunan güvenli bir e-posta hizmetidir. Takvim ve adres defteri ile kişisel verileri korur.

Mailfence

Mailfence

mailfence.com

Mailfence, güvenli şifreli e-postalar göndermeye olanak tanıyan ve takvim, belgeler, kişiler gibi organizasyonel araçlar sunan bir e-posta hizmetidir.

Spike

Spike

spikenow.com

Spike, e-posta, sohbet, işbirliği belgeleri ve toplantıları tek bir arayüzde birleştiren bir iletişim platformudur.

Encyro

Encyro

encyro.com

Encyro, kullanıcılara güvenli dosya paylaşımı ve mesajlaşma imkanı sunan bir müşteri portalıdır. Hesapsız erişim ile belgeleri güvenli şekilde yönetir.

HornetSecurity

HornetSecurity

hornetsecurity.com

HornetSecurity, Microsoft 365 için tüm güvenlik, uyum ve yedekleme ihtiyaçlarını karşılayan bir çözümdür. E-posta güvenliği, tehdit koruması ve yedekleme sunar.

Beeble

Beeble

beeble.com

Beeble, üçüncü taraf erişimi olmadan e-posta ve çevrimiçi bulut depolama hizmeti sunan güvenli bir platformdur.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint, e-posta güvenliği, veri kaybı önleme ve uyumluluk çözümleri sunan bir siber güvenlik platformudur.

RMail

RMail

rmail.com

RMail, e-posta şifrelemesi, elektronik imza otomasyonu ve belgelerin yönetimi gibi güvenlik hizmetleri sunan bir uygulamadır.

Virtru

Virtru

virtru.com

Virtru, verileri şifreleyerek güvenli bir şekilde yönetmeyi sağlayan bir veri güvenlik platformudur. Çeşitli uygulamalarla entegre çalışır.

BlueFiles

BlueFiles

bluefiles.com

BlueFiles, kullanıcıların şifreli dosyaları güvende gönderip alıcıları, erişim sürelerini ve indirme işlemlerini kontrol etmesini sağlayan bir dosya transfer platformudur.

LuxSci

LuxSci

luxsci.com

LuxSci, sağlık kuruluşları için güvenli e-posta ve iletişim çözümleri sunan bir platformdur. Hasta verilerini koruyarak HIPAA uyumunu sağlar.

Boolebox

Boolebox

boolebox.com

Boolebox, hassas verilerin korunması için güvenli dosya yönetimi, şifreleme ve erişim kontrolü sunan bir uygulamadır.

Paubox

Paubox

paubox.com

Paubox, sağlık kuruluşları için HIPAA uyumlu güvenli e-posta ve mesajlaşma çözümleri sunan bir uygulamadır.

Zivver

Zivver

zivver.com

Zivver, hassas verileri güvenli bir şekilde e-posta ile paylaşmak için şifreleme ve iki faktörlü kimlik doğrulama sunan bir iletişim çözümüdür.

Trustifi

Trustifi

trustifi.com

Trustifi, e-posta güvenliği sağlamak için tasarlanmış bir platformdur. Hassas bilgileri koruma, şifreleme ve tehditlerden korunma gibi hizmetler sunar.

SendSafely

SendSafely

sendsafely.com

SendSafely, şifreli dosya ve bilgi alışverişi yapmayı sağlayan güvenli bir platformdur. Kullanıcıların dosyalarını koruyarak şifreli şekilde göndermesine olanak tanır.

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E-posta Şifreleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog